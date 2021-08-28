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уголь (988) ДТЭК (407) Минэнерго (216)

Запасы угля на ТЭС выросли после сообщений о начале импорта из США, - статистика Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Запасы угля на ТЭС выросли после сообщений о начале импорта из США, - статистика Минэнерго

Запасы угля на складах тепловых электростанций за прошедшие сутки (27 августа) увеличились на 5700 тонн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики.

За сутки на ТЭС поступило 53400 тонн угля, а использовано было 47700 тонн. Больше всего угля поступило на Бурштынскую (17,2 тыс. т), Кураховскую (8,8 тыс. т) и Запорожскую (6,3 тыс. т) ТЭС. Все три станции принадлежат "ДТЭК Энерго".

По состоянию на 28 августа на складах ТЕС находится 731 900 тонн угля. Из них 489200 тонн угля "газовой" марки и 242600 тонн антрацитового угля.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту. В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. т. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+7
Тобто запасли повідомлення замість вугілля?
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28.08.2021 15:25
+4
Это же гениально, граждане, запасы начали сами собой увеличиваться после сообщения в будущих поставках. Похоже уголек тоже скрепный, начал друг с другом размножаться неподобным образом в ожидании проклятых американских геев, ведь поставки американского угля начнутся и первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.
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28.08.2021 16:10
+2
А мыши изрыгнули взад тысячи тонн скушанного зерна обратно в Госрезерв?)
Мыши они такие - сожрать могут хоть трактор, хоть вагин, ой, вагон зерна. Берите лопаты и идити мышей копати, как сказал бы заслуженный геолог и эксперт(так и написали на руснявом телеанале) по украинскому языку - Микила Азиров)
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28.08.2021 15:27
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Тобто запасли повідомлення замість вугілля?
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28.08.2021 15:25 Ответить
да все там есть. эти страшилки каждый год нам поют, чтобы держать в тонусе зебилов
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28.08.2021 15:26 Ответить
Звісно, що є. Адже вугілля для цих ТЕС видобуває "Павлоградвугілля", що належить тому самому власнику... А от хвилю для подальшого здорожчання електрики створити треба...
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28.08.2021 15:33 Ответить
зраду и зубожиння надо и дальше разгонять.
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28.08.2021 15:37 Ответить
Нє-нє-нє. Просто епоха бідності і епоха брехні закінчилися - отже треба ПЛАТИТИ та ще й по-чесному...
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28.08.2021 15:39 Ответить
халява закончилась 30 лет назад, пора бы уже и поумнеть
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28.08.2021 15:48 Ответить
Це - для кого як. Декому тут днями списали борги по газу на шалені суми. А Ви кажете "завершилася"... "Боротьба з олігархами" - вона така...
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28.08.2021 15:51 Ответить
а разве мудрый нарид не за это проголосовал?
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28.08.2021 15:55 Ответить
Саме за це, і саме за такий спосіб розвитку подій.
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28.08.2021 15:57 Ответить
провели по бумагам уже? оперативно
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28.08.2021 15:25 Ответить
А мыши изрыгнули взад тысячи тонн скушанного зерна обратно в Госрезерв?)
Мыши они такие - сожрать могут хоть трактор, хоть вагин, ой, вагон зерна. Берите лопаты и идити мышей копати, как сказал бы заслуженный геолог и эксперт(так и написали на руснявом телеанале) по украинскому языку - Микила Азиров)
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28.08.2021 15:27 Ответить
Закупка у "Большого белого Хозяина" перед визитом. который выпросил офис Зе плесени. А у сврих шахтеров покупать?! Опять у кораблей в Одессе при разгрузке Гимн петь будут?!
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28.08.2021 15:29 Ответить
Своих шахтеров будут закрывать.
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28.08.2021 15:33 Ответить
Ага....У Трампа "тєпловози" "купили" за фотку.
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28.08.2021 15:36 Ответить
и уголек тоже....Шахтеры Пенсильвании были очень рады...И вот Опять!
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28.08.2021 15:38 Ответить
Ойц! Може Свято вихідне треба зробити??!
Нова-стара скрутка....
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28.08.2021 15:30 Ответить
Отличная новость. Надеюсь позорные договорники, схематозы с донецкими в прошлом.
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28.08.2021 15:37 Ответить
"Запасы угля на складах тепловых электростанций за прошедшие сутки (27 августа) увеличились на 5700 тонн."

"Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы."

