"Это обалдеть. Подмога не пришла": Скандальная профессор Бильченко пожаловалась, что соратникам по "русскому миру" она оказалась не нужна

Уволенная из университета Драгоманова скандальная профессор Евгения Бильченко пожаловалась, что оказалась не нужна своим соратникам по "русскому миру".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала у себя в Facebook.

"Это обалдеть. С января месяца я сидела и с любопытством ждала, кто меня подберёт. Сначала полагала, что оппозиция. Типа журналистом. Но что-то в ОПЗЖ их во мне смущает. Потом, - что Россия, но матушку мою тоже что-то во мне смущает. Ну, думаю, надо довести штрафбат до первой крови, но меня здесь измором пытают, не кровью", - пишет она.





Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". После этого ее отстранили от занятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальную профессора Бильченко уволили из университета Драгоманова. ДОКУМЕНТ



