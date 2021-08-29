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обстрел (20144) Бутусов Юрий (3908) Авдеевка (2204)

Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, командование ООС ответный огонь приказало не открывать, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

В субботу, 28 августа, российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку Донецкой области - это произошло впервые с 2017 года.

Об этом на странице в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность", - отмечает он..

По его словам, два артиллерийских налета прямо по Авдеевке произошли в 6.30 и в 9.00.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ с места событий, обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ.

Зафиксировано свыше 60 попаданий по самой Авдеевке, данные не полные. Применялись, по предварительным данным, минометы 120 мм и гаубицы 122 мм - смотрите какие следы попаданий на бетоне на фотографии.

В результате обстрела ранения средней тяжести получил один украинский военнослужащий, его состояние стабильное.

Уничтожены 2 легковых автомобиля и один грузовой. Легкие повреждения получили три грузовых автомашины.

"Самое шокирующее - ни в первом ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали. Увы, да.

Российские оккупанты дважды обстреляли украинский город, обстреляли базу украинских войск, уверенные в своей безнаказанности.

Ответственность за это молчание несет новый командующий ООС Александр Павлюк", - подчеркивает Бутусов.

Он отмечает, что с 2017 года обстрелов Авдеевки не было, поскольку россияне понимали, что безнаказанно это им не сойдет, поскольку ответный огонь в таких случаях всегда открывался.

В сводке ООС за 7.00 об обстреле нет упоминаний, однако ООС только что издало новое сообщение о ранении военнослужащего, без указания деталей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" ограничила движение поездов вблизи Авдеевки из-за российских обстрелов

"Я понимаю, что приказ "не стрелять" идет из Киева. Понимаю, что от военных в обмен на продвижение в карьере политическое руководство требует продолжать имитировать не существующее "перемирие", объявленное президентом Зеленским. Но так обманывать армию и народ ради того, чтобы угодить фантазиям офиса президента - это просто аморально.

Если не будут предприняты ответные действия, я напишу об этом в ближайшее время и в куда более резких выражениях. Во время войны задача военного командования - защита вверенной территории страны, а не быть молчаливыми "терпилами".

Искренне надеюсь, что новый главком ВСУ Валерий Залужный немедленно даст оценку происшедшему и сумеет предпринять адекватные меры.

Победить в войне парадами нельзя", - написал главред Цензор.НЕТ..

Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, командование ООС ответный огонь приказало не открывать, - Бутусов 01

Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, командование ООС ответный огонь приказало не открывать, - Бутусов 02
Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, командование ООС ответный огонь приказало не открывать, - Бутусов 03
Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, командование ООС ответный огонь приказало не открывать, - Бутусов 04

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+60
Війну -зупинив
Комуналку -опустив
Зарплату 4000$-дав
Епоху бідності -закінчив
Весною всіх -пересаджав
Оманські інвестиції- привіз
Все під свій контроль -взяв
Мільярд дерев-посадив
А тепер побудує по заводу Тесла на 5000 робочих місць в кожній області .
Інфа СОТКА!!!
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28.08.2021 13:05
+53
Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, ранен украинский воин, командование ООС ответный огонь приказало не открывать, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4313

.
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28.08.2021 13:04
+51
Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность...

