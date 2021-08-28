В Украине за сутки вакцинировали более 166 тыс. человек, полностью иммунизированы - 3,5 млн человек
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За минувшие сутки в Украине прививки от коронавируса COVID-19 получил 166 551 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"166 551 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 27 августа 2021. Одну дозу получили 57 435 человек полностью иммунизированы – 109 116 человек", - сказано в сообщении.
Сообщается, что в течение суток работали 1023 мобильные бригады, 2934 пункта прививки, 340 центров вакцинации.
В Минздраве подчеркнули, что с начала прививочной кампании привито 5 265 635 человек, из них получили одну дозу – 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 536 963 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
"Всего проведено 8 802 596 прививок", - отметили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Тем меньше Нас...
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Треба шприцами снайперами вакцинувати,..
Вакцинировано 116%...116 Крал полностью вакцинировано...полностью...
Население 34000 человек...сейчас болеет 103 человека....или 0.3% от всего населения..
В Украине .. при вакцинации 9% населения....сейчас болеет 22892 человека...или 0,06% от всего населения...
0,3% при 116% вакцинированных....и 0,06% при 9% вакцинированных... это называется почувствуйте разницу..
https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/
Ідіотизм влади зашкалює. Шукають Лідерів, знаходять .ідорів(
Л(п)ідори форевер. Така в нас доля(
Про РОЗУМ (ГЛУЗД) всі забули, Л(п)ідеочтво понад усе.
Теж зробила 2 рази Модерну .