28 августа планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В субботу, 28 августа, в Киев прибудут три борта с эвакуированными из Афганистана, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заместитель министра рассказал в аэропорту "Борисполь", где приземлился первый борт с эвакуированными.
"На сегодняшний день планируется посадка трех бортов, на борту которых находятся около 360 человек. По предварительной информации ГУР Министерства обороны, около 80 граждан Украины на борту. После того, как состоятся все процедуры и проверка документов, мы сможем предоставить более точную информацию", - рассказал Енин журналистам.
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+18 дмитрий иванов 527db324
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+5 Диды Выпивали
показать весь комментарий28.08.2021 17:27
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Так а що там козирь пиз...дить? Хто взагалі кирує країною, агов 🤬
И что самое интересное что им пох на свою страну, было бы похавать и переспать. И очень обидно, что таких 73% так и осталось за 2 года зелевласти.
Все суда заворачивали туди...
С стороны Индийского в Красное море..
Набивали сколько толька влезет..
В 80-х...
це добре
на таке здатна лише потужна країна