Это предательство а не безответственность.
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28.08.2021 13:04
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ВОНО обісралось. Атопутіннападьоть.
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28.08.2021 13:32 Ответить
А шо ви хотите?
Четырежды немобилизованный гавнокомандующий просто не умеет стрелять!
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28.08.2021 13:33 Ответить
он зато умеет отлично прибором по клавишам стучать
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29.08.2021 12:58 Ответить
И третье - у нас одна из самых сильных на сегодня армий в Европе. (с)
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28.08.2021 13:36 Ответить
По численности на бумаге,да. В Афгане тоже на бумаге государственная армия была в 5 раз больше ,чкм Талибаноэ.
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28.08.2021 13:57 Ответить
Ты урод даже не знаешь о чем ты говоришь.
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28.08.2021 20:59 Ответить
Вова - голубок миру, а те що ми за два роки не відвоювали жодного клаптику землі , для нього це нормально , так як
воно послідовно виконує вказівки кремлівського фюрера і судорожно чекає на зустріч із ним !
Вова , до Ростова не встигнеш добігти , так як смерть наших воінів , яким не дозволено стріляти , на твоій совісті ! 😡
Хоча совісті в тебе ніколи не було і немає 😒
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28.08.2021 13:36 Ответить
Зепил, не скиглы. Похвастайся лучше достижениями осла криворагульного. Можешь начинать с двух сегодняшних обстрелов Авдеевки
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28.08.2021 15:59 Ответить
зелёный змей убивает украинцев..
73%ные зебилы, походу, довольны своим чмошным выбором..(
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28.08.2021 13:36 Ответить
ЗЕсранец
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28.08.2021 13:36 Ответить
Он не лох, он просто доверчивый
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28.08.2021 13:38 Ответить
во падлы! Афган №2 готовят! Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 223 Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4411 Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9234
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28.08.2021 13:38 Ответить
мы ведь не америка
"Самое шокирующее - ни в первом ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали. Увы, да.-поцЗедент

не нарушает Оманских соглашений
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28.08.2021 13:38 Ответить
Москали применяют арту и бьют в глубь по тылам.Вон на фото выбили два бензовоза.А они важны для подвоза топлива.Вообще разведке стоит активизироваться.Бо москали нагнали техники как перед наступлением.И треба выяснить,действительно ли они будут наступать или блефуют в расчёте,шо мы ударим на упреждение.Бо удар на упреждение для нас более выгоден,щоб не терять новых территорий.Бо москали могут захватить новые территории и тащить всех в Минск 3 для закрепления.И тут диллемма для ВСУ.Бо упреждением,мы лишаем их новых территорий и смысла в Минске 3.Тому треба упреждением подвинуть линию фронта,лишив москалей таким образом москалей причин для переговоров в Минске 3.Или обработать с арты их скопления техники и тылы не двигаясь,щоб сорвать наступление.Як вариант Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8901
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28.08.2021 13:41 Ответить
спроси у Миши Грузина - он скажет как надо, правда галстук не повязывай, а то подавиться мона
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28.08.2021 14:00 Ответить
Согласен.Очень похоже на то,як москали вытянули Миху Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6808
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28.08.2021 14:10 Ответить
Надо просто перестать стрелять.
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28.08.2021 13:48 Ответить
надо просто продолжать платить пенсии в лугандон, восстанавливать, гробить людей, ходить в минск, на парады и зажигать свечьки... Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6724 Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 746
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28.08.2021 14:24 Ответить
В Луганске пенсии еще и Россия им платит, им выгодна эта война.
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28.08.2021 21:51 Ответить
Зелёная кодла - такие же убийцы наших воинов и мирного населения, как и путинская нечисть. Запрет отвечать на вражеский огонь - это циничный расстрел наших героев украинской прокремлёвской властью предателей и мародёров. Как долго армия будет это терпеть? Как долго адекватное украинское общество будет это терпеть? Как в своё время Гитлер и сталин истребляли украинцев, так сегодня кремлёвская крыса и обдолбаный клоун пытаются сделать то же самое.... Я в шоке от рабской дебильности и покорности наших людей....
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28.08.2021 13:48 Ответить
Зеля - Сикло!!!!!
Зеля - Сикло!!!!!

Зеля - Сикло!!!!!

