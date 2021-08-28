Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование
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Экономика Украины по итогу кризисного 2020 года могла упасть еще больше, чем вышло по факту. Поддержали металлурги, обеспечив приток валюты в страну и загрузив работой предприятия из других отраслей.
Сколько "весит" ГМК в экономике Украины, описали журналисты РБК-Украина в исследовании "Опора экономики. Как металлургия стала ключевой отраслью в Украине", передает Цензор.НЕТ.
Еще в прошлом году в начале экономического кризиса, спровоцированного локдаунами из-за пандемии, ведущие мировые финансовые институции как, например, МВФ пророчили Украине гораздо большее падение экономики. Но по факту спад в 2020 году оказался весьма умеренным – на 4%. Более того, многие страны с сильными экономиками (например, некоторые страны ЕС) упали куда заметнее, чем Украина, пишет издание.
"Нас же выручила "экспортная" структура экономики, среди прочего за счет продовольствия и продукции ГМК. Тот же Китай, восстановившись ранее других стран, разогнал спрос на металлы и железорудное сырье, чем, естественно, воспользовались и украинские предприятия. По итогу года, отрасль уплатила в бюджеты разных уровней примерно 1,6 млрд долларов. К тому же, металлурги куда реже имели доступ к всевозможным госпреференциям, чем, скажем, аграрии, которые не совсем справедливо монополизировали за собой статус "локомотивов" экономики", - указывают журналисты.
Черные металлы и изделия из них – один из основных базисов промышленности и экономики Украины. Эта продукция вместе с железной рудой составила почти треть всего экспорта из страны по итогам прошлого года. В деньгах это почти 13 млрд долларов. То есть каждый третий экспортный доллар обеспечил сектор ГМК, посчитали в РБК-Украина. "В 2019 году отрасль ГМК обеспечила 10,6% в структуре ВВП или 15,2 млрд долларов. Причем половину вклада в ВВП обеспечили смежные с ГМК отрасли и потребительские расходы работников.
Например, в прошлом году предприятия ГМК сформировали почти 40% железнодорожных грузовых перевозок – 120 млн тонн. Еще 66 млн тонн металлургической продукции и сырья было обработано в морпортах, 3,4 млн тонн – в речных портах", - приводит цифры издание. Что же касается сотрудников предприятий, то в горно-металлургическом комплексе занято почти 600 тысяч человек, а это каждый 13 наемный работник в стране.
При этом зарплата у металлургов на 20% выше, чем средняя по стране. Не говоря уже о том, что в отрасли низкий процент теневой занятости. Именно в ГМК официально выплачивается каждая 10-я гривна зарплат по стране, указывают журналисты.
Ранее экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина выдержала экономический кризис благодаря высоким мировым ценам на сырье, в частности на руду и зерно. Однако эти цены начали падать, и худшим шагом власти сейчас будет усиление налогового давления на промышленность.
Как известно, после скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, началось снижение спроса и цен на кукурузу и руду. Фьючерсы на руду обрушились сразу на 10% - до $134 за тонну, это минимума за последние 8 месяцев. Экономисты уже предупредили украинскую власть, что снижение мировых цен приведет к падению валютной выручки, поэтому нужно готовиться к ослаблению курса гривни.
Пожалуйста, подождите...
Вони також стали одним з основних джерел припливу валюти в Україну?
Чомусь не згадали, що олігархи, бариги, політики, корупціонери переправляють в офшори не меншу суму валюти, що трудові мігранти в Україну?
Чому руйнівна проблема офшорів зникла з українського інформпростору?
Как он мог служть в Очистке??
Читай уважно
кредитом МВФ закриє?
зеленский и его шобла на прикорме у фирташа и охметова ...
ну да, фирташ отпрыгивает потихоньку
" разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени"
Реструктуризируют задолженность коммунальных установ перед облгазами за потребленный газ с 2014 при производстве тепла для бытовых потребителей
правда что тебе объяснять если шоколад вместо мозгов
Змотаюсь в Віденську оперу на горнятко кави..
🤑
Вже б Своєю ДНК б не і не пишалися..
🤗
Ну посмотрим следующие серии....
А якщо надавати данні про надходження, то потрібно озвучувати ВСІ цифри і чий концерн робив експорт.
А ще мені цікаво - ПДВ їм повертають? Бо мені з 2002 так і не повернули...
Гроші закордонних робітників дають Україні в рази більше.
В Україні існує кілька законних засобів платити менше податків. Це поверненні ПДВ при експорті, це фірми з "іноземним-офшорним" капіталом, це фірми без ПДВ.
Ви, заради сміху, для себе з'ясуйте у бугалтера, Скільки від заробленої тисячі вам треба заплатити податків, і скільки ви з них отримаєте на руки. Потім ви йдете до магазину і знову сплачуєте всі податки, закладені в собівартість товару. Податкова система настільки затримує розвиток країни, що ви собі не уявляєте! Бо ви змушені платити всі податки... А хтось ні.
Саме податкова система - головний якір розвитку. Але вона не пускає інозамний капітал - хто бажає працювати в країні, з такою податковою системою?
Тому працюють "схеми".... Де деякі отримують законне відшкодування, а інші - ні.
В барьбе за добробут страны!
За німи другія пріходют..
Ані тоже будуть трудни..
и посмотри на увеличение размера внешнего и внутреннего долга, а также дефицита бюджета.
А экономика не может вырасти за 1 день как думают 73%, на это надо годы.. Польше например понадобилось 10 лет что б она достигла того уровня, который у неё сейчас
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
А эти снобы со своими высокими технологичми и добавочной стоимостью - просто завидущие неудачники.
Типа если бы не он, не его комбинаты и ГОКи, которые он захватил с бандой после совка, некому было бы продавать за границу украинское сырье, поэтому он не вор, а спаситель нации.
И кто сказал, что кризис закончился?
Зе-Шапито уже много раз побеждало ковид, теперь вот решило, что победило кризис
Пенопласт 25 BauGut EPS-80 1м х 1м 100 мм
цена:
170₴
А економіка деяких африканських країн взагалі кризи не помітила... Щоб було зрозуміліше - проведіть експеремент:
Залізьте на першу сходинку драбини висотою метрів з 10. Потім попросіть когось потрясти ту драбину. На скільки ви впадете? А тепер залізьте на середину драбини і най потрусять, а потім на самий вершечок і повторіть експеремент.
Сидячі на дупі на неї вже не впадеш.
"Майже всі експерти погоджуються: крім болючого зростання цін в українських крамницях, від цієї ситуації є й позитив: Україна, як експортер продовольства - виграє від того, що її продукція дорожчає у світі, причому вся одразу. Від зерна і олії до яєць і птиці. Це більші доходи фермерів, краще наповнення бюджету, більше валюти в економіці, а відтак і міцніша українська гривня. "https://www.radiosvoboda.org/a/********-tsiny-produkty-inflatsiya-apk-export/31429974.html
Треба розвивати садівництво і тваринництво, а з ними насінництво та племінне тваринництво (частина мультіефекту) тоді буде запит на робочі руки і село буде жити !
В Украине громадная доля теневого ВВП и именно теневая экономика пострадала от локдаунов больше всего. Точную цифру не скажет никто, но средний и мелкий бизнес переживает серьезный кризис. А то что олиагархат зарабатывает на украинском сырье и какая-то часть от этих этих заработков перепадает украинцам это замечательно, только вот всей стране от этого не особо легче.
- якщо зараз такі ціни на все при стоячому доларі , то страшно навіть уявити, скільки що буде коштувать при падінні курсу гривні при зростаючому курсі вже на третину обісціненого долара!