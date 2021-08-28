Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего заместителя начальника управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области — начальника милиции общественной безопасности Эдуарда Гребенюка и восстановил его в должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Судья Валерий Кузьменко признал незаконным и отменил приказ об увольнении офицера в соответствии с Законом Украины "Об очищении власти", обязал МВД направить в Минюст сведения об отсутствии оснований для люстрации и взыскал с правоохранительного ведомства средний заработок Гребенюка за время вынужденного прогула — 683 тыс. 286 грн.

Восстановить его в должности — несуществующей, к слову — экс-милиционера должны немедленно.

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Принимая решение, судья руководствовался теми же соображениями, что и его коллеги, которые сейчас массово отменяют люстрацию чиновников и правоохранителей, работавших при Викторе Януковиче: люстрация — это юридическая ответственность; ответственность не может быть коллективной — только индивидуальной; никаких доказательств того, что истец своими действиями или бездействием способствовал узурпации власти президентом Украины, подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправному нарушению прав и свобод человека, нет.

Однако в данном случае служитель Фемиды, скажем так, погрешил против истины. Дело в том, что полковник Эдуард Гребенюк как раз активно содействовал "противоправному нарушению прав и свобод человека" и был за это осужден.

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23 ноября 2013 года офицер, который тогда занимал должность замначальника УМВД Украины в Черниговской области, направил в мэрию областного центра письмо, в котором сообщил о большой угрозе грубых нарушений общественного порядка во время готовящейся мирной акции сторонников Евромайдана "Я выбираю ЕС". Использовав это письмо, мэрия Чернигова обратилась в суд и добилась запрета на проведение митинга.

25 ноября Гребенюк приказал своим подчиненным снести палаточный лагерь протестующих в сквере имени Николая Попудренко.

Напомним, аналогичным образом режим поступал в те же дни и в Одессе.

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Эдуарду Гребенюку инкриминировали преступления, предусмотренные ст. 340 и 364 УК Украины — "незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций" и "злоупотребление властью или служебным положением".

4 февраля 2016 года Деснянский районный суд Чернигова полностью его оправдал.

1 июня 2017 года апелляционный суд Черниговской области отменил оправдательный приговор и признал экс-милиционера виновным в совершении указанных преступлений, приговорив к штрафу в размере 8500 грн и трем годам лишения свободы. От наказания, правда, его освободили с годичным испытательным сроком.

20 февраля 2018 года Верховный суд отменил этот приговор в части осуждения по 364 ст. УК, оставив в силе 340-ю статью (незаконное препятствование мирной акции). Это постановление было окончательным и обжалованию не подлежит.

Таким образом, участие офицера в преступлениях режима Януковича полностью доказано, и все основания для применения к нему люстрационных запретов есть. Однако судья Кузьменко почему-то этот факт проигнорировал.

Интересно, что накануне увольнения из органов Гребенюк получил от мэрии Одессы трехкомнатную квартиру в элитном районе Одессы — Шампанском переулке.

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