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Вашингтон не предусматривает дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вашингтон не предусматривает дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, - Белый дом

США не планируют сохранять дипломатическое присутствие в Афганистане после 31 августа.

Как передет Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, б этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Мы не прогнозируем этого. Мы не предусматриваем дипломатического присутствия в Афганистане", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, будет ли у США дипломатическое присутствие в Афганистане с 1 сентября.

Псаки указала, что США ясно продемонстрировали позицию, "выводя (дипломатический) персонал к 31 августа".

"Я не думаю, что мы сделали какие-либо другие выводы", - добавила представитель Белого дома.

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Ранее в пятницу издание The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что движение "Талибан" обратилось к Вашингтону с просьбой сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане и после окончания вывода американского военного контингента 31 августа.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Как сообщалось, Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана.

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Автор: Роман Свиридович
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Байден зайнятий Афганом, а тут припхнеться найкоротше непорозуміння пачіму ми не в НАТЄ.
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27.08.2021 23:00 Ответить
Жди, рабсеюшка, в свое подбрюшье талибан. Им кушать надо, а бункерфюреру откупаться нечем. Ты сам, лысый карлик, на примере Чечни показал что можешь только откупные платить.
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27.08.2021 23:15 Ответить
Байден один збагнув,що війська США,Англії та інших з ЄС в Афгані - прикривають Росію від поширення радикальної мусульманщини на її територію. Тому питання, для чого нам потрібен той Афганістан - вже не стоїть для цивілізації. Джо правильно зробив,бо за гроші платників податків США військові "берегли" спокій Середньої Азії та Росії,які невдячно з США поводяться скрізь,де тільки можливо. Скобєєва все це доводить кодного дня.
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28.08.2021 08:23 Ответить
А что будет с комплексом американского посольства в Кабуле с солидным зданием о немалой территорией обнесённой забором
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28.08.2021 13:05 Ответить
 
 