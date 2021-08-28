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США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп

Вашингтон находится в регулярном контакте со союзниками и партнерами по вопросу возможного признания движения "Талибан" правительством Афганистана.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель госдепа США Нед Прайс.

"Насчет признания - по этому поводу мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами по всему миру", - заявил Прайс на брифинге в пятницу.

Ранее на этой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны G7 сейчас согласны, что рано поднимать вопрос о признании движения "Талибан". Ранее она также отмечала, что ЕС поддерживает контакты с талибами, но речи о политических переговорах или признании не идет.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

Движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Также читайте: Вашингтон не предусматривает дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, - Белый дом

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+21
Вот так. Если ты террорист - тебя признавать нельзя. Но это только если ты слабый террорист. А если ты сильный - то иногда можно. А то чёрт тебя знает: бросишь бомбу в канализационный люк, и ремонтируй потом пол-города. Нет уж, лучше признать, от греха подальше.

Такой позорной администрации в США никогда не было, за всю историю страны.
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28.08.2021 02:18
+17
Таліби: "Ми перемогли! Влада в наших руках! Тепер:
ООН: давай нам їсти, бо наші діти вимруть з голоду!...
Турки :прийдіть і наведіть порядок в Кабульському аеропорту, бо ми тільки ослів запрягать уміємо!...
Європейські промисловці: прийдіть і створіть нам гірничорудну промисловість, щоб ми мали чим торгувать і мать гроші на купівлю зброї для убивства "невірних", бо ми нічого складнішого від кетменя і автомата Калашникова не знаємо..."
Питається в задачі: "А нахрена ви захоплювали владу, якщо не знаєте що з нею робить?!!!"...
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28.08.2021 05:41
+16
- МарьВанна, а кто такие «зелёные»?
- Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
- А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это пид*расы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…
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28.08.2021 06:47
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Правила форума Совет форумчан
США вместе с союзниками ломаются как целки чес слово США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4702
- давайте признавайте быстрей потерпевшие, пока это не сделали рашка и китай..
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28.08.2021 01:44 Ответить
прилагательное русский, шо там, бункерной вошьдь уже рассекретил рашисткие военные потери в мирное время? В какой еще стране секретят военные потери в мирное время, кроме Фашисткой Федерации?
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28.08.2021 02:02 Ответить
Ох уж эти влажные кацапские мечты...
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28.08.2021 05:07 Ответить
А ви не задумувалися над тим:

- Чому пройшов "світовий політичний землетрус", коли таліби прийшли до влади - і в росії і в Європі..., і в Америці і в Китаї? Афганістан, за площею такий же, як і Україна.... населення - в півтора рази менше, ніж в Україні, а ВВП - майже в чотири рази менше ніж в Україні? Регулярної армії нема...Індустрія не розвинена, орної землі -надто обмаль...Чому, раптом всі потужні держави і їх об'єднання не лише їх визнали, але й забажали раптом і дружити з ними ? Чому всі раптом "затряслися" перед ними, коли ще місяць тому над ними насміхалися і "засуджували"?. Не дивлячись, що і в Афгані і в самому русі талібан наявні не подолані внутрішні і досить не прості протиріччя... в т.ч. й етнічні? Чому ніхто вже й не думає нападати на нього, вводити війська чи відкушувати його території, А ті хто їх вводили -завжди ВИВОДЯТЬ (двічі Великобританія в 19 столітті, ссср в 20-му, США в 21-му)? Чому ж ніхто нині не посмів вже зараз... шантажувати ні їх країну, ні самих талібів? А до цього ж писали всілякі застереження на кшталт -"терористична організація заборонена в росії"

І якщо росія мусує тему, що таліби їх запрошують в свою економіку - для розробки надр корисних копалин - то росіяни прийдуть туди не як пани чи власники надр? Ні ! Вони там будуть ходити чітко- "по струнці", "по лінієчці", як і належить гастарбайтерам!!!

-А чому ж тоді майже ніхто не сприймає набагато потужнішу Україну, як сильного міжнародного гравця? Чому дозволяють собі її постійно надурювати - як зі вступом в НАТО, як з "Будапештським меморандумом", "Мінськими угодами", недолугими "формулами, типу якихось "штанів маєра"?

В наших же надрах лежить вся таблиця Мєндєлєєва, народ - один з найосвіченіших у світі, потужний індустріальний потенціал, четвертина світових запасів чорноземів! Але у владі України немає таких же потужних організаторів виробництва, оборони, суспільного життя , немає патріотів ... лише хитропопі мародери, махінатори, антиукраїнці... і так вже третє покоління "манагерів", три останні каденції... Чому ж цивілізований світ не вводить ніяких санкцій проти них персонально? Чому вони й досі бажані гості в цивілізованих країнах? Світ що, не розуміє що з курячого яйця ніколи не вилупиться страус, що повія ніколи не зможе стати зразком викладача моралі і цнотливості, що "джентльмени" в масках з ножами... з підворотні - ніколи не зможуть стати зразком законопослушності?

