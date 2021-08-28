РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5171 посетитель онлайн
Новости Общество
8 894 173
женщины (813) книги (620) гендерные проблемы (145) феминизм (31) Институт книги (15)

Мы против закупки за бюджетные деньги книг, которые "поддерживают устойчивые гендерные стереотипы", - Минкульт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мы против закупки за бюджетные деньги книг, которые

Министерство культуры и информационной политики выступило против закупки в школы книги Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно" которая "поддерживает устойчивые гендерные стереотипы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МКИП в Фейсбуке. 

В сообщении отмечается: "Мы искренне убеждены: в украинском обществе должно быть место различным взглядам и мнениям. Министерство культуры и информационной политики выступает против цензуры в любом ее проявлении.
В то же время, есть вещи, которые, несмотря на свободное распространение в магазинах, не должны финансироваться за счет налогоплательщиков.

Книга Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно" - одна из таких вещей. Потому что поддерживает устойчивые гендерные стереотипы. Автор обобщает убеждение о том, какими должны расти дети разных полов, призывает поощрять ребят к определенному поведению, что "отвечает" представлениям о женственности и мужестве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девочек учат не давать сдачи: в школьные библиотеки закупят книги о "традиционных ценностях"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал соответствующий запрос на Украинский институт книги о возможности остановить централизованній процесс закупки книги "Чтобы в 16 не было поздно" Марины Ланге для библиотек страны.

