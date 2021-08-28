29 августа по всей Украине приспустят флаги и в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания
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В воскресенье, 29 августа, по всей стране будут приспущены Государственные Флаги Украины на административных зданиях органов государственной власти, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях. А в 10:00 будет объявлена общенациональная минута молчания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ЗСУ на странице в Facebook.
Это произойдет в рамках отмечания Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Этот день установлен Указом Президента Украины от 23 августа 2019 № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за Родину, как напоминание об одном из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайской трагедии.
"Смертельный для наших защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев положили в борьбе с врагом свои жизни на алтарь свободы, погибали в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха", - говорится в сообщении.
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Їж горіхи, цілуй руки та прославляй пуйла.
Нравится жить по таким изобретённым законам - едь вон в Афган к талибам.
Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота рая.
Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут,никто не знает,
С войны за землю и за честь,
Их в "сотни" лучших забирают.
Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели,
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.
... Забить бы наглухо ту дверь
Тому,кому дано по чину,
Жить долго и растить детей,
Любить не деньги,Украину.
- Пчёлы мы один народ, давайте вместе хавать мёд.
Сказали пчёлы ей тогда...
- Дать тебе мёда не беда, но жрать г..но твоя судьба...
_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________
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Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап -окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам України!
Слава Україні! Слава Героям! Герої не вмирають! Вмирають вороги!
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На Востоке страны очередные человеческие потери. От вражеской пули погиб наш земляк - Выскребец Андрей Викторович.
Известно, что у него осталась жена и двое деток.
Информацию обнародовала пресс-служба Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки
Он защищал Украину с 2015 года - сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр. Последний контракт - 74 ОРБ.
Прощания с погибшим состоится в понедельник, 30 августа, в 10:30 на площади Героев.