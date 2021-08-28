РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11865 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Захват власти в Афганистане
4 335 35
Афганистан (599) эвакуация (1752) Енин (328)

28 августа планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

28 августа планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев, - МИД

В субботу, 28 августа, в Киев прибудут три борта с эвакуированными из Афганистана, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заместитель министра рассказал в аэропорту "Борисполь", где приземлился первый борт с эвакуированными.

"На сегодняшний день планируется посадка трех бортов, на борту которых находятся около 360 человек. По предварительной информации ГУР Министерства обороны, около 80 граждан Украины на борту. После того, как состоятся все процедуры и проверка документов, мы сможем предоставить более точную информацию", - рассказал Енин журналистам.

Читайте также: Все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан, эвакуированы, - Ермак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
А зачем мы перевозим ещё 280 человек? Скучно жить стало, заведём у себя маленький Кабул или кто-то деньги зарабатывает на перевозках?
показать весь комментарий
28.08.2021 17:18
+13
80 украинцев и 280 Мустафов Найемов
показать весь комментарий
28.08.2021 17:18
+5
за чьи бабки этот фестиваль счастья?
показать весь комментарий
28.08.2021 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а повезут их туда же, где местные жители будут кидать камни, как против ковидников
показать весь комментарий
28.08.2021 17:16 Ответить
Хто буде платити за цей цирк з евакуацією незрозуміло кого літаками ЗСУ?
показать весь комментарий
28.08.2021 18:42 Ответить
А зачем мы перевозим ещё 280 человек? Скучно жить стало, заведём у себя маленький Кабул или кто-то деньги зарабатывает на перевозках?
показать весь комментарий
28.08.2021 17:18 Ответить
а новость слышал, как 80 вооруженных афганцев "зайцами" в Киев прилетели на перегруженном украинском борту? Или сколько имеет Лукашенко с транзита "беженцев". Так что вариантов хватает
показать весь комментарий
28.08.2021 17:22 Ответить
.. а я тот думаю... что за бородачи по Крещатику ходят с автоматами..и в тюрбанах!!! А это их оказывается наш**перегруженный** украинский борт привёз?!))))
показать весь комментарий
28.08.2021 17:36 Ответить
ну автоматы у них в Борисполе вроде как отобрали. Баканов мамой клялся 28 серпня планується посадка трьох бортів із Афганістану, які евакуюють 360 осіб, зокрема 80 українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 4002
показать весь комментарий
28.08.2021 17:39 Ответить
за чьи бабки этот фестиваль счастья?
показать весь комментарий
28.08.2021 17:27 Ответить
какаяразніца?
показать весь комментарий
28.08.2021 17:29 Ответить
Сопле двух Найемов мало,они ще своих родаков 280 на наши шеи привезли
показать весь комментарий
28.08.2021 18:30 Ответить
80 украинцев и 280 Мустафов Найемов
показать весь комментарий
28.08.2021 17:18 Ответить
та може эти ребята как раз наоборот?совково-гэбнявого мустафу отмудохают? 28 августа планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев, - МИД - Цензор.НЕТ 9069бо там наверняка,счеты еще с 1989 ведутся
показать весь комментарий
28.08.2021 17:24 Ответить
https://censor.net/ru/news/3285063/vse_grajdane_ukrainy_kotorye_zahoteli_pokinut_afganistan_evakuirovany_ermak
Так а що там козирь пиз...дить? Хто взагалі кирує країною, агов 🤬
показать весь комментарий
28.08.2021 17:18 Ответить
За-ха-ха. Только что написал, что Дермаку верить нельзя 28 августа планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев, - МИД - Цензор.НЕТ 8284. Языком он уже всех украинцев эвакуировал, а на деле очередной звиздешь. Дермак он и есть дермак...
показать весь комментарий
28.08.2021 17:19 Ответить
Таки да,дерьмак-одно, это-другое дерьмо,лишшьбы шо...
показать весь комментарий
28.08.2021 17:47 Ответить
Енин наверное у бедосика наркотой затаривается!!!))) То у него Ил-76 украинский в Иран угнали.... то сейчас три борта ещё ожидает с Кабула. Кто бы ему подсказал..что три уже были...это четвёртый сегодня прилетел. От штырит первого Зама Кулебы... Конкретный наркоман!
