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В центре Киева ограничат движение транспорта из-за забега "Чествую воинов, бегу за Героев Украины"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В центре Киева ограничат движение транспорта из-за забега

В центре Киева в субботу, 28 августа, состоится IV всеукраинский патриотический забег в память о погибших воинах "Чествую воинов, бегу за Героев Украины", в связи с чем частично будет ограничено движение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Забег состоится с 9:45 до 14:00 по маршруту: улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) - Большая Васильковская - Павла Скоропадского - Бассейная - Эспланадная - территория НСК "Олимпийский" - улица Саксаганского - Шота Руставели - Бассейная - Павла Скоропадского - Большая Васильковская - улица Крещатик.

Инициатором проведения забега выступила ОО "Славные эпохи Украины".

Согласно информации организаторов, целью забега является почтение памяти погибших воинов АТО/ООС, выражение благодарности военнослужащим и их семьям за вклад в сохранение территориальной целостности и национального достоинства страны.

Все желающие смогут присоединиться и пробежать 2, 5 или 10 км за кого-либо из украинских воинов, которые погибли, защищая независимость государства. Участие в мероприятии - бесплатное.

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В этом году забег будет проходить и в других городах Украины.

Забегу "Чествую воинов, бегу за героев Украины" положил начало в 2018 году Олег Дурмасенко - отец погибшего Героя во время вооруженного конфликта на востоке. Первый ежегодный забег состоялся 25 августа 2018 года в Киеве. Он собрал более 300 участников, среди которых были участники боевых действий, родственники, близкие и собратья погибших воинов, представители посольств Великобритании, военный атташе посольства США. Специально приглашенным гостем забега был основатель американской организации "Чти и помни" и организатор всеамериканского забега за погибших воинов Джордж Лутц.

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Забег "Чествую воинов, бегу за героев Украины" проводится при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины. В Организационный комитет забега входят представители ОО "Славные эпохи Украины", КУ "Киевский городской Дворец ветеранов", КСУ "Киевский городской центр помощи участникам АТО", ГС "Национальный совет спортивной реабилитации защитников Украины", ОО "Объединенные войной. 90 батальон", ОО "Украинская ассоциация инвалидов АТО", Киевский союз ветеранов АТО Подольского района, Департамент молодежи и спорта КГГА.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+7
Вдумайтесь... Цей слоган мабуть євреї вигадали - "Чествую воинов, бегу за Героев Украины". Щось більш дурнувате важко навіть придумати.
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28.08.2021 08:56
+6
А если НИЧЕМ не помагают реально? То это смаое простое....да ещё и бабла спишут как "празднование " 30 лет Независимости.
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28.08.2021 08:58
+4
Офис Зе плесени всячески примазывается к Патриотизму и защитникам украины. режисеров для видосиков у Квартала 95 ооооочень много и получают бабла за сценарии.
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28.08.2021 08:57
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Сьогодні ще робочий день. Ох
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28.08.2021 08:49 Ответить
Вдумайтесь... Цей слоган мабуть євреї вигадали - "Чествую воинов, бегу за Героев Украины". Щось більш дурнувате важко навіть придумати.
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28.08.2021 08:56 Ответить
А если НИЧЕМ не помагают реально? То это смаое простое....да ещё и бабла спишут как "празднование " 30 лет Независимости.
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28.08.2021 08:58 Ответить
что-то Кличко так и не сняли)))
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28.08.2021 10:00 Ответить
Забіг Шаную воїнів, біжу за героїв України - всеукраїнський щорічний забіг.
Трагічна та водночас піднесена атмосфера. Подяки за участь в забігу вручали матері загиблих. Я чув, що вони казали одна одній - "Дивись, ось той що за твого біжить"