P.S..Зеля - Сикло!!!!!
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28.08.2021 13:51 Ответить
Говорят, что пуля или осколок многое меняет в голове, даже если попали в задницу
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28.08.2021 13:52 Ответить
Аль Капоне
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28.08.2021 14:01 Ответить
Три дні тому слухав останній новини від Едуарда Ходоса; він каже, що фашистська секта хабад почала готувати лохдауна на президента України ще 20 років тому!
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28.08.2021 13:55 Ответить
Как же так? А после парада, сколько мы восторгались, шо при Зеленском самый лучший парад вышел и Зеленский таким образом-стал самым патриотичным президентом Украины всех времен!
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28.08.2021 13:58 Ответить
Конкретнее - кто возторгался хрипатым утырком? Все адекватные говорили, что мелкий поц просто продемонстрировал достижения ПАПа, и не более...
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28.08.2021 14:03 Ответить
Конкретнее-забанят. Хочешь узнать-читай Цензор с 24 августа
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28.08.2021 14:07 Ответить
А ПОЧЕМУ НЕ СДЕЛАТЬ В ОКОПАХ КАКИЕ НИБУДЬ БРОНИРОВАННЫЕ УКРЫТИЯ, ЧТО БЫ НА МОМЕНТ ОБСТРЕЛА ТУДА МОЖНО БЫЛО БЫ ЗАСКОЧИТЬ??? КАК НАПРИМЕР В ИЗРАИЛЕ!!! СКОЛЬКО БЫ СБЕРЕГЛИ БЫ ЖИЗНЕЙ НАШИХ БОЙЦОВ!!! БРОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА АМБРАЗУР, ТОЖЕ БЫ ПРИГОДИЛИСЬ!!! ВЕДЬ ВСЕ ЧИНОВНИКИ ТЯСУТЬСЯ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЕЗДЯТ В БРОНЕАВТОМОБИЛЯХ С БРОНИРОВАННЫМИ СТЕКЛАМИ!!! ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ НАШИМ ВОИНАМ ТАКИЕ СПАСИТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ НА ПЕРЕДОВОЙ??? ВОСЬМОЙ ГОД ИДЕТ ВОЙНА И ЗА ВОИНОВ НАШИХ У ВЛАСТИ НЕ БОЛИТ ДУША??? НУ ДА, БАБЫ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ??? ТАМ ЖЕ НЕ ВАШИ ДЕТИ НА ФРОНТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ОТДАЮТ!!!
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28.08.2021 14:06 Ответить
ну да, действительно, ведь сейчас, когда начанается обстрел, все бойцы становятся в полный рост и стоят по стойке "смирно"
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28.08.2021 14:19 Ответить
Деточка, идите жарить каклеті, современный подкалиберный снаряд пробивает 900 мм. брони.
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28.08.2021 14:19 Ответить
В Израиле воюют какие-о партизаны. А у нас воюет одна из сильнейших армий на планет, которая сбивает самолёты на 20 км высоты.
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28.08.2021 15:01 Ответить
Ну у нас такие же Буки есть, которые на 20 км стреляют. Мало, но есть. Вопрос в другом, чтобы выйти на уровень израильской армии, нам нужно еще лет 30 армию развивать и вооружения покупать. Кроме того, там обязательная служба для всех, для мужчин и для женщин.
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28.08.2021 21:58 Ответить
выключит капс, девочка и не учи отца и..цца.
Всё есть. на передке. А в тылу и в Израиле "бетонных укрытий" не бывает.
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28.08.2021 20:59 Ответить
когда то на Ютубе был обращение одного из основных местечковых перцев Брайтон Бич Сэма Кислина к Зе и Ермаку с требованием вернуть 18 лямов, которые у него украли, естественно Порох. Гневно Сэм вещал -вы же обещали. Но таки не вернули "взад". А Сэм ведь лучший друг Трампа и Джулиани и как говорил Ю.Швец есть старой консервой КГБ и ФСБ, а вы говорите какая то фашистская секта хабад. Обманули перцев, деньги зажилили. Эти помощники Трампа еще и Беню шантажировали, фирташа разводили на бабки. Но обе стороны крепко попали с Бурисмой, Джулиани таки не снял фильм. Но осадок то остался и санкции.