А висновок (як відповідь на поставлені вище запитання) лежить на поверхні... - Згуртованість націоналістів (попри існуючі розбіжності і вподобання), задля спільної боротьби і перемоги і повна нещадність до тих, кого вони вважають своїми ворогами!

А невже ви не замітили ще один феномен, що "сильні світу сього" сміються над станом справ в Україні (економічних, політичних, соціальних), але одночасно страшно бояться "приходу до влади в Україні правих", - тобто - її патріотів! Але й не вводять санкцій проти мародерів, які і у владі нинішньої України!

Але всі вмить і одночасно полюбили талібів, коли вони прийшли до влади не надто потужної країни.. але ж вони також "праві", як і патріоти України...

А "прийшли" таліби до влади тому, що народу Афганістану за 50 років осточортіли різноманітні, "чиїсь ставленики" на чолі. Народ повірив своїм правим. Чи зуміють вони перебороти внутрішні розбіжності - час покаже...

Як не прикро, але частина політиків цивілізованих країн - з подвійною мораллю, "подвійним дном", яким не вигідне зростання України, її поступ....як і нинішнім владним "людцям" в Україні...

І доки народ в Україні цього не зрозуміє (а віддає більшість своїх голосів різним антидержавницьким ОПЗЖ, СН...) - очікувати на якесь"процвітання", на якийсь поступ, на виведення окупаційних військ агресора - не варто ...

А не зрозуміли й не усвідомили тому, що більшість населення ще не стали її відданими патріотами...
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28.08.2021 13:41 Ответить
Рамшат и Джамшут
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28.08.2021 09:47 Ответить
признанием террористической организацией ?

Лука хотя бы выборы проводил для профуры,
а эти шайтаны и не собираются
это демократические стандарты ?
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28.08.2021 11:05 Ответить
Демократія -- річ не передбачувана, ще виберуть когось собі на голову...
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28.08.2021 18:08 Ответить
Мудло! Предал США путлеру! США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2915
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28.08.2021 01:58 Ответить
Да, Трамп мудло, подписал мировую с террористами, которых теперь G7 и Байден не признают...
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28.08.2021 05:08 Ответить
Ви й досі свої штани від Трампа не очистили?
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28.08.2021 10:38 Ответить
Вот это клоуны на фото!
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28.08.2021 07:50 Ответить
Вот так. Если ты террорист - тебя признавать нельзя. Но это только если ты слабый террорист. А если ты сильный - то иногда можно. А то чёрт тебя знает: бросишь бомбу в канализационный люк, и ремонтируй потом пол-города. Нет уж, лучше признать, от греха подальше.

Такой позорной администрации в США никогда не было, за всю историю страны.
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28.08.2021 02:18 Ответить
ой-йой, а шо такое? У США долгие годы не было достойных противников. Байдан просто жертва)))
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28.08.2021 02:24 Ответить
Байден исполняет роль "говорящей головы", причём страдающей деменцией.
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28.08.2021 02:28 Ответить
Позорные тут только говноольгинские боты Пригожина, которые пытаются подменить договорняк Трампа с террористами на отказ Байдена и G7 признавать террористов афганским правительством) Ваш трампопоезд ушёл, до свидания.
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28.08.2021 05:22 Ответить
Tю. Трамп планировал спокойный вывод войск, а не позорное бегство.
А что касается нынешней сенильной администрации - так его уйдут по 25-й Поправке.
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28.08.2021 15:01 Ответить
А что остаётся, если не хочется по взрослому воевать за чужой, далёкий афганский народ. Пытались им очень помочь- вооружили, з.п. обеспечивали. Пытались сделать нормальное светское государство. Но только им это не надо- как только перестали платить з.п. сразу все "по тапкам". Пусть теперь афганцы живут дальше со своей сумасшедшей организаций, состоящий из банд, навязывающий им шариат и средневековье.
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28.08.2021 03:02 Ответить
Ну тогда пусть ждёт что ему эти террористы устроят "исламскую республику" где-нибудь на территории США, и будут постепенно расширять её территорию. Если тебе непонятно чём я говорю, погугли концепцию "всемирного халифата".
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28.08.2021 03:34 Ответить
Да я читал. Бред. Пастушки овец (причём не все они смотрят на овец, как на животных. Есть такие, что соблазняются формами США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 1763) будут ещё угрожать завладеть ситуацией. Не смешите. Их удел "окультурится" и успокоится.
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28.08.2021 03:41 Ответить
Ничего более смешного давно не читал.
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28.08.2021 03:45 Ответить
Смейтесь дальше. Когда-то любые новые инициативы и реалии, вызывали смех у консерваторов. Потом эти консерваторы защищали до хрипаты, пришедший новый мир. Хвалясь этим успехом, как плодами своей консервативной цивилизации.
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28.08.2021 03:50 Ответить
В резании глоток овец вся соль культуры мигрантов, а кому не нравится присоединятся к овцам. О какой культуре вы говорите, это даже не средневековье

