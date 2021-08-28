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зерно (996) металлургия (443) экспорт (842) металл (76)

Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование

Экономика Украины по итогу кризисного 2020 года могла упасть еще больше, чем вышло по факту. Поддержали металлурги, обеспечив приток валюты в страну и загрузив работой предприятия из других отраслей.

Сколько "весит" ГМК в экономике Украины, описали журналисты РБК-Украина в исследовании "Опора экономики. Как металлургия стала ключевой отраслью в Украине", передает Цензор.НЕТ.

Еще в прошлом году в начале экономического кризиса, спровоцированного локдаунами из-за пандемии, ведущие мировые финансовые институции как, например, МВФ пророчили Украине гораздо большее падение экономики. Но по факту спад в 2020 году оказался весьма умеренным – на 4%. Более того, многие страны с сильными экономиками (например, некоторые страны ЕС) упали куда заметнее, чем Украина, пишет издание.

"Нас же выручила "экспортная" структура экономики, среди прочего за счет продовольствия и продукции ГМК. Тот же Китай, восстановившись ранее других стран, разогнал спрос на металлы и железорудное сырье, чем, естественно, воспользовались и украинские предприятия. По итогу года, отрасль уплатила в бюджеты разных уровней примерно 1,6 млрд долларов. К тому же, металлурги куда реже имели доступ к всевозможным госпреференциям, чем, скажем, аграрии, которые не совсем справедливо монополизировали за собой статус "локомотивов" экономики", - указывают журналисты.

Черные металлы и изделия из них – один из основных базисов промышленности и экономики Украины. Эта продукция вместе с железной рудой составила почти треть всего экспорта из страны по итогам прошлого года. В деньгах это почти 13 млрд долларов. То есть каждый третий экспортный доллар обеспечил сектор ГМК, посчитали в РБК-Украина. "В 2019 году отрасль ГМК обеспечила 10,6% в структуре ВВП или 15,2 млрд долларов. Причем половину вклада в ВВП обеспечили смежные с ГМК отрасли и потребительские расходы работников.

Например, в прошлом году предприятия ГМК сформировали почти 40% железнодорожных грузовых перевозок – 120 млн тонн. Еще 66 млн тонн металлургической продукции и сырья было обработано в морпортах, 3,4 млн тонн – в речных портах", - приводит цифры издание. Что же касается сотрудников предприятий, то в горно-металлургическом комплексе занято почти 600 тысяч человек, а это каждый 13 наемный работник в стране.

При этом зарплата у металлургов на 20% выше, чем средняя по стране. Не говоря уже о том, что в отрасли низкий процент теневой занятости. Именно в ГМК официально выплачивается каждая 10-я гривна зарплат по стране, указывают журналисты.

Ранее экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина выдержала экономический кризис благодаря высоким мировым ценам на сырье, в частности на руду и зерно. Однако эти цены начали падать, и худшим шагом власти сейчас будет усиление налогового давления на промышленность.

Как известно, после скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, началось снижение спроса и цен на кукурузу и руду. Фьючерсы на руду обрушились сразу на 10% - до $134 за тонну, это минимума за последние 8 месяцев. Экономисты уже предупредили украинскую власть, что снижение мировых цен приведет к падению валютной выручки, поэтому нужно готовиться к ослаблению курса гривни.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+13
Бюджетникам, котрі в більшості своїй так любили галабародька, приготуватися до "покращення" життя. Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 5151
Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 5126
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28.08.2021 10:41
+12
Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 272
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28.08.2021 10:41
+10
Доброго ранку браття і сестри по Пороху! Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 99
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28.08.2021 10:44
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Правила форума Совет форумчан
так, тут є ще над чим залішанській агентурі працювати!
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28.08.2021 10:40 Ответить
Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 272
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28.08.2021 10:41 Ответить
За сприянням ПрезЕдента Україин. Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 5766
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28.08.2021 13:20 Ответить
Чомусь не згадали, що біля 15 млрд.дол. щорічно... переправляють в Україну трудові мігранти?
Вони також стали одним з основних джерел припливу валюти в Україну?
Чомусь не згадали, що олігархи, бариги, політики, корупціонери переправляють в офшори не меншу суму валюти, що трудові мігранти в Україну?

