Сегодня Печерский суд рассмотрит продление меры пресечения для Павловского, защиту никто не уведомил, хотят привлекать бесплатного адвоката, - Кравец
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В субботу, 28 августа, состоится заседание в Печерском суде по вопросу продления меры пресечения для экс-министра обороны Игоря Павловского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает адвокат Ростислав Кравец.
"По только что поступившей к нам информации, сегодня ночью, прокуроры, которые не ходят в заседания по генерал-лейтенанту Павловскому касательно оспаривания меры пресечения с самым большим в Украине залогом, решили тихо продлить эту меру пресечения. Официально сторону защиты никто не уведомил, что сегодня будет заседание в Печерском суде по этому вопросу. Запланировано привлечение бесплатных адвокатов и недопуск адвокатов, защищающих Павловского. Такого не было в этой стране никогда, но видимо решили начать и такую практику. Пока мы с коллегами срочно направляемся в Печерский суд Киева, к судьям которого я обращаюсь с просьбой не нарушать право Павловского на выбор защитника и право на защиту", - написал Кравец.
Игорь Павловский в 2014 году принимал участие в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2015 году получил звание генерал-лейтенанта.
Напомним, ранее Печерский райсуд избрал меру пресечения генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн. Его обвинили в поставках военной техники якобы низкого качества.
Подробнее о деле генерала Павловского читайте в интервью адвоката Павла Черненко здесь.
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Пытки и давление от зелёных рыгов. В приличном суде, сумму залога назначают исходя из имущественного состояния подозреваемого, а в зелёном - по команде из ОП.
Це у той час коли судять , арештовують захисників та кришують наркоманів тітушуок!!!
Судьям, да и всей право
криво-охоронной системе было хорошо при совке, и было бы неплохо при "русском мире. Бабло будет, а напрягаться сильно не надо. Только выполняй заказы и всё.
воспитавшая с помощью блдскго Г+Г из особоодарённых особей нарида тупорылых жлобов