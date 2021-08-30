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обстрел (20139) Авдеевка (2203) Трехсторонняя контактная группа (842)

Восемь украинских воинов получили ранения в результате российских обстрелов Авдеевки, - украинская сторона в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Восемь украинских воинов получили ранения в результате российских обстрелов Авдеевки, - украинская сторона в ТКГ

В результате обстрелов в районе Авдеевки в субботу, 28 августа, были ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме  Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города, ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих. В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм соответственно, что запрещено Минскими соглашениями. На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал. Адекватный ответ на обстрелы предоставили ВСУ", - указывается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские наемники выпустили по Авдеевке более 20 мин 120 мм. Результаты обстрела. ФОТОрепортаж

Украинская делегация в ТКГ подчеркивает, что целью обстрелов является провокация украинской стороны.

"Задачей противника является спровоцировать нас на не-адекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить об "... агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале - сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе - на тему участия США в таком урегулировании", - подчеркивается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки. ВИДЕО

По линии ТКГ и Министерства иностранных дел Украины направлены ноты в ОБСЕ.

Отмечается, что созыв внеочередного заседания Подгруппы по безопасности не планируется, поскольку украинская сторона ожидает отказа от российской стороны, как и в предыдущих двух случаях гибели и ранений украинских военнослужащих.

"Хотим предупредить граждан Украины, что на фоне и во время визита президента Зеленского в США, боевая активность со стороны противника может быть увеличена дополнительно, и к этому нужно быть ситуативно и морально готовыми", - подчеркивают в делегации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+67
Адекватный ответ на обстрелы предоставили ВСУ", - указывается в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3285065

А в чем заключался этот адекватный ответ?? Грозили пальчиком? Стреляли из воздушек или рогаток??
У меня из окна Авдеевку видно...звуков ответки я не слышал....хотя обычно ответка куда более громкая чем прилеты в Авдеевку....
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28.08.2021 16:52
+48
вот последствия того, что зеленый дезертир больше года запрещал укреплять позиции, вести разведку и открывать огонь. ну и чего добился этот хренов "миротворец" ?
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28.08.2021 16:53
+41
Зе - зрадник. Це вже не підлягає сумніву
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28.08.2021 16:54
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Адекватный ответ на обстрелы предоставили ВСУ", - указывается в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3285065

А в чем заключался этот адекватный ответ?? Грозили пальчиком? Стреляли из воздушек или рогаток??
У меня из окна Авдеевку видно...звуков ответки я не слышал....хотя обычно ответка куда более громкая чем прилеты в Авдеевку....
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28.08.2021 16:52 Ответить
А почему молчит сладкая парочка Зермаков ? Ясно , что для них это очередные «раскаты грома» во время «самого устойчивого» «перемирия «
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28.08.2021 17:02 Ответить
ЗЕ відвів війська і дав команду "не стріляти"... зрадник!
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28.08.2021 19:58 Ответить
"... у суботу, 9 серпня... дев'ятеро поранених..." Вони там при собі, яке 9 серпня?
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28.08.2021 17:16 Ответить
Я про це повідомила модератора ,але чомусь не виправили .
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28.08.2021 21:32 Ответить
Уже писали какой.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
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28.08.2021 18:17 Ответить
ЦЕ СКАНДАЛ!
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28.08.2021 18:53 Ответить
А Зе молчит? Открыть ответный огонь боится?
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28.08.2021 16:53 Ответить
Зе - зрадник. Це вже не підлягає сумніву
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28.08.2021 16:54 Ответить
Дев'ять українських воїнів зазнали поранень через російські обстріли Авдіївки, - українська сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 5031
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28.08.2021 17:08 Ответить
Для них Зеля свой паря.
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28.08.2021 17:25 Ответить
Це ще не все. Та школа була ліквідована років за три-чотири перед тим.
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28.08.2021 17:34 Ответить
Береза:
"Вот уже несколько часов прошло, как рашистская арта с подконтрольной Кремлю территории обстреляла Авдеевку. Даже движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено. А президент молчит. Может туда Монатика отправить или Ермака чтоб Зеленский хоть как-то отреагировал? А то, если его знакомых не задело, то он молчит. Но на передовой нет никого из близких Зеленкого. Нет, не было и не будет. И очень хочется все же услышать, что думает наш "величайший политический лидер современности" на эту тему. Уже 16-50, а он все никак не может решить высказать ли ему претензии "той стороне"? На то, что он назовёт Путина и Кремль инициаторами обстрела, я даже не рассчитываю. Он может украсть у россиян сентиментальную пробежку девочки во время шоу на День Независимости, а назвать президента РФ и сепаров ответственными за обстрелы не может. Такой вот у нас героический недогарант."
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28.08.2021 17:53 Ответить
вот последствия того, что зеленый дезертир больше года запрещал укреплять позиции, вести разведку и открывать огонь. ну и чего добился этот хренов "миротворец" ?
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28.08.2021 16:53 Ответить
Зневаги і презирства всього українського народу. Саме цього він та його "спонсори"і прагнули дискредитуючи посаду президента України "блазнюванням".
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28.08.2021 18:08 Ответить
Одне уточнення:"АДЕКВАТНОЇ частини народу". Бо є ще ВАТНА частина - зебіли упороті.
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29.08.2021 01:24 Ответить
Слушне зауваження, хоча мені видається що "воно" таке глупе і непослідовне що навіть ватники ним невдоволені.
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29.08.2021 02:19 Ответить
ГГлавное - посмотреть в глаза Путину.
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28.08.2021 16:53 Ответить
На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал.