Чому руйнівна проблема офшорів зникла з українського інформпростору?
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28.08.2021 14:06 Ответить
Потому, что главный офшорных афер мастер, благодаря тупому люмпену, посадил в кресло президента свою ручную куклу. Вот и нет проблемы.
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28.08.2021 14:44 Ответить
Шо за фігня??!!
Как он мог служть в Очистке??
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28.08.2021 10:41 Ответить
Бюджетникам, котрі в більшості своїй так любили галабародька, приготуватися до "покращення" життя. Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 5151
Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 5126
показать весь комментарий
28.08.2021 10:41 Ответить
https://m.censor.net/ru/news/3284909/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_restrukturizatsii_gazovyh_dolgov_na_100_mlrd_grn
Читай уважно
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28.08.2021 10:48 Ответить
Велика фірташизація

кредитом МВФ закриє?
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28.08.2021 10:50 Ответить
что читать ?
зеленский и его шобла на прикорме у фирташа и охметова ...
ну да, фирташ отпрыгивает потихоньку
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28.08.2021 10:55 Ответить
Добре, що в нас є експерти Alex Uzh , які розкажуть простому наріду™ як йому насправді пощастило. Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 8005
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28.08.2021 10:55 Ответить
Фирташ подельник Пети и рыгов.
" разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени"

Реструктуризируют задолженность коммунальных установ перед облгазами за потребленный газ с 2014 при производстве тепла для бытовых потребителей

правда что тебе объяснять если шоколад вместо мозгов
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28.08.2021 11:03 Ответить
Фсе...
Змотаюсь в Віденську оперу на горнятко кави..
🤑
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28.08.2021 10:44 Ответить
какая опера? твой удел сидеть на бутылке с горнятком бояры Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 4837
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28.08.2021 10:58 Ответить
Поліграф Поліграфіч Шаріков Ваш дєдушко атец??!!
Вже б Своєю ДНК б не і не пишалися..
🤗
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28.08.2021 11:07 Ответить
На балалаЛаЛайкє посмикайся...Кака твой дєдкшка..))
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28.08.2021 11:11 Ответить
Ты как и любой другой лишнехромосомный кацапский дебил палишься на незнании значения слова "Полиграф" Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 5564На Лахте курс гугления уже проходят? Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 8125
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28.08.2021 11:52 Ответить
Украина уже пережила экономический кризис????????
Ну посмотрим следующие серии....
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28.08.2021 10:44 Ответить
Доброго ранку браття і сестри по Пороху! Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 99
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28.08.2021 10:44 Ответить
Гроші заробітчан принесли в державу не менше валюти.
А якщо надавати данні про надходження, то потрібно озвучувати ВСІ цифри і чий концерн робив експорт.
А ще мені цікаво - ПДВ їм повертають? Бо мені з 2002 так і не повернули...
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28.08.2021 10:47 Ответить
В статті є пара цифр з інформацією. З них виходить що у металургів податкове навантаження 12% і формують близько 4% бюджету. Середні по Україні податки близько 40%!
Гроші закордонних робітників дають Україні в рази більше.
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28.08.2021 11:00 Ответить
Все трошки не так..
В Україні існує кілька законних засобів платити менше податків. Це поверненні ПДВ при експорті, це фірми з "іноземним-офшорним" капіталом, це фірми без ПДВ.
Ви, заради сміху, для себе з'ясуйте у бугалтера, Скільки від заробленої тисячі вам треба заплатити податків, і скільки ви з них отримаєте на руки. Потім ви йдете до магазину і знову сплачуєте всі податки, закладені в собівартість товару. Податкова система настільки затримує розвиток країни, що ви собі не уявляєте! Бо ви змушені платити всі податки... А хтось ні.
Саме податкова система - головний якір розвитку. Але вона не пускає інозамний капітал - хто бажає працювати в країні, з такою податковою системою?
Тому працюють "схеми".... Де деякі отримують законне відшкодування, а інші - ні.
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28.08.2021 11:36 Ответить
де чесним виробникам та торговцям не відшкодовують пдв, і де окремі керівники податкової беруть величезні відкати за повернення пдв
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28.08.2021 18:39 Ответить
Тяжєлыя годы ухххходят
В барьбе за добробут страны!
За німи другія пріходют..
Ані тоже будуть трудни..
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28.08.2021 10:51 Ответить
Ну вот. А говорили, что зерно мыши съели.
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28.08.2021 10:54 Ответить
Дефицит торгового баланса Украины снизился в разы за последние два года. При Порошенко дефицит рос каждый год и в 2018-м и 2019-м стал просто катастрофическим.
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28.08.2021 10:55 Ответить
при Порошенко было удвоение цен на металл и зерно?
и посмотри на увеличение размера внешнего и внутреннего долга, а также дефицита бюджета.
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28.08.2021 11:00 Ответить
при порошенко был обвал гривны в три раза и фирташевскому Надра Банку лярды выделил перед банкротством
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28.08.2021 11:14 Ответить
Если бы ещё всех слуг народа с главным экспортировать, вообще б зажили как в ОАЭ
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28.08.2021 10:57 Ответить
А до слуг мы жили как в ОАЭ?
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28.08.2021 11:03 Ответить
до слуг экономика росла.

