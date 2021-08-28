Сегодня Печерский суд рассмотрит продление меры пресечения для Павловского, защиту никто не уведомил, хотят привлекать бесплатного адвоката, - Кравец

В субботу, 28 августа, состоится заседание в Печерском суде по вопросу продления меры пресечения для экс-министра обороны Игоря Павловского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает адвокат Ростислав Кравец.

"По только что поступившей к нам информации, сегодня ночью, прокуроры, которые не ходят в заседания по генерал-лейтенанту Павловскому касательно оспаривания меры пресечения с самым большим в Украине залогом, решили тихо продлить эту меру пресечения. Официально сторону защиты никто не уведомил, что сегодня будет заседание в Печерском суде по этому вопросу. Запланировано привлечение бесплатных адвокатов и недопуск адвокатов, защищающих Павловского. Такого не было в этой стране никогда, но видимо решили начать и такую практику. Пока мы с коллегами срочно направляемся в Печерский суд Киева, к судьям которого я обращаюсь с просьбой не нарушать право Павловского на выбор защитника и право на защиту", - написал Кравец.

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Игорь Павловский в 2014 году принимал участие в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2015 году получил звание генерал-лейтенанта.

Напомним, ранее Печерский райсуд избрал меру пресечения генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн. Его обвинили в поставках военной техники якобы низкого качества.

Подробнее о деле генерала Павловского читайте в интервью адвоката Павла Черненко здесь.

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