В Украине за сутки вакцинировали более 166 тыс. человек, полностью иммунизированы - 3,5 млн человек

За минувшие сутки в Украине прививки от коронавируса COVID-19 получил 166 551 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"166 551 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 27 августа 2021. Одну дозу получили 57 435 человек полностью иммунизированы – 109 116 человек", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в течение суток работали 1023 мобильные бригады, 2934 пункта прививки, 340 центров вакцинации.

В Минздраве подчеркнули, что с начала прививочной кампании привито 5 265 635 человек, из них получили одну дозу – 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 536 963 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 8 802 596 прививок", - отметили в ведомстве.

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