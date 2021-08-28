На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присвоили почти 2 млн грн зарплаты подчиненных, - СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила схему, организованную чиновниками одного из филиалов АО "Укрзализныця" в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, преступную схему реализовали должностные лица структурного подразделения филиала "Пассажирская компания".
"В последние годы руководство вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивали", - отмечается в сообщении.
По данным правоохранителей, таким образом присвоили почти 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на заработную плату работникам.
"Во время обысков на рабочих местах участников схемы правоохранители обнаружили документальные материалы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия. Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности проходила совместно с представителями Харьковского ТУ Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" и под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры Харькова", - говорится в сообщении.
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и да - посмотрите про 25 машин и 20 и больше квартир и прочего у Дубинского. он сам высрал: Так это Бигус еще не все раскопал(!!)
прикиньте цинизм?
а Лещенко за одну сраную квартиру долбят как будто это он отжал у пусина д.вор.ец на геленжике. смешно и мерзко между прочим. у Лещенко же и жена тоже не за сто баксов работает на минуточку.
правда ватница, и вот за это Лещенку надо бы и толстую струю "обожания" прямо в рожу спрямувать
када машинисты умирают от сердечных приступов в жару прямо на рабочем месте ...
шерифы гаварят, шо это - проблемы индейцев
Поэтому мы треть столетия топчемся на месте и все надеемся на "чудо-выборы" которые дадут нам доброго царя, где-то подспудно осознавая, что нам кандидатов для голосования подбирают стоящие в тени всё те же олигархи-мафиози паразитирующие в стране.
Скоро они все подохнут...
На харьковщине живет быдло - посмотрите, кого 30 лет выбирает харьковское быдло в Раду, например.
"Их должно резать или стричь" - сказал про быдло классик...