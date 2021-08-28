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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 54 человека, зафиксировано 2 082 новых случая заражения, 1 025 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 54 человека, зафиксировано 2 082 новых случая заражения, 1 025 человек выздоровели

В Украине по состоянию на утро субботы, 28 августа, зафиксировано 2 082 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 1 025 человека, 54 умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 27 августа 2021 в Украине зафиксировано 2 082 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 108, медработников - 35). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 708 человек; летальных случаев - 54; выздоровели – 1 025 человек", – сообщил Минздрав.

Днем ранее, 27 августа за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае заболевания, 25 августа сообщалось о 727 новых случаев заболевания COVID-19, 24 августа, за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19, 23 августа сообщалось о 610 новых случаях инфицирования, 22 августа сообщалось о 1 003 новых случая заболевания, 21 августа за сутки зафиксировано 1 732 случая заболеваний Сovid-19, 20 августа сообщалось о 1 600 новых подтвержденных случаях COVID-19, 19 августа сообщалось о 1 560 новых случаев заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радуцкий призвал штрафовать украинцев за ношение масок на подбородке

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 282 285 человека, выздоровели 2 205 707 человека, летальных случаев - 53 686.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187), и Донецкой (157) областях.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+5
У мене назріло два питання:
Куди поділася Грета Тунберг і чому таліби, не хворіють ковідом?
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28.08.2021 08:42
+3
Шикардос. зебилы делают все возможное, чтобы в октябре-ноябре обьявить локдаун и закрыть вопрос с акциями гражданского неповиновения в связи с предстоящей экономической и политической жопой
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28.08.2021 09:32
+2
А в Израиле чьи усилия начали приносить результаты??
При населении в четыре раза меньше....а вакцинации в 67 с лишним процента...там болеет коронавирусом 75 584 человек .а в Украине при населении в четыре раза выше и вакцинации около 9 процентов болеет 22 892 человек....
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28.08.2021 10:37
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Правила форума Совет форумчан
У мене назріло два питання:
Куди поділася Грета Тунберг і чому таліби, не хворіють ковідом?
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28.08.2021 08:42 Ответить
Похоже пробирки с короной завезли в Украину
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28.08.2021 09:28 Ответить
Грета скдала компанію Каті Личовій і Саманті Сміт, тобто відійшла в історію глобальних маніпуляцій.
Таліби повідмикали мобільний зв'язок - як тепер накажете запускати програму хвороби в їх організмах?
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28.08.2021 10:24 Ответить
Грете 18 лет, ей не до экологии теперь
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28.08.2021 10:45 Ответить
Коронавирус не любит массовок.
Во время протестов БЛМ или митингов в Беларуси он даже не соизволил объявиться.
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28.08.2021 10:55 Ответить
Шикардос. зебилы делают все возможное, чтобы в октябре-ноябре обьявить локдаун и закрыть вопрос с акциями гражданского неповиновения в связи с предстоящей экономической и политической жопой
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28.08.2021 09:32 Ответить
Нє...Фсі 73 +13,5 Ыліти ...
Форофка прийде і фсім по Попі надає¡!!
😷
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28.08.2021 09:38 Ответить
Ну так Ляшко сказал: "Осенью лохдаун", значит - лохдаун. Всё идёт по плану
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28.08.2021 12:09 Ответить
Ну положим один уже пытался ставить йолку и разгонять студентов. Чем закончилось всем известно.
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28.08.2021 12:45 Ответить
Фсі там будем..
😇
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28.08.2021 09:34 Ответить
В гости у богу не бывает опозданий. (с)
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28.08.2021 09:57 Ответить
Похоже, усилия антиваксеров начали приносить свои результаты... Такое впечатление, что немалая часть из них - акционеры фирм по оказанию ритуальных услуг.
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28.08.2021 09:57 Ответить
А в Израиле чьи усилия начали приносить результаты??
При населении в четыре раза меньше....а вакцинации в 67 с лишним процента...там болеет коронавирусом 75 584 человек .а в Украине при населении в четыре раза выше и вакцинации около 9 процентов болеет 22 892 человек....
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28.08.2021 10:37 Ответить
Давай Великобританию посмотрим...
Население в полтора раза больше... вакцинированных 61 процент...
Сейчас болеет коронавирусом 1 235 496 человек... то бишь в 53 раза больше чем в Украине...

