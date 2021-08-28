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Массовая вакцинации от COVID-19 позволит избежать локдауна даже при росте заболеваемости, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Массовая вакцинации от COVID-19 позволит избежать локдауна даже при росте заболеваемости, - Ляшко

Если большинство украинцев будут вакцинированы от коронавируса, нагрузка на систему здравоохранения может не вырасти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Кузин (главный санитарный врач. - Ред.) говорил о том, что происходит рост, и по факту октябрь-ноябрь у нас период роста случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому можем прогнозировать, что если вы не будете вакцинироваться, то в этот период может быть обострение. Будет ли локдаун, не будет ли, все зависит от индикаторов, которые выписаны в опубликованном постановлении №1236 о карантине", - сказал Ляшко.

По его словам, массовая вакцинация может позволить избежать нагрузки на систему здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре, - Кузин

"Если мы будем активно вакцинироваться, то даже при росте количества случаев коронавирусной болезни по факту можем не иметь той нагрузки на систему здравоохранения, которая была в феврале-марте и октябре-ноябре. И это позволит нам проходить рост без жестких карантинных ограничений", - отметил он.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Израиль провел массовую вакцинацию, но коронабесие не думает (и не думало) отступать.
Ляшко тварь вы угрохали медицину, теперь болезней нет, одно ковидло. Вы просто куклы. Я вас презираю.
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28.08.2021 19:19
+8
Израиль
При населении в четыре раза меньше....а вакцинации в 67 с лишним процента...там болеет коронавирусом 75 584 человек .а в Украине при населении в четыре раза выше и вакцинации около 9 процентов болеет 22 892 человек....
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28.08.2021 19:24
+7
Масова вакцинація проти COVID-19 дозволить уникнути локдауну навіть під час зростання захворюваності, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2693

Вот данные по Украине..
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/

Вот по Израилю...
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/

Теперь бери калькулятор и считай....

А вот вообще классные данные....
116 процентов вакцинированных....
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/gibraltar/

Но не помогает....
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28.08.2021 19:55
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А ніхто не бере на себе відповідальність. А перед уколом потрібно підписувати папірець, що ви це робите на свій страх і ризик. Прямо, як програма комп'ютерна.
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29.08.2021 08:32 Ответить
"Если мы будем активно вакцинироваться, то даже при росте количества случаев коронавирусной болезни по факту можем не иметь той нагрузки на систему здравоохранения, которая была в феврале-марте и октябре-ноябре. И это позволит нам проходить рост без жестких карантинных ограничений", - отметил он.

Масова вакцинація проти COVID-19 дозволить уникнути локдауну навіть під час зростання захворюваності, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5650

Это каким же образом снизится нагрузка на систему здравоохранения? Что, если вакцинирован и заболел, то лечить в больнице не будут?
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28.08.2021 20:16 Ответить
Так "борці" про подібні речі взагалі не думають.

Всі погрози лише не щепленим.
А волоті - безсмертні, привілейовані і святі.
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28.08.2021 23:26 Ответить
Мене життя завжди вчило, що надмірна довіра та самовпевненість не кращі порадники в життєвих ситуаціях.
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28.08.2021 23:37 Ответить
...судя по комментам, народ начинает прозревать...
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28.08.2021 20:19 Ответить
Звісно, що більшість не хоче локдауну і буде краще, якщо його не буде, але чому так важко самим хоча б трохи цьому посприяти? Невже так проблематично дотримуватися дистанції, а не лізти на голови одне одному в супермаркетах, на зупинках і т.п. чи вдягнути маску в людному місці, або відмовитися від традиції рукостискань при зустрічі? Лише одиниці намагаються хоч якось дотримуватися подібних речей, а решті просто байдуже. Цілком ймовірно, що з настанням холодів кількість хворих значно зросте і коли знову будуть переповнені лікарні - знову повдягають маски та стогнатимуть, що всі винні крім них, але буде запізно.
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28.08.2021 20:21 Ответить
В Западной Европе почти все эти правила соблюдают и всё равно уходили в жёсткий локдаун. Зато Швеция без локдаунов и принудительных масок хорошо справляется.
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28.08.2021 20:50 Ответить
И вакцинируется Швеция аж гай шумит...
Ну и не забывай:
Швеция опережает все остальные европейские страны по количеству одиноких людей. Почти половина шведских домохозяйств - это одинокие и бездетные взрослые. Для сравнения: в среднем по Европе на долю подобных домохозяйств приходится менее трети от общего числа.

Такой перманентной "самоизоляции" ни одним локдауном в другой стране не достигнешь.
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28.08.2021 21:24 Ответить
Особенно там загорелые мигранты "одинокие", с огромными семьями))
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28.08.2021 21:32 Ответить
Это ты про свою семью так? Самокритично...
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28.08.2021 21:39 Ответить
Масова вакцинація проти COVID-19 дозволить уникнути локдауну навіть під час зростання захворюваності, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5167
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29.08.2021 16:35 Ответить
Если вакцина не уберегает от болезни, а лишь помогает легче ее перенести, то она способствует распространению вируса. Один тяжелобольной лежит в больнице и создает «головняк» медикам, а десять легкобольных с сертификатом шарятся по социуму и представляют угрозу окружающим.
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28.08.2021 22:09 Ответить
Вакцина вийшла навіть слабша, ніж вакцина від звичайного грипу. 3 рази колоти і захисту на 2-3 місяця. Хочеться запитати, Ви, рєбята, довбо..дятли, чи як?
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28.08.2021 22:41 Ответить
+++++
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28.08.2021 23:27 Ответить
Ага. У них і справки є.
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29.08.2021 08:34 Ответить
Говорил и скажу еще раз - Власть сумасшедших не догадывается что бороться с эпидемией можно не только вакцинацией и локдаунами , а есть еще ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС МЕР !!
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29.08.2021 00:45 Ответить
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