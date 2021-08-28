Боец 74-го ОРБ Андрей Выскребец погиб 27 августа на Донбассе от пули российского снайпера, - Запорожский облтерцентр

Вчера, 27 августа, в зоне операции Объединенных сил от пули российского снайпера погиб военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона Андрей Выскребец.

Об этом говорится на facebook-странице Запорожского областного терцентра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению на востоке снова потери.

И снова в 74 ОРБ.

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Вчера, 27.08.2021 г., на Донетчине при выполнении боевого задания от пули снайпера погиб наш земляк, Выскребец Андрей Викторович.

Андрей защищал Украину с 2015 года - сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр. Последний контракт - 74 ОРБ.

У Андрея осталась жена и двое детей.

Прощание с защитником Украины состоится в понедельник, 30.08.2021 г., на площади Героев в 10:30.

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Выражаем искренние соболезнования семье и собратьям.

Вечная память Герою!", - отмечается в сообщении.

Напомним, 27 августа украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела российско-оккупационными войсками.

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