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Иловайск (465) День памяти защитников Украины (14)

29 августа по всей Украине приспустят флаги и в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

29 августа по всей Украине приспустят флаги и в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания

В воскресенье, 29 августа, по всей стране будут приспущены Государственные Флаги Украины на административных зданиях органов государственной власти, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях. А в 10:00 будет объявлена ​​общенациональная минута молчания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ЗСУ на странице в Facebook.

Это произойдет в рамках отмечания Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Этот день установлен Указом Президента Украины от 23 августа 2019 № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за Родину, как напоминание об одном из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайской трагедии.

"Смертельный для наших защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев положили в борьбе с врагом свои жизни на алтарь свободы, погибали в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо генералов ВС РФ причастны к массовому убийству украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году, - Офис генпрокурора

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+64
Павшим героям СЛАВА !

29 августа по всей Украине приспустят флаги и в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания - Цензор.НЕТ 5803
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28.08.2021 14:13
+31
Прилетела рашко-муха к укро-пчёлам и трындит...
- Пчёлы мы один народ, давайте вместе хавать мёд.
Сказали пчёлы ей тогда...
- Дать тебе мёда не беда, но жрать г..но твоя судьба...
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28.08.2021 14:24
+29
Парни уходят в небеса,

Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота рая.

Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут,никто не знает,
С войны за землю и за честь,
Их в "сотни" лучших забирают.

Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели,
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.

... Забить бы наглухо ту дверь
Тому,кому дано по чину,
Жить долго и растить детей,
Любить не деньги,Украину.
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28.08.2021 14:24
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Павшим героям СЛАВА !

29 августа по всей Украине приспустят флаги и в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания - Цензор.НЕТ 5803
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28.08.2021 14:13 Ответить
Да пох на твой праздник
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28.08.2021 14:35 Ответить
Та хто ж тобі заважає бити поклони і цілувати руку священика РПЦ в Україні?
Їж горіхи, цілуй руки та прославляй пуйла.
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28.08.2021 14:41 Ответить
Церковь у нас отделена от государства, угомонись.
Нравится жить по таким изобретённым законам - едь вон в Афган к талибам.
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28.08.2021 14:48 Ответить
куда "туда"? на войну Родину защищать? Тогда, да, все верно.
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28.08.2021 14:24 Ответить
Парни уходят в небеса,

Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота рая.

Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут,никто не знает,
С войны за землю и за честь,
Их в "сотни" лучших забирают.

Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели,
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.

... Забить бы наглухо ту дверь
Тому,кому дано по чину,
Жить долго и растить детей,
Любить не деньги,Украину.
показать весь комментарий
28.08.2021 14:24 Ответить
Прилетела рашко-муха к укро-пчёлам и трындит...
- Пчёлы мы один народ, давайте вместе хавать мёд.
Сказали пчёлы ей тогда...
- Дать тебе мёда не беда, но жрать г..но твоя судьба...
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28.08.2021 14:24 Ответить
29 серпня по всій Україні приспустять прапори та о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання - Цензор.НЕТ 6180
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28.08.2021 15:46 Ответить
😥😥😥
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28.08.2021 15:51 Ответить
Це вже Зепотерпілий придумав це ,, свято ", але це не свято , День скорботи 😪
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28.08.2021 14:36 Ответить
День Памяти, это не свято.
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28.08.2021 21:37 Ответить
И трагедия произошла при Порошенко. Наших воинов окружали, пока в Киеве Порошенко и Гелетей принимали военный парад.
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28.08.2021 21:38 Ответить
Герої не вмирають. Слава Україні! Смерть ворогам!
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28.08.2021 14:52 Ответить
Сподіваюся, що хоч на це зебільне "празднування" не буде смердючок з її зайцями! Та й на тіну ліберман з натахою могилою нехай зюзя дебільний пяліцца! Коли вже це сміття зелене приберуть?! Хунта, ти ДЕ?!
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28.08.2021 15:04 Ответить
Я згоден на Хунту, аби скоріше ЗЕлене непорозуміння разом із квартальним непорозумінням прибрати від влади. Що не день - то реальний зашквар (мається на увазі нецензурний вислів)
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28.08.2021 15:47 Ответить
29 серпня по всій Україні приспустять прапори та о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання - Цензор.НЕТ 4483
_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________

Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап -окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам України!
Слава Україні! Слава Героям! Герої не вмирають! Вмирають вороги!
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28.08.2021 15:41 Ответить
Героi не вмирають! Царство Небесне! 🙏🙏🙏
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28.08.2021 15:54 Ответить
зельц находчивый, на вечер он организует траурный концерт с сердючками и потапами
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28.08.2021 15:53 Ответить
Иловайск - доказательство полной недоговороспособности рф
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28.08.2021 15:59 Ответить
Иловайск - доказательство подлости и мерзости не только Путина, но всей РФ - могли стрелять мимо, могли недобивать раненных.
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28.08.2021 21:41 Ответить
Надо перестать стелять и больше плакать.Может чтотр лелать начнем?
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28.08.2021 21:12 Ответить
Слава Богу за патріотів України, як би не вони, то сєпари з кацапами дійшли би до Полтави у 2014 му 29 серпня по всій Україні приспустять прапори та о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання - Цензор.НЕТ 9427
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28.08.2021 21:13 Ответить
29 серпня по всій Україні приспустять прапори та о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання - Цензор.НЕТ 4650
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29.08.2021 11:15 Ответить
29 серпня по всій Україні приспустять прапори та о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання - Цензор.НЕТ 76
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29.08.2021 11:15 Ответить
На Донбассе от вражеской пули погиб военный из Запорожья
29 серпня по всій Україні приспустять прапори та о 10:00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання - Цензор.НЕТ 1952
https://www.facebook.com/ovk.zp.ua/posts/405407542805..

На Востоке страны очередные человеческие потери. От вражеской пули погиб наш земляк - Выскребец Андрей Викторович.

Известно, что у него осталась жена и двое деток.

Информацию обнародовала пресс-служба Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Он защищал Украину с 2015 года - сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр. Последний контракт - 74 ОРБ.

Прощания с погибшим состоится в понедельник, 30 августа, в 10:30 на площади Героев.
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29.08.2021 11:17 Ответить
 
 