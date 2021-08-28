Разведка США считает правдоподобными версии как о естественном, так и лабораторном происхождении коронавируса, - отчет
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Разведка США раскрыла новые данные о происхождении коронавируса. В них говорится, что COVID-19 не был разработан, как биологическое оружие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Офиса Директора Национальной разведки США.
Разведка до сих пор не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса. Там существуют разногласия по поводу версий. Одна из версий говорит о том, что вирус передался от животного человеку естественным путем. Вторая - коронавирус возник в результате утечки из лаборатории в Ухане. Разведка считает обе версии правдоподобными.
"Изучив все разведданные, разведсообщество США не пришло к единому мнению по двум ключевым теориям происхождения COVID-19. Все разведывательные агентства считают вероятными две гипотезы: естественная передача от зараженного животного и лабораторный инцидент", - говорится в докладе.
Однако разведка опровергает версию, что вирус был создан как биологическое оружие.
"Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии", - говорится в докладе разведки.
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одинаковая вероятность да и нет
я тоже так могу ....
Прошли времена Рейгана - деградация
WorldOnAlert
@worldonalert
It's always the same with Joe Biden, when he claims he will respond or even retaliate, you can be sure, he will do nothing. Russia, China, Iran, Belarus, Taliban, ISIS. The list is long and he is in office since only 7 months.
С Джо Байденом всегда то же самое: когда он заявляет, что ответит или даже отомстит, можете быть уверены, он ничего не сделает. Россия, Китай, Иран, Беларусь, Талибан, ИГИЛ. Список длинный, и он находится у власти всего 7 месяцев.
кацапские уши торчат незамаскированные
_Байден - длбб и ничтожество, холуй путлера.
_Вероятность 50%: или встречу динозавра, или не встречу... Снова эта проклятая неопределённость! (с)
_Ну что на это скажешь?..
Отлично знают, что это био оружие от кятая. Уверен, полученное от па-Раши и потом доработанное.
Андрей Мальгин
Если в июле ни разу не умерло больше 800 человек в день, а за месяц умерло 50.000, то сколько же дней было в июле?
Более того, я вас озадачу, вирус не просто был специально разработан ( и не в первый раз! за нашу историю цивилизаций), ему даже разработчик присвоил название...оно ему очень нравилось....!!!
Так вот первоначальная версия вируса.....ДО ПОЖАРА!!.....имел название ...АПОКАЛИПСИС!
Я особо хочу подчеркнуть, это было задолго до пандемии!!!
И еще одно....маленькие зеленые называют его ....ты наша НАДЕЖДА!...вы понимаете, смысл этого слова????