Что ещё надо ? Ждать пока всех не убьют или покалечат.

А у президента впереди гастроли в США.
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28.08.2021 16:55 Ответить
Ленка очень хочет посмотреть Голливуд....очень... Девять украинских воинов получили ранения в результате российских обстрелов Авдеевки, - украинская сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 7074
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28.08.2021 16:56 Ответить
Главное, чтоби памперси оставались сухими.
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28.08.2021 16:55 Ответить
Myroslav Hai

27 хв ·

Через сьогоднішні обстріли Авдіївки артилерією російських окупаційних військ поранення та контузії отримали дев'ять українських військовослужбовців.

"Нужно просто перестать стрелять". В. Зеленський.
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28.08.2021 16:58 Ответить
Долбаный ты шызик Девять украинских воинов получили ранения в результате российских обстрелов Авдеевки, - украинская сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 5595 Неадекват!
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28.08.2021 17:02 Ответить
"Задачей противника является спровоцировать нас на не-адекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить об "... агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале - сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе - на тему участия США в таком урегулировании", - подчеркивается в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3285065 вы адекватный боитесь дать почитайте что местные пишут что говорить про неадекватный и кстати где наш говнокомандующий???????
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28.08.2021 17:05 Ответить
пора приступать к плану Б - из Чуйской долины
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28.08.2021 17:05 Ответить
Дев'ять українських воїнів зазнали поранень через російські обстріли Авдіївки, - українська сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 9412
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28.08.2021 17:06 Ответить
адекватный ответ - это челобитная в спортлото?
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28.08.2021 17:06 Ответить
Где же артразведка ВСУ с ее импортными контрбатарейными радарами?На складах пылится? Ну ладно, там главковерх со своим пацифизмом-пораженчеством,но командование ССО ведь как-то обязано реагировать на глушение огня"той стороны",тем паче, заботиться о жизни своих воинов и мирного населения
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28.08.2021 17:09 Ответить
зе-упырь приказал на открывать огонь в ответ. Что еще должно приказывать командование оос?
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28.08.2021 17:44 Ответить
Дев'ять українських воїнів зазнали поранень через російські обстріли Авдіївки, - українська сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 7443
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28.08.2021 17:09 Ответить
Девять поранених! Невідомо скільки з них ще виживе як і невідомо про втрати "на тій стороні" після "адекватної" відповіді.
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28.08.2021 17:11 Ответить
28.08.21 В результаті обстрілу в районі Авдіївки в суботу, 9 серпня... ©
Якщо це сьогодні, то 28 серпня.
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28.08.2021 17:19 Ответить
кацапо-фашисты понимают только силу!нужно лупить со всех орудий!со временем так и будем делать
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28.08.2021 17:20 Ответить
Так президент Америки скажет если вы даете безнаказанно убивать свою Армию то идите лесом..как Афганистан.
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28.08.2021 17:26 Ответить
у говнокомандувача целое отделение трёхсотых, а оно - морозится, как всегда, когда "некошерная" ситуация..
страшно представить, если бы оно, зелёное, кэрувало Украиной в 2014м..
спасибо жителям Кривбасса за прездобола - уссыкаса..(
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28.08.2021 17:27 Ответить
Так тоді теж "керувало" кошерне керівництво (справжнє прізвище турчінова який був в.о. президента коган а його однопартієць яценюк входить до списку "топ-100 євреїв України")! Ситуацію врятували Громадяни - волонтери та добровольці. І так буде тут завжди! ***** теж це знає і тому лише сичить з-за поребрика...
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28.08.2021 18:16 Ответить
вам, как местному иностранцу в Украине, поясню: Украинцам плевать на национальнось, до тех пор, пока эта "национальность" не начинает борзеть.. это относится и к самим украинцам, которые, уже как, зрадныки и хапуги часто отгребают даже больше..
ЗЫ и, если не понятно с самого начала, "некошерно" в ТОМ комменте не имеет никакого отношения к национальности и традициям, по-этому и взято в кавычки.. неужели всё так "плохо"?..)
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28.08.2021 18:46 Ответить
До 2014 для нас національність дійсно не мала великого значення. Зараз має. І кожного дня ми переконуємось що коли в країні 80% населення є етнічними українцями то обирати у владу представників етнічних меншин є злочином проти себе, своїх дітей і країни в цілому. В "перій сотні жидобільшовика ЗЕ лише 9 українців, а всі ключові посади роздаються представникам меншин. І "в чиїх же інтересах вони діють?" питання риторичне.
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28.08.2021 19:14 Ответить
Фу, маячня гидотна.
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29.08.2021 00:30 Ответить
Знову били по КП Бата чи навіть бригади. Били знаючи куди. Навідник місцевий!
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28.08.2021 17:27 Ответить
ленка через фейсбук наводила
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28.08.2021 18:44 Ответить
https://twitter.com/666_mancer/status/1431622950688632840/photo/1
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28.08.2021 17:29 Ответить
Это он еще про запреты на ответный огонь не знает. Хотя трудно представить как такое может быть, умирать не борись за свою хотя бы жизнь.

""Ситуация в Афганистане ужасная и трагическая. И опасения Украины и не только Украины по этому поводу логичны. Но отход США из Афганистана не является сигналом отхода в целом", - заверил американский дипломат. Он обратил внимание на то, что страшилки об афганском сценарии активно продвигает Кремль и его пропагандистская машина. Верить им не стоит. Фрид отметил, что украинские власти, в отличие от афганских, борются (???) за свою страну и народ. "Афганское правительство не боролось за свой народ, оно сдалось. Афганские военные сдались (!!!)… Тяжело поддерживать власти, которые не борются за себя. Украинцы за себя борются. Украинцы не просят американцев биться вместо себя. Они просят только о помощи и поддержке для собственной защиты. Поэтому тут ситуация совсем другая", - сказал дипломат США".
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28.08.2021 17:47 Ответить



Злий Конопляний Джмелик

@DimSel007

·26 авг.

