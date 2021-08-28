Кулеба: Слова президента Эстонии о том, что Украине нужно 20 лет для вступления в ЕС, неуместны
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал неуместным заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине для вступления в Евросоюз понадобится не менее 20 лет.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными. Мы довели эту позицию в МИД Эстонии, к послу Эстонии в Украине. Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров", - сказал министр.
Кулеба отметил, что ему было странным услышать эти слова от эстонского лидера после их общения на "Крымской платформе" и мероприятий в День Независимости Украины.
"Чуть больше 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили эстонцам, литовцам, латышам, что нужно 20-30 лет для ЕС и НАТО созреть. Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал на саммите "Крымской платформы", и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло на интервью, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений", - сказал Кулеба.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в интервью президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что для того, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза, Украине придется много работать в течение 20 лет. По ее словам, ни Украина, ни Грузия, ни Молдова, все еще не соответствуют требованиям членства в ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Сергей Фурса
27.08.2021 13:0720 років до вступу в ЄС? Чому не треба шукати зраду в словах президентки Естонії
*************
Не лише Керсті так вважає. Принаймі, всі притомні експерти нині так волають.
Особисто, я не чув
А простому народу - буй... 😡
Зеленский подписал Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов, подлежат списанию и частичной реструктуризации.
В то же время, долги населения перед этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Напоминаем, данный законопроект в ВР поддержали:
Фракція "СЛУГА НАРОДУ" За: 225
Фракція "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За: 20
Фракція "Батьківщина" За:19
tZE
Там так проще, безопаснее и выгоднее (в персональном смысле)
- этА другое,это не то, тюлька одна працюэ...
До этого она заявляла что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории. Чем удивляет теперь МИД ее высер про ЕС?
Немного их и нужно. Только в роли "локомотива".
конечно правда глаза колет ...
Скільки, часу потрібно європейській Українській державі, щоб приєднатися до братніх країн Євросоюзу до дружнього союзу з НАТО? Для порівняння країни Балтії, а ці країни були колоніями як і Україна в складі кривавої в'язниці народів комуно - фашистського срср до 1991 року. До НАТО і Євросоюзу вони змогли приєднатися тільки через 13 років. Польща і республіка Словенія також змогли приєднатися до Євросоюзу через 13 років після проголошення незалежності. А ось Хорватія приєдналася до ЄС тільки через 22 роки - після проголошення незалежності ..... Україна відновила свою незалежність вже як 30 років і по ідеї давно повинна бути в ЄС і НАТО .... А чому Україна поки не в дружній сім'ї братніх народів ЄС, НАТО, так це в першу чергу залежить від успішного проведення всіх- всіх реформ в нашій країні, і знищення кривавих бандитів сепаратистів і кремлівських фашистів нелюдей кацапів окупантів на Сході України і в Криму.
Але сам історичний процес приєднання він вже в повному розпалі і його вже не зупинити нікому, навіть нашому лютому кривавому ворогові окупанту нашої святої української землі Криму і Донбасу цим проклятим кривавим кремлівським фашистам )(уйла і продажній п'ятій прокремлівській колоні в Україні....
Зараз світ змінюється стрімко . Через 20 років ніякої Естонії може вже не бути .
как вы думаете?
А у нас: 10 персон з ОП на чолі з пре3,14здентом та дєРмаком з родичами та стількі ж бЄнєй, фІрташей, аХметів, ... на коли в центрі Києва.
Далі- ретельна чистка судової та правоохоронних систем та органів державної безпеки.
І попередження тим, хто хоче надбати таку ж долю зі зграї можновладців.
Гарантую повну демократію, політичну волю та економічний прогрес до руху України до Олімпу процвітання! Максимум за 2 роки!
а так, поки вiслюк заглядав пуйлу у сраку та бачив там мир, поки Ненька деградувала та вiддалялась вiд Европи...регрес...тому добавляйле ще рокiв...15-20-ть...
але ж знайшлися уставшиє...
А это две большие разницы.
названием "прошарок кровосисей", которые пьют кровь с украинского народа...
В Рейтинге стран мира по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index) от британского аналитического центра The Legatum Institute за 2020 год из 167 государств Эстония заняла 21 место (опередив Францию, Бельгию, Испанию, короче - дохрена приличных стран), Украина заняла 92 место (на 12 позиций отставши от Молдовы).
Эстония на передовых позициях в Европе, Украина - в глубокой ЖОПЕ.