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Разведка США считает правдоподобными версии как о естественном, так и лабораторном происхождении коронавируса, - отчет

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Разведка США считает правдоподобными версии как о естественном, так и лабораторном происхождении коронавируса, - отчет

Разведка США раскрыла новые данные о происхождении коронавируса. В них говорится, что COVID-19 не был разработан, как биологическое оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Офиса Директора Национальной разведки США.

Разведка до сих пор не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса. Там существуют разногласия по поводу версий. Одна из версий говорит о том, что вирус передался от животного человеку естественным путем. Вторая - коронавирус возник в результате утечки из лаборатории в Ухане. Разведка считает обе версии правдоподобными.

"Изучив все разведданные, разведсообщество США не пришло к единому мнению по двум ключевым теориям происхождения COVID-19. Все разведывательные агентства считают вероятными две гипотезы: естественная передача от зараженного животного и лабораторный инцидент", - говорится в докладе.

Однако разведка опровергает версию, что вирус был создан как биологическое оружие.

"Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии", - говорится в докладе разведки.

Также читайте: Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
так себе разведка
одинаковая вероятность да и нет
я тоже так могу ....
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28.08.2021 00:39
+6
Арабы окончательно затроллят, когда переселяться всеми своими кишлаками на пмж в Штаты и Европу и будут за их счёт, строить там свой уютненький и очень высокодуховный халифатик с очевидными последствиями уже лет через 10-15
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28.08.2021 01:05
+5
Панголин и летучая мышь устроили групповой секас с бедным кятайцем.
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28.08.2021 06:51
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Правила форума Совет форумчан
так себе разведка
одинаковая вероятность да и нет
я тоже так могу ....
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28.08.2021 00:39 Ответить
И всё ЭТО при таком количество работающих и сумасшедших бюджетах. Что-то Белый человек подрасслабился и Дичь позволяет себе больше, чем надо
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28.08.2021 00:42 Ответить
разведка США в наше время ничего не знает.., и по ходу мало что умеет.
Прошли времена Рейгана - деградация
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28.08.2021 00:46 Ответить
Давно ещё наши люди в Штатах говорили, Обамовщина не доведёт до добра. Как в воду глядели. Похоже необходимы серьёзные потрясения, чтобы взбодриться и пересмотреть свои взгляды на эту жизнь. Америка зашла не туда. А как исправлять ситуэйшн - это уже повод для дискуссий всех диванных специалистов
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28.08.2021 00:53 Ответить
вот арабы уже смеются и троллят..