Дмитро Котов, боєць 25 батальйону "Київська Русь" біжить 10 км марафон Морської піхоти США на двох протеза
Вісім українських воїнів зазнали поранень через російські обстріли Авдіївки, - українська сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 1642
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28.08.2021 17:54 Ответить
Дивно... Відповідь ракетним ударом з території Ізраїлю на обстріли арабів ніколи не заважала ізраїльтянам вести переговори будь з ким і будь-коли...
А тут "спровокувати"... "перед зустріччу з Байденом"... Гнилі відмазки - не більше, бо "просто пєрєстать стрєлять" від шизіка, в якого "війна в голові вже закінчена", а в очку путлєра воно бачить мир, повинне працювати. Інакше "путєну ніпанравітся"! А "та сторона", коли їй щось не подобається, дуже образливо називає найвеличнішого лідера Всесвіту, згортає фінансування і не дає розширювати бізнеси на московії. В бубочки псується настрій і воно плаче. А коли плаче, то мочить сльозами "коксовий" "трек" і мокрим не може його занюхать... Біда!
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28.08.2021 17:54 Ответить
Ранено 9 солдат. Бівают ранения что хуже смерти. Может пора применять Байрактары. Нахрена их было покупать?? Чтобы только показывать на парадах.Русские суки ******** все больше пользуясь безнаказанностью.
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28.08.2021 17:55 Ответить
( ..провокации, ...мы предупреждаем..), Понятно.., ТГК в полном составе на 25-ю мехколонну,в Авдосе, кирпичики разбирать. Там и предупреждайте сами себя ...(терпилы долбаные)
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28.08.2021 18:00 Ответить
Помните как *********, брызгала ядом за кричалку и злобно предупреждала о мести.... Жалко у нас президент Г@НДОН!
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28.08.2021 18:09 Ответить
Те що ********** ***** я згідний.
Але де командир бригади по КП якої нанесли вогонь?? Де *** він?
В сауні?? Може в розвідці???
Я думаю що в сауні і десь під Києвом
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28.08.2021 21:54 Ответить
Кто сам себя не защищает того никто не защитит. Афганистан пример.
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28.08.2021 18:29 Ответить
"Задачей противника является спровоцировать нас на не-адекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить об "... агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале - сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе - на тему участия США в таком урегулировании", - подчеркивается в сообщении. - что это за трэш? Зеленая сопля считает, что если мы не будем отвечать обстрелами на обстрелы с нами будут разговаривать Штаты? О чем можно разговаривать с людьми которые бояться давать сдачи врагу? Россияне нас обстреливают из 122 -мм, гибнут и получают ранения наши солдаты, а в ответ мы стреляем из крупнокалиберных пулеметов, ну типа мы же поддерживаем Минские соглашения... Это что ****, адекватный ответ? Адекватный ответ - это когда на 5 минут обстрелов россиян - наша арта должна работать 30-40 минут и разнести там все в пепел!!! К сожалению для этого развития событий нам нужен президент Украины, который хочет возврата украинских территорий и окончания войны! И увы это явно не президент 95-го квартала!
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28.08.2021 18:39 Ответить
Слуги кремлевского народа! Блд...
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28.08.2021 18:52 Ответить
Ця кров - на ратицях зеленої тварини.
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28.08.2021 19:14 Ответить
Да..... несколько дней тому, террорист Газы смертельно ранил военнослужащего Израиля, Израиль отреагировал - всю ночь бомбил военные базы Газы.
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28.08.2021 19:27 Ответить
Може вже час зелену суку на каштані вішати ?
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28.08.2021 22:31 Ответить
А потом волонтеры собирают деньги на лечение.Еслы вы там не уничтожаете врага,а только поставляете 300 в Украину зачем вообще там стоять? Где упреждающие удары по опорникам сепарни?При Порохе каждый день сепарня летала в небесах аки птицы,а сейчас вольготно и спокойно обстреливает наши тылы.Запускайте туда Азов или ПС-они точно ответят несмотря на приказы зеленых сцыкунов.
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28.08.2021 22:45 Ответить
Вісім українських воїнів зазнали поранень через російські обстріли Авдіївки, - українська сторона в ТКГ - Цензор.НЕТ 4757
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29.08.2021 00:32 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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29.08.2021 01:36 Ответить
 
 