На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присвоили почти 2 млн грн зарплаты подчиненных, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему, организованную чиновниками одного из филиалов АО "Укрзализныця" в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, преступную схему реализовали должностные лица структурного подразделения филиала "Пассажирская компания".

"В последние годы руководство вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивали", - отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, таким образом присвоили почти 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на заработную плату работникам.

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"Во время обысков на рабочих местах участников схемы правоохранители обнаружили документальные материалы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия. Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности проходила совместно с представителями Харьковского ТУ Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" и под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры Харькова", - говорится в сообщении.

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