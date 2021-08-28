РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11969 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Захват власти в Афганистане
6 924 152
Афганистан (599) эвакуация (1752) Енин (328)

Украина действует эффективнее, чем часть стран НАТО, - замглавы МИД Енин об эвакуации людей из Афганистана

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина действует эффективнее, чем часть стран НАТО, - замглавы МИД Енин об эвакуации людей из Афганистана

Украина проводит эвакуацию своих граждан из Афганистана не хуже, чем некоторые страны, входящие в НАТО. Об этом 28 августа после прибытия в аэропорт Борисполь очередного самолета с эвакуированными заявил заместитель министра иностранных дел Украины.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ГОРДОН".

"Украина не оставляет своих людей. Это один из главных принципов стратегии внешней политики, которую имеет на сегодняшний день Украина. Мы действуем эффективно и часто эффективнее, чем значительное количество стран – членов НАТО. Мы продемонстрировали в эти дни, что ценность людей, их жизнь и здоровье являются действительно первоочередным приоритетом нашего государства", – сказал украинский дипломат.

По его словам, украинцев эвакуировали "фактически из афганского ада".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 28 августа планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев, - МИД

"Мы продолжаем эту работу, несмотря на сверхсложные условия, с которыми мы сталкиваемся. Безусловно, к нам обращаются и наши международные партнеры, чтобы предоставить помощь в эвакуации их граждан. Для нас ключевым приоритетом являются граждане Украины. Тем не менее, если есть свободные места, мы предоставляем руку помощи другим нашим международным партнерам", – объяснил Енин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан, эвакуированы, - Ермак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Это тот,который слил,что наш самолёт "угнали"?
показать весь комментарий
28.08.2021 18:41
+11
Откуда ты скопипастил московитское инфодерьмо?
показать весь комментарий
28.08.2021 18:56
+11
Говнобот, на бутылку
показать весь комментарий
28.08.2021 18:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зеленые слуги какого народа?
показать весь комментарий
28.08.2021 18:49 Ответить
Чуваки, які не здатні домовитись один з одним, щоб оприлюднювати одну цифру кількості українських громадян в Афгані, вчергове триндять, шо вони чемпіони.
Тепер вони вже кращі за НАТО ....
показать весь комментарий
28.08.2021 18:49 Ответить
Нічого дивного, вони ще і чемпіони по боротьбі з КОВІДом.
показать весь комментарий
28.08.2021 19:31 Ответить
Зеленые чемпионы по чемпионству на чемпионате чемпионов, но они даже не догадываются что являются участниками чемпионата по дебилизму, ими же самими и организованном.
показать весь комментарий
29.08.2021 16:27 Ответить
Енин прав. Сообщество коррупционеров таки способно действовать более эффективно, чем сообщество толерастов и феминисток.
показать весь комментарий
28.08.2021 18:56 Ответить
а чо ж тогда толерасты и феминистки лидеры по развитию экономики и общества,
а скрепные коррупционеры ничего толкового создать не могут? Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 9404
показать весь комментарий
28.08.2021 19:09 Ответить
Толерасты и феминистки совсем не лидеры, они живут за счёт достижений предыдущих поколений и их ждёт развал и захват "варварами", как это было у Римской империи. Скрепные - отдельный вопрос. А наши коррупционеры вполне способны действовать решительно, когда им это выгодно.
показать весь комментарий
28.08.2021 23:34 Ответить
ну то скажи спасибо своим дедаваивалам...шо они всю жизнь посвятили захватам чужих империй и остались с неприкрытым задом сами
показать весь комментарий
29.08.2021 08:15 Ответить
Если благодарность дедоваивалам помогла тебе решить твои проблемы, то не нужно советовать этот способ посторонним для тебя людям. Потому что у этих людей, скорее всего, нет таких проблем)
показать весь комментарий
29.08.2021 16:36 Ответить
та да...у них проблемы-развал и захват варварами чужих империй Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 6380
показать весь комментарий
29.08.2021 19:37 Ответить
за что ж ты, феминист, тогда своих дедоваивал благодарил?
показать весь комментарий
29.08.2021 21:07 Ответить
не отвлекайся...анализируй перспективы падения доллара и возможности оккупации толерастов с феминистками Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 1717
показать весь комментарий
29.08.2021 21:12 Ответить
я вижу, тебя в Одессе вчера хорошо проанализировали твои позащитные)
показать весь комментарий
29.08.2021 21:18 Ответить
кацапа,а шо ты по все по таким новостям шаришься?где нетрадиционная любовь...шота личное? Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 682латентность наружу пробивается?чего оно тебя так цепляет то?
показать весь комментарий
29.08.2021 21:25 Ответить
кацапа - это твой папа) говоришь, ведешь статистику посещений пользователями новостей "где нетрадиционная любовь"... ты сам себя спалил, птица ты с гребнем)
показать весь комментарий
29.08.2021 21:38 Ответить
Олег Леусенко

