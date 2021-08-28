С начала суток было 13 нарушений перемирия, ранено и травмировано 8 украинских воинов, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала этого периода зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: Неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреляли наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевка из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.
У населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Водяного у Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.
Вблизи Травневого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.
Наши воины оказали адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм".
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tZE inform
@tZEinform
·6 мин
Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
Раненым - выжить!
А по факту там уже одни орки с промытыми мозгами начиная с 7 летних детей и заканчивая дряхлыми пенсами.
Швидкого одужання нашим захисникам.
Зеля - сцикло. І це щонайменьше...
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Для всех Артиллерия предназначенная для подавления огневой активности не входит в состав передовых частей. а сосредоточена , как положено в глубине позиций - 10-12 км. И он подчиняется исключительно командованию сектором. Следовательно может быть задействована только после их приказа . Командир сектора обязан доложить командованию ООС о задействовании артиллерии. И если командование ООС сочтет нужным такого разрешения может и не дать. как в случае с Авдеевкой.
Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
барракуда
@blokh22
·4 ч
Это и есть адекватный ответ на обстрелы росии?
Кернес поза політикою!
@MinimalDisco
· 9 чЧерез швидке закінчення війни рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено. З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине