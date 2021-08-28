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Продажа всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможна только по электронному рецепту, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Продажа всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможна только по электронному рецепту, - Ляшко

Отпуск всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможен только по электронному рецепту, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Анонсируем запуск электронного рецепта для всех рецептурных препаратов на весну 2022 года, переводим отпуск рецептурных препаратов на электронный рецепт", - сказал он журналистам в субботу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отметил Ляшко, такая мера является одним из условий нашей дальнейшей дискуссии о медицинском страховании.

Он напомнил, что с октября 2021 года обеспечение инсулинами будет осуществляться по электронному рецепту в рамках Государственной программы реибурсации (возмещения стоимости) лекарственных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электронный рецепт для рецептурных препаратов заработает в марте 2022 года, - "слуга народа" Радуцкий
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Топ комментарии
+11
Бабусям и дидусям Ляшко выдаст смартфон бесплатно?
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28.08.2021 16:48
+10
Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7445 Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7445 Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7445 поздравляю бабушек и дедушек с избранием зеленого диджитал внучка. Теперь вы все купите современные гаджеты и будете их изучать усиленно под угрозой не дожить до очередной пенсии. Но маркетинговый ход сам по себе великолепен, айфоны начнут усиленно пользоватся спросом.
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28.08.2021 16:50
+10
Пусть ЗеМиздрав дополнительно разъяснит как выписывать электронные рецепты старикам, у которых нет смартфонов и компьютеров, или людям которые отказываются от таких гаджетов по религиозным причинам, старообрядцы и прочие. Фишка еще в том, что наличие современного смартфона не заложено в прожиточный минимум.
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28.08.2021 17:09
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Бабусі і дідусі будуть вимушені викликати соціального працівника з смартфоном, або лікарі будуть видавати "флешки" з записаними рецептами
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28.08.2021 16:46 Ответить
Пусть ЗеМиздрав дополнительно разъяснит как выписывать электронные рецепты старикам, у которых нет смартфонов и компьютеров, или людям которые отказываются от таких гаджетов по религиозным причинам, старообрядцы и прочие. Фишка еще в том, что наличие современного смартфона не заложено в прожиточный минимум.
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28.08.2021 17:09 Ответить
СМС на телефоне, указанном в декларации, с номером рецепта, состоящим из полтора-двух десятков цифр. Если надо - предъявил документ.
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28.08.2021 18:05 Ответить
В такой системе есть смысл, если дело касается только тех лекарств, которые отпускаются БЕСПЛАТНО.
если я сам плачу за свой инсулин - я и покупаю его САМ. зачем мне для этого рецепт, если я всю жизнь один и тот же колю? И покупаю его сам, т.к. именно мой инсулин бесплатно НЕ ВЫДАЮТ. А индраровский мне и даром не нужен.
И то же самое - антибиотик.
Реимбурсация - это одно (выдача больным БЕСПЛАТНО тех лекарств что прописаны в рецепте).
А если запретить свободную продажу антибиотиков, то вместо борьбы с антибиотикорезистентсностью Украина получит тупо горы трупов. Особенно в сельской местности, где 1 фельдшер на 100 км и на 100 тыс человек и еще попробуй до него доберись, отсиди очередь или запишись на прием. Даже в Киеве запись на прием к терапевту - на неделю вперед. А как быть если у человека бронхит или острый уретрит, к примеру? за неделю запись к терапевту, он запишет к узкому специалисту - урологу. Недельки ЕЩЕ через 2 попадешь к урологу вместо острой инфекции с хронью.
страна идиотов.
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28.08.2021 20:41 Ответить
для того все и делается: для кастрации медицинской помощи населению
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29.08.2021 11:12 Ответить
адын вопросик.... кибератака и ваша программа исчезла.... архив выписанных рецептов исчезает ка доказать человеку что лекарства с ограниченным оборотом в Украине наркотические средства и транквилизаторы...у него законны и получены по рецепту...??????
если електронная запись будет дублирвоатсья в карточке тогда еще более менее и то..
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28.08.2021 16:47 Ответить
все дублируется и в письменном виде.\Проблема тут в другом - в сельской местности добраться до врача - огромная проблема. И доехать и записаться на прием. есть села где автобусы ходят 2-3 раза в неделю. не в ДЕНЬ, а В НЕДЕЛЮ!
решили сэкономить на пенсиях и улучшить ситуацию в Пенсионном фонде?
интересный способ.
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28.08.2021 20:43 Ответить
Рынок врачам организуют. И сейчас к семейному НИКОГДА записи нет, а если и запишешся- все равно часа 3 потеряешь в "живой очереди", а сейчас целый бизнес будет-за деньги медсестра рецепты выносить будет..
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28.08.2021 16:48 Ответить
они тихо изменили порядок выписки рецептов на транквилизаторы и наркотики раньше семейный врач выписывал рецепты а начмед утверждал и подписывал рецепты а сегодня начмед решает может ли семейный доктор выписать такой рецепт при том что ТАКОЕ ПРЕПАРАТЫ ОПЛАЧИВАЕТ САМ БОЛЬНОЙ ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ у меня брал в декабре за 496 грн 10 ампул --а сегодня просит аптека... 627 грн те же 10 ампул производства Харьков Украина.... во растут аппетиты у ублюдков в МОЗ...
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28.08.2021 16:51 Ответить
Бабусям и дидусям Ляшко выдаст смартфон бесплатно?
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28.08.2021 16:48 Ответить
Ну,смарт заложен типа в прожиточный минимум...
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28.08.2021 16:57 Ответить
Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8421
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28.08.2021 17:01 Ответить
Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7445 Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7445 Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7445 поздравляю бабушек и дедушек с избранием зеленого диджитал внучка. Теперь вы все купите современные гаджеты и будете их изучать усиленно под угрозой не дожить до очередной пенсии. Но маркетинговый ход сам по себе великолепен, айфоны начнут усиленно пользоватся спросом.
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28.08.2021 16:50 Ответить
Бабулька з села тягне дріт до аптеки..з номеронабiрним диском G5..
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28.08.2021 16:51 Ответить
это тот котоырй в огорлде в леревянной будочке..простите МО и ЖО...
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28.08.2021 16:54 Ответить
Там банкомьот!
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28.08.2021 16:58 Ответить
ага даже помню -- что деньги не пахнут.. а геморрой людям и больным еще тот будет просто эти кретины из МОЗ принимая решения не понимают реалии..а нас бюджетная медицина отключена от телефонов и мобильной связи долги по коммунальным услугам достигают миллионов про долги по зарплате молчу вообще зашквар и маразм вот реальность низового звена низового первички .... а еще хохмы хотите рецепт бумажный годен 10 суток и наверное такой срок будет и на электронный вы приползаете на такси в условиях Ковида в аптеку у нас в Одессе 2-3 аптеки имеют лицензии на продажу препаратов с ограниченным оборотом напомню онкология эпилепсия неврологические расстройства наркотики и транквилизаторы нейролептики психотропные... так вот приползаете в цвета бамц нема и доступа в программу- чтобы найти и открыть ваш рецепт нема а если провайдер вырубил кабель или кабель срезали по воздуху никогда горсовет интернет аптекам оплачивать не будет они без телефонов по три месяца сидят пока долги погасят..а вам вместо бумажного рецепта по которому выдадут лекарство и при свечке... а тут дудки... зато ДИДИБИЛИЗАЦИЯ... от Зеленского...
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28.08.2021 17:07 Ответить
Вопрос - на кой ляд старикам этот гембель ?
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28.08.2021 16:59 Ответить
чтоб быстрее умереть.
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28.08.2021 20:43 Ответить
Нарешті кінець епохи бідності
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28.08.2021 17:02 Ответить
Шо Там?

@Sho_Tam_

· 26 авг.

Твітерські, дуже потрібна допомога. Не нам - ветеранському бізнесу.
Є двое братів-ветеранів, вони роблять бургери BurgerMakers у Києві - і смачнющі, ми вже самі постійно беремо. Проте справи у них дуже не дуже. Треба поширити інфу та наробити замовлень.
Подробиці у гілці
https://twitter.com/i/status/1430934311390400520
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28.08.2021 17:49 Ответить
Началось,здоровые платят за больных,главные выгодополучатели страховые компании прокрышованые подкупольными хитрунами.
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28.08.2021 17:59 Ответить
Глупость издаваемых указов компенсируется необязательностью их исполнения.
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28.08.2021 18:20 Ответить
Є найвища форма саботажу - надретельне виконання дебільних наказів начальника що робить з дебіла який такий наказ видав посміховисько і його тупість стає загальновідомою і викликає презирство та зневагу. Таким способом на моїй пам'яті було знищено декілька "перспективних" кар'єристів. Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3029
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28.08.2021 18:34 Ответить
А может для начала, зЕплесень на уворованные деньги всех смартфонами снабдить, да такими которые не стыдно из кармана вытаскивать и слабовидящие могли прочесть? зЕбилы, многие пользуются кнопочными телефонами, из за фантастических нереальных пенсий и зарплат! За ₴1700 пробовали прожить, лекарство купить и комуналку оплатить???
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28.08.2021 18:20 Ответить
смартфон как раз не нужен. Достаточно ЛЮБОГО телефона, т.к. должен всего лишь прийти СМС. И даже если нет СМС, человек просто в аптеке покажет свои документы и ему выдадут лекарство.
Проблема не в этом а в том, что пока в наших условиях доберешься до врача то 10 раз успеешь сдохнуть.
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28.08.2021 20:45 Ответить
И даже если нет СМС, человек просто в аптеке покажет свои документы и ему выдадут лекарство.

А как без СМС(электронного рецепта) клиенту выдадут лекарство???Я чот не пойму.
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28.08.2021 22:15 Ответить
"Титани скаженного прінтера"... Завтра частина ринку медичних препаратів плавно перейде в тінь.

Схоже ЗЕгененрати ретельно будують "полцейську державу" під виглядом "цифрової". Продаж усіх рецептурних препаратів із весни 2022 року можливий лише за електронним рецептом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9019
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28.08.2021 18:29 Ответить
На самом деле -да. Хрестоматийный пример-британцы стали давать деньги, за убитых и сданых индусами кобр. Закончилось тем, что индусы открыли бизнес выращиванию кобр. Так будет и здесь- серый и черный рынок ліків заработает не хуже белого.
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28.08.2021 18:45 Ответить
Для початку ця реформа приведе до зникнення всіх рецептурних препаратів у аптеках коли люди затаряться ними на рік вперед. Потім буде всенародний референдум про відміну цієї "рецептурної" реформи. Але скоріш за все нинішні реформатори, як і вся нинішня влада, " згинуть наші вороженьки, як роса на сонці" разом із своїми дурними реформами ще до їх початку.
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28.08.2021 18:39 Ответить
Якщо людина є одиноким пенсіонером з мінімальною пенсією у якої не те що смартфона, а й мобільного немає, бо пенсія не дозволяє платити за нього абонплату (яка ще й постійно зростає), то що тоді? Звісно, можна зробити, аби з аптеки можна було зв'язатися з лікарем пацієнта і отримати підтвердження, але дуже сумніваюся, що з цим захочуть морочитися. Не здивуюся, якщо наступним кроком вирішать, що рецепти мають йти ще й виключно через "Дію", яку пхають де треба і не треба.
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28.08.2021 19:09 Ответить
телефон тут не понадобится. Врач в базу заносит рецепт и пациент в аптеке может забрать лекарство. . Например инсулины сейчас так выдают. БЕСПЛАТНО или с небольшой доплатой, если за сахаром не следит и он выше нормы
Но диабетики - это хроники, они все время ходят к врачам и давно в базах есть. А если острая инфекция и человеку СРОЧНО нужен антибиотик? тогда что? неделю ждешь очереди к семейному врачу. потому еще 2-3 недели - к специалисту.
Бред.
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28.08.2021 20:48 Ответить
в первую очередь запретите рекламу мед препаратов
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28.08.2021 19:14 Ответить
запретили. Телевидение 30% доходов получает с рекламы лекарств. телевизионщики в восторге. Бубочке мало не покажется.
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28.08.2021 20:48 Ответить
Можно не сомневаться, что єто только ухудшит украинское здравоохранение и расширит теневую экономику и коррупцию. Собственно говоря, это и есть одна из широкомасштабных "схем"
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28.08.2021 19:51 Ответить
очень надеюсь что ляшка вынесут до весны вон
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28.08.2021 20:49 Ответить
ИДИОТИЯ.
Если речь идет о бесплатных лекарствах - я согласен. Пусть их выдают только по рецептам, само собой.
Но почему меня собираются ограничивать к доступу к лечению за мой собственный счет? это нарушение Конвенции по права человека ООН.
Высоколобые идиоты, которые в СНБО принимали это решение, видят жизнь только из окон своих мерседесов. Пусть проедут по Обуховской трассе не до Конча-Заспы а дальше от Обухова километров на 100. И увидят что старикам до врача надо сутки добираться, это если удалось на прием записаться, а так везет далеко не всем.
Будут горы трупов и проклятий на ваши дурацкие головы. А вы такие - ой а мы хотели как лучше.. ой а мы боролись с антибиотикорезистентностью...
но оправдываться они будут у входа в рай, когда св Петр им дорогу преградит.
А здесь они этого так и не узнают - сколько людей укокошили "из лучших побуждений".
идиоты.
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28.08.2021 20:53 Ответить
всякие "лучшие побуждения" им чужды в принципе, они делают жизнь народа невыносимой, потому как выполняют поставленные задачи
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29.08.2021 11:22 Ответить
Цікаво, а ці мудаковаті зє-блани дійсно думають, що "досидять" до весни 2022 року?
Ну якщо кому "акакаяразніца" то да...
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28.08.2021 22:44 Ответить
Та твою діджиталізацію твоїм бабі з дідом в ... спину.
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28.08.2021 22:51 Ответить
Той випадок коли собаці нічим зайнятися, то вона собі яйкі вилизує. А от впровадити медичне страхування яйків якраз і немає.
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29.08.2021 03:01 Ответить
При чём здесь медицинское страхование? Если я плачу свои деньги? Мне надо 6 препаратов от кардиолога, 4 от хирурга, 4 от невропатолога, 3 от уролога… и дальше будет хуже. Это ж сколько в очередях к врачам стоять за рецептом? Всю оставшуюся жизнь?
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29.08.2021 18:08 Ответить
Ещё эндокринолога забыл…
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29.08.2021 18:09 Ответить
Совершенно правильно и своевременно.Скорей бы.Бесконтрольное поглощение лекарств убивает население.
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16.10.2021 13:09 Ответить
 
 