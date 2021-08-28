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Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего заместителя начальника управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области — начальника милиции общественной безопасности Эдуарда Гребенюка и восстановил его в должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Судья Валерий Кузьменко признал незаконным и отменил приказ об увольнении офицера в соответствии с Законом Украины "Об очищении власти", обязал МВД направить в Минюст сведения об отсутствии оснований для люстрации и взыскал с правоохранительного ведомства средний заработок Гребенюка за время вынужденного прогула — 683 тыс. 286 грн.

Восстановить его в должности — несуществующей, к слову — экс-милиционера должны немедленно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд восстановил в должности экс-начальника Киевской областной таможни Сергея Гилу, который предал Родину и сбежал в Крым на службу к россиянам

Принимая решение, судья руководствовался теми же соображениями, что и его коллеги, которые сейчас массово отменяют люстрацию чиновников и правоохранителей, работавших при Викторе Януковиче: люстрация — это юридическая ответственность; ответственность не может быть коллективной — только индивидуальной; никаких доказательств того, что истец своими действиями или бездействием способствовал узурпации власти президентом Украины, подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправному нарушению прав и свобод человека, нет.

Однако в данном случае служитель Фемиды, скажем так, погрешил против истины. Дело в том, что полковник Эдуард Гребенюк как раз активно содействовал "противоправному нарушению прав и свобод человека" и был за это осужден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева отменил люстрацию главы следственного управления МВД времен Евромайдана Чинчина

23 ноября 2013 года офицер, который тогда занимал должность замначальника УМВД Украины в Черниговской области, направил в мэрию областного центра письмо, в котором сообщил о большой угрозе грубых нарушений общественного порядка во время готовящейся мирной акции сторонников Евромайдана "Я выбираю ЕС". Использовав это письмо, мэрия Чернигова обратилась в суд и добилась запрета на проведение митинга.

25 ноября Гребенюк приказал своим подчиненным снести палаточный лагерь протестующих в сквере имени Николая Попудренко.

Напомним, аналогичным образом режим поступал в те же дни и в Одессе.

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Эдуарду Гребенюку инкриминировали преступления, предусмотренные ст. 340 и 364 УК Украины — "незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций" и "злоупотребление властью или служебным положением".

4 февраля 2016 года Деснянский районный суд Чернигова полностью его оправдал.

1 июня 2017 года апелляционный суд Черниговской области отменил оправдательный приговор и признал экс-милиционера виновным в совершении указанных преступлений, приговорив к штрафу в размере 8500 грн и трем годам лишения свободы. От наказания, правда, его освободили с годичным испытательным сроком.

20 февраля 2018 года Верховный суд отменил этот приговор в части осуждения по 364 ст. УК, оставив в силе 340-ю статью (незаконное препятствование мирной акции). Это постановление было окончательным и обжалованию не подлежит.

Таким образом, участие офицера в преступлениях режима Януковича полностью доказано, и все основания для применения к нему люстрационных запретов есть. Однако судья Кузьменко почему-то этот факт проигнорировал.

Интересно, что накануне увольнения из органов Гребенюк получил от мэрии Одессы трехкомнатную квартиру в элитном районе Одессы — Шампанском переулке.

Также читайте: Люстрированный в 2015 году начальник управления ГСЧС на Закарпатье времен Януковича Щербей восстановился в должности: сегодня его представили коллективу. ФОТО
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Топ комментарии
+43
Зеленский возвращает всех гнид на их должности...в надежде что они его защитят...когда его будут тащить на гыляку...
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28.08.2021 16:21
+31
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 8304
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28.08.2021 16:20
+31
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 9621 Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 9750
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28.08.2021 16:33
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Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 8304
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28.08.2021 16:20 Ответить
І йдуть вони вже третій рік, зебільноє?
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28.08.2021 16:39 Ответить
Ну , что ЗеМРАЗИ , очищение от патриотов идёт полным ходом ! Скоро ваш ************* ***** рапортовать на коленях будет !
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28.08.2021 17:38 Ответить
Суддя має бути сам люстрований, жорстко.
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28.08.2021 18:24 Ответить
Тричі нижче поясниці.
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28.08.2021 20:00 Ответить
проти більшості суддів ОАСК (це той самий вовчий суд, стосовно якого Зе ще весною подав законопроект про його скасування) відкриті кримінальні справи по корупції та по узурпації влади.
Але чинна монобільшість при підтримці охвістя Зе та ГПУ (без Венедіктової Ситник нічого не може зробити) саботує і ліквідацію цього суду, і притягнення винних до відповідальності.
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28.08.2021 22:15 Ответить
Як в Харкові.
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29.08.2021 02:18 Ответить
Зеленский возвращает всех гнид на их должности...в надежде что они его защитят...когда его будут тащить на гыляку...
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28.08.2021 16:21 Ответить
Зеледент все, подчеркиваю, все делает по указаниям из Кремля. Отсюда вывод, поддерживая эту марионетку "Овощ2" поддерживают и "гибридную" войну с горячей фазой против Украины. Поэтому наряду с рашторолями тут появились зелетроли. Процентовка их пока что непонятна.
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28.08.2021 16:30 Ответить
Більше того, при ЗЕвладі різного роду контори, котрі є у власності ригів але на підставних осіб, типу зицкурченка, отримують держзамовлення, навіть без тендерів, на сотні мільйонів. Тому такі як кіля азіров можуть в параші сидіти вічно, бабло капає
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28.08.2021 16:31 Ответить
Ну власне, і ОАСК при Зеленському роботу почав! Ох же ж цей Зеленський! Не то те що Петро Олексійович, ні!
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28.08.2021 17:48 Ответить
Оппа! То-есть, вы хотите сказать, что Порошенко таки не виноват в пункте - "пасиму ни сидять убивцы майдана?" Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9948
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28.08.2021 22:52 Ответить
зе дно
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28.08.2021 16:22 Ответить
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 7553
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28.08.2021 16:24 Ответить
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 9621 Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 9750
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28.08.2021 16:33 Ответить
Уже отвечал на твои высеры. Даже повторюсь. Высралось, недолуге? Полегчало? С облегчением, Т.е. избранный тобой урод "абынепорошенко" восстанавливает и собирает вокруг себя всех рыговских прихвостней а виноват в этом Порошенко? А не твои тупые мозги, приведшие к власти этого предателя? Лечись.
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28.08.2021 16:35 Ответить
Вина Порошенка в тому,що він нічого не зробив з судилищами.
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28.08.2021 16:50 Ответить
Что он должен был еще вам сделать? Реформа была начата с ВСУ, приняты необходимые законы. Но вам нужна была золотая рыбка, а не президент. Чтобы так -- БАЦ и все сразу, и все на шару. Теперь вы имеете результат именно вашего выбора в 2019 году. Результат "абынепорошенко". Смачного и не поперхнитесь.
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28.08.2021 17:06 Ответить
не тринди. Рехформа почалася з нацполіції.
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28.08.2021 17:49 Ответить
Вот именно. Не трынди если не знаешь. Судебная реформа началась с первого этапа -- с принятия законов и изменений в Конституцию в 2016 году и с реформы Верховного Суда Украины. И какое отношение полиция имеет к судебной ветви Украины? Это в каком больном мозгу?
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28.08.2021 18:19 Ответить
Снова ты недолуге вылезло из бана? Ничего, судя по тебе это совсем не надолго. Еще раз повторю упоротому служивому -- Тебя не устраивают языковый закон и Конституция Украины, ушлепок? Без проблем -- чемодан, вокзал и по сексуально-пешеходному маршруту искать страну своей мечты.
Do You Understand?
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28.08.2021 18:23 Ответить
Все то так, але для чого принижувати себе грубощами, уподібнюючись до убогих зеломанів? Вище планку!
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28.08.2021 20:45 Ответить
Ой дебіл. При Порошенко зебіла зняли, а при зє поновили. А в тебе кал був і при пороху, і при зє.
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28.08.2021 16:41 Ответить
Интересно а судью за такое решение зе может уволить?
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28.08.2021 16:24 Ответить
Кондратий может. И Линч.
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28.08.2021 16:41 Ответить
Він давно подав у раду про закриття цього суду. Саботує рада.
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28.08.2021 18:13 Ответить
Это в которой у него монобольшинство?
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28.08.2021 22:42 Ответить
по ходу лично зеленский назнаил на должность судью Валерия Кузьменко . или всетаки не зел а порох?
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28.08.2021 16:25 Ответить
І тут Порох зебілам в штанці наклав))) бідолашні))
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29.08.2021 06:14 Ответить
суддя корупціонер і злочинець.
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28.08.2021 16:25 Ответить
Люстровать судью.
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28.08.2021 16:27 Ответить
Я це зроблю. Приведіть його до мене.
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28.08.2021 20:40 Ответить
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 9810 Не, логика в этом есть. Кто-то же должен будет следующих майдановцев гнобить.
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28.08.2021 16:27 Ответить
Так оно и есть. Готовятся к Майдану.
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28.08.2021 16:28 Ответить
Ну если посмотреть недавнее решение Кабмина о привлечении Нацгвардии и других силовых структур для разгона митингов, то становится понятным почему возвращают вот такое отребье. Ведь не факт, что новопризначенные командиры смогут отдать приказ избивать протестующих граждан. А эти ублюдки, будь те уверены, его выполнят, лишь бы была дана команда фас.
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28.08.2021 16:27 Ответить
До наступних президентських перегонів 2,5 роки...
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28.08.2021 16:28 Ответить
Их не будет. Клоун будет бессрочно.
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28.08.2021 16:32 Ответить
З українцями таке не пройде , злетить воно раніше терміна .
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28.08.2021 17:34 Ответить
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 9041 Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 126
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28.08.2021 16:29 Ответить
А що Ви, Панство, хотіли?
Третій вибір-Якби не тЮлька..🤣
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28.08.2021 16:29 Ответить
автор закона "Об очищении...." зимин-соболев. егорка который.из самонемочи
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28.08.2021 16:30 Ответить
Вот суки портновско-зеленые . Голосую только за того , кто разгонит этих гадов .
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28.08.2021 16:33 Ответить
А скільки компенсації за "простой"??
Ах,такого харрошего чалавека..
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28.08.2021 16:35 Ответить
683 тыс. 286 грн.
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28.08.2021 16:39 Ответить
ОАСК это зло. Спалить нах.
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28.08.2021 16:35 Ответить
Рыба гниет с головы. Палить надо оп, который устроил в стране бардак.
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28.08.2021 17:37 Ответить
А що і кому щось робити із 73% дурисвітів?
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28.08.2021 20:38 Ответить
скільки ще ця наволоч буде знущатися над почуттям справедливості людей?
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28.08.2021 16:36 Ответить
як ти живеш без мізків?
ложку мимо рота не проносиш?
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28.08.2021 16:41 Ответить
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ - Цензор.НЕТ 5164
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28.08.2021 16:38 Ответить
Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 115 Зрадник Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8982
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29.08.2021 08:24 Ответить
Идёт реставрация , кто следующий? Когда ждать Януковича?
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28.08.2021 16:38 Ответить
Тфю,б**дь,що не хвилина-то нова ганьба для України. Отой суд- попід суд! Нехай сидять грьобані судді замість Гребенюка.
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28.08.2021 16:49 Ответить
Повертає людей яника, **** така зелена! Але державна зрада строків давності не має, тож чекай клоун на кару, разом зі своїм фісом татарова та козиря!🤬
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28.08.2021 16:58 Ответить
когда клоун у власти, то судебная система превращается в цирк! Как решение судьи может быть выше закона?! Карл, у зе-уродов судья уже законодатель - приказывает кому соблюдать закон, а кому можно не соблюдать! Это епаное дно! Вам еще обьянить тупоголовые имбицилы 73% почему вы еще не в нато?
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28.08.2021 17:15 Ответить
Однако судья Кузьменко почему-то этот факт проигнорировал. - Почему-то? Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8458 Да все знают почему, ответственности никакой, а проплатили за "решение" хорошо. Это кроме зарплаты тысяч 300, пенсии такой же и т.д. Да и юрисдикция оаск - только Киев, почему выносятся решения по Одесской области
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28.08.2021 17:16 Ответить
Да хватит пургу мести. Такие решения не проплачиваются, они прозваниваются, причем с самого верха. Указание было от Ермака минимум.
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28.08.2021 17:31 Ответить
ага, ермак лично утверждает каждое решение каждого судьи каждого районного суда.
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28.08.2021 19:53 Ответить
По таким решениям конечно. И не нужно мне втирать, что это без Ермака с Портовым очередная перемога, зебил )))
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28.08.2021 20:36 Ответить
Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3670 Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3402Вы сделали это вместе, лишенцы Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2691
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28.08.2021 17:30 Ответить
Каждому ложечку говна, за того дядю и за ту тьотю. Кормят и кормят. Схема огонь, смотреть тошно как вся наволочь обратно усаживается по удобнее. Одного приезда зе, достаточно что бы что то сгорело или утонуло, а у нас он вообще през. Такого невдаху, еще мир не видывал.Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7720
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28.08.2021 17:39 Ответить
Теперь не только Гребенюка надо выгонять ςραной метлой, но ещё и окружной административный суд Киева разгонять. Здесь с какого конца не возьмёшься- снежный ком получается. Единственно. что радует, что Зеле здесь не место, правда ему и в Израиле не обрадуются.
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28.08.2021 17:42 Ответить
Йшов третій рік, найвеличнішому і досі в штани срав клятий барига...
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28.08.2021 19:20 Ответить
У вересні 2010 року Вища рада юстиції своїм рішенням призначила Вовка П. В. на посаду голови ОАСК. 30 березня 2015 на зборах суддів Окружного адміністративного суду Києва таємним голосуванням Павла Вовка було обрано головою суду.

Соромлюсь спитати,хто був президентом країни 30 березня 2015р і чия судова реформа?
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28.08.2021 19:39 Ответить
Нужна огневая люстрация судов и мусоров, обычная не помогла.
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28.08.2021 18:00 Ответить
Не могло помочь не существующее.
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28.08.2021 18:09 Ответить
Проверка вояк на параде детектором, говорит о многом!!! Готовятся и ставят проверенних
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28.08.2021 18:15 Ответить
Тричі нижче поясниці.
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28.08.2021 20:06 Ответить
Такий ,,кадр" нам ще знадобиться.
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28.08.2021 20:37 Ответить
Зеленая гнида к зиме готовится
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28.08.2021 22:22 Ответить
Судова реформа сивочолого в діїї
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29.08.2021 02:21 Ответить
Конченная проклятая территория.
Без шансов.
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29.08.2021 07:00 Ответить
Клоуну мало одной одесской трагедии, ему нужна новая, своя
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31.08.2021 10:53 Ответить
 
 