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С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два российских обстрела, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два российских обстрела, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

С начала текущих суток субботы, 28 августа, на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны российско-оккупационных войск, украинские воины не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"По состоянию на 7:00 утра 28 августа, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь в результате вражеского огня за текущие сутки среди украинских военных нет", - сказано в сообщении.

В частности, неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вместе с тем, за прошедшие сутки, 27 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен на Донбассе, войска РФ трижды нарушили режим "тишины". В районе Авдеевки враг бил из 82-мм минометов, вблизи Орехово - из ПТРК, - штаб ООС

В частности, вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Южного наемники обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганского враг дважды открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. У Новоалександровки противник обстрелял украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Зайцево враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - подчеркнули в штабе.

Автор: Вадим Куц
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Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два російські обстріли, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6883
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28.08.2021 08:32 Ответить
Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два російські обстріли, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3596
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28.08.2021 08:35 Ответить
из рашаговносми :
ВСУ ведут массированный огонь по ДНР.

Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два російські обстріли, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6191С 6:10 28 августа карательные подразделения украинской армии открыли огонь из 120-мм миномётов со своих позиций в Авдеевке. Под ударом оказался посёлок Минеральное: по нему было выпущено 18 мин.

В ответ на массированный обстрел подразделения Народной милиции ДНР отработали по позициям врага, подавив все его огневые точки.
Однако спустя два часа каратели ВСУ снова ударили по Минеральному. В 8:40 по посёлку было выпущено 12 мин 120 мм с позиций в Авдеевке.
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28.08.2021 10:03 Ответить
Авдос Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два російські обстріли, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4556
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28.08.2021 10:19 Ответить
Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два російські обстріли, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9170
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28.08.2021 08:37 Ответить
Обстрел Авдеевки с Донецка с тяжелой артиллерии начался в 06.10 за 30 минут прилетело около 30 снарядов в р-н ЖД вокзала. второй обстрел начался в 08.50 туда же прилетело около 35 снарядов длился 50 минут. Украина не отвечала.
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28.08.2021 09:53 Ответить
Главнає пірістать стєлять.
Зєліку хай краще подгон храброї трави на пару тижнів.
А то дує дічку від якої ізмєна б'є.
Огидно вже.
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28.08.2021 09:59 Ответить
 
 