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28.08.2021 14:22 Ответить
Це вже повний п*дець відбувається, люди... "Нужна проста пєрєстать стрєлять!"
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28.08.2021 14:27 Ответить
Это командование ССО окончательно"позеленело"...Ничего,за свою-"не стрелять", бездеятельность,безхребетность, косвенную виновность в смертях и увечьях наших воинов они по-полной ответят,опосля смены действующей власти
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28.08.2021 14:43 Ответить
штабні вояки є сцикуни, переживають за пагони Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4705
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28.08.2021 15:42 Ответить
Донецьк. 06:15-06:30 мінуса з Мінерального?? на Авдіївка 06:30-06:40 мінуса з ш.Октябрська? З восьмої до десятої періодично гупає північ.. 12:10 - вісімь танкових пострілів з р-ну Volvo/ДАП... Відповіді не було((( #putinkiller #russiaoccupant #ВійнаНаСходіУкраїни
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28.08.2021 14:49 Ответить
ответный огонь приказало не открывать/ Для правящих Украиной слуг народа Коломойский, гражданин Израиля , военного союзника РФ, что Маркс и где то Бланк для коммунистов. Идеолог, дающий установки исполнителям: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор./ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир / Шефир: "Мы надеемся, что через два года (в 2021 г.) русский рынок для нас откроется.
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28.08.2021 15:01 Ответить
Якщо підуть в наступ головнокомандувач накаже здаватися і це не жарт.
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28.08.2021 15:02 Ответить
Еще и всё оружие, переданное нам союзниками, передадут в целостности и сохранности (не произведено ни одного выстрела). Как кстати было в Дебальцево.
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28.08.2021 17:22 Ответить
Українське командування ООС-під трибунал і,бажано,за 1 годину після засідання оного -всіх тих ворогів України-"Ахтунг,файєр"!!!,суки прокацапські.
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28.08.2021 15:03 Ответить
ЗеЛя подоноки мразь ссыкливая!
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28.08.2021 15:20 Ответить
Авдеевка остается на передовой нашей борьбы с российской агрессией, Зеленский. 30.07.21. / Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, ранен украинский воин,командование ООС ответный огонь приказало не открывать. -Так борется с российской агрессией четыредыуклонист-буратина Коломойского.
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28.08.2021 15:23 Ответить
Був би Петро Олексійович вже б Гіркин нив про 20 200-х, а Скабєєва розповідала що укри використали фосфор Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7260
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28.08.2021 19:03 Ответить
А коксохим куда эвакуировать?
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29.08.2021 06:23 Ответить
ермак-Козырь превратил армию в не понятно в что, так нас скоро все его дружки перебьют.
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28.08.2021 17:49 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·6 мин

Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
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28.08.2021 18:23 Ответить
Штабных крыс на передовую ведь оттуда веднее открывать или нет огонь.
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28.08.2021 20:17 Ответить
От якби ви показали це відео на засіданні верховної тіпа зради... Хоча,їм пох.... Бабло, *****,бабло в руках...
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28.08.2021 20:30 Ответить
Все задокументиоровать и готовить в Гаагу, рано или поздно все будет востребовано, как в Нюрнберге
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28.08.2021 20:53 Ответить
Я уверен, что это явная провокация перед визитом зе в США. Типа - Мы будем делать, что захотим, и никакой дядя Сэм нас не остановит...
С другой стороны, это может стать прорывным заявлением зе, в нежелании той стороны выполнять минские договоренности... Заявление в ООН, ОБСЕ, поднять газетный шум, который может весьма помочь Украине...
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28.08.2021 20:55 Ответить
нет. Провокация - это провоцирование ответного огня.
И если бы наши открыли ответный огонь - вот тогда да, у путина были бы козыри.
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28.08.2021 21:00 Ответить
Дмитро Корчинський

3 хв ·

Два факти нинішнього дня:

1. ЗСУ не відповіли на ворожий обстріл Авдіїївки.

2. У Черкасах та Одесі відбулися арешти патріотів.

У Черкасах заарештовані голова місцевого Нацкорпусу Дмитро Кухарчук та ветеран Азова Олег Довбуш (вони підозрюються в солідарності з їхніми раніше заарештованими товаришами).

В Одесі кілька десятків патріотів переважно з "Традиції і порядку", арештовані за те, що вони пручалися арешту.

Як ви гадаєте, чи є зв'язок між цими двома фактами?
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28.08.2021 21:43 Ответить








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·4 чАвдеевку накрыли 122-ой артиллерией До десяти человек у нас раненые,контуженые и получившие боевые травмы Противник поднимал БПЛА и минометы одновременно применял - спланированная и синхронизированная операция минбатра, дежурной батареи и беспилотки
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28.08.2021 21:47 Ответить
Вова просто ужасно боится Путина и отвечать команду не даст, даже если всю нашу армию

перестреляют.
Вот такой у нас парад.
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29.08.2021 01:31 Ответить
Если не будут предприняты ответные действия, я напишу об этом в ближайшее время и в куда более резких выражениях. Источник: https://censor.net/ru/n3285042

ххх
В "Спортолото"? Что там Залужный с Павлюком уже бяки?
Пишите, Юра, пишите(почти) бумага все стерпит
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29.08.2021 06:21 Ответить
Да что же это такое твориться, из за зеленного пидо****а наши дети гибнут? Нах*р нам такой президент?
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29.08.2021 06:40 Ответить
Эта Зебильная тварь может только парады устраивать, а не воевать.
До каких пор украинский народ будет терпеть эту гниду на своей шее?
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29.08.2021 07:32 Ответить
Огонь не разрешают в ответ открывать, чтобы ********** озаботились на кацапов...Только кацапам на озабоченность похер...а нам ни жарко ни холодно...
Вывод один отправить туда детишек мажоров под обстрелы..и пусть подумают давать ответку или нет
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29.08.2021 08:55 Ответить
Не понимаю, почему сейчас все возмущаются ? Думать надо было на выборах 2019.
Тогда все это было предсказуемо (во всяком случае для меня). Но многие (в т.ч. и Аваков-Бутусов) не видели ничего плохого в избрании ПРезидентом Зеленского.
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29.08.2021 09:06 Ответить
Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6943
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29.08.2021 10:20 Ответить
МРАЗИ!!! ЛИШБЫНЕПОРОХ?!!!
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29.08.2021 10:22 Ответить
Он из жопы путина обстрелов не видит и не слышит!
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29.08.2021 10:57 Ответить
А зе-дебілам пох...
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29.08.2021 11:09 Ответить
Ребятки потерпите чуток. Пуйлуочень нужен конфликт с Украиной и маленькая победа перед вьІборами в Госдуму. Поетому он будет устраивать провокации. Американский политолог русского происхождения Пионтковский неоднократно заявлялл, что в сентябре будет самая вероятная опасность в нападении на Украину со стороньІ орков. Во-первьІх у них вьІборі в Госдуму, а рейтинг "Единой россии" упал, во-вторьІх у них будут проходить очередньІе учения Запад-21. Отвечать необходимо, но делать ето надо аккуратно, чтобьІ не получился визг з распьятьІми мальчиками или детьми убитьІми украинским беспилотником, которьІй орде развяжет руки. Они то своих никогда не пожалеют, жаль украинских солдат. .
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29.08.2021 11:28 Ответить
распятых мальчиков и расстрелянных биндерами маршруток орки могут эшелонами организовывать сами без сторонней помощи, а вот делать им не только адекватный ответ но и работать на упреждение и делать всё для удорожания агрессии - вот то, что наше сцыкливое руководство не делает Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 119
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29.08.2021 13:19 Ответить
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