Трое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов на Донбассе, - ОТУ "Схід"
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В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" ранены трое украинских военнослужащих
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Оперативно-тактической группировки "Схід"
"В результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - указывается в сообщении.
Украинские подразделения открыли огонь в ответ и пресекли огневую активность противника. Ситуация контролируется.
О действиях противника проинформированы представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон).
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, утром 28 августа в результате обстрела украинский военнослужащий получил проникающее осколочное ранение.
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
вот этой твари.
"Сегодня российские артиллерия дважды обстреляла Авдеевку - это произошло впервые с 2017 года. Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность", - пише український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України,
та продовжує:
"Два артиллерийских налета в 6.30 и в 9.00 прямо по Авдеевке. Как сообщают источники Цензор.Нет с места событий, обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ."
чую что Бутусов немало присмалил чей-"то" пердак.
открыть огонь можно из рогатки - формально - открывали огонь, а пресечение это плавающее определение - типо как ударил ватника по башке топірцем, но не думал что он погибнет
Воїни, херачте тих сепарів чим можете. Життя і здоров'я важливіше ніж "премія" від клоуна
тогда отступать - пусть будет прецедент шо наступают орки, а потом ты пойдешь в армию.
в результате послених обстрелов погибло 13 человет
Ответка палестинцев около 300 человек
Думаю на полгода пропала охота обстреливать
Вот так инам надо И будет все в порядке
Горіть у пеклі москалі!!!