Московия никогда не будет процветающей из-за россиян (доказательства)

1) Россияне очень агрессивны. Им это нравится, считают агрессию силой и менталитетом

2) Россияне обожают хамить, они мат считают частью величия и культуры

Любой спор с расеянцами кончается переходом на личности.

3) Российский менталитет застрял в рабовладельческом строе. Россияне полностью зависят от барина, они за него врут, они за него могут умереть. Подчинение и безоговорочное принятие позиции властей - вот особенность россиян

4) Россияне очень инфантильны, не умеют нести ответственность и принимать решения, им всегда нужен пинок от начальства:
Артиллеристы, Сталин дал приказ
Партия сказала надо
План Путина
Зачем РФ воюет на Донбассе? - расеяхи ответят: США бомбили Ирак, а в Европе Крестовые походы

От вопроса зачем воюет РФ - расеяха уйдет или придумает сказки про бэндэровцев, базы НАТО, фашистов, скажет - ихтамнет.

5) Власть для россиян - неприкосновенна. Инфантилизм + рабовладение

6) Россияне никогда и ни в чем не виноваты. У любого события на РФ есть свое объяснение.

6.1) Россияне не извиняются И любое извинение считают унижением. Он трижды объяснит, почему именно вы виноваты.

7) Воровство и обман - часть менталитета россиян.

8) Россиянам нравится подчиняться

9) Россияне не верят, что где-то может быть лучше и не верят в справедливость

10) Россияне не хотят жить лучше, им нравится терпеть невзгоды. Интересы Москвы важнее интересов людей, мужики, которые бреются топором и открывают консервы зубами - герои. При этом Московия - богатейшая страна на этой планете, россияне уверены, что надо не жить, а выживать

11) Россиянам нужен враг. Это стимул и оправдание. Любую проблему расеяхи свалят на врага "в подъезде обама нассал"

12) Россияне мечтают о великой войне. Жить в мире у них не получается История Московии состоит из 3 этапов - подготовка к войне, война, восстановление после войны

13) Россияне готовы умереть за родину, но не хотят за нее жить Отара штампуется Кремлем для траты ее в войнах

14) Россияне не ценят жизнь

15) Россиянам не интересно 76% расеях никогда не были за границей. Наука и образование на РФ практически исчезли Россияне не учатся и не хотят

16) Россияне любят врать, не имеют своего мнения или готовы им поступиться по указке власти. Особенно любят они врать во благо барина

17) Россияне любят, кто их уничтожает Петр, Ленин, Сталин - при них Московия/СССР несли самые большие потери. Расеяхи считают унижение - заботой

18) Расеяхи не доверяют никому кроме своего круга

19) Расеяхи очень обидчивые, театрально оскорбляются, считают это частью своей духовности

20) Расеяхи обожают русофобию, носят ее на знаменах. Как только расеях упрекают в чем-то, они с наслаждением мазохиста жалуются на русофобию

21) Россияне обожают судить о незнакомых им вещах, но обожают учить вас жить Любой расеянец - "специалист" по всем вопросам

22) Россияне ненавидят соседей. Кто не с нами - тот под нами. Это особенность крепостного права, когда все крепостные обязаны были принимать мнение барина

23) Россияне глупы и плохо образованы.