В центре Киеве ограничат движение транспорта из-за забега "Чествую воинов, бегу за Героев Украины" - Цензор.НЕТ 2817
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28.08.2021 09:01 Ответить
Это почти что - ьсубе за за партию голос и чествую рабиновича! Действительно дурня какая то! Воевать надо или стену и ров с крокодилами строить! Иначе наши парни гибнут а мы их чествуем… бегуны мля….
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28.08.2021 11:32 Ответить
Офис Зе плесени всячески примазывается к Патриотизму и защитникам украины. режисеров для видосиков у Квартала 95 ооооочень много и получают бабла за сценарии.
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28.08.2021 08:57 Ответить
Декілька днів тому справжній президент, справжньої країни на вбивство своїх воїнів сказав: Ми відшукаємо їх(вбивців) і знищимо... В Україні: Ми згадаємо про своїх героїв, побвгавши по цетральній вулиці столиці....
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28.08.2021 09:06 Ответить
За героїв треба воювати,знищуючи ворогів і зовні,і всередині,треба відстоювати гідність і правду...Навряд чи полеглим героям потрібно,щоб за них біг якийсь чиновник,фоткаючись на кожному розі і зігріваючись думкою про вчорашній хабар...Це рафінована показуха,перейнята,до речі,Кличком у Садового...Тут у Львові частенько проводять оті забіги,пробіги,перегони...Буквально в минулі вихідні люди знову в забитих маршрутках,стоячи в трафіках спостерігали,як якісь в майках якоїсь холєри шастали по центру...І все під такими лозунгами шо хрєн рипнешся...
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28.08.2021 09:25 Ответить
Денег семьям погибших жалко отдавать, а забег - самое оно. Пиар под патриотичный лозунг и, главное, бесплатно
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28.08.2021 12:05 Ответить
Может хоть погода разойдётся...
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28.08.2021 09:28 Ответить
За Героев Украины надо стрелять, а не бежать.
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28.08.2021 10:27 Ответить
Нельзя эти сраные забеги устраивать там, где они не вызывают армагеддон?
В Макарове, Брусилове, Радомышле.
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28.08.2021 10:47 Ответить
Коробит тебя , чучело совковое? У центрі Києві обмежать рух транспорту через забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" - Цензор.НЕТ 9119
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28.08.2021 11:07 Ответить
Тебя в Урбпинске это должно интересовать меньше всего.
Бригадир приказал топить за ьилона - вали на свою ветку.
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28.08.2021 11:23 Ответить
Уймись болезный, воевать надо а не забеги и запрыги устраивать. Хочется помочь - езжай воюй или хотя бы землю копай и помогай нашим солдатам обустраивать взводный или ротный опорные пункты. У нас любят ходить с офигенно огромными прапорами, пускать шары, петь на Майдане песни, со слюной у рта доказывать свой патриотизм (откосив при этом от АТО). А где конкретная помощь? Полная кухня и баловство всё это и фальш.
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28.08.2021 11:25 Ответить
Чествовать воинов надо было , когда шли колонны настоящих воинов, ветеранов войны за Независимость.
А теперь их чествовать забегами (запрыгами и т.п.) будут здоровые откосившие от призыва, такие как Зю
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28.08.2021 11:15 Ответить
Якщо на українців не вплинули мільйонні голодомори, репресії,депортації, окупація Криму донбасу, вбитих росіянами 13000 українців і вони не "побігли" як прибалти 1991 році до цивілізованого Європи, ЄС, НАТО - то їм (українцям) тим паче вже не допоможуть ніякі пробіги, сумні пісні, прапорці. Здається, це в генах у українців мати талант просерати всі шанси, які їм посилає доля. Це як у циган в генах бути жебраками немитими (скільки б їм не надавали житло, роботу), так і гени менталітет українця - болтатись в вічному мєждужоп'ї
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28.08.2021 12:35 Ответить
А про який саме "ШАНС" ідеться ?
Найменшого шансу ніхто поки що не давав.
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28.08.2021 13:24 Ответить
Люди, которые платят налоги за которые содержится армия или непосредственно занятые на оборонных предприятиях не могут нормально добраться на работу, потому, что в очередной раз тут устраивают развлечения для долбодятлов.
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28.08.2021 12:36 Ответить
 
 