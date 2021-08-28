В Украине за сутки от COVID-19 умерли 54 человека, зафиксировано 2 082 новых случая заражения, 1 025 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине по состоянию на утро субботы, 28 августа, зафиксировано 2 082 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 1 025 человека, 54 умерли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 27 августа 2021 в Украине зафиксировано 2 082 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 108, медработников - 35). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 708 человек; летальных случаев - 54; выздоровели – 1 025 человек", – сообщил Минздрав.
Днем ранее, 27 августа за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае заболевания, 25 августа сообщалось о 727 новых случаев заболевания COVID-19, 24 августа, за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19, 23 августа сообщалось о 610 новых случаях инфицирования, 22 августа сообщалось о 1 003 новых случая заболевания, 21 августа за сутки зафиксировано 1 732 случая заболеваний Сovid-19, 20 августа сообщалось о 1 600 новых подтвержденных случаях COVID-19, 19 августа сообщалось о 1 560 новых случаев заболевания.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 282 285 человека, выздоровели 2 205 707 человека, летальных случаев - 53 686.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187), и Донецкой (157) областях.
Пожалуйста, подождите...
Куди поділася Грета Тунберг і чому таліби, не хворіють ковідом?
Таліби повідмикали мобільний зв'язок - як тепер накажете запускати програму хвороби в їх організмах?
Во время протестов БЛМ или митингов в Беларуси он даже не соизволил объявиться.
Форофка прийде і фсім по Попі надає¡!!
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😇
При населении в четыре раза меньше....а вакцинации в 67 с лишним процента...там болеет коронавирусом 75 584 человек .а в Украине при населении в четыре раза выше и вакцинации около 9 процентов болеет 22 892 человек....
Население в полтора раза больше... вакцинированных 61 процент...
Сейчас болеет коронавирусом 1 235 496 человек... то бишь в 53 раза больше чем в Украине...
Чьи же усилия к этому привели а..??
Вакцинировано 116%...116 Крал полностью вакцинировано...
Население 34000 человек...сейчас болеет 103 человека....или 0.3% от всего населения..
В Украине ..напомню что при 9% населения....сейчас болеет 22892 человека...или 0,06% от всего населения...
Занимательная математика не правда ли??
August 28 (GMT)
290 new cases and 5 new deaths in Poland [source]
August 27
Updates
257 new cases and 3 new deaths in Poland [source]
August 26
247 new cases and 3 new deaths in Poland [source]
August 28 (GMT)
2,082 new cases and 54 new deaths in Ukraine [source]
August 27
2,032 new cases and 66 new deaths in Ukraine [source]
August 26
1,581 new cases and 45 new deaths in Ukraine [source]
А два это то что чем меньше социум...тем легче избежать заражений....
Но в случае с гибралтаром...мы видим что при 116 процентах вакцинации...процент заболевших по отношению к численности населения там выше чем в Украине в которой 9 процентов вакцинированных....
August 28 (GMT)
305 new cases and 5 new deaths in Poland [source]
August 27
Updates
271 new cases and 3 new deaths in Poland [source]
August 26
260 new cases and 3 new deaths in Poland [source]
Сравни со статистикой по Украине
August 28 (GMT)
2,082 new cases and 54 new deaths in Ukraine [source]
August 27
2,032 new cases and 66 new deaths in Ukraine [source]
August 26
1,581 new cases and 45 new deaths in Ukraine [source]
Офигенно все поменялось?
Население почти равное...
В Польше вакцинированно 50 процентов населения....заболевших на сегодняшний день 155 980 человек...
В Украине вакцинированно 9 процентов населения ..заболевших 22892 человека..
Итого имеем...в Польше вакцинированных в более чем пять раз больше чем в Украине.... и заболевших в почти семь раз больше....
О чем это говорит??
А кошерное там кушает очень небольшой процент населения...бо кошерное стоит не дешево...
