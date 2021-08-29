Российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку, командование ООС ответный огонь приказало не открывать, - Бутусов. ФОТОрепортаж
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В субботу, 28 августа, российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку Донецкой области - это произошло впервые с 2017 года.
Об этом на странице в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность", - отмечает он..
По его словам, два артиллерийских налета прямо по Авдеевке произошли в 6.30 и в 9.00.
Как сообщают источники Цензор.НЕТ с места событий, обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ.
Зафиксировано свыше 60 попаданий по самой Авдеевке, данные не полные. Применялись, по предварительным данным, минометы 120 мм и гаубицы 122 мм - смотрите какие следы попаданий на бетоне на фотографии.
В результате обстрела ранения средней тяжести получил один украинский военнослужащий, его состояние стабильное.
Уничтожены 2 легковых автомобиля и один грузовой. Легкие повреждения получили три грузовых автомашины.
"Самое шокирующее - ни в первом ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали. Увы, да.
Российские оккупанты дважды обстреляли украинский город, обстреляли базу украинских войск, уверенные в своей безнаказанности.
Ответственность за это молчание несет новый командующий ООС Александр Павлюк", - подчеркивает Бутусов.
Он отмечает, что с 2017 года обстрелов Авдеевки не было, поскольку россияне понимали, что безнаказанно это им не сойдет, поскольку ответный огонь в таких случаях всегда открывался.
В сводке ООС за 7.00 об обстреле нет упоминаний, однако ООС только что издало новое сообщение о ранении военнослужащего, без указания деталей.
"Я понимаю, что приказ "не стрелять" идет из Киева. Понимаю, что от военных в обмен на продвижение в карьере политическое руководство требует продолжать имитировать не существующее "перемирие", объявленное президентом Зеленским. Но так обманывать армию и народ ради того, чтобы угодить фантазиям офиса президента - это просто аморально.
Если не будут предприняты ответные действия, я напишу об этом в ближайшее время и в куда более резких выражениях. Во время войны задача военного командования - защита вверенной территории страны, а не быть молчаливыми "терпилами".
Искренне надеюсь, что новый главком ВСУ Валерий Залужный немедленно даст оценку происшедшему и сумеет предпринять адекватные меры.
Победить в войне парадами нельзя", - написал главред Цензор.НЕТ..
Пожалуйста, подождите...
Четырежды немобилизованный гавнокомандующий просто не умеет стрелять!
воно послідовно виконує вказівки кремлівського фюрера і судорожно чекає на зустріч із ним !
Вова , до Ростова не встигнеш добігти , так як смерть наших воінів , яким не дозволено стріляти , на твоій совісті ! 😡
Хоча совісті в тебе ніколи не було і немає 😒
73%ные зебилы, походу, довольны своим чмошным выбором..(
"Самое шокирующее - ни в первом ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали. Увы, да.-поцЗедент
не нарушает Оманских соглашений
Зеля - Сикло!!!!!
Зеля - Сикло!!!!!
P.S..Зеля - Сикло!!!!!
Всё есть. на передке. А в тылу и в Израиле "бетонных укрытий" не бывает.
tZE inform
@tZEinform
·6 мин
Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
С другой стороны, это может стать прорывным заявлением зе, в нежелании той стороны выполнять минские договоренности... Заявление в ООН, ОБСЕ, поднять газетный шум, который может весьма помочь Украине...
И если бы наши открыли ответный огонь - вот тогда да, у путина были бы козыри.
3 хв ·
Два факти нинішнього дня:
1. ЗСУ не відповіли на ворожий обстріл Авдіїївки.
2. У Черкасах та Одесі відбулися арешти патріотів.
У Черкасах заарештовані голова місцевого Нацкорпусу Дмитро Кухарчук та ветеран Азова Олег Довбуш (вони підозрюються в солідарності з їхніми раніше заарештованими товаришами).
В Одесі кілька десятків патріотів переважно з "Традиції і порядку", арештовані за те, що вони пручалися арешту.
Як ви гадаєте, чи є зв'язок між цими двома фактами?
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·4 чАвдеевку накрыли 122-ой артиллерией До десяти человек у нас раненые,контуженые и получившие боевые травмы Противник поднимал БПЛА и минометы одновременно применял - спланированная и синхронизированная операция минбатра, дежурной батареи и беспилотки
перестреляют.
Вот такой у нас парад.
ххх
В "Спортолото"? Что там Залужный с Павлюком уже бяки?
Пишите, Юра, пишите(почти) бумага все стерпит
До каких пор украинский народ будет терпеть эту гниду на своей шее?
Вывод один отправить туда детишек мажоров под обстрелы..и пусть подумают давать ответку или нет
Тогда все это было предсказуемо (во всяком случае для меня). Но многие (в т.ч. и Аваков-Бутусов) не видели ничего плохого в избрании ПРезидентом Зеленского.