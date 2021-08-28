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На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присвоили почти 2 млн грн зарплаты подчиненных, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Харьковщине чиновники

Служба безопасности Украины разоблачила схему, организованную чиновниками одного из филиалов АО "Укрзализныця" в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, преступную схему реализовали должностные лица структурного подразделения филиала "Пассажирская компания".

"В последние годы руководство вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивали", - отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, таким образом присвоили почти 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на заработную плату работникам.

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"Во время обысков на рабочих местах участников схемы правоохранители обнаружили документальные материалы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия. Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности проходила совместно с представителями Харьковского ТУ Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" и под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры Харькова", - говорится в сообщении.

На Харьковщине чиновники Укрзализныци присвоили почти 2 млн грн зарплаты подчиненных, - СБУ 01

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Угу..Серлещ уважно наглядає. На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присвоили почти 2 млн грн зарплаты подчиненных, - СБУ - Цензор.НЕТ 3647
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28.08.2021 18:35
+6
Блин,не пойму и почему работяги в Польшу едут,а чиновники и силовики и прокурорские нет?
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28.08.2021 18:50
+6
Дадуть в суді хабар і виявиться, що вони взірець порядності і стали жертвами наклепів, а все нараховане робітники самі уклінно просили їм не видавати, а залишити собі. Звісно, після цього "чесний та непідкупний" суд призначить їм компенсацію за вимушені прогули, моральну шкоду і т.п. А далі відновлення на посадах з подальшим підвищенням, адже в країні бракує "цінних" кадрів.
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28.08.2021 19:31
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честный лещ сработал
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28.08.2021 18:32 Ответить
Угу..Серлещ уважно наглядає. На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присвоили почти 2 млн грн зарплаты подчиненных, - СБУ - Цензор.НЕТ 3647
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28.08.2021 18:35 Ответить
За украденные 2 млн в худшем случае дадут домашний арест. Это ж не патриоты или ветераны, которых держали бы в сизо даже без улик и состава преступления
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28.08.2021 18:34 Ответить
Вот дурачьё. Это в советские времена такое работало. Сейчас в век компьютеризации всё на поверхности(даже копать особо ненужно). А если кто думает, что не на поверхности, т.к "работает". То просто ещё не время и по каким-то причинам решили придержать "сюрприз". "WhatsApp" прослушивают без проблем, а эти средневековые схемы используют На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присвоили почти 2 млн грн зарплаты подчиненных, - СБУ - Цензор.НЕТ 2152
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28.08.2021 18:39 Ответить
так и знал шо достанется журналисту, тока шо слушал с час его пару роликов - но блин, там есть и те шо побольше "получают", а Сергей сказал шо часть з.п. отдает на закупки и покупки.
и да - посмотрите про 25 машин и 20 и больше квартир и прочего у Дубинского. он сам высрал: Так это Бигус еще не все раскопал(!!)
прикиньте цинизм?
а Лещенко за одну сраную квартиру долбят как будто это он отжал у пусина д.вор.ец на геленжике. смешно и мерзко между прочим. у Лещенко же и жена тоже не за сто баксов работает на минуточку.

правда ватница, и вот за это Лещенку надо бы и толстую струю "обожания" прямо в рожу спрямувать На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присвоили почти 2 млн грн зарплаты подчиненных, - СБУ - Цензор.НЕТ 3835
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28.08.2021 18:48 Ответить
Блин,не пойму и почему работяги в Польшу едут,а чиновники и силовики и прокурорские нет?
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28.08.2021 18:50 Ответить
Да, они бы в Польше ещё больше взяток собрали, чем в Украине.
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28.08.2021 20:23 Ответить
Сомневаюсь.Такая хрень возможна только у нас.
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28.08.2021 20:58 Ответить
а , фули сэрлесчу в камфортном кабинете да с миллионной зарплатой да не быковать
када машинисты умирают от сердечных приступов в жару прямо на рабочем месте ...
шерифы гаварят, шо это - проблемы индейцев
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28.08.2021 19:03 Ответить
Дадуть в суді хабар і виявиться, що вони взірець порядності і стали жертвами наклепів, а все нараховане робітники самі уклінно просили їм не видавати, а залишити собі. Звісно, після цього "чесний та непідкупний" суд призначить їм компенсацію за вимушені прогули, моральну шкоду і т.п. А далі відновлення на посадах з подальшим підвищенням, адже в країні бракує "цінних" кадрів.
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28.08.2021 19:31 Ответить
Если безнаказанно процветает воровство и казнокрадство в госаппарате, то значит страной руководит Её Величество Мафия.
Поэтому мы треть столетия топчемся на месте и все надеемся на "чудо-выборы" которые дадут нам доброго царя, где-то подспудно осознавая, что нам кандидатов для голосования подбирают стоящие в тени всё те же олигархи-мафиози паразитирующие в стране.
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28.08.2021 19:48 Ответить
Держи, держи вора, поймать его пора,но всем известно - что не пойманый - не вор.... Цитата если чьо...
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28.08.2021 20:39 Ответить
Подохшего уже крымнашиста...
Скоро они все подохнут...
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28.08.2021 21:55 Ответить
А что по этому поводу скажет главный борцун с коррупцией , очкозавр Укрзализныци😁😁😁
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28.08.2021 20:56 Ответить
чиновники "Укрзализныци" присвоили почти 2 млн грн зарплаты подчиненных

На харьковщине живет быдло - посмотрите, кого 30 лет выбирает харьковское быдло в Раду, например.
"Их должно резать или стричь" - сказал про быдло классик...
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28.08.2021 21:53 Ответить
интересно, они эти деньги задекларируют ? иначе как они ими пользоваться собирались ?
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29.08.2021 01:47 Ответить
Чиновники для Зели союзники. Зеля проблемы с декларированием не чиновникам устраивает, а трудовому народу и в первую очередь среднему классу.
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29.08.2021 07:08 Ответить
 
 