Звісно ж, жодних схем і брехні...
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28.08.2021 15:42 Ответить
Главное, чтобы не оттуда (с тер-рии Донбасса и РФ(это в любом случае и есть донецкий уголь)) приходили, а там пусть хоть с Бангладеша...
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28.08.2021 15:48 Ответить
Цих двох цитат замало для самостійного аналізу розуміння ситуації? Тоді пояснюю - вугілля приїду в Україну "найближчими МІСЯЦЯМИ", а запаси збільшилися ВЖЕ ВЧОРА.
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28.08.2021 15:53 Ответить
Нутк это про уголь из США(по инфе про ближайшие месяцы), а нынешний запас збільшился за счет угля из Польши.
В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. т. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.Источник: https://censor.net/ru/n3285056
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28.08.2021 16:02 Ответить
Вірю. Безумовно вірю. Особливо з огляду на те, що вугілля марки "Г" (таке саме, як і "імпортоване з Польщі") у достатній кількості видобуває "Павлоградвугілля" того самого власника, що і у ДТЕКа...
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28.08.2021 16:09 Ответить
Україна імпортуе вугілля...
це дно, болото, загальна деградація економіки та політики
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28.08.2021 15:42 Ответить
кто не хочет платить своим шахтёрам будет платить американским
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28.08.2021 15:42 Ответить
Каким своим?
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28.08.2021 15:51 Ответить
Выходит что все было у них... Если так и дальше им яйца прижать то окажется что зря они и АЭС отключили... ох и уродцы кварталовские!!! Запасы угля на ТЭС выросли после сообщений о начале импорта из США, - статистика Минэнерго - Цензор.НЕТ 7496
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28.08.2021 15:44 Ответить
В 2020 г. СЭС и ВЭС выработали 10,4 млрд кВт*час . Удельный расход топлива на украинских ТЭС 0,4 кг у.т./ кВт*час .Количество съэкономленного СЭС и ВЭС условного топлива 10,4 *0,4 * 1 000 000 000 / 1000 *1 000 000 =4,16 млн т.у.т. Количество съэкономленного каменного угля 4,16/0,9 =4,6 млн тонн
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28.08.2021 15:47 Ответить
А тепер порахуйте скільки вугілля перевитратять ті самі ТЕС уночі для компенсації небалансу від СЕС через зниження базового навантаження АЕС в результаті денної роботи тих самих СЕС.
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28.08.2021 15:56 Ответить
А тепер порахуйте скільки вугілля перевитратять ті самі ТЕС уночі/ Ивану Петровичу Сидорову это не под силу из-за отсутствия у него данных по ночному перерасходу топлива. Предлагаю сделать такие расчёты Вам самому.
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28.08.2021 16:06 Ответить
Підкажу фахівцю.
Беріть те саме виробництво електрики СЕС і множте на ті самі питомі витрати. Бо саме на такий обсяг виробництва електрики знижене базове навантаження на АЕС. А потім порівняйте вартість електрики від СЕС і АЕС. Оце і буде "економія".
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28.08.2021 16:13 Ответить
Запасы угля на ТЭС -название статьи. Соответственно Иван Петрович Сидоров рассчитал экономию угля ВЭС и СЭС , которые заменили ТЭС большой мощности. Эта экономия составила 4,6 млн тонн угля. Вы выдвигаете гипотезы , опровергающие эту цифру. Что похвально . Но требуете чтобы эти гипотезы доказывал сам же Иван Петрович Сидоров. Это не правильно. Предлагаю сделать расчёты , подтверждающие Ваши гипотезы, сделать Вам самостоятельно.
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28.08.2021 16:37 Ответить
Іван Петрович Сидоров порахував ВДАВАНУ економію, яка, насправді є збитками.
До речі, якщо б Іван Петрович Сидоров за фахом був енергетиком або економістом, то він мав би зрозуміти про що я веду мову і досить просто порахувати те, про що я написав.
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28.08.2021 18:55 Ответить
Иван Петрович Сидоров показал расчётом цифру экономии- 4,6 млн тонн угля. Что мешает Вам вместо общих рассуждений показать расчётом свою, правильную , цифру?
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28.08.2021 19:13 Ответить
Іван Петрович Сидоров показав БЕЗПІДСТАВНУ БРЕХНЮ. Чому? Читайте і аналізуйте дописи о 15:56 і о 16:13.кщо не зрозуміли написане - пояснюю: є постійна складова виробництва електрики в енергосистемі (вона ж є постійною складовою споживання. ГАЕС, для спрощення, не враховуємо.). Ця постійна складова дорівнює мінімальному добовому виробництву/споживанню, називається базовою і, зазвичай, перекривається виробництвом електрики на АЕС. Коли в роботу включаються СЕС/ВЕС, вони зменшують базове виробництво на величину свого виробництва електрики (також дещо спрощено, бо є нюанси). Вночі СЕС не виробляють нічого, отже, нестачу перекривають "маневрові потужності" ГЕС і ТЕС (в основному ТЕС, бо води у Дніпрі зараз не густо). Маневрувати блоками АЕС не рентабельно і небезпечно - вони дуже енерційні. Звідси й висновок - максимальна потужність, що вдень була перекрита СЕС, увечері і вночі має бути перекрита ТЕС.
А далі - рахуйте: максимальна потужність для виробництва найдешевшої електрики від АЕС зменшується протягом доби на максимальну потужність виробництва найдорожчої електрики вдень від СЕС (уже маємо прямі збитки у розмірі різниці цін електрики від СЕС і АЕС помноженої на обсяг виробництва). А увечері і вночі ТЕС компенсують цей розрив потужностей зовсім не дешевим своїм виробництвом (знов маємо збитки у розмірі різниці цін електрики від АЕС і ТЕС помноженої на обсяг виробництва і, на додачу спалюємо те саме вугілля (мазут, газ), що зекономили вдень).
Отака от арифметика у першому наближенні без урахування перепаду добового навантаження (не настільки значне, щоб перекрити велику частку виробництва електрики відновлювальними джерелами), роботи ГАЕС (мізер) тощо.
PS Результат отримання "дешевої" електрики від Дніпровського каскаду ГЕС можете оцінити за кольором і запахом води у Дніпрі. Про такі наслідки попереджали ще у 70-і роки минулого століття, та хто це слухав?..
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28.08.2021 19:49 Ответить
за кольором і запахом води у Дніпрі./Это очень интересно но к углю отношения не имеет. Так всё-таки: Иван Петрович Сидоров показал расчётом цифру экономии- 4,6 млн тонн угля. Что мешает Вам вместо общих рассуждений показать расчётом свою, правильную , цифру по углю? На сколько ВЭС и СЭС на самом деле-в отличие от утверждения Ивана Петровича Сидорова об экономии угля - увеличили расход угля? Тонн угля, конкретно и реально?
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28.08.2021 21:05 Ответить
*******. Цифри у Івана Петровича Сидорова є. Порядок розрахунку я навів. Рахівниця на допомогу і результат не забариться.
"за кольором і запахом води у Дніпрі./Это очень интересно но к углю отношения не имеет"
У результаті я вже не певен, бо, схоже, шо у Івана Петровича Сидорова проблеми з побудовою логічних зв'язків...
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28.08.2021 21:13 Ответить
Т.е.свои гипотезы подтвердить своими расчётами Вы не можете. Ну да ладно. Выше : Іван Петрович Сидоров показав БЕЗПІДСТАВНУ БРЕХНЮ. Иван Петрович Сидоров :В 2020 г. СЭС и ВЭС выработали 10,4 млрд кВт*час . Удельный расход топлива на украинских ТЭС 0,4 кг у.т./ кВт*час .Количество съэкономленного СЭС и ВЭС условного топлива 10,4 *0,4 * 1 000 000 000 / 1000 *1 000 000 =4,16 млн т.у.т. Количество съэкономленного каменного угля 4,16/0,9 =4,6 млн тонн. Что здесь неправда , конкретно и реально, тоже сказать не можете.
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28.08.2021 21:41 Ответить
Вас навчати - лиш псувати. Все написано вище. Нема тями - то до мами.
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28.08.2021 22:36 Ответить
Вашу пустую болтовню прочли читатели и в этом её польза-вестись на неё они не будут.
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28.08.2021 23:25 Ответить
28.08.2021 22:36
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29.08.2021 08:13 Ответить
***** опять гибридно воюет.

