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Новости Происшествия
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Нацполиция (15731) Национальный корпус (393) Офис Президента (1692)

Двум участникам столкновений под Офисом президента 14 августа объявлено о подозрении, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи полиции Киева под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили о подозрении двум участникам акции 14 августа возле Офиса президента, которые спровоцировали конфликт с правоохранителями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Напомним, что 14 августа этого года, полиция и военнослужащие Нацгвардии обеспечивали порядок и публичную безопасность во время акции у Офиса президента. На законное требование полицейских показать содержимое сумок для проверки наличия опасных предметов, активисты в категорической форме отказались от освидетельствования. В дальнейшем наиболее активные участники дали команду атаковать кордоны Национальной полиции и Нацгвардии", - указывается в сообщении.

В результате столкновений пострадали семь полицейских и один военнослужащий Национальной гвардии Украины.

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В рамках досудебного расследования правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двоих наиболее активных участников, которые призывали и первыми совершили противоправные действия. Ими оказались жители Черкасской области, 1990 и 1984 годов рождения.

Им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь пресс-служба "Национального корпуса" проинформировала, что подозрение было сообщено ветеранам полка "Азов" – главе Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрию Кухарчуку и Олегу Довбышу.
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Топ комментарии
+12
А почему не объявлено подозрение тем, кто слил операцию по вагнеровцам или разграбил короновирусный фонд?
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28.08.2021 17:11
+8
Не может Зешобла объявлять себе подозрение , это же не входит в их планы>!
Их задача сливать Украину Северному врагу за соответствующую мзду 😡
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28.08.2021 17:23
+4
Когда уже будет объявлено хоть одному упырю с правительства и ВР , которые доводят народ до этого. Или все только в одну калитку.
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28.08.2021 17:12
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А почему не объявлено подозрение тем, кто слил операцию по вагнеровцам или разграбил короновирусный фонд?
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28.08.2021 17:11 Ответить
Не может Зешобла объявлять себе подозрение , это же не входит в их планы>!
Их задача сливать Украину Северному врагу за соответствующую мзду 😡
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28.08.2021 17:23 Ответить
у тебя есть факты или тебе кажется?)))
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28.08.2021 19:10 Ответить
🤖 бот, факт на лицо -
ИМИТАТОР 🤢🤡🐲
пляшет под дудку куратора гебни д'Ерьмака
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28.08.2021 20:45 Ответить
Когда уже будет объявлено хоть одному упырю с правительства и ВР , которые доводят народ до этого. Или все только в одну калитку.
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28.08.2021 17:12 Ответить
Народ с большим энтузиазмом возводил эту калитку. Причем сделал это сам, своими руками. И нацкорпус был активным ее строителем. Теперь в полном соответствии с логикой в нее и отгребает. Будет взрыв, конечно, калитку разнесет вклочья. Но я почему-то уверен, что ее тот же народ восстановит с еще бОльшим энтузиазмом. Для того, чтобы снова отгребать...
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28.08.2021 17:24 Ответить
Пусть только попрбуют! Этой банде мало не покажется!
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28.08.2021 17:20 Ответить
пойдешь на майдан?))) а за что? за нацжен? этих проплаченных обезьянок
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28.08.2021 19:12 Ответить
Зеублюдки , а что с тем нариком-рецидивистом , которого по вашему заказу использовали в покушении на Порошенко ? Украина превращается в малоКацапстан под руководством шмаркли 🤢🤡🐲
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28.08.2021 17:32 Ответить
а все потому что
Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами

Люди!! Зеленский вам ничего не обещал!
Он обещал олигархам ментам, прокуроским,судьям которые душили майдан
Бачіли очі що брали???
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28.08.2021 19:06 Ответить
Парадокс ситуации, что Нацкорпус привел к Власти Зеленского, срывая предвыборные митинги Президента Порошенко в Житомире, Чернигове, Киеве....
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28.08.2021 19:06 Ответить
Що стосовно тітушки, який зеленкою Пороха облив???
Знайшли???
Чи вже прикопали???
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28.08.2021 20:01 Ответить
Вопрос в последнем предложении лишний
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28.08.2021 20:47 Ответить
 
 