"МКИП считает, что обеспечение гендерного равенства во всех сферах общественной жизни является неотъемлемым элементом становления Украины как государства, придерживается демократических принципов и уважает права человека и основные свободы", - резюмировали в министерстве. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Унижение женщин", - ряд иностранных СМИ написали о скандале вокруг курсанток и каблуков. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
Всі українські пісні про матір також треба заборонити, бо вони можуть ображати почуття нетрадиційних одностатевих сімей
показать весь комментарий
28.08.2021 12:00
+19
Ну если есть равенство,то пусть вам и рожают геи и трансвеститы!
На защите гетеросексуальности сама природа и Господь,о каком тогда равенстве можно говорить? Равенства нет,его отрицает сама природа человека.А с кем спать детки решат и без вашего согласия.
показать весь комментарий
28.08.2021 12:08
+13
Зелені мізки окуповані рюськім міром це і є головна причина біди України
показать весь комментарий
28.08.2021 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Человек - омнивор, всеядное существо то бишь. И нередко - даже каннибал.
показать весь комментарий
28.08.2021 13:07 Ответить
Да ладно! Вот хотел бы я посмотреть как человек без подручных средств поймает и съест кролика. Голыми руками и зубами, и естественно без термообработки. Способность к мясопоеданию у нас абсолютно приобретенная.
показать весь комментарий
28.08.2021 13:22 Ответить
напишите нам рецепт жаренного мамонта))
показать весь комментарий
28.08.2021 13:37 Ответить
Человек поэтому и стоит на вершине эволюционного развития потому как может СОЗДАТЬ подручные средства чтобы поймать а затем и приготовить )))) Не надо себя опускать до уровня животного. ))))
показать весь комментарий
28.08.2021 14:52 Ответить
Не заводите рака за камень. Речь о том, что человек не являясь хищником от природы, с успехом может поедать плоть. Почему, в таком случае, вы утверждаете, что сменить свои гастрономические предпочтения можно, а сексуальные предпочтения нельзя? Невозможно себя опустить до уровня животного, поскольку человек это и есть животное. Некуда опускаться. А все остальное, что вы себе выдумали, в виде налёта некой цивилизованности, есть ни что иное, как условный рефлекс.
показать весь комментарий
28.08.2021 15:42 Ответить
Ну во первых, человек готовит почти все, в том числе и мясо, которое в итоге превращается в гастрономическое блюдо. Сырое не ест. Чувствуете разницу?…))
А если «вдруг» вы начали гоняться за кошками и поедать их плоть - это не «гастрономическая девиация» и уж тем более не «смена своих гастрономических предпочтений».
Это значит что у вас произошёл сдвиг по фазе и вы псих. И да, это поведение психа схоже с поведением животного так как вы утратили контроль над собой и своего поведения, а также способность мыслить и анализировать.
Способность мыслить, анализировать и принимать осознанные решения - это и является самым главным отличием человека от животного.
А не условные и безусловные рефлексы )))
Думаю на сегодня достаточно минутки просвещения.
показать весь комментарий
28.08.2021 20:40 Ответить
А что так, уже устали? Однако. Ну хоть узнали для себя новое слово - девиация. Не много, но хоть что-то. Жаль, конечно, что вы так и не смогли различать условные рефлексы. Но ничего, больше интересуетесь окружающим вас миром и все придет. Может почитайте труды физиологов, чтобы лучше понять природу человека. В общем все у вас ещё впереди.
показать весь комментарий
28.08.2021 20:56 Ответить
)))) Итак...для начала....учимся правильно группировать слова в предложения и наполняем их смыслом, а не пространными рассуждениями на тему "я обкакался в дискурсе, но не покажу этого" ))))
Затем учимся не применять случайно услышанные слова и применяя изх значение где попало подменяя истинный смысл определений и понятий
И наконец пару книг на ночь о том, в чем вы вообще не разбираетесь, но очень усердно "калякаете" здесь:
Коган А. Б., Электрофизиологическое исследование центральных механизмов некоторых сложных рефлексов, М., 1949; Павлов И. П., Полн. собр. тр., т. 3, М. - Л., 1949; Беленков Н. Ю., Условный рефлекс и подкорковые образования мозга, М., 1965; Анохин П. К., Биология и нейрофизиология условного рефлекса, М., 1968; Беритов И. С., Структура и функции коры большого мозга, М., 1969; Асратян Э. А., Очерки по физиологии условных рефлексов, М., 1970; Конорски Ю., Интегративная деятельность мозга, пер. с англ., М., 1970; Физиология высшей нервной деятельности, ч. 1-2, Л., 1970-71; Ливанов М. Н., Пространственная организация процессов головного мозга, М., 1972; Электрическая активность головного мозга при образовании простых форм временной связи, М., 1972; Милнер П., Физиологическая психология, пер. с. англ., М., 1973; Дмитриев А. С., Физиология высшей нервной деятельности, М., 1974; Руденко Л. П., Функциональная организация элементарных и сложных форм условно-рефлекторной деятельности, М., 1974; Прибрам К., Языки мозга, пер. с англ., М., 1975.
Встретимся через пару лет....ну...когда осилите все это....))))))
показать весь комментарий
29.08.2021 10:15 Ответить
Копипастить ты научился. Теперь возьми и сам все это прочти, неуч! "Способность мыслить, анализировать и принимать осознанные решения - это и является самым главным отличием человека от животного." Твои слова? Вот теперь возьми и почитай труды того же Павлова, которого ты здесь упомянул, и пойми, наконец, что ещё 100 лет назад он провел эксперименты, которые доказывают, что некоторые животные, а именно приматы и собаки, в случае его экспериментов, также способны мыслить, анализировать и принимать осознанные решения. Если пойдешь ещё дальше, то также узнаешь, что некоторые животные обладают даже абстрактным мышлением. В общем развивайся, а не показывай свою глупость на людях.
показать весь комментарий
29.08.2021 11:21 Ответить
Вот реальное позорище, взять и тупо скопировать список литературы из под статьи Н.Ф.Суворова (с творческим наследием которого я, признаюсь, не знаком) и выдать здесь, как некое откровение. Добавить ещё к этому приведенные вами цитаты из Википедии и вырисовывается очень интересная картина.
показать весь комментарий
29.08.2021 11:30 Ответить
Ты вообще не знаком ни с каким творческим наследием. Ты понятия не имеешь кто такой Суворов. А знаешь почему? Потому что ты тупой гугловод - и все твои "знания" это Википедия и поиск в гугле. Ты забил список литературы и вышел на статью и понятия не имеешь откуда это и кто автор. И это мне пишет тот кто низвергает человека до уровня животного поедающего плоть. ))))
Теперь о моих словах - "Способность мыслить анализировать и принимать осознанные решения - это и есть главное отличие человека от животного"
Смотри сюда "гугловод"
О сознании, осознанных решениях, способности анализировать:
А. Н. Леонтьев:


- В психологии имеются два самых общих категориальных понятия. Это понятия психики и сознания. В истории европейской мысли
эти два понятия долгое время выступали как тождественные, синонимичные. Их разграничение проходило с большим трудом. «…Потребовались века, чтобы освободиться
от отождествления психического и сознательного. Удивительно то
многообразие путей, которые вели к их различению в философии,
психологии, физиологии: достаточно назвать имена Лейбница, Фехнера, Фрейда, Сеченова и Павлова»..
Далее А. Н. Леонтьев писал,
что «решающий шаг состоял в утверждении идеи о разных уровнях
психического отражения». Этот шаг был сделан в отечественной психологии.
В ней сложилось общепринятое понимание сознания как
высшего специфически человеческого уровня психического отражения действительности
Отсюда и способность принимать осознанные(волевые) решения (мои слова)