В средневековье в арабских странах процветала наука, медицина, так было до прихода исламского фундаментализма.Нет это история средневековой Европы, с кострами для еретиков, ведьм и повальным мракобесием
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28.08.2021 04:03 Ответить
Я говорю, что Европа от "средневековья" ушла, а эти, до сих пор, там. И хотят дальше там пребывать. А рассказывать про их достижения науки и медицины не корректно, тк явные успехи у них, были ещё до средневековья. А к тому же, давайте ещё про Египет вспомним))
Я не про это в целом.
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28.08.2021 04:11 Ответить
"Эти", это отдельные персонажи, которые могут причинить смерть только ценой собственной смерти. Их единицы. Остальные - пещерное беспомощное стадо.
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28.08.2021 05:17 Ответить
уже устроили и уже им рога пообламывали. Устроилка укоротилась до размеров Афганистана.
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28.08.2021 05:24 Ответить
у мусульман рождаемость ого-го
обнулили одних джихадистов - пришли новые
учи матчасть
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28.08.2021 09:21 Ответить
А их кто-то просил? Совки наверно тоже подобную чушь несли.
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28.08.2021 03:41 Ответить
Очередной раз поиграли в Капитана Америку на триллион долларов американских налогоплательщиков.
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28.08.2021 04:17 Ответить
Ну зато хоть не в Капитана *****
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28.08.2021 05:18 Ответить
Воюйте хоча б за свій народ, бо вже й субсидії відбирають.
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28.08.2021 18:15 Ответить
Ты ничего не попутал? Это кацапы Талибан признают, а США и G7 нет.
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28.08.2021 05:05 Ответить
Ботяра под прокси, США выполняют договор подписанный Трампом с талибами. И, если афганцев устраивает, что талибы взяли государство под контроль, то это их право. и нужно устанавливать хоть какие-то отношения.
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28.08.2021 08:52 Ответить
США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 43 США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 878страна победивших понтов...
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28.08.2021 05:21 Ответить
Таліби: "Ми перемогли! Влада в наших руках! Тепер:
ООН: давай нам їсти, бо наші діти вимруть з голоду!...
Турки :прийдіть і наведіть порядок в Кабульському аеропорту, бо ми тільки ослів запрягать уміємо!...
Європейські промисловці: прийдіть і створіть нам гірничорудну промисловість, щоб ми мали чим торгувать і мать гроші на купівлю зброї для убивства "невірних", бо ми нічого складнішого від кетменя і автомата Калашникова не знаємо..."
Питається в задачі: "А нахрена ви захоплювали владу, якщо не знаєте що з нею робить?!!!"...
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28.08.2021 05:41 Ответить
Це ж питания треба задавали і нащим зеленим шмарклям.
А відповідь проста - пиляти гроші.
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28.08.2021 06:31 Ответить
- МарьВанна, а кто такие «зелёные»?
- Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
- А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это пид*расы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…
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28.08.2021 06:47 Ответить
Есть такая маленькая страна Таиланд,где собирают любой американский автомобиль... США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 929а это значит что механики работающие в Таиланде лучшие в Мире....
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28.08.2021 05:46 Ответить
Лишь бы Ольга ********* что то блеяла,типа Мавзолейные Понты Путлера круче Пентагона и Госдепа.... США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 6344
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28.08.2021 05:51 Ответить
На 85 миллиардов долларов США вооружили Талибан. ( 75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 000 единиц стрелкового и легкого оружия) (Индепендент написала, если что). Видимо не спроста. (Но мы же не террористы, нам не положено).
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28.08.2021 06:12 Ответить
Вложив 1 триллион долларов за 20 лет в Афган,США поняли одну вещь...не могут Шариковы и Швондеры построить нормальное цивилизованное и демократическое общество... США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 6877РАБссия это доказала еще в 1922 году создав дерьмо по имении ГУЛАГ Ссср... США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 8239
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28.08.2021 06:16 Ответить
Страшную страну мы наворотили,"подвиг" полковника Буданова в Чечне,подавляющая часть населения РАБссии признала нормой.на мой взгляд такое может постигнуть лишь страну круговорй невменяемости,где Сумашедшие Все,-снизу доверху...
Анна Политковская.2005 год.
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28.08.2021 06:27 Ответить
Сколько полковников РАБссии Будановых было на Донбассе,догадайтесь сами...,одного знаю точно.... Безлер....эта гнида достойна долгой смерти....медленной....и имменно в Горловке надо казнить этого зверя....
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28.08.2021 06:43 Ответить
Буданова посадили и казнили, а у нас они ещё и пенсии получают
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28.08.2021 06:59 Ответить
Ты прав...по условиям прав человека подписанным Украиной...Азиров и прочие Индюковичи получают украинскую пенсию...
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28.08.2021 07:22 Ответить
А вот талибы ничего не подписывали и увидите, их признают.. реальная политика..
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28.08.2021 07:40 Ответить
Ты не прав...говно не бывает реальным... США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7520ты плохо изучил труды чЛенина...
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28.08.2021 07:45 Ответить
Я ничего не забыл....,покойный отец Сенатор так научил....,Андрюха, запоминай любую мелочь,даже самую махонькую...,она поможет тебе в будущем понять Истину...
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28.08.2021 07:02 Ответить
Талібан визнати, далі хто з терористів-вбивць на черзі?