А экономика не может вырасти за 1 день как думают 73%, на это надо годы.. Польше например понадобилось 10 лет что б она достигла того уровня, который у неё сейчас
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28.08.2021 13:19 Ответить
Ты спутал рост цен с ростом економики. Економика растет когда народ довольный и сытый а не когда мешками деньги носит чтобы хлеб купить. То что 73% послали прошлого президента на**** говорит само за себя о росте економики
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28.08.2021 13:48 Ответить
Какой экспорт металлов? Вы цены на руду видели? Упал спрос на всё, и говнометал ахметова-кучмы никому и даром не нужен. Ну разве что в ООН, чтобы эти негры зубы себе железные повставляли.
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28.08.2021 10:58 Ответить
вот вам цены на металлы, падение есть, но это еще не тренд
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28.08.2021 18:41 Ответить
Украина пережила экономический кризис вопреки коррумпированности и общей неадекватности руководства страны.
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28.08.2021 10:59 Ответить
А что не благодаря зекрысе?)это напоминает,когда люди сдают бриллианты в ломбард с концами...
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28.08.2021 10:59 Ответить
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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28.08.2021 11:00 Ответить
А Украина разве пережила економический кризис? По мойму мы в нем всю жизнь живем. Еще ни разу на Новый год ниодин президент не похвастался что мы прожили год замечательно. Все время: прошлый год был трудный, мечтаем о лучшем, готовимся к еще худшему.
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28.08.2021 11:01 Ответить
Т.е. с каменного века палка-копалка и собирательство рулят. Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 4010

А эти снобы со своими высокими технологичми и добавочной стоимостью - просто завидущие неудачники.
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28.08.2021 11:02 Ответить
Ахметов исследование заказал?
Типа если бы не он, не его комбинаты и ГОКи, которые он захватил с бандой после совка, некому было бы продавать за границу украинское сырье, поэтому он не вор, а спаситель нации.
И кто сказал, что кризис закончился?
Зе-Шапито уже много раз побеждало ковид, теперь вот решило, что победило кризис
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28.08.2021 11:04 Ответить
Зачем вам тот металл. Лучше делайте пенопласт. Один лист пенопласта стоит как телевизор. Чтобы в селе утеплить дом нужно его продать и доложить еще стоимость двух домов, чтобы утеплить дом. Дожили бл...
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28.08.2021 11:08 Ответить
шо за бред? Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 1564
Пенопласт 25 BauGut EPS-80 1м х 1м 100 мм

цена:

170₴
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28.08.2021 11:25 Ответить
Зеленому гавну продали лист пенопласта по цене телевизора Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 5511 Вот он и пришел нам похвастаться Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 8107
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28.08.2021 11:53 Ответить
170грн за лист воздуха, который всегда был бесплатным ето по твоему мало? Да и пенопласт пенопласту рознь. Нашел видимо самый дешевый который в руках сыпется. Хоть бы поинтересовался сколько стоит нормально утеплить дом.
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28.08.2021 13:43 Ответить
кацапа,а почем у вас телевизоры? Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 8320ну,для сравнения...
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28.08.2021 15:56 Ответить
Украина пережила экономический кризис благодаря обдиралову украинского народа на тарифах и повышению цен на продукты питания ,медпрепараты и т.д
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28.08.2021 11:10 Ответить
"по факту спад в 2020 году оказался весьма умеренным - на 4%. Более того, многие страны с сильными экономиками (например, некоторые страны ЕС) упали куда заметнее, чем Украина" Источник: https://censor.net/ru/n3285022

