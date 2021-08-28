РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10771 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
3 497 9
акция (2402) протест (5754) Россия (91250) политзаключенные (1603) Офис Президента (1692)

"Жизнь заложников Кремля - не игрушки", - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Накануне встречи Зеленского и Байдена под зданием Офиса президента в Киеве состоялась акция-перформанс в поддержку украинских политзаключенных в РФ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Бывшие политзаключенные вместе с родственниками и правозащитниками требовали активных действий от власти по освобождению украинских политзаключенных и заложников Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский

Участники акции обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джо Байдену с просьбой найти пути давления на Российскую Федерацию с целью освобождения лиц, незаконно удерживаемых и осужденных в результате российской агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ.

Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 01
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 02
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 03
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 04
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 05
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 06
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 07
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 08
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 09
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 10
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 11
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 12

Также читайте: Россия незаконно преследует 133 украинских гражданина по политическим мотивам, - Денисова

По завершению акции участники передали свое обращение главе Консультативного совета при Офисе президента Алене Вербицкой.

Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 13

Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 14
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 15
Жизнь заложников Кремля - не игрушки, - акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ прошла под ОП 16

ФОТО и ВИДЕО Олега Богачука
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нужно выходить с плакатами. " Меняем наших заложников на Медведчука, Рабиновича, Шуфрича, Королевскую, Левочкина, Мураева, Киву и на весь список ОПЗЖопса, НАШих, и адептов Шария."
показать весь комментарий
28.08.2021 15:51 Ответить
Хреново срежиссированная акция. А вот в ********* Хренлостан там акции так акции - то яйца художника гвоздями примолотят к брусчатке Кремлядской площади, то член полицейского к Мавзолею Членина прилепят суперклеем, то члена правительства отдолбят в очко под кремлядской елью...
показать весь комментарий
28.08.2021 15:59 Ответить
нужно зеркально отвечать..красноперой сволочи в киеве, аж за гланды, они и не скрываются то особо...бери за жопу не ленись... "Життя заручників Кремля - не іграшки", - акція на підтримку українських політв'язнів у РФ відбулась під ОП - Цензор.НЕТ 5991
показать весь комментарий
28.08.2021 18:10 Ответить
А кацапам- пох#й. Як,власе,і нашому прєпіздєнту...
показать весь комментарий
28.08.2021 19:35 Ответить
ЛГБТшня такая аж прям креативная. Писец рашке.
показать весь комментарий
29.08.2021 15:13 Ответить
 
 