Запасы угля на ТЭС выросли после сообщений о начале импорта из США, - статистика Минэнерго
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Запасы угля на складах тепловых электростанций за прошедшие сутки (27 августа) увеличились на 5700 тонн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики.
За сутки на ТЭС поступило 53400 тонн угля, а использовано было 47700 тонн. Больше всего угля поступило на Бурштынскую (17,2 тыс. т), Кураховскую (8,8 тыс. т) и Запорожскую (6,3 тыс. т) ТЭС. Все три станции принадлежат "ДТЭК Энерго".
По состоянию на 28 августа на складах ТЕС находится 731 900 тонн угля. Из них 489200 тонн угля "газовой" марки и 242600 тонн антрацитового угля.
Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту. В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. т. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.
Пожалуйста, подождите...
Мыши они такие - сожрать могут хоть трактор, хоть вагин, ой, вагон зерна. Берите лопаты и идити мышей копати, как сказал бы заслуженный геолог и эксперт(так и написали на руснявом телеанале) по украинскому языку - Микила Азиров)
Нова-стара скрутка....
"Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы."
Звісно ж, жодних схем і брехні...
В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. т. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.Источник: https://censor.net/ru/n3285056
це дно, болото, загальна деградація економіки та політики
цы кварталовские!!!
Беріть те саме виробництво електрики СЕС і множте на ті самі питомі витрати. Бо саме на такий обсяг виробництва електрики знижене базове навантаження на АЕС. А потім порівняйте вартість електрики від СЕС і АЕС. Оце і буде "економія".
До речі, якщо б Іван Петрович Сидоров за фахом був енергетиком або економістом, то він мав би зрозуміти про що я веду мову і досить просто порахувати те, про що я написав.
А далі - рахуйте: максимальна потужність для виробництва найдешевшої електрики від АЕС зменшується протягом доби на максимальну потужність виробництва найдорожчої електрики вдень від СЕС (уже маємо прямі збитки у розмірі різниці цін електрики від СЕС і АЕС помноженої на обсяг виробництва). А увечері і вночі ТЕС компенсують цей розрив потужностей зовсім не дешевим своїм виробництвом (знов маємо збитки у розмірі різниці цін електрики від АЕС і ТЕС помноженої на обсяг виробництва і, на додачу спалюємо те саме вугілля (мазут, газ), що зекономили вдень).
Отака от арифметика у першому наближенні без урахування перепаду добового навантаження (не настільки значне, щоб перекрити велику частку виробництва електрики відновлювальними джерелами), роботи ГАЕС (мізер) тощо.
PS Результат отримання "дешевої" електрики від Дніпровського каскаду ГЕС можете оцінити за кольором і запахом води у Дніпрі. Про такі наслідки попереджали ще у 70-і роки минулого століття, та хто це слухав?..
"за кольором і запахом води у Дніпрі./Это очень интересно но к углю отношения не имеет"
У результаті я вже не певен, бо, схоже, шо у Івана Петровича Сидорова проблеми з побудовою логічних зв'язків...
"Газпром экспорт" прекратил электронные продажи газа на 2022 год
"Газпром экспорт" в среду прекратило предлагать газ на поставку в первом квартале (2022 года - ред.) и на весь 2022 год на своей Электронной торговой платформе", - пишет агентство, ссылаясь на слова своих источников.
Уточняется, что "Газпром экспорт" изначально планировал продавать на этой неделе газ с поставкой в первом квартале следующего года, в целом в 2022 году, а также с поставкой в 2023 году. "Хотя он придерживался расписанию в понедельник и вторник, начиная со среды предлагались уже только поставки на зимний период 2022/2023 и на 2023 год", - отмечается в материале.
Как говорят собеседники агентства, изменения появились спустя час после того, как суд ФРГ подтвердил позицию регулятора, что "Северный поток 2" не может быть выведен из-под действия газовой директивы ЕС. При этом два представителя "Газпрома", на чьи слова ссылается агентство, заявили, что связи между этими событиями нет.
"Однако европейские трейдеры находятся на грани: континенту не хватает времени, чтобы пополнить свои истощенные газовые хранилища до начала зимы, когда спрос на отопление резко возрастет", - пишет агентство, добавляя, что пресс-служба "Газпром экспорта" не ответила на его запрос.
В пятницу, согласно информации лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, выросла до 582 долларов за тысячу кубометров на закрытии торгов. При этом в ходе торгов она вновь достигала рекордных 585,6 доллара за тысячу кубометров. На прошлой неделе цены держались на уровне примерно 500-515 долларов за тысячу кубометров, а с понедельника начали расти.
Немає "свого" мяса та сала- вже даавно фсе з Польші..
Зміна влади практично нічого не дасть, олігархи основне зло.