А економіка деяких африканських країн взагалі кризи не помітила... Щоб було зрозуміліше - проведіть експеремент:
Залізьте на першу сходинку драбини висотою метрів з 10. Потім попросіть когось потрясти ту драбину. На скільки ви впадете? А тепер залізьте на середину драбини і най потрусять, а потім на самий вершечок і повторіть експеремент.
Сидячі на дупі на неї вже не впадеш.
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28.08.2021 11:19 Ответить
любые отрасли экономики важны...независимо от того,олигархи ими правят или фопы...
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28.08.2021 11:22 Ответить
Угу.Заголовок "Могло бути й гірше".Ще буде.
"Майже всі експерти погоджуються: крім болючого зростання цін в українських крамницях, від цієї ситуації є й позитив: Україна, як експортер продовольства - виграє від того, що її продукція дорожчає у світі, причому вся одразу. Від зерна і олії до яєць і птиці. Це більші доходи фермерів, краще наповнення бюджету, більше валюти в економіці, а відтак і міцніша українська гривня. "https://www.radiosvoboda.org/a/********-tsiny-produkty-inflatsiya-apk-export/31429974.html

Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 9388
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28.08.2021 11:25 Ответить
те що фермири мають надприбутки - це фігня. бо фермерсво не створює мультиплікаційного ефекту. Яка користь всім іншим селянам якщо десяток фермерів і сотні їх працівників у прибутках? Рослинництво не створює робочих місць . ******* іноземна сільгосп техніка дає можливість обробляти сотні гектарів однією людиною. Всі інші в селі живуть натуральним господарством.
Треба розвивати садівництво і тваринництво, а з ними насінництво та племінне тваринництво (частина мультіефекту) тоді буде запит на робочі руки і село буде жити !
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28.08.2021 12:18 Ответить
И нюанс еще вот в чем.
В Украине громадная доля теневого ВВП и именно теневая экономика пострадала от локдаунов больше всего. Точную цифру не скажет никто, но средний и мелкий бизнес переживает серьезный кризис. А то что олиагархат зарабатывает на украинском сырье и какая-то часть от этих этих заработков перепадает украинцам это замечательно, только вот всей стране от этого не особо легче.
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28.08.2021 11:32 Ответить
Ты не особо переживай за теневую экономику, с ней все ок Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 1598
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28.08.2021 11:54 Ответить
Умиляют цифры, показывающие загруженность железнодорожного транспорта убыточными перевозками по заказу предприятий горно-металлургического комплекса.Значительная доля этих горно-металлургических предприятий принадлежит Ахметке.
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28.08.2021 11:38 Ответить
якщо доля сировини у ввп зростає це означає лише одне - економіка України продовжує стагнацію, і плану як це припинити немає.
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28.08.2021 11:46 Ответить
Нам очень интересно послушать мнение экспердов из конторы "РосБизнесКонсалтинг-Украина" Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 6911
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28.08.2021 11:54 Ответить
Экономисты предупредили власть, что нужно готовиться к ослаблению курса гривни.

- якщо зараз такі ціни на все при стоячому доларі , то страшно навіть уявити, скільки що буде коштувать при падінні курсу гривні при зростаючому курсі вже на третину обісціненого долара!
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28.08.2021 12:09 Ответить
Тому державі треба допомагати аграріям і промисловцям а не витрачати мільйони на призові сраним спарцмєнам які побачивши расєянина нараз біжуть до них на селфі, потім дивуються чому українці усілякими шляхами уникають податків, і правду мають...
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28.08.2021 12:31 Ответить
В воздухе отчётливо запахло свежим металлолом.
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28.08.2021 13:01 Ответить
Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 6201
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28.08.2021 13:58 Ответить
Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 8303 Може Зелю кудись "заекспортувати"
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28.08.2021 15:47 Ответить
 
 