показать весь комментарий
28.08.2021 17:21 Ответить
Так может и оплату за перевозку наркотой берут? Надо же величайшему откуда-то черпать вдохновение на озеленение (для начала вдоль впервые в мире отремонтированных дорог).
показать весь комментарий
28.08.2021 17:33 Ответить
..ну Вы знаете... там реально летят бесплатно. У бедосика давно налаженный канал поставки. Может быть на Енине он испытывает что то новенькое...более забористое...? Время покажет. Я тут недавно прочитал ..что наш народец уже полностью игнорирует маски... то подумал... Правильно Вовка сделал ..что деньги с Ковид-фонда на дороги ввалил. Толку было закупать кислород..концентраторы.. палаты оборудовать... лекарства там и прочее.... Быдло то само себя оберегать не желает... Плюёт на элементарные средства защиты... Так что бывают и у наркоманов случайные правильные идеи. Сейчас деревьев насадит.... )))
показать весь комментарий
28.08.2021 17:43 Ответить
Наш народец так и не понял что такое право на выбор. Нашему народцу здесь и сейчас. И сразу плюшки, плюшки, плюшки... А за это ничего делать не надо. У нашего народца самочки не одевают маски всего по одной причине: помада на губах будет размазана, ну а самцы народца обладают с детства иммунитетом Ахиллеса, и не по-пацански тряпки на лице носить.
И что самое интересное что им пох на свою страну, было бы похавать и переспать. И очень обидно, что таких 73% так и осталось за 2 года зелевласти.
показать весь комментарий
28.08.2021 18:39 Ответить
У нас они за месяц станут гордыми и своими.
показать весь комментарий
28.08.2021 17:35 Ответить
99%,что они паспорта України прямо в аеропорту купили.
показать весь комментарий
28.08.2021 18:34 Ответить
Да не смешите. 280 человек-это сотая доля капли в море. Тысячи растворятся "не слышно, не видно", а тут какие-то 280 человек. Не утрируйте.
показать весь комментарий
28.08.2021 17:38 Ответить
Nasi na meste otobrali bolsinstvo deti i perevociki angliski xoroso znajucyje28 серпня планується посадка трьох бортів із Афганістану, які евакуюють 360 осіб, зокрема 80 українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 6722
показать весь комментарий
28.08.2021 18:08 Ответить
Perevociki daze nagradi prinesli sto polucili ili diplomi s blagodarstvom prinesli saboj sto rabotali imeno u nasix soldat perevocikami.Kazetsia vsex proverili
показать весь комментарий
28.08.2021 18:14 Ответить
Зато в Киеве эти зверушки станут хозяева жизни. А работать они все равно не будут, надеюсь, вскоре подадутся в Европу, на пособия к Макрель, она тетка добрая, навезла в Германию и Европу много-много диких обезьян, а европейцы теперь содержат этих зверушек и их многочисленный приплод.
показать весь комментарий
29.08.2021 07:31 Ответить
Жека харе афганские кизяки курить.
показать весь комментарий
28.08.2021 17:36 Ответить
Следующий вариант ковида афганский.
показать весь комментарий
28.08.2021 17:41 Ответить
Бачив драп з Адену(Південний Ємен) када власть поменялась....
Все суда заворачивали туди...
С стороны Индийского в Красное море..
Набивали сколько толька влезет..
В 80-х...
показать весь комментарий
28.08.2021 17:46 Ответить
Вывозят 360, из них 80 украинцев, остальные кто, москали?? А значительная часть украинцев осталась в Афгане, мест не хватило?
показать весь комментарий
28.08.2021 17:53 Ответить
Фамилия Михельсон относится к так называемым «патронимическим» еврейским фамилиям, т.е. к фамилиям, образованным от мужских личных имен. Как правило, таким именем служило имя отца или деда, однако оно было не случайным, а родовым, «династическим» именем, передававшимся из поколения в поколение. 28 серпня планується посадка трьох бортів із Афганістану, які евакуюють 360 осіб, зокрема 80 українців, - МЗС - Цензор.НЕТ 1676
показать весь комментарий
29.08.2021 01:28 Ответить
Україна допомагає іншим народам
це добре
на таке здатна лише потужна країна
показать весь комментарий
28.08.2021 18:31 Ответить
80 ukrainziv i 280 avganziv yaki zaplatyly nashym *dyplomatam* sotni tysyach dolariv!!! Dlya blizira vizmut trjoh evropeyziv!!!
показать весь комментарий
28.08.2021 19:01 Ответить
и теперь везите их в Новые Санжары ,что б неповторилось того что с узанськими терпилами было
показать весь комментарий
28.08.2021 20:19 Ответить
 
 