24) Расеяхи назначают себе "великих" врагов - величие врага как бы передается и расеяхам.

27) Россияне считают себя незаменимыми - Европу от фашизма спасли они, все 6 лет войны только и ждали, когда расеяхи их спасут. Санкции РФ разорят ЕС

Россияне уверены, что без их газа вся планета замерзнет, а без "духовности" изойдет на людоедство, бородатых женщин и однополые браки.

28) Россияне искренне могут любить делать зло. Тут и добавить нечего, московиты одобряют воров, бандитов, людоедскую власть

показать весь комментарий
29.08.2021 21:55 Ответить
Мне очень жаль, что твоей Кацапии капец... Но приятно, что ты это осознал)
показать весь комментарий
30.08.2021 00:00 Ответить
"Мы продемонстрировали в эти дни, что ценность людей, их жизнь и здоровье являются действительно первоочередным приоритетом нашего государства", - расскажи это беззащитным солдатам на передовой и жителям Авдеевки.
показать весь комментарий
28.08.2021 19:05 Ответить
Та тут у них, звиняйте, язик в жопу залазить.
показать весь комментарий
28.08.2021 19:33 Ответить
смешные боты

думают отметками "спам" перебить реальность

это реальность переламает их
показать весь комментарий
28.08.2021 19:06 Ответить
вот-вот
показать весь комментарий
28.08.2021 19:08 Ответить
спам твоя реальность,лапоть Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 558
показать весь комментарий
28.08.2021 19:10 Ответить
ты здесь точно так же ныл про "неопасность короны"
это было в декабре 2019-го
я прекрасно запомнил твой глупый ник
реальность разорвала тебя
здесь будет точно так же
показать весь комментарий
28.08.2021 19:23 Ответить
скрины давай,лапоть....ни ума у тебя,ни памяти Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 5613.впрочем,на лахте все такие
показать весь комментарий
28.08.2021 19:47 Ответить
я тебя прекрасно помню
листать форумы двухгодичной давности мне просто лень
но это можешь сделать ты - освежить свою память, как у гуппи
показать весь комментарий
28.08.2021 19:51 Ответить
ты себя то не каждый день помнишь Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 7367
показать весь комментарий
28.08.2021 20:08 Ответить
Задолбали уже зелёные вредители своим хвастовством. Вы бы, мрази, Ярослава Журавля эвакуировали. Убийцы наших героев...
показать весь комментарий
28.08.2021 19:07 Ответить
ну да, "эффективнее" чем в Авдеевке - там хоть на самолётах вывозят а тут осталось под бомбами сидеть.... Україна діє ефективніше, ніж частина країн НАТО, - заступник глави МЗС Єнін про евакуацію людей з Афганістану - Цензор.НЕТ 3598
показать весь комментарий
28.08.2021 19:10 Ответить
Країни НАТО афганців в Туркменію, Узбекістан і в Пакістан звозять. Доречі.
показать весь комментарий
28.08.2021 19:14 Ответить
Якщо послухати "зелених" то у нас усе "найефективніше" в т.ч. боротьба з корупцією та реформи. От тільки реформи це чергове підняття цін та тарифів, а боротьба з корупцією полягає в тому, що вони її очолили. Такі "ефективні" що аж лячно.
показать весь комментарий
28.08.2021 19:17 Ответить
Так триндіти не мішки ж тягати, ляп, ляп як корова на асфальт.
показать весь комментарий
28.08.2021 19:35 Ответить
Мы своих террористов почти победили, загнали их под веник, а НАТО не может с талибами разобраться.
показать весь комментарий
28.08.2021 19:29 Ответить
Залишилося тільки "Епіцентру" зафрахтувати "Мрію", є шанс "під шумок" розширити асортимент не тільки господарчих товарів.
показать весь комментарий
28.08.2021 19:40 Ответить
Господи, які ж вони пі*боли, вони ще не сказали що американці і поляки вже збирають валізи їхати жити до нас?
показать весь комментарий
28.08.2021 19:41 Ответить
молодці
показать весь комментарий
28.08.2021 19:42 Ответить
Ви вже були чемпіонами по боротьбі з КОВІД...
Краще б мовчав...
показать весь комментарий
28.08.2021 19:44 Ответить
Какое достижение,на медаль тянет.Да пох нашу эвакуацию,нормальные уехали оттуда давно,а те дебилы,что еще сидели там,пох на них
показать весь комментарий
28.08.2021 19:49 Ответить
Это с новостей,как какого то дурачка с отдыха на карантине назад вернули)))по новостям неделлю гримело
показать весь комментарий
28.08.2021 19:51 Ответить
А як евакуювати Журавля, чи дати відповідь росіянам на обстріли Авдіївки, то вся ОПУ обдристала свої штані. Тому треба терміново розказати про блєстящу евакуацію на космолєтах Зеленського.
показать весь комментарий
28.08.2021 19:52 Ответить
ладно, ребята, все - мир
я немного несдержан в эмоциях
но это не повод записывать меня в кацапы, ольгинцы и на этом основании спамить
показать весь комментарий
28.08.2021 19:59 Ответить
куйло они лишним словом злить не хотят, а закидоны в сторону нато когда это совсем не нужно - пожалуйста... ну и зебилы
показать весь комментарий
28.08.2021 20:19 Ответить
Кондом енин не хочет обьяснить почему страны нато не позволяют безнаказанно обстреливать своих солдат, а зе-лох - позволяет?! Может потому что зе-чмо воююет на стороне тех кто обстреливает ВСУ?!!
показать весь комментарий
28.08.2021 20:29 Ответить
как задолбали эти нахваливающие друг друга (и питуха)))) кукушки...
(это из басни Крылова)))))
показать весь комментарий
28.08.2021 20:32 Ответить
Мне эта хвальба самих себя напоминает Северную Корею..., которая "выиграла" чемпионат мира по футболу - для ушей своих верно подданных...
показать весь комментарий
28.08.2021 21:10 Ответить
Видимо, пора НАТО вступать в Украину.
показать весь комментарий
28.08.2021 21:25 Ответить
Потемкинские деревни это традиционный москальский инструментарий он в Украине не работает, разная метальность. В Кацапстане шапками закидывают, все главные открытия в мире у них сделали, через 100 лет будкт писать что они смартфон изобрели раньше Стив Джобса. А у нас народ начальству традиционно не верит и на басни держит фигу. Енини дурак.
показать весь комментарий
28.08.2021 21:37 Ответить
а шо такое? цей Єнин ну просто розпоясався, то віщує, що іранці вкрали літак (сів на дозаправку) бо в Кабул потрібно летіти із своїм паливом. А потім виявилося, що то тупість Єніна, тепер, коли запахло жареним,всіх хвалить. Брак кадрів у дуета.всі хочуть працювати. але вже ніхто не хоче давати "вперед"
показать весь комментарий
28.08.2021 21:57 Ответить
Восемь украинских воинов получили ранения в результате российских обстрелов Авдеевки-"ну почему мы не в нато от такой почти ежедневной "зеленой" эфективности?
показать весь комментарий
28.08.2021 22:44 Ответить
самолет вроде наш, а движки чо не наши? бармалеи поменяли?
показать весь комментарий
28.08.2021 23:02 Ответить
хорошо.
показать весь комментарий
29.08.2021 02:10 Ответить
Для зебилов прокатит.

Из Афгана эвакуировано больше 9000 человек.
Украина с подбрехеньками эвакуировала только 600.
показать весь комментарий
29.08.2021 02:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 