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Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Танки,

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали что российско-оккупационные войска стянули танки, "Грады", ЗРК и гаубицы на Донбассе, нарушив все договоренности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 27 августа.

Согласно информации ОБСЕ, боевики размещают военную технику как на своих полигонах на оккупированных территориях, так и в жилых районах, и в зонах отвода вооружения.

"Наблюдатели видели 20 гаубиц, 8 танков и 6 реактивных систем залпового огня,
размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой области, в том числе на 2 полигонах и в 3 жилых кварталах", - говорится в сообщении.

В нарушение линий отвода боевики разместили военную технику в Бойковском, Макеевке, Донецке, Терновом, Новоазовске.

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В Бойковском видели 6 "Градов", 7 танков, буксируемые и самоходные гаубицы разных типов. В Макеевке - 4 гаубицы. При этом 2 из них боевики разместили в жилом районе, а еще 2 - возле населенного пункта.

В жилом квартале Куйбышевского района Донецка патруль ОБСЕ заметил танк Т-64. По 3 гаубицы "Гвоздика" 122-го калибра боевики разместили в Новоазовске и в Терновом.

Кроме того, за линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения команды СММ видели 6 танков, 2 зенитных ракетных комплекса и 1 миномет в неподконтрольных правительству районах Донецкой (Новоазовск) и Луганской областях (Переможное).

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Также в неподконтрольном правительству районе Донецкой области наблюдатели видели 18 боевых бронированных машин.

"В том числе 16 на полигоне, в зоне, где в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено", - уточнили в ОБСЕ.

Эту технику наблюдатели заметили на полигоне в Бойковском.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+19
Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе - Цензор.НЕТ 160
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28.08.2021 09:47
+17
І головне вся суть вовки-газіровки показана.

Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе - Цензор.НЕТ 5696
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28.08.2021 09:52
+12
Никто уже не боится нерусский Кремль.ГУАМ-Грузия,Украина,Адэрбэйджан(Тартария)Молдова.Кто еще хочет присоединиться(Должен Дагистан=Одэрбэйджан)? СЛАВА НАШИМ СТРАНАМ!
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28.08.2021 09:54
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#Авдеевка поражает беззубость наших военных , уже три часа ведется обстрел города , а в ответ тишина .

Авдеевка. Обстрел 28 августа 2021 года в начале седьмого утра
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28.08.2021 09:46 Ответить
Таке буде до тих пір, поки не визріє український Піночет!
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28.08.2021 10:17 Ответить
Авдіївку обстрілюють важким. Спеціально прослухав 2 блока новин по радіо. Кабул, талібан, теракт ковід, кокаїн на таможні, Світоліна молодець. Про нашу війну жодного слова. Так і живемо в зекраїні.
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28.08.2021 10:28 Ответить
в телеграмі зранку писав @a_shtirlitz і відео скидував.
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28.08.2021 11:25 Ответить
Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе - Цензор.НЕТ 160
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28.08.2021 09:47 Ответить
І головне вся суть вовки-газіровки показана.

Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе - Цензор.НЕТ 5696
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28.08.2021 09:52 Ответить
-Бурят??
-Как я рад!!
©
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28.08.2021 09:48 Ответить
Бурят тебя дурят.
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28.08.2021 10:01 Ответить
Це казав Жирік, побачивши засмаженного бурята в ЛуГандоні..
))
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28.08.2021 10:08 Ответить
Не жирик, а кобздоша...
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28.08.2021 10:11 Ответить
Та таки да...
Хор алєксандрова крабам та крєвєткам зараз співають..
Жиріка там не вистачило...
А жаль...😁
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28.08.2021 10:29 Ответить
Кобзон
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28.08.2021 10:16 Ответить
Никто уже не боится нерусский Кремль.ГУАМ-Грузия,Украина,Адэрбэйджан(Тартария)Молдова.Кто еще хочет присоединиться(Должен Дагистан=Одэрбэйджан)? СЛАВА НАШИМ СТРАНАМ!
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28.08.2021 09:54 Ответить
🤣
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28.08.2021 10:09 Ответить
Они там будут всегда, пока не исчезнет Украина или Мордор
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28.08.2021 09:55 Ответить
никогда не говори "никогда"...
и никогда не говори "всегда"...
Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе - Цензор.НЕТ 8788
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28.08.2021 10:09 Ответить
Когда кое-кто будет в Вашингтоне, кое-кто в Донбассе планирует за л упиться.
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28.08.2021 09:55 Ответить
а главнокакбыкомандующему эту информацию докладывают ?
или дерьмак широкими плечами защищает его от всего неинтересного и непраздничного ???
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28.08.2021 09:56 Ответить
Тепла ванна з аквалангом чи трубка вдиХуйвальна...
Фтаки такасамападлюка..
😁
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28.08.2021 10:16 Ответить
Навіть якщо доповідають, то це ж не олімпійські медальки, не успіхи діджиталізації, не перемога над ковідом та олігархами, не нова справа на Порошенка і не концерт. То з якого дива це найвеличніше буде реагувати на якусь там дурню? В його голові війна вже скінчилася і в нас стіке перемирря, а в очку путлєра - мир.
Його реальність не співпадає з тією, в якій живемо ми (принаймні більшість, сподіваюсь). У нього в голові ще газіровка з сиропом по 3 копійки, морозиво за 20 копійок і щасливе дитинство в піонерському табрі під "Взвєйтєсь кострамі"...
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28.08.2021 11:10 Ответить
ага! СНБО созывают по поводу дырки на кивиной сраке...
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28.08.2021 13:26 Ответить
"БайрактарьІ" -только для парадов?
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28.08.2021 09:58 Ответить
Пора прогревать, еще вчера ...
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28.08.2021 10:35 Ответить
сепары и парашка на все забивают, а мы все время должны что-то там выполнять, имплементировать...
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28.08.2021 10:00 Ответить
Наверно наполеончик снова скомандует отводить войска😣
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28.08.2021 10:01 Ответить
ОБСЕ сняло уже розовые очки ?
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28.08.2021 10:09 Ответить
Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе - Цензор.НЕТ 1685 Танки, "Грады", ЗРК: Российские оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе - Цензор.НЕТ 4975
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28.08.2021 10:11 Ответить
Чому Путін уйло?