Чьи же усилия к этому привели а..??
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28.08.2021 10:45 Ответить
Арабов и ортодоксов, которые проживают компактно и отказываются вакцинироваться. Там вокруг их поселений хоть 100% вакцинация будет - их это от вспышки ковида не спасет.
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28.08.2021 12:50 Ответить
Гибралтар крайне интересен...
Вакцинировано 116%...116 Крал В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 9604 полностью вакцинировано...
Население 34000 человек...сейчас болеет 103 человека....или 0.3% от всего населения..
В Украине ..напомню что при 9% населения....сейчас болеет 22892 человека...или 0,06% от всего населения...
Занимательная математика не правда ли??
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28.08.2021 10:57 Ответить
Сравнивать страну с 34 тыс населения и Украину с 40 млн совсем некорректно. Да и Гибралтар намного южнее. Давай с Польшей сравним, она рядом и население Польши 38 млн почти равно нашему (а с учетом трудовой миграции, возможно, что и больше), географически ближе, структура питания и уровень ультафиолета тоже близки. В Польше две дозы получили 49%, в Украине 7,7%.

August 28 (GMT)

290 new cases and 5 new deaths in Poland [source]

August 27

Updates

257 new cases and 3 new deaths in Poland [source]
August 26

247 new cases and 3 new deaths in Poland [source]

August 28 (GMT)
2,082 new cases and 54 new deaths in Ukraine [source]

August 27
2,032 new cases and 66 new deaths in Ukraine [source]

August 26
1,581 new cases and 45 new deaths in Ukraine [source]
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28.08.2021 13:00 Ответить
Я сравниваю в процентном отношении....это раз..
А два это то что чем меньше социум...тем легче избежать заражений....
Но в случае с гибралтаром...мы видим что при 116 процентах вакцинации...процент заболевших по отношению к численности населения там выше чем в Украине в которой 9 процентов вакцинированных....
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28.08.2021 14:44 Ответить
При примерно равных численностях населения можно сравнивать абсолютные значения. Это раз. Но любителям точности я пересчитаю показатели Польши на численность Украины. Коєффициент пересчета 1,0526.
August 28 (GMT)
305 new cases and 5 new deaths in Poland [source]
August 27
Updates
271 new cases and 3 new deaths in Poland [source]
August 26
260 new cases and 3 new deaths in Poland [source]

Сравни со статистикой по Украине
August 28 (GMT)
2,082 new cases and 54 new deaths in Ukraine [source]
August 27
2,032 new cases and 66 new deaths in Ukraine [source]
August 26
1,581 new cases and 45 new deaths in Ukraine [source]

Офигенно все поменялось?
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28.08.2021 15:05 Ответить
Ну давай сравним Польшу..
Население почти равное...
В Польше вакцинированно 50 процентов населения....заболевших на сегодняшний день 155 980 человек...
В Украине вакцинированно 9 процентов населения ..заболевших 22892 человека..

Итого имеем...в Польше вакцинированных в более чем пять раз больше чем в Украине.... и заболевших в почти семь раз больше....
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28.08.2021 15:20 Ответить
При количестве больных в Польше в пять раз больше, чем у нас, дневная смертность там в 10-20 раз ниже. Да эти вакцины прочто чудодейственные. В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 7922
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28.08.2021 16:58 Ответить
В Израиле смертность от сердечно-сосудистых и рака... гораздо меньше чем в Украине....
О чем это говорит??
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28.08.2021 17:02 Ответить
Это говорит о том, что кошерная средиземноморская кухня полезнее для сердца, чем сало и свинные колбаски.
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28.08.2021 17:39 Ответить
Это говори т о том что уровень медицины там на порядок выше.... а
А кошерное там кушает очень небольшой процент населения...бо кошерное стоит не дешево...
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28.08.2021 17:56 Ответить
Проверим
Даже блюдо из кошерных продуктов может считаться некошерным, если оно приготовлено без соблюдения правил кашрута (то есть определенных правил гигиены). В 1998 году, в год нашего приезда, 99,9% израильских магазинов и ресторанов в еврейских районах были кошерными. Это означает, что все фабрики, изготавливаемые поставляемую туда продукцию, были под наблюдением раввината. Надпись "Кашер" есть на любом товаре в любом кошерном магазине. Кроме того, кошерный магазин или ресторан не имеет право работать в субботу и в праздники. Очень важный факт: подавляющее большинство еврейского населения страны ест только кошерные продукты, даже если они не носят кипу. Выходцы с Востока ревностно соблюдают традиции предков. Выходцы из стран Европы в массе своей более атеистичны, но и их связь с еврейской традицией никогда не прерывалась, и большинство из них тоже соблюдают кашрут.

