Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, командование ООС ответный огонь приказало не открывать, - Бутусов. ФОТОрепортаж

В субботу, 28 августа, российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку Донецкой области - это произошло впервые с 2017 года.

Об этом на странице в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность", - отмечает он..

По его словам, два артиллерийских налета прямо по Авдеевке произошли в 6.30 и в 9.00.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ с места событий, обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ.

Зафиксировано свыше 60 попаданий по самой Авдеевке, данные не полные. Применялись, по предварительным данным, минометы 120 мм и гаубицы 122 мм - смотрите какие следы попаданий на бетоне на фотографии.

В результате обстрела ранения средней тяжести получил один украинский военнослужащий, его состояние стабильное.

Уничтожены 2 легковых автомобиля и один грузовой. Легкие повреждения получили три грузовых автомашины.

"Самое шокирующее - ни в первом ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали. Увы, да.

Российские оккупанты дважды обстреляли украинский город, обстреляли базу украинских войск, уверенные в своей безнаказанности.

Ответственность за это молчание несет новый командующий ООС Александр Павлюк", - подчеркивает Бутусов.

Он отмечает, что с 2017 года обстрелов Авдеевки не было, поскольку россияне понимали, что безнаказанно это им не сойдет, поскольку ответный огонь в таких случаях всегда открывался.

В сводке ООС за 7.00 об обстреле нет упоминаний, однако ООС только что издало новое сообщение о ранении военнослужащего, без указания деталей.

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"Я понимаю, что приказ "не стрелять" идет из Киева. Понимаю, что от военных в обмен на продвижение в карьере политическое руководство требует продолжать имитировать не существующее "перемирие", объявленное президентом Зеленским. Но так обманывать армию и народ ради того, чтобы угодить фантазиям офиса президента - это просто аморально.

Если не будут предприняты ответные действия, я напишу об этом в ближайшее время и в куда более резких выражениях. Во время войны задача военного командования - защита вверенной территории страны, а не быть молчаливыми "терпилами".

Искренне надеюсь, что новый главком ВСУ Валерий Залужный немедленно даст оценку происшедшему и сумеет предпринять адекватные меры.

Победить в войне парадами нельзя", - написал главред Цензор.НЕТ..