Ніколи звичай не минеться.

Завжди на світі так було:

Коли стоїть, то ..уєм зветься,

А як обвисне, то ..уйло

😃
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28.08.2021 10:22 Ответить
Е где не наши безпилотники, ё..вашу маму!
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28.08.2021 10:11 Ответить
Вы же видите. Они уже поп-корном запаслись.
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28.08.2021 10:33 Ответить
Можно уточнить у Зели, в каком месте там находится то очко }{уйла, в которое он каждый день смотрит в поисках там мира? Танки, "Гради", ЗРК: російські окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі - Цензор.НЕТ 3445
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28.08.2021 10:15 Ответить
В ОЧКЕ }{УЙЛА ПАРАШНИКАМ ШОКОЛАД? Танки, "Гради", ЗРК: російські окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі - Цензор.НЕТ 1341
Я как-то в этом и раньше не сомневался... Танки, "Гради", ЗРК: російські окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі - Цензор.НЕТ 1882
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28.08.2021 10:24 Ответить
Это очень хорошо! У ракеты Точка У есть один большой плюс, иногда она улетает к винторогим без разрешения говнокомандующих. Танки, "Гради", ЗРК: російські окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі - Цензор.НЕТ 5612
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28.08.2021 10:51 Ответить
"Надо просто перестать стрелять.." Да зебилы?
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28.08.2021 11:03 Ответить
Уже в Сибири знали 2 мес.назад.что война будет полномасштабная. Назовет путин Малая Рось нашу страну. Ну зелька и министры не знают что это. в видео МИ РОСИЧI я вам говорю эт река под Киевом. Но никто это имя не произносит так как и Русь. Зато в рассее вовсю славят Русь. Жаль нас. конечно.что недоумки у власти
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28.08.2021 11:24 Ответить
Танки, "Гради", ЗРК: російські окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі - Цензор.НЕТ 7795

Танки, "Гради", ЗРК: російські окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі - Цензор.НЕТ 2997
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28.08.2021 11:35 Ответить
В кацапстане вибори, за путлера голосовать никто не хочет, нужен очередной крим для орков.
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28.08.2021 12:45 Ответить
старая привычка кремлевских мечтателей. Сначала была "мировая революция" когда не получилось, построили железный занавес и перешли на экспорт гибридных конфликтов. Испустили "весь боевой дух" по всех мире, трудящиеся людоеды из Африки вымерли, начали спасать все вокруг на границах. А шас поют песенки типа -"мы мирные люди...." и пускают пыль в глаза, переводят "боевой дух".
Когда то Хрущев, постучав сандалией в ООН, "волюнтаристски" решил окончательно "похоронить капитализм", одновременно проводил Парижскую конференцию, размещая ядерное оружие на Кубе и провоцировал Берлинский кризис. На развитие "этой инициативы" СРСР решил проводить учения по гражданской обороне. Шпион Пеньковский в силу своего статуса ученика Маршала Варенцова, присутствовал на пьянке у Маршала Малиновского (день рождения) Адьютанты Малиновского (старые фронтовые друзья Пеньковского) чесали языками о предстроящем вводе в ГДР дополнительной танковой армии под видом этих учений. Пеньковский стуканул, ему не поверили. А когда обнаружили передвижку новых танков, поверили. Передача инфы о ракетах была уже потом. Так и здесь, собирают металолом на кетайской границе (с хунхузами ажур) везут на Запад, негде размещать части -пусть будет Донбас, допускается даже на огородах. и одновременно "надувают щеки". Но судьба Хрущева витает перед фюрером Таки да .
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28.08.2021 13:18 Ответить
 
 