Это высказывание Маркса:
«Мое отношение к моей среде есть мое сознание», - говорит Маркс, формула эта охватывает всю историю и предисторию сознания на протяжении сотен тысяч веков. Она обнимает сознание на всех ступенях его развития, начиная от самых низших форм, которые и нельзя собственно назвать этим именем (как например, различные тропизмы и реакции protozoa), до самых высших форм проявления прозорливого ума в абстрактном математическом анализе, в поэзии или в юморе.

Еще его же:

«Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, а пчела постройкой своих восковых ячеек посрамила бы любого
архитектора. Но есть одно обстоятельство, которое с самого начала отличает самого захудалого архитектора от наилучшей пчелы, это то, что прежде, чем строить постройку, он построил ее в своей голове.(осознанное решение и способность анализировать - мои слова) В конце процесса труда получается результат, который уже перед началом этого процесса имелся идеально, т. е. в представлении работника. Он не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет и свою сознательную цель, которая, как закон, определяет собой и характер его действий, которой он должен подчинить свою волю».
На обычном языке психологии это называют воспроизведенным (репродуктивным) представлением или внутренним образом, в отличие от наглядного представления предмета, находящегося в поле непосредственного восприятия. Мы сохраняем эту терминологию, разумея под ней живое представление предметов, ситуаций или событий, находящихся за пределами непосредственного сенсорного поля.
Мы говорим, что репродуктивное представление или внутренний образ зрительного порядка есть преимущество человека; животные не имеют их.
Теперь о сознании животных:
Данные экспериментов не подтверждают у животных наличия воспроизведенных представлений. Результаты опытов говорят об отсутствии такой способности у животных.
В поведении животных нигде не наблюдается волевого акта в собственном смысле этого слова. Все их действия и поступки, в том числе и разумные, определены и продиктованы наличной ситуацией. Все то, что в данную минуту не вытекает из наличной ситуации, не осознается и не делается животным.(осознанные решения - мои слова)
Волевой акт и волевые действия свойственны только человеку, они возможны только на человеческой ступени развития, где сознание до известной степени освобождается от прямой зависимости сенсорного поля, может привлекать представляемое содержание и ставить себе воображаемую цель

Проявления животного сознания представляют очень примитивную и неразвитую еще форму активного отношения субъекта к своей среде; это есть проявление только лишь непосредственного, природного потребительского отношения биологического субъекта.
В поведении животного с давних пор различают два рода действий:
1) действия, наследуемые определенным животным видом филогенетически и выполняемые автоматически, без предварительного опыта и обучения и
2) действия, приобретенные путем индивидуального опыта. К первому ряду относятся так наз. безусловные рефлексы и инстинкты; ко второму же ряду относятся все другие действия, все привычки, приобретенные животным в порядке индивидуального опыта.
Проявление сознательной деятельности физиологи искали главным образом в области приобретенных, так наз. вторичных рефлексов. Следует, однако, заметить, что приобретенные рефлексы еще не являются действиями сознательными. Если при первоначальном своем возникновении они сопровождаются участием сознания и то не всегда, то по мере того, как они автоматизируются и начинают протекать по типу первичных рефлексов, сознание столь же мало участвует в них, как и в первых, т. е. в наследственных рефлексах. Можно сказать, что ни в области наследуемых, ни в области приобретенных рефлексов не наблюдается проявления осознанного состояния.Что еще тебе не понятно???????
Мои слова о главном отличии человека от животного - Это МОИ СЛОВА ))))) Поэтому ты "гугловод" не смог их нагуглить, как и Суворова Н.Ф, как и в Википедии словосочетание "подмена понятий" ))))
А на десерт тебе слова Павлова об экспериментах низвергающих человека к животному:

