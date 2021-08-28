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обстрел (20139) Донбасс (26945) Авдеевка (2203)

С начала суток было 13 нарушений перемирия, ранено и травмировано 8 украинских воинов, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

С начала суток было 13 нарушений перемирия, ранено и травмировано 8 украинских воинов, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала этого периода зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: Неподалеку Троицкого  враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреляли наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восемь украинских воинов получили ранения в результате российских обстрелов Авдеевки, - украинская сторона в ТКГ

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевка из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

У населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного у Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи Травневого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Смотрите также: "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки. ВИДЕО

Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Наши воины оказали адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, что  заставило врага прекратить огневую активность.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники выпустили по Авдеевке более 20 мин 120 мм. Результаты обстрела. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+14
С начала суток было 13 нарушений перемирия, ранено и травмировано 8 украинских воинов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9765 Та хватит уже бубнить про это перемирие. Нет никакого перемирия. Есть .ер знает что. Одна сторона стреляет когда хочет, и из чего хочет, а второй запрещают отвечать, как вчера в Авдеевке. Придерживаться перемирия в таком виде - идиотизм.
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28.08.2021 18:16
+10
Сколько можно называть ежедневные убийства «перемирием»? Хватит удовлетворять криворагульного нарика на подтанцовке путлера ! Сколько сотен военных убито и ранено при этом уклонисте-предателе , называющим УБИЙЦУ-***** миролюбцем (побачив мир)
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28.08.2021 18:25
+9



tZE inform

@tZEinform

·6 мин

Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
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28.08.2021 18:23
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В порядке подготовки з визиту Зеленского в США со стороны Путина?!
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28.08.2021 18:14 Ответить
Сколько можно называть ежедневные убийства «перемирием»? Хватит удовлетворять криворагульного нарика на подтанцовке путлера ! Сколько сотен военных убито и ранено при этом уклонисте-предателе , называющим УБИЙЦУ-***** миролюбцем (побачив мир)
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28.08.2021 18:25 Ответить
С начала суток было 13 нарушений перемирия, ранено и травмировано 8 украинских воинов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9765 Та хватит уже бубнить про это перемирие. Нет никакого перемирия. Есть .ер знает что. Одна сторона стреляет когда хочет, и из чего хочет, а второй запрещают отвечать, как вчера в Авдеевке. Придерживаться перемирия в таком виде - идиотизм.
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28.08.2021 18:16 Ответить
На самом деле не сопоставлял по времени произошедшие события. Но думаю, что это ответочка на высказывания пятого президента. Типо намёк- попробуй только шестой (действующий), подобное ляпнуть.
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28.08.2021 18:18 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·6 мин

Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
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28.08.2021 18:23 Ответить
Нє всьо так адназначна, нада разабраться кто пєрвий начал
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28.08.2021 18:35 Ответить
Півшостий вражина.
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28.08.2021 18:41 Ответить
Режима ЧЕГО?! Козлы вонючие...
Раненым - выжить!
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28.08.2021 18:46 Ответить
если орки шмалят крупняком по Авдеевке то почему не вь..ать тем же по Донецку, Макеевке и что там еще рядом!..чего с ними цацкаются то?! Від початку доби було 13 порушень перемир'я, поранено та травмовано 8 українських воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 760
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28.08.2021 19:00 Ответить
Так все ж орут что там якобы много проукраински настроеных граждан.
А по факту там уже одни орки с промытыми мозгами начиная с 7 летних детей и заканчивая дряхлыми пенсами.
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28.08.2021 20:01 Ответить
Хто буде захищати "уставших от войни", коли під прикриттям "режиму пліснявої тиші", переб'ють і перекалічать всіх військових?

Швидкого одужання нашим захисникам.
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28.08.2021 19:09 Ответить
Нема слів цензурних...
Зеля - сцикло. І це щонайменьше...
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28.08.2021 19:42 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Для всех Артиллерия предназначенная для подавления огневой активности не входит в состав передовых частей. а сосредоточена , как положено в глубине позиций - 10-12 км. И он подчиняется исключительно командованию сектором. Следовательно может быть задействована только после их приказа . Командир сектора обязан доложить командованию ООС о задействовании артиллерии. И если командование ООС сочтет нужным такого разрешения может и не дать. как в случае с Авдеевкой.

Сегодня во время массового обстрела позиций наших войск под Авдеевкой , стоившего жизни уже двоим нашим солдатам, твари из штабов верховного главнокомандующего Зеленского так и не дали разрешения артиллерии на подавление огня !
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28.08.2021 21:16 Ответить



барракуда

@blokh22

·4 ч

Это и есть адекватный ответ на обстрелы росии?

Кернес поза політикою! Від початку доби було 13 порушень перемир'я, поранено та травмовано 8 українських воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6042Від початку доби було 13 порушень перемир'я, поранено та травмовано 8 українських воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6042

@MinimalDisco

· 9 чЧерез швидке закінчення війни рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено. З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине
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28.08.2021 21:49 Ответить
През Зеленский! Сколько ты еще будешь убивать украинских солдат?
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28.08.2021 22:05 Ответить
запрет власти на открытие ответного огня ,сознательное разложение боевого духа армии и желания служить в такой армии.
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28.08.2021 22:41 Ответить
Від початку доби було 13 порушень перемир'я, поранено та травмовано 8 українських воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9190
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29.08.2021 00:28 Ответить
Радує прогноз погоди на осінь. В жовтні заморозки обіцяли. Треба клована гнать.
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29.08.2021 02:15 Ответить
 
 