Даже блюдо из кошерных продуктов может считаться некошерным, если оно приготовлено без соблюдения правил кашрута (то есть определенных правил гигиены). В 1998 году, в год нашего приезда, 99,9% израильских магазинов и ресторанов в еврейских районах были кошерными. Это означает, что все фабрики, изготавливаемые поставляемую туда продукцию, были под наблюдением раввината. Надпись "Кашер" есть на любом товаре в любом кошерном магазине. Кроме того, кошерный магазин или ресторан не имеет право работать в субботу и в праздники. Очень важный факт: подавляющее большинство еврейского населения страны ест только кошерные продукты, даже если они не носят кипу. Выходцы с Востока ревностно соблюдают традиции предков. Выходцы из стран Европы в массе своей более атеистичны, но и их связь с еврейской традицией никогда не прерывалась, и большинство из них тоже соблюдают кашрут.
Думаю, Якову Кацу из Израиля можно больше доверять, чем Вашим фантазиям.
И поверь мне...меня это не радует...как бы тебе этого не хотелось...
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1431526970496626691
Медицинская система Польши может себе позволить амбулаторное лечение больных на дому .... в отличии от медицинской системы Украины....
Гибралтар - территория без ковида
Juan Carlos De Santos Pascual • Последние обновления: 14/05/2021
- За последние пять недель в Гибралтаре не было ни одного случая заболевания среди мясных жителей, -отмечает Джозеф Джон Гарсия, заместитель Главного министра Гибралтара. - Сейчас в больницах больше нет пациентов с ковидом и никого в реанимации. Отмечено всего три отдельных случая среди приезжих В ресторанах сняты ограничения на число посетителей, в общественных местах больше не требуется носить маску. Это уже привело к повышению покупательского спроса:
и число болеющих на сайте https://www.worldometers.info/coronavirus/country/gibraltar/
за 14.05 тоже равно 3.
Они когда считают число вакцин и число заболевших, включают туда и приезжих.
Вот и вся цена использования статистики небольших стран.
Зайди на сайт https://www.worldometers.info/coronavirus/country/gibraltar/
И найди на графике Active Cases in Gibraltar
данные за 14 мая. Там 3 случая.
Смотри в самом низу...
August 28 (GMT)
Updates
7 new cases in Gibraltar [source]
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/gibraltar/
Тут за 14.05.21 ТРОЕ БОЛЕЮЩИХ.
Если посмотпеть прессу
Гибралтар - территория без ковида
Juan Carlos De Santos Pascual • Последние обновления: 14/05/2021
- За последние пять недель в Гибралтаре не было ни одного случая заболевания среди мясных жителей, -отмечает Джозеф Джон Гарсия, заместитель Главного министра Гибралтара. - Сейчас в больницах больше нет пациентов с ковидом и никого в реанимации. Отмечено всего три отдельных случая среди приезжих В ресторанах сняты ограничения на число посетителей, в общественных местах больше не требуется носить маску. Это уже привело к повышению покупательского спроса:
и число болеющих на сайте https://www.worldometers.info/coronavirus/country/gibraltar/
за 14.05 тоже равно 3.
На Гибралтаре когда считают число вакцин и число заболевших, включают туда и приезжих.
Сегодня 28 августа 2021 года....а не 14 мая...
В мае возможно было 3 больных....а в августе их сто....
И это при том что как раз в мае в Гибралтаре была практически закончена вакцинанция....всего населения....
Хотя я более чем уверен что медперсонал там более квалифицирован...и оборудование лучше и его больше...и с медикаментами там полный порядок....
За время пандемии в Польше умерло 75 340 человек.... а в Украине 53 686 человек...
...ко-ко-ко-ко-ко...
Девочка. Грамматика. Часть речи : имя существительное.Одушевленность: одушевлённое.Род: женский; Число: единственное. Падеж : именительный.
Отвечает на вопрос : ( есть) Кто?!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 54 человека, зафиксировано 2 082 новых случая заражения, 1 025 человек выздоровели
- Министерство Иностранных Дел Украины. Точка сборки - активна!