На одном из заседаний
«Клинических сред» он говорил о том, что нельзя представить, что
когда человека поставили в положение собаки, чтобы он по-собачьи
и держался, ни о чем не рассуждая, не задавая себе вопросов, и не поступал бы так, как он на эти вопросы отвечает.P.S Устаешь не от дискурса, устаешь от дискурса с глупостью... ( можешь не гуглить, это мои слова) ))
P.S.S Следующие свои "каляки" ті адресуешь не мне. Ты будешь спорить с Марксом, Леонтьевым и с Гегелем
- как говорил Гегель, зверь не стоит беспомощным перед природной действительностью, а хватает и пожирает добычу, обнаруживая этим свое активное отношение субъекта, но вовсе не сознавая при том, что он субъект действия
показать весь комментарий
29.08.2021 17:56 Ответить
Причем здесь Маркс и Гегель? Они выдающиеся физиологи? Психология такая же наука как и астрология, где-то рядом, но совершенно не оно, так что Леонтьев авторитет так себе. Ну а что до слов Павлова, то хотелось бы знать в какое конкретно время они были произнесены, хотя в них и нет ни слова о способности животных к мышлению. Поскольку приступая к своим опытам Павлов как раз и хотел доказать что у животных нет мышления, но их результаты его убедили в обратном. Да и со времени приведенных тобой деятелей наука продвинулась далеко в перед и сейчас вопрос наличия у ряда животных мышления даже не обсуждается а определяется только его глубина.
показать весь комментарий
29.08.2021 19:46 Ответить
Лёгко.
В трудовом лагере в 9м классе мы поймали зайца на капустном поле, освежевали и сварили. Еще поймали главного петуха и тоже сварили - в кастрюле кипятильником. Пришлось варить сначала с одной стороны, а потом с другой, бо большой был. Но наши девочки были не промах.
Дело было в Березани, в 198х м году. Колхоз нас кормить не собирался, но потом пожалел.
показать весь комментарий
28.08.2021 21:57 Ответить
Во первых вы его освежевали с помощью ножа или чего либо похожего. Во вторых вы его подвергли термообработке. Это уже не считается. Кроме того это была разовая история. Вполне возможно съесть кусок сырого мяса раз или даже несколько раз. Но при постоянном поедании сырого мяса неизбежно возникнет риск заражения инфекциями или паразитами, особенно если это мясо диких животных. Ну а как мы понимаем, других животных, кроме как диких, в процессе эволюции человека не было.
показать весь комментарий
28.08.2021 22:11 Ответить
Вы спрашивали - покажите мне человека который голыми руками поймал зайца.
Я вам ответил.
показать весь комментарий
28.08.2021 22:12 Ответить
Ну зачем же так? Вот моя цитата: "Вот хотел бы я посмотреть как человек без подручных средств поймает и съест кролика. Голыми руками и зубами, и естественно без термообработки."
показать весь комментарий
29.08.2021 11:33 Ответить
Людина - всеїдна. Як і багато тварин - свиня, ведмідь, курка... Але на відміну від тварин не їсть сирого мяса. Та й рослинну їжу попередньо піддає термічній обробці. Через те вона - людина.
показать весь комментарий
28.08.2021 20:00 Ответить
Вы сами-то поняли что написали? Это как всеядна, но мясо не ест без термической обработки? Значит тогда не всеядна, по происхождению, а стала ей только после того, как научилась этой самой обработке. Растительную же пищу и сейчас прекрасно употребляет без термической обработки.
показать весь комментарий
28.08.2021 20:29 Ответить
Если вы кольчатый червь или гидра - то да. Но я - не.
показать весь комментарий
28.08.2021 12:33 Ответить
Просто поясню: ви од мавпи, факт
показать весь комментарий
28.08.2021 17:14 Ответить
Продолжайте верить в староеврейские сказки о том, как ихнее злое божество издевались над несчастными скотоводами синайского полуострова. И да, пишите на каком-нибудь одном языке.
показать весь комментарий
28.08.2021 18:25 Ответить
никакие скотоводы не создали бы уважаемое мировое государство,
если бы Бог Библии не благословил их
аналогов нетути...
показать весь комментарий
08.09.2021 23:01 Ответить
Вы смешны своей глупой вере, а ваши аргументы ничтожны и таковыми вовсе не являются. Молитесь и дальше своему мёртвому божеству, вам ведь никто не мешает.
показать весь комментарий
09.09.2021 01:40 Ответить
Вообще в статье обсуждается книга в которой речь идет о том что женщина не должна давать сдачи, заниматься наукой, учиться, и должна быть вещью мужчины.
Если вы согласны с авторкой зого опуса, так вам самое место в Афганистане.
показать весь комментарий
29.08.2021 00:04 Ответить
Вы утрируетеЕще раз повторяю равенства быть не может,оно на словах по идее многое что доступно женщине ,не доступно мужчине и наоборот.Дайте возможность женщине быть женщиной, гендерное равноправие придумали трансвеститы,не иначе.А то что вы перечислили есть насилие над человеком и нарушение прав человека, совсем из другой оперы.
показать весь комментарий
29.08.2021 00:12 Ответить
насколько я понимаю вам насрать на подобные закупки, а вот чем вызвано ваше не желание, то это у меня вызывает интерес
показать весь комментарий
28.08.2021 12:11 Ответить
Только ******-депутаты, гомики-министры и лезбиянки-пирезикденты !!! Людей тут быть не должно, правящей олигарфренной-*********** давно этот курс поддерживается.
показать весь комментарий
28.08.2021 12:12 Ответить
Боитесь что и вас соблазнят? Встает на голых мужиков?)))
показать весь комментарий
28.08.2021 13:38 Ответить
Такої запеклої боротьби з олігархами людство ще не бачило

