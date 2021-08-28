Белый Дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена, несмотря на кризис в Афганистане
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На фоне кризиса в Афганистане встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского все же состоится, что подтвердили в Белом доме.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
"На следующей неделе президент Джо Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме", - подчеркнула Псаки.
По ее словам, будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Также будет обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, поддержка усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ, основанных на общих демократических ценностях.
Пожалуйста, подождите...
"ми всьо рєфарміровалі", "карупциі нєт", "а єслі і єсть, то гдє єйо нєт??"
а если будет упираться нужно публично обвинить старого в антисемитизме к Зеленскому - тоже срабатывает на все 100
Лишняя хромосома покоя не даёт?))
Сколько уже катаклизмов происходило в местах, в которых побывал наш гарант, а они все равно не побоялись)
Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам...
Объекты, подлежащие конфискации: офисная башня, известная как 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо, офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе. известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет более $60 млн
https://tricolor-center.ru/stati/86437-dizelnyj-biznes-medvedchuka-podelili-axmetov-i-kolomojskij-lidera-opzzh-raskulachivayut-pered-vyborami.html
Зе удачи.
не хватало еще потопа после визита бедоносца....
ніби сам Білий дім ту кризу і не закаламутив
а хто завтра ?