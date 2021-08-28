США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Вашингтон находится в регулярном контакте со союзниками и партнерами по вопросу возможного признания движения "Талибан" правительством Афганистана.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель госдепа США Нед Прайс.
"Насчет признания - по этому поводу мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами по всему миру", - заявил Прайс на брифинге в пятницу.
Ранее на этой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны G7 сейчас согласны, что рано поднимать вопрос о признании движения "Талибан". Ранее она также отмечала, что ЕС поддерживает контакты с талибами, но речи о политических переговорах или признании не идет.
Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.
Движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.
Пожалуйста, подождите...
- давайте признавайте быстрей потерпевшие, пока это не сделали рашка и китай..
- Чому пройшов "світовий політичний землетрус", коли таліби прийшли до влади - і в росії і в Європі..., і в Америці і в Китаї? Афганістан, за площею такий же, як і Україна.... населення - в півтора рази менше, ніж в Україні, а ВВП - майже в чотири рази менше ніж в Україні? Регулярної армії нема...Індустрія не розвинена, орної землі -надто обмаль...Чому, раптом всі потужні держави і їх об'єднання не лише їх визнали, але й забажали раптом і дружити з ними ? Чому всі раптом "затряслися" перед ними, коли ще місяць тому над ними насміхалися і "засуджували"?. Не дивлячись, що і в Афгані і в самому русі талібан наявні не подолані внутрішні і досить не прості протиріччя... в т.ч. й етнічні? Чому ніхто вже й не думає нападати на нього, вводити війська чи відкушувати його території, А ті хто їх вводили -завжди ВИВОДЯТЬ (двічі Великобританія в 19 столітті, ссср в 20-му, США в 21-му)? Чому ж ніхто нині не посмів вже зараз... шантажувати ні їх країну, ні самих талібів? А до цього ж писали всілякі застереження на кшталт -"терористична організація заборонена в росії"
І якщо росія мусує тему, що таліби їх запрошують в свою економіку - для розробки надр корисних копалин - то росіяни прийдуть туди не як пани чи власники надр? Ні ! Вони там будуть ходити чітко- "по струнці", "по лінієчці", як і належить гастарбайтерам!!!
-А чому ж тоді майже ніхто не сприймає набагато потужнішу Україну, як сильного міжнародного гравця? Чому дозволяють собі її постійно надурювати - як зі вступом в НАТО, як з "Будапештським меморандумом", "Мінськими угодами", недолугими "формулами, типу якихось "штанів маєра"?
В наших же надрах лежить вся таблиця Мєндєлєєва, народ - один з найосвіченіших у світі, потужний індустріальний потенціал, четвертина світових запасів чорноземів! Але у владі України немає таких же потужних організаторів виробництва, оборони, суспільного життя , немає патріотів ... лише хитропопі мародери, махінатори, антиукраїнці... і так вже третє покоління "манагерів", три останні каденції... Чому ж цивілізований світ не вводить ніяких санкцій проти них персонально? Чому вони й досі бажані гості в цивілізованих країнах? Світ що, не розуміє що з курячого яйця ніколи не вилупиться страус, що повія ніколи не зможе стати зразком викладача моралі і цнотливості, що "джентльмени" в масках з ножами... з підворотні - ніколи не зможуть стати зразком законопослушності?
А висновок (як відповідь на поставлені вище запитання) лежить на поверхні... - Згуртованість націоналістів (попри існуючі розбіжності і вподобання), задля спільної боротьби і перемоги і повна нещадність до тих, кого вони вважають своїми ворогами!
А невже ви не замітили ще один феномен, що "сильні світу сього" сміються над станом справ в Україні (економічних, політичних, соціальних), але одночасно страшно бояться "приходу до влади в Україні правих", - тобто - її патріотів! Але й не вводять санкцій проти мародерів, які і у владі нинішньої України!
Але всі вмить і одночасно полюбили талібів, коли вони прийшли до влади не надто потужної країни.. але ж вони також "праві", як і патріоти України...
А "прийшли" таліби до влади тому, що народу Афганістану за 50 років осточортіли різноманітні, "чиїсь ставленики" на чолі. Народ повірив своїм правим. Чи зуміють вони перебороти внутрішні розбіжності - час покаже...
Як не прикро, але частина політиків цивілізованих країн - з подвійною мораллю, "подвійним дном", яким не вигідне зростання України, її поступ....як і нинішнім владним "людцям" в Україні...
І доки народ в Україні цього не зрозуміє (а віддає більшість своїх голосів різним антидержавницьким ОПЗЖ, СН...) - очікувати на якесь"процвітання", на якийсь поступ, на виведення окупаційних військ агресора - не варто ...
А не зрозуміли й не усвідомили тому, що більшість населення ще не стали її відданими патріотами...
Лука хотя бы выборы проводил для профуры,
а эти шайтаны и не собираются
это демократические стандарты ?
Такой позорной администрации в США никогда не было, за всю историю страны.
А что касается нынешней сенильной администрации - так его уйдут по 25-й Поправке.
В средневековье в арабских странах процветала наука, медицина, так было до прихода исламского фундаментализма.Нет это история средневековой Европы, с кострами для еретиков, ведьм и повальным мракобесием
Я не про это в целом.
обнулили одних джихадистов - пришли новые
учи матчасть
ООН: давай нам їсти, бо наші діти вимруть з голоду!...
Турки :прийдіть і наведіть порядок в Кабульському аеропорту, бо ми тільки ослів запрягать уміємо!...
Європейські промисловці: прийдіть і створіть нам гірничорудну промисловість, щоб ми мали чим торгувать і мать гроші на купівлю зброї для убивства "невірних", бо ми нічого складнішого від кетменя і автомата Калашникова не знаємо..."
Питається в задачі: "А нахрена ви захоплювали владу, якщо не знаєте що з нею робить?!!!"...
А відповідь проста - пиляти гроші.
- Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
- А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это пид*расы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…
Анна Политковская.2005 год.
США зі світового поліцейського, який не веде перемов з терористами, перетворюється у світового імпотента і посміховище, чим непремінно скористуються Расея і Китай.
У світі залишається одне право - право сильного.
Ну вы признаете его как полноценного собеседника? Не я серьезно? Нужен ответ для коллег амеров, не знают как поступить? Это официальный опрос .....
очешуенная логика у Бидона!
Стосовно байок про Трампа. Якщо вас Гугл не забанив то, можете подивитися план Трампа: США виводить чверть військ але залишають розвідувальну, залишають радниківі авіаційну підтримку урядових військ; Талібан заключає з владою всеосяжний мирний договір і вони взявшися за руки починають боротися з тероризмом; США виводить решту військ.
Але демократи вирішили що, треба всіх і обдразу.