Мы против закупки за бюджетные деньги книг, которые "поддерживают устойчивые гендерные стереотипы", - Минкульт - Цензор.НЕТ 6630

До речі, а ви чули щось на кшталт "Облгази Фірташа спишуть борги всім Українцям"?.. Нє?.. Правильно, бо для українців прийнята пачка інших законів, згідно яким можна відключати боржників від опалення та арештовувати їх рахунки без рішення суду.
показать весь комментарий
28.08.2021 12:12 Ответить
Средивековье. Или у нас произошли мутации, у бабушки вырос *ер?
показать весь комментарий
28.08.2021 12:13 Ответить
Только у херовых бабушек.
показать весь комментарий
28.08.2021 12:21 Ответить
Бабушке член и пришить можно,только толку от этого,против природы не попрешь.
показать весь комментарий
28.08.2021 12:22 Ответить
т.е. покупка "нагрудных знаков" на 150 000,00 грн ( ID: UA-2021-07-19-002529-c) - это с реестра "прозоро" (выполнено).. для министерства образования как-то безобиднее и гендернее...
показать весь комментарий
28.08.2021 12:19 Ответить
Я так понимаю Минкульт встал на защиту ****** и лесбиянок?
показать весь комментарий
28.08.2021 12:24 Ответить
ибд , не более
показать весь комментарий
28.08.2021 12:29 Ответить
Переименовать в Педкульт его
показать весь комментарий
28.08.2021 17:17 Ответить
Я извиняюсь но имею спросить, а шо, справочник безбарьерности от ленки зелёнки за бюджетные денежки закупаться не будут? Тиражом в 2-3 миллиона экземпляров?
показать весь комментарий
28.08.2021 12:25 Ответить
Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт - Цензор.НЕТ 2905
показать весь комментарий
28.08.2021 12:28 Ответить
Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт - Цензор.НЕТ 5650
показать весь комментарий
28.08.2021 12:31 Ответить
Тема гендеру-головна для задньоприводних бонзів із Заходу. Згадайте,як в 2014 захід нас примусив проводити гейпарад. Це тоді,коли наші хлопці сотнями гинули на Сході. Якщо заходу вдасться зробити те,що вони виплекали у себе,наше суспільство,а особливо його чоловіча частина,стане небоєздатними.Бо пеераси не воюють.Бо серцевина стає гнилою. Бо молодь стає розбещеною і дезорієнтованою,як то є у Европі.
показать весь комментарий
28.08.2021 12:29 Ответить
Якщо книга написана не на украінській мові,то долучати іі до інших книг не потрібно.Тут я згоден з кабміном.
показать весь комментарий
28.08.2021 19:47 Ответить
тьу 3.14си безхребетні хоча би мовчали
показать весь комментарий
28.08.2021 12:31 Ответить
Девочек учат не давать сдачи: в школьные библиотеки закупят книги о "традиционных ценностях"
https://censor.net/ru/news/3285034/my_protiv_zakupki_za_byudjetnye_dengi_knig_kotorye_podderjivayut_ustoyichivye_gendernye_stereotipy_minkult

А спробуй моїх дочок та синів зачепити...
Сам тренував.
Чхав на ці книжки...
показать весь комментарий
28.08.2021 12:34 Ответить
то москвакваква на всю голову








Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 3 ч

Російська школа психології - особливо ******* - це ще один путінізм.
Вони не здатні допомагати людям.
Якщо ви проведете рісьорч по Києву, ви побачите засилля випускників московської школи.
З їхніми московськими поглядами на життя, суспільство та Україну.

Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт - Цензор.НЕТ 3342
показать весь комментарий
29.08.2021 00:16 Ответить
3,14-ри хочуть 3,14-рів виховувати.
показать весь комментарий
28.08.2021 12:35 Ответить
Любите жену тырить?) Боитесь что сковородкой навернет?)
показать весь комментарий
28.08.2021 13:42 Ответить
ого, уже даже не мимикрируют
показать весь комментарий
28.08.2021 12:38 Ответить
********* хотят учить детей на собственном примере.
показать весь комментарий
28.08.2021 12:38 Ответить
Чужих детей.
показать весь комментарий
28.08.2021 12:41 Ответить
Борьба с белым гетеросексуальным мужчиной добирается и до Украины, печально..
показать весь комментарий
28.08.2021 12:41 Ответить
Такі "християнські заповіді"- підстав другу "щоку"?!!
😇
показать весь комментарий
28.08.2021 12:42 Ответить
Міністр Коломойського-проти традиційних цінностей українців.
Хто б сумнівався Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт - Цензор.НЕТ 757
Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт - Цензор.НЕТ 2133
показать весь комментарий
28.08.2021 12:56 Ответить
Іслам перемагає і не тільки в Афганістані!
Християнство в содомітській агонії!
Для ісламу немає питання гендеру, там жінка є жінка, а чоловік є чоловік!
показать весь комментарий
28.08.2021 12:56 Ответить
ну да, у муслимов есть женщины, есть мужчины...вот только людей среди них практически нет.
показать весь комментарий
28.08.2021 14:06 Ответить
Ты не прав. В исламе мужчина это человек, а женщина это вещь.
показать весь комментарий
28.08.2021 23:44 Ответить
"призывает поощрять ребят к определенному поведению, что "отвечает" представлениям о женственности и мужестве"...". Ну и что тут плохого ? А гей-парады, которые разрешены, разве не поощряют ребят к определённому поведению. Лицемеры поганые... Рождаемость в стране катастрофически сокращается, молодые ребята уклоняются от армейской службы, а бороться с этим, путём прививания необходимых нации ценностей, оказывается запрещено. Это же реальное преступление против страны и народа.
показать весь комментарий
28.08.2021 13:05 Ответить
Ты уже породил и воспитал 12 детей? Какой вклад в рождаемость сделал ты?
показать весь комментарий
28.08.2021 23:46 Ответить
А якщо стійкі, але корисні? Наприклад бажання жінок мати дітей?
показать весь комментарий
28.08.2021 13:16 Ответить
О, а нам казали, що у них вибору немає, бо це вроджене...
Знов розвод
Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт - Цензор.НЕТ 2524
показать весь комментарий
28.08.2021 13:21 Ответить
свои приблуды выложил?
показать весь комментарий
28.08.2021 14:03 Ответить
Катай недавно дав дозвіл на народження третьої дитини,пояснюючи тим,що китайська нація катастрофічно старіє.В Китаї майже півтори мільярди чоловік.Україна,яка має 40мільйонів чоловік і ближньому майбутньому стикнеться з тим,що пенсіонерів буде більше ніж працюючих,замість того,щоб підтримувати народжуваність,вчепилася зубами в гендер.Де,блін,логіка?
показать весь комментарий
28.08.2021 13:43 Ответить
Безбожники потому что
показать весь комментарий
28.08.2021 17:09 Ответить
Кто ж тебе мешает породить и воспитать 22 детей?
показать весь комментарий
28.08.2021 23:50 Ответить
Зебільне міністерство не мудріше феміністок з цензора, які голосували за зелену владу
показать весь комментарий
28.08.2021 13:49 Ответить
Что то не понимаю я ничего Почему те кого народ не избирал, а КАБМИН народ не избирал, пытаются решать за народ Кто дал им такое право ? Тем более что ВР сама не утвердила план работы своего кабмина Раз план не утвержден то и этого кабмина быть не должно....
показать весь комментарий
28.08.2021 14:12 Ответить
А « Принцеса + принцеса» за бюджетные деньги - нормально? Уроды.
показать весь комментарий
28.08.2021 16:07 Ответить
Так уже зразу б заборонили женитися на жінках, і проблем нема. А то книжки забороняють! Слабаки!
показать весь комментарий
28.08.2021 18:11 Ответить
на добраніч, дітки

Ми проти закупівлі за бюджетні гроші книг, які "підтримують стійкі гендерні стереотипи", - Мінкульт - Цензор.НЕТ 3528
показать весь комментарий
29.08.2021 00:50 Ответить
А какое дело вам, с кем хлеб делю я пополам?
показать весь комментарий
29.08.2021 10:44 Ответить
Куклу-министра дёрнули за верёвку
показать весь комментарий
31.08.2021 10:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 