Думаю, Якову Кацу из Израиля можно больше доверять, чем Вашим фантазиям.
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28.08.2021 19:32 Ответить
А сало и свиные колбаски это для основной массы украинцев уже роскошь.... соевая колбаса заменила все....
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28.08.2021 18:13 Ответить
Так что все офигенно... чем больше процент вацинированных ..тем большее количество больных... В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 5507
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28.08.2021 15:24 Ответить
А сметрей за день у нас в 10-20 раз больше. Вас это радует?
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28.08.2021 16:59 Ответить
А количество смертей зависит от квалификации медицинского персонала....наличия и качества оборудования...и наличия м качества медикаментов.... но никак не от вакцин...
И поверь мне...меня это не радует...как бы тебе этого не хотелось...
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28.08.2021 17:01 Ответить
Это дневной отчет МОЗ Польши. 406 занятых коек неплохой показатель для 153 тыс болеющих. И уровень медицины относится к этим 406. Остальные не госпитализированы.
В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 3631

https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1431526970496626691
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28.08.2021 17:08 Ответить
Конечно не плохой....
Медицинская система Польши может себе позволить амбулаторное лечение больных на дому .... в отличии от медицинской системы Украины....
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28.08.2021 17:12 Ответить
У амбулаторных больных Польши нет ничего такого, чего нет у амбулаторных больных в Украине.
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28.08.2021 17:33 Ответить
У больных нет..а вот у медицинского персонала есть....
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28.08.2021 17:34 Ответить
А мы статистику по медперсоналу и не рассматривали.
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28.08.2021 17:41 Ответить
А зачем?? Мы и без этого выяснили....что при равном количестве населения...но при большем проценте вакцинированных...в Польше на сегодняшний день болеет в семь раз больше людей...и то что смертность от короновируса в Польше выше...
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28.08.2021 17:45 Ответить
Ага "тяжко" болеет 153 тысячи на 406 койках... В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6015
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28.08.2021 18:42 Ответить
И еще мы узнали...что даже при 116-ти процентнной вакцинации населения.... количество заболевших в процентном отношении к общему числу населения никак не меньше чем там где вакцинировано всего 9 процентов того населения... В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 908
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28.08.2021 17:48 Ответить
Если посмотпеть прессу

Гибралтар - территория без ковида
Juan Carlos De Santos Pascual • Последние обновления: 14/05/2021
- За последние пять недель в Гибралтаре не было ни одного случая заболевания среди мясных жителей, -отмечает Джозеф Джон Гарсия, заместитель Главного министра Гибралтара. - Сейчас в больницах больше нет пациентов с ковидом и никого в реанимации. Отмечено всего три отдельных случая среди приезжих В ресторанах сняты ограничения на число посетителей, в общественных местах больше не требуется носить маску. Это уже привело к повышению покупательского спроса:

и число болеющих на сайте https://www.worldometers.info/coronavirus/country/gibraltar/
за 14.05 тоже равно 3.
Они когда считают число вакцин и число заболевших, включают туда и приезжих.
В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 8418 Вот и вся цена использования статистики небольших стран.
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28.08.2021 19:03 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6502 Не трем...а 97... не надо брехать...
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28.08.2021 19:29 Ответить
Брешешь тут только ты.
Зайди на сайт https://www.worldometers.info/coronavirus/country/gibraltar/
И найди на графике Active Cases in Gibraltar
данные за 14 мая. Там 3 случая.
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28.08.2021 19:35 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 2758 Там только новых 7....
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28.08.2021 19:38 Ответить
Где там? Не фантазируй.
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28.08.2021 19:43 Ответить
Да там на что ты ссылку дал...
Смотри в самом низу...

