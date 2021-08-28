Двум участникам столкновений под Офисом президента 14 августа объявлено о подозрении, - Нацполиция

Следователи полиции Киева под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили о подозрении двум участникам акции 14 августа возле Офиса президента, которые спровоцировали конфликт с правоохранителями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Напомним, что 14 августа этого года, полиция и военнослужащие Нацгвардии обеспечивали порядок и публичную безопасность во время акции у Офиса президента. На законное требование полицейских показать содержимое сумок для проверки наличия опасных предметов, активисты в категорической форме отказались от освидетельствования. В дальнейшем наиболее активные участники дали команду атаковать кордоны Национальной полиции и Нацгвардии", - указывается в сообщении.

В результате столкновений пострадали семь полицейских и один военнослужащий Национальной гвардии Украины.

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В рамках досудебного расследования правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двоих наиболее активных участников, которые призывали и первыми совершили противоправные действия. Ими оказались жители Черкасской области, 1990 и 1984 годов рождения.

Им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь пресс-служба "Национального корпуса" проинформировала, что подозрение было сообщено ветеранам полка "Азов" – главе Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрию Кухарчуку и Олегу Довбышу.