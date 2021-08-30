Восемь украинских воинов получили ранения в результате российских обстрелов Авдеевки, - украинская сторона в ТКГ
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В результате обстрелов в районе Авдеевки в субботу, 28 августа, были ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.
"Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города, ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих. В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм соответственно, что запрещено Минскими соглашениями. На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал. Адекватный ответ на обстрелы предоставили ВСУ", - указывается в сообщении.
Украинская делегация в ТКГ подчеркивает, что целью обстрелов является провокация украинской стороны.
"Задачей противника является спровоцировать нас на не-адекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить об "... агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале - сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе - на тему участия США в таком урегулировании", - подчеркивается в сообщении.
По линии ТКГ и Министерства иностранных дел Украины направлены ноты в ОБСЕ.
Отмечается, что созыв внеочередного заседания Подгруппы по безопасности не планируется, поскольку украинская сторона ожидает отказа от российской стороны, как и в предыдущих двух случаях гибели и ранений украинских военнослужащих.
"Хотим предупредить граждан Украины, что на фоне и во время визита президента Зеленского в США, боевая активность со стороны противника может быть увеличена дополнительно, и к этому нужно быть ситуативно и морально готовыми", - подчеркивают в делегации.
Пожалуйста, подождите...
А в чем заключался этот адекватный ответ?? Грозили пальчиком? Стреляли из воздушек или рогаток??
У меня из окна Авдеевку видно...звуков ответки я не слышал....хотя обычно ответка куда более громкая чем прилеты в Авдеевку....
По данному факту возбуждено уголовное производство.
"Вот уже несколько часов прошло, как рашистская арта с подконтрольной Кремлю территории обстреляла Авдеевку. Даже движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено. А президент молчит. Может туда Монатика отправить или Ермака чтоб Зеленский хоть как-то отреагировал? А то, если его знакомых не задело, то он молчит. Но на передовой нет никого из близких Зеленкого. Нет, не было и не будет. И очень хочется все же услышать, что думает наш "величайший политический лидер современности" на эту тему. Уже 16-50, а он все никак не может решить высказать ли ему претензии "той стороне"? На то, что он назовёт Путина и Кремль инициаторами обстрела, я даже не рассчитываю. Он может украсть у россиян сентиментальную пробежку девочки во время шоу на День Независимости, а назвать президента РФ и сепаров ответственными за обстрелы не может. Такой вот у нас героический недогарант."
Что ещё надо ? Ждать пока всех не убьют или покалечат.
А у президента впереди гастроли в США.
27 хв ·
Через сьогоднішні обстріли Авдіївки артилерією російських окупаційних військ поранення та контузії отримали дев'ять українських військовослужбовців.
"Нужно просто перестать стрелять". В. Зеленський.
Якщо це сьогодні, то 28 серпня.
страшно представить, если бы оно, зелёное, кэрувало Украиной в 2014м..
спасибо жителям Кривбасса за прездобола - уссыкаса..(
ЗЫ и, если не понятно с самого начала, "некошерно" в ТОМ комменте не имеет никакого отношения к национальности и традициям, по-этому и взято в кавычки.. неужели всё так "плохо"?..)
""Ситуация в Афганистане ужасная и трагическая. И опасения Украины и не только Украины по этому поводу логичны. Но отход США из Афганистана не является сигналом отхода в целом", - заверил американский дипломат. Он обратил внимание на то, что страшилки об афганском сценарии активно продвигает Кремль и его пропагандистская машина. Верить им не стоит. Фрид отметил, что украинские власти, в отличие от афганских, борются (???) за свою страну и народ. "Афганское правительство не боролось за свой народ, оно сдалось. Афганские военные сдались (!!!)… Тяжело поддерживать власти, которые не борются за себя. Украинцы за себя борются. Украинцы не просят американцев биться вместо себя. Они просят только о помощи и поддержке для собственной защиты. Поэтому тут ситуация совсем другая", - сказал дипломат США".
Злий Конопляний Джмелик
@DimSel007
·26 авг.
Дмитро Котов, боєць 25 батальйону "Київська Русь" біжить 10 км марафон Морської піхоти США на двох протеза
А тут "спровокувати"... "перед зустріччу з Байденом"... Гнилі відмазки - не більше, бо "просто пєрєстать стрєлять" від шизіка, в якого "війна в голові вже закінчена", а в очку путлєра воно бачить мир, повинне працювати. Інакше "путєну ніпанравітся"! А "та сторона", коли їй щось не подобається, дуже образливо називає найвеличнішого лідера Всесвіту, згортає фінансування і не дає розширювати бізнеси на московії. В бубочки псується настрій і воно плаче. А коли плаче, то мочить сльозами "коксовий" "трек" і мокрим не може його занюхать... Біда!
Але де командир бригади по КП якої нанесли вогонь?? Де *** він?
В сауні?? Може в розвідці???
Я думаю що в сауні і десь під Києвом