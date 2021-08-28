С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два российских обстрела, украинские воины не пострадали, - штаб ООС
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С начала текущих суток субботы, 28 августа, на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны российско-оккупационных войск, украинские воины не пострадали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.
"По состоянию на 7:00 утра 28 августа, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь в результате вражеского огня за текущие сутки среди украинских военных нет", - сказано в сообщении.
В частности, неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вместе с тем, за прошедшие сутки, 27 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в результате чего погиб украинский военнослужащий.
В частности, вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Южного наемники обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганского враг дважды открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. У Новоалександровки противник обстрелял украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Зайцево враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - подчеркнули в штабе.
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ВСУ ведут массированный огонь по ДНР.
С 6:10 28 августа карательные подразделения украинской армии открыли огонь из 120-мм миномётов со своих позиций в Авдеевке. Под ударом оказался посёлок Минеральное: по нему было выпущено 18 мин.
В ответ на массированный обстрел подразделения Народной милиции ДНР отработали по позициям врага, подавив все его огневые точки.
Однако спустя два часа каратели ВСУ снова ударили по Минеральному. В 8:40 по посёлку было выпущено 12 мин 120 мм с позиций в Авдеевке.
Зєліку хай краще подгон храброї трави на пару тижнів.
А то дує дічку від якої ізмєна б'є.
Огидно вже.