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Новости Политика Украины
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Сегодня Печерский суд рассмотрит продление меры пресечения для Павловского, защиту никто не уведомил, хотят привлекать бесплатного адвоката, - Кравец

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня Печерский суд рассмотрит продление меры пресечения для Павловского, защиту никто не уведомил, хотят привлекать бесплатного адвоката, - Кравец

В субботу, 28 августа, состоится заседание в Печерском суде по вопросу продления меры пресечения для экс-министра обороны Игоря Павловского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает адвокат Ростислав Кравец.

"По только что поступившей к нам информации, сегодня ночью, прокуроры, которые не ходят в заседания по генерал-лейтенанту Павловскому касательно оспаривания меры пресечения с самым большим в Украине залогом, решили тихо продлить эту меру пресечения. Официально сторону защиты никто не уведомил, что сегодня будет заседание в Печерском суде по этому вопросу. Запланировано привлечение бесплатных адвокатов и недопуск адвокатов, защищающих Павловского. Такого не было в этой стране никогда, но видимо решили начать и такую практику. Пока мы с коллегами срочно направляемся в Печерский суд Киева, к судьям которого я обращаюсь с просьбой не нарушать право Павловского на выбор защитника и право на защиту", - написал Кравец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение апелляции генерала Павловского перенесли на 6 сентября из-за "минирования" суда, - адвокат Черненко

Игорь Павловский в 2014 году принимал участие в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2015 году получил звание генерал-лейтенанта.

Напомним, ранее Печерский райсуд избрал меру пресечения генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн. Его обвинили в поставках военной техники якобы низкого качества.

Подробнее о деле генерала Павловского читайте в интервью адвоката Павла Черненко здесь.

Также читайте: Уровень абсурда в делах против Павловского и Шандры зашкаливает, - нардеп "ЕС" Сюмар

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+11
Сегодня Печерский суд рассмотрит продление меры пресечения для Павловского, защиту никто не уведомил, хотят привлекать бесплатного адвоката, - Кравец - Цензор.НЕТ 2062
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28.08.2021 14:55
+10
С...ки, одним словом. Нет слов, одни маты.
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28.08.2021 14:53
+6
"...в виде ареста с залогом в 475 млн грн" Сегодня Печерский суд рассмотрит продление меры пресечения для Павловского, защиту никто не уведомил, хотят привлекать бесплатного адвоката, - Кравец - Цензор.НЕТ 1391
Пытки и давление от зелёных рыгов. В приличном суде, сумму залога назначают исходя из имущественного состояния подозреваемого, а в зелёном - по команде из ОП.
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28.08.2021 14:57
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С...ки, одним словом. Нет слов, одни маты.
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28.08.2021 14:53 Ответить
Це той генерал.. Якого кинув парашенко.. Зажавши гроші на заставу.. Ну це притамано свині.. Він часто своїх кидає
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28.08.2021 15:39 Ответить
Высралось, недолуге? Полегчало? С облегчением, Т.е. избранный тобой урод "абынепорошенко" кидает боевых генералов за решетку по надуманным обвинениям, а виноват в этом Порошенко? А не твои тупые мозги, приведшие к власти этого предателя? Лечись.
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28.08.2021 15:53 Ответить
Офффигеть. Свинья тут только посадить его хочет. Но ты, подсвинок, высрался. Сьогодні Печерський суд розгляне продовження запобіжного заходу для Павловського, захист ніхто не повідомив, хочуть залучати безкоштовного адвоката, - Кравець - Цензор.НЕТ 9702
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28.08.2021 22:36 Ответить
Сегодня Печерский суд рассмотрит продление меры пресечения для Павловского, защиту никто не уведомил, хотят привлекать бесплатного адвоката, - Кравец - Цензор.НЕТ 2062
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28.08.2021 14:55 Ответить
Зе-беспредел !
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28.08.2021 15:30 Ответить
"...в виде ареста с залогом в 475 млн грн" Сегодня Печерский суд рассмотрит продление меры пресечения для Павловского, защиту никто не уведомил, хотят привлекать бесплатного адвоката, - Кравец - Цензор.НЕТ 1391
Пытки и давление от зелёных рыгов. В приличном суде, сумму залога назначают исходя из имущественного состояния подозреваемого, а в зелёном - по команде из ОП.
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28.08.2021 14:57 Ответить
ЗЕЛЕНІ РИГИ!!! Кремляндії дуже влучно
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28.08.2021 15:06 Ответить
Только война не "русско-украинская", а "российско-украинская", сколько уже можно повторять, что россияне и русские єто две больште разниці.
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28.08.2021 14:57 Ответить
Так ты это расскажи тов.Путину, он же и так уже запутался и свое УГРО-ФИНСКОЕ происхождение тоже называет неким "русским".
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28.08.2021 15:37 Ответить
Извини меня, но я имеею собственную генетическую карту, так что точно знаю своё происхождение.
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28.08.2021 20:26 Ответить
для экс-министра обороны Игоря Павловского. Источник: https://censor.net/ru/n3285053
Сьогодні Печерський суд розгляне продовження запобіжного заходу для Павловського, захист ніхто не повідомив, хочуть залучати безкоштовного адвоката, - Кравець - Цензор.НЕТ 2838
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28.08.2021 15:03 Ответить
вова на днях на Гівноплюсах хвалився очищенням системи захисту законності в Україні при ньому сонцесяйному - "защиту никто не уведомил, хотят привлекать бесплатного адвоката..."
Це у той час коли судять , арештовують захисників та кришують наркоманів тітушуок!!!
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28.08.2021 15:16 Ответить
5-ий суддя Верховного Суду, єдиного котрий пройшов реформу , подав у відставку .
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28.08.2021 15:17 Ответить
Цікавий текст "Коломойский устроил Зеленскому теплую ванну на «плюсах»" - цікавий склад гостей студії, при яких вова вихвалявся у своїх досягненнях - армія, законність ... ледь-ледь не дійшов до мови й віри на каналі який порушує той самий закон про мову .
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28.08.2021 15:23 Ответить
Самим судьям "в хер не упёрлась ваша евроинтеграция"!
Судьям, да и всей правокриво-охоронной системе было хорошо при совке, и было бы неплохо при "русском мире. Бабло будет, а напрягаться сильно не надо. Только выполняй заказы и всё.
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28.08.2021 15:22 Ответить
нужно предавать гласности имена этих "ночных прокуроров" что бы "дурь" каждого была видна и не помощников, а именно прокуроров. А то потом будут отбрехиваться - я не я и ж.... тоже не моя.
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28.08.2021 15:57 Ответить
последыши дедушек НКВДшников по другому не могут.. Зеля - обычная совковая с.ка..
воспитавшая с помощью блдскго Г+Г из особоодарённых особей нарида тупорылых жлобов
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28.08.2021 16:20 Ответить
 
 