August 28 (GMT)
Updates

7 new cases in Gibraltar [source]
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28.08.2021 19:44 Ответить
Очки купи. Я тебе писал данные за 14.05, а ты "опровергаешь" данными за 28.08. В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 7436
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28.08.2021 19:47 Ответить
А зачем мне данные за май?? Ты мне их еще за прошлый век дай... В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 2372 Я тебе даю данные на сегодня....на 28 августа 2021 года....
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28.08.2021 19:48 Ответить
Да и смотри как все оно выходит...в мае 3 больных...а в августе сотня....и это при 116 процентах вакцинанции... В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 7058 ты бы хотя бы думал прежде чем давать такие данные которые полностью опровергает надобность вакцинанции...
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28.08.2021 19:51 Ответить
Я дал данные, доказывающие, что на Гибралтаре в число болеющих попадают и приезжие. А ты идиота из себя разыгрываешь. Смотри, когда-то не сможешь из роли выйти...
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28.08.2021 20:07 Ответить
Они везде попадают...а не только в Гибралтаре.... В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 5060
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28.08.2021 20:13 Ответить
Но не везде население страны 34 тысячи. В других странах они дают от силы пару процентов, а в Гибралтаре а мае трое заболевших приезжих давали 100% заболевших. В большинстве других стран такое невозможно.
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28.08.2021 20:26 Ответить
И тут 97..
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/gibraltar/
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28.08.2021 19:30 Ответить
И снова ты врешь.
Тут за 14.05.21 ТРОЕ БОЛЕЮЩИХ.
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28.08.2021 19:38 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 3718 Нафига мне твои за 14.05.21 ю...если сегодня 28 августа...
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28.08.2021 19:40 Ответить
Вот так и манипулируют фактами вакцинщики...предоставляя цифры за май...в августе.... В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 365
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28.08.2021 19:41 Ответить
календарь купи... В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4504
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28.08.2021 19:41 Ответить
Тебе с первого раза не дошло? Я повторю.
Если посмотпеть прессу
Гибралтар - территория без ковида
Juan Carlos De Santos Pascual • Последние обновления: 14/05/2021
- За последние пять недель в Гибралтаре не было ни одного случая заболевания среди мясных жителей, -отмечает Джозеф Джон Гарсия, заместитель Главного министра Гибралтара. - Сейчас в больницах больше нет пациентов с ковидом и никого в реанимации. Отмечено всего три отдельных случая среди приезжих В ресторанах сняты ограничения на число посетителей, в общественных местах больше не требуется носить маску. Это уже привело к повышению покупательского спроса:
и число болеющих на сайте https://www.worldometers.info/coronavirus/country/gibraltar/
за 14.05 тоже равно 3.
На Гибралтаре когда считают число вакцин и число заболевших, включают туда и приезжих.
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28.08.2021 19:45 Ответить
Чувак ты реально во времени потерялся или как?? В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4176
Сегодня 28 августа 2021 года....а не 14 мая...
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28.08.2021 19:46 Ответить
Ты что, болел в детстве много?
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28.08.2021 19:47 Ответить
Чувак....проснись...на дворе август а не май... В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 3888
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28.08.2021 19:48 Ответить
Ты и дальше будешь разыгрывать из себя тугодума, изображая, что не понимаешь, что для проверки того, как учитывают заболевших на Гибралтаре надо сравнить публикацию, где это описано и число болеющин на дату той публикации?
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28.08.2021 20:03 Ответить
болеющих
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28.08.2021 20:04 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 54 людини, зафіксовано 2 082 нові випадки зараження, 1 025 осіб одужали - Цензор.НЕТ 2403 Чуваче.... ты реально тупой или прикидываешься??

В мае возможно было 3 больных....а в августе их сто....
И это при том что как раз в мае в Гибралтаре была практически закончена вакцинанция....всего населения....
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28.08.2021 20:07 Ответить
После завершения они все заведения открыли и запустили туристов. А поскольку случаи с приезжими у них идут в статистику, то твои рассуждения о "116% вакцинированных и 97 болеющих" можно выкинуть в мусор.
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28.08.2021 20:20 Ответить
Да и общее количество смертей....как то не в пользу Польши...
Хотя я более чем уверен что медперсонал там более квалифицирован...и оборудование лучше и его больше...и с медикаментами там полный порядок....
За время пандемии в Польше умерло 75 340 человек.... а в Украине 53 686 человек...
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28.08.2021 17:06 Ответить
Монастырский ));
...ко-ко-ко-ко-ко...
Девочка. Грамматика. Часть речи : имя существительное.Одушевленность: одушевлённое.Род: женский; Число: единственное. Падеж : именительный.
Отвечает на вопрос : ( есть) Кто?!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 54 человека, зафиксировано 2 082 новых случая заражения, 1 025 человек выздоровели
- Министерство Иностранных Дел Украины. Точка сборки - активна!
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28.08.2021 11:38 Ответить
 
 