"Газпром экспорт" прекратил электронные продажи газа на 2022 год

"Газпром экспорт" в среду прекратило предлагать газ на поставку в первом квартале (2022 года - ред.) и на весь 2022 год на своей Электронной торговой платформе", - пишет агентство, ссылаясь на слова своих источников.
Уточняется, что "Газпром экспорт" изначально планировал продавать на этой неделе газ с поставкой в первом квартале следующего года, в целом в 2022 году, а также с поставкой в 2023 году. "Хотя он придерживался расписанию в понедельник и вторник, начиная со среды предлагались уже только поставки на зимний период 2022/2023 и на 2023 год", - отмечается в материале.
Как говорят собеседники агентства, изменения появились спустя час после того, как суд ФРГ подтвердил позицию регулятора, что "Северный поток 2" не может быть выведен из-под действия газовой директивы ЕС. При этом два представителя "Газпрома", на чьи слова ссылается агентство, заявили, что связи между этими событиями нет.
"Однако европейские трейдеры находятся на грани: континенту не хватает времени, чтобы пополнить свои истощенные газовые хранилища до начала зимы, когда спрос на отопление резко возрастет", - пишет агентство, добавляя, что пресс-служба "Газпром экспорта" не ответила на его запрос.
В пятницу, согласно информации лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, выросла до 582 долларов за тысячу кубометров на закрытии торгов. При этом в ходе торгов она вновь достигала рекордных 585,6 доллара за тысячу кубометров. На прошлой неделе цены держались на уровне примерно 500-515 долларов за тысячу кубометров, а с понедельника начали расти.
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28.08.2021 16:01 Ответить
Это же гениально, граждане, запасы начали сами собой увеличиваться после сообщения в будущих поставках. Похоже уголек тоже скрепный, начал друг с другом размножаться неподобным образом в ожидании проклятых американских геев, ведь поставки американского угля начнутся и первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.
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28.08.2021 16:10 Ответить
На мясокомбінатах вже "убойні" цехи не працюють..
Немає "свого" мяса та сала- вже даавно фсе з Польші..
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28.08.2021 16:14 Ответить
Как в старые добрые времена, после сообщения Мендель в Твиттере что-то там возросло.
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28.08.2021 20:42 Ответить
Закони створені для грабування народу та не осудності злочинців.
Зміна влади практично нічого не дасть, олігархи основне зло.
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29.08.2021 07:11 Ответить
 
 