WorldOnAlert

@worldonalert


It's always the same with Joe Biden, when he claims he will respond or even retaliate, you can be sure, he will do nothing. Russia, China, Iran, Belarus, Taliban, ISIS. The list is long and he is in office since only 7 months.
С Джо Байденом всегда то же самое: когда он заявляет, что ответит или даже отомстит, можете быть уверены, он ничего не сделает. Россия, Китай, Иран, Беларусь, Талибан, ИГИЛ. Список длинный, и он находится у власти всего 7 месяцев.
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28.08.2021 01:00 Ответить
Арабы окончательно затроллят, когда переселяться всеми своими кишлаками на пмж в Штаты и Европу и будут за их счёт, строить там свой уютненький и очень высокодуховный халифатик с очевидными последствиями уже лет через 10-15
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28.08.2021 01:05 Ответить
само-собой
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28.08.2021 01:06 Ответить
ну не нравятся кацапне демократы,шо тут сказать Разведка США считает правдоподобными версии как о естественном, так и лабораторном происхождении коронавируса, - отчет - Цензор.НЕТ 257.вешай на обаму в теме с ковидом...и ни слова кривого про прокацапленного трампушу,хотя ковид развился именно при нем.
кацапские уши торчат незамаскированные
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28.08.2021 08:17 Ответить
Штаты прямым текстом говорят: вирус создали русские или китайцы, но мы пока этого доказать не можем, поэтому просто даем вероятность 50%! Тут вроде для народа все ясно. Если найдут документальные доказательства, то заявят что 100% ковид был создан
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26.10.2021 21:15 Ответить
фуйло просто рукоплещет до нестямы таким прекрасным новостям !
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28.08.2021 00:40 Ответить
У Держдепі заявили, що США обговорюють з партнерами можливість визнання "Талібану"
_Байден - длбб и ничтожество, холуй путлера. Разведка США считает правдоподобными версии как о естественном, так и лабораторном происхождении коронавируса, - отчет - Цензор.НЕТ 7991
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28.08.2021 00:43 Ответить
Щось агресивні стада адептів бідона порозбігались, а ще пів року тому тут слова не можна було сказати проти старого лівака.
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28.08.2021 00:46 Ответить
_Это нормально. Вы бы предпочли чтобы они как упоротые фанатики стояли на своём невзирая на факты? Я - нет.
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28.08.2021 00:49 Ответить
"Разведка считает обе версии правдоподобными."
_Вероятность 50%: или встречу динозавра, или не встречу... Снова эта проклятая неопределённость! (с)
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28.08.2021 00:46 Ответить
Фраза возле роддома. *Я вам точно скажу---будет мальчик или девочка*.
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28.08.2021 00:49 Ответить
_Нечто по консистенции похоже на дерьмо. По цвету. По запаху! И лежит в выгребной яме уличного сортира. Разведка США: "Это то ли дерьмо, то ли и шоколад. Две равноправные версии"
_Ну что на это скажешь?..
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28.08.2021 00:54 Ответить
Раніше жартували про британських учених, а тепер підуть в народ анекдоти про американську розвідку.
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28.08.2021 01:17 Ответить
от животного к человеку естественным путём. Я дико извиняюсь, но как сие возможно???
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28.08.2021 02:22 Ответить
Панголин и летучая мышь устроили групповой секас с бедным кятайцем.
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28.08.2021 06:51 Ответить
Да я думаю- "50 на 50" где-то... Разведка США считает правдоподобными версии как о естественном, так и лабораторном происхождении коронавируса, - отчет - Цензор.НЕТ 9657
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28.08.2021 03:14 Ответить
...отчет разветки США наверное так и находиться в папке-файле "АХЗ"
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28.08.2021 05:58 Ответить
Бздят. Боятся Китая.
Отлично знают, что это био оружие от кятая. Уверен, полученное от па-Раши и потом доработанное.
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28.08.2021 06:50 Ответить
кєтая треба боятися, бо +-100млн. погрешності при перепису населення це жах.
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28.08.2021 07:28 Ответить
Па-Раша ковидом заразила Китай. У нее навалом биооружия, и если Штаты Рашу загонят в угол, Раша может чет типа оспы, чумы или сибирской язвы Штатам подкинуть. Штаты бздят, намекают вместо прямо говорить.
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26.10.2021 21:22 Ответить
Так собі розвідка. Я теж так можу. В Афганістані вже обісралась розвідка
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28.08.2021 08:00 Ответить
по кацапской ковид-статистике Разведка США считает правдоподобными версии как о естественном, так и лабораторном происхождении коронавируса, - отчет - Цензор.НЕТ 1285

Андрей Мальгин

Если в июле ни разу не умерло больше 800 человек в день, а за месяц умерло 50.000, то сколько же дней было в июле?

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28.08.2021 08:12 Ответить
Хих....разведка США не имеет ни ресурсов, ни знаний, ни полномочий делать такие заключения. Даже та же лаборатория в Ухане имеет больше возможностей сделать аргументированные логические выводы о геномной структуре, чем в Ленгли.
Более того, я вас озадачу, вирус не просто был специально разработан ( и не в первый раз! за нашу историю цивилизаций), ему даже разработчик присвоил название...оно ему очень нравилось....!!!
Так вот первоначальная версия вируса.....ДО ПОЖАРА!!.....имел название ...АПОКАЛИПСИС!
Я особо хочу подчеркнуть, это было задолго до пандемии!!!
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28.08.2021 08:58 Ответить
Я знаком с этим разработчиком лично. Более того, лет пятнадцать назад я даже выиграл у него игру, правда чудом и случайно после этого остался жив. Это ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ серьезный противник без каких либо правил и последовательностей. Решения принимает очень быстро, как и все маленькие зеленые, просто превосходно читает ваши мысли. Ну вы понимаете, с таким количеством условий выиграть было нелегко. Игра называлась Козаки - 2, играли мы часа три. Это тот который очень хорошо знает всю нашу историю, не историю археологов, а реальную последовательность событий. Более того, он даже знает, как мы менялись, от модели к модели, чем мы стали лучше от прежних, и какие у нас отличия.
И еще одно....маленькие зеленые называют его ....ты наша НАДЕЖДА!...вы понимаете, смысл этого слова????
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28.08.2021 09:15 Ответить
Белая горячка? Навязчивые видения? Под "новичком"?
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26.10.2021 21:54 Ответить
байден ждет скоко занесет китай вего фонд
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28.08.2021 09:07 Ответить
сдулась разведка штатов.....
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28.08.2021 10:30 Ответить
Или - что весьма соотв. психопрофилю ничтожества байдена - не хотят обвинять кетай.
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28.08.2021 11:04 Ответить
 
 