США зі світового поліцейського, який не веде перемов з терористами, перетворюється у світового імпотента і посміховище, чим непремінно скористуються Расея і Китай.
У світі залишається одне право - право сильного.
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28.08.2021 07:38 Ответить
Та як би на черзі не були ДыНыРы та ЛыНыРы та Крим.
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28.08.2021 07:47 Ответить
Говноеды РАБссии и Китая...это простое дерьмо из одного теста....Краснопузые БАРАНЫ.... США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2459
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28.08.2021 07:42 Ответить
В августе 2021 гогда на РАБссии упало 8 самолетов...двигатели для них изготовили в КИТАЕ...,следовательно китайские движки даже на самолетах и вертолетах,и прочих подлодках КУРСК... по мощности никогда не догонят США... США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3657 США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3657
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28.08.2021 07:52 Ответить
Нет, я просто обращаюсь к вам,как уважам диванэкпердам, ну просто по человечески, ну проще простого простака......ну вот вы идите по улице,...разваляной разбитой с покосившмися домами, а вам навстречу!!....идет ЛИЦО! ....пауза,...которое натянуло на себя нук бабушкино платье, поверху патронташ, труселя на голову, а сверху простреленная каска! И...в зубах держит чеку от гранаты....!!!....???
Ну вы признаете его как полноценного собеседника? Не я серьезно? Нужен ответ для коллег амеров, не знают как поступить? Это официальный опрос .....
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28.08.2021 08:29 Ответить
угу, сначала отдали талибам своих агентов и граждан, а теперь можно их и признать
очешуенная логика у Бидона!
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28.08.2021 09:22 Ответить
Туреччина, Росія, Китай вже фактично визнали....... А там і інші підтянуться.
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28.08.2021 09:38 Ответить
Так недалеко і до визнання терористичних організацій линири-динири. Маразматик Біден може дійти до того, що відкриє посольство США в цих псевдореспубліках.
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28.08.2021 09:54 Ответить
То, что случилось в Афгане сильно напоминает события 1917 года в Роисе
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28.08.2021 10:42 Ответить
Та заспокойтеся ви з обрахунками чого і скільки американці поставили в Афганістан. Тому звідти так швидко відвели війська аби ніхто не порахував реальний стан.
Стосовно байок про Трампа. Якщо вас Гугл не забанив то, можете подивитися план Трампа: США виводить чверть військ але залишають розвідувальну, залишають радниківі авіаційну підтримку урядових військ; Талібан заключає з владою всеосяжний мирний договір і вони взявшися за руки починають боротися з тероризмом; США виводить решту військ.
Але демократи вирішили що, треба всіх і обдразу.
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28.08.2021 10:48 Ответить
то есть 11 сентября и убитые солдаты в Афгане за 20 лет - США благополучно похерила..... браво.....
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28.08.2021 10:55 Ответить
А что признание является обязательным. Странно. По моему это не является чем то безусловным. Даже Советскую Россию или КНР признали не сразу и не все.. да и вообще примеров масса. Тем более если в стране победила признанная почти повсеместно во всем мире террористическая организация. Признание, это уже будет капитуляцией №2.
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28.08.2021 11:36 Ответить
совок тоже какое-то время не признавали, потом постепенно признали. и этих признают
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28.08.2021 11:37 Ответить
 
 