Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали что российско-оккупационные войска стянули танки, "Грады", ЗРК и гаубицы на Донбассе, нарушив все договоренности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 27 августа.
Согласно информации ОБСЕ, боевики размещают военную технику как на своих полигонах на оккупированных территориях, так и в жилых районах, и в зонах отвода вооружения.
"Наблюдатели видели 20 гаубиц, 8 танков и 6 реактивных систем залпового огня,
размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой области, в том числе на 2 полигонах и в 3 жилых кварталах", - говорится в сообщении.
В нарушение линий отвода боевики разместили военную технику в Бойковском, Макеевке, Донецке, Терновом, Новоазовске.
В Бойковском видели 6 "Градов", 7 танков, буксируемые и самоходные гаубицы разных типов. В Макеевке - 4 гаубицы. При этом 2 из них боевики разместили в жилом районе, а еще 2 - возле населенного пункта.
В жилом квартале Куйбышевского района Донецка патруль ОБСЕ заметил танк Т-64. По 3 гаубицы "Гвоздика" 122-го калибра боевики разместили в Новоазовске и в Терновом.
Кроме того, за линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения команды СММ видели 6 танков, 2 зенитных ракетных комплекса и 1 миномет в неподконтрольных правительству районах Донецкой (Новоазовск) и Луганской областях (Переможное).
Также в неподконтрольном правительству районе Донецкой области наблюдатели видели 18 боевых бронированных машин.
"В том числе 16 на полигоне, в зоне, где в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено", - уточнили в ОБСЕ.
Эту технику наблюдатели заметили на полигоне в Бойковском.
Пожалуйста, подождите...
Авдеевка. Обстрел 28 августа 2021 года в начале седьмого утра
-Как я рад!!
©
))
Хор алєксандрова крабам та крєвєткам зараз співають..
Жиріка там не вистачило...
А жаль...😁
и никогда не говори "всегда"...
или дерьмак широкими плечами защищает его от всего неинтересного и непраздничного ???
Фтаки такасамападлюка..
😁
Його реальність не співпадає з тією, в якій живемо ми (принаймні більшість, сподіваюсь). У нього в голові ще газіровка з сиропом по 3 копійки, морозиво за 20 копійок і щасливе дитинство в піонерському табрі під "Взвєйтєсь кострамі"...
Ніколи звичай не минеться.
Завжди на світі так було:
Коли стоїть, то ..уєм зветься,
А як обвисне, то ..уйло
😃
Я как-то в этом и раньше не сомневался...
Когда то Хрущев, постучав сандалией в ООН, "волюнтаристски" решил окончательно "похоронить капитализм", одновременно проводил Парижскую конференцию, размещая ядерное оружие на Кубе и провоцировал Берлинский кризис. На развитие "этой инициативы" СРСР решил проводить учения по гражданской обороне. Шпион Пеньковский в силу своего статуса ученика Маршала Варенцова, присутствовал на пьянке у Маршала Малиновского (день рождения) Адьютанты Малиновского (старые фронтовые друзья Пеньковского) чесали языками о предстроящем вводе в ГДР дополнительной танковой армии под видом этих учений. Пеньковский стуканул, ему не поверили. А когда обнаружили передвижку новых танков, поверили. Передача инфы о ракетах была уже потом. Так и здесь, собирают металолом на кетайской границе (с хунхузами ажур) везут на Запад, негде размещать части -пусть будет Донбас, допускается даже на огородах. и одновременно "надувают щеки". Но судьба Хрущева витает перед фюрером Таки да .