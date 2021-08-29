Украинцы, которые добровольно не задекларируют доходы, не смогут свободно пользоваться своими деньгами, - Марченко
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У граждан Украины есть год, чтобы задекларировать свои доходы и в дальнейшем свободно их использовать; дальше будет все сложнее размещать наличные в банках или приобретать собственность, не имея официального дохода.
Об этом в блоге на сайте "Обозреватель" пишет министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.
"По инициативе Президента с 1 сентября 2021 года начинается кампания по добровольному декларированию. Гражданам предоставляется возможность задекларировать свои доходы и в дальнейшем свободно их использовать", - отметил министр.
Он напомнил, что однократное добровольное декларирование физическими лицами их активов и уплата одноразового сбора в бюджет предусмотрены Законом №1539.
"Граждане, которые воспользуются этой возможностью, смогут спокойно распоряжаться своими активами. Для них это будет чистая финансовая история. Более того, гражданам, которые задекларировали активы и уплатили с них сбор, государство гарантирует освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства", - отметил Марченко.
Но не все имеют право на добровольное декларирование, заметил министр. Не подлежат декларированию активы, полученные в результате уголовных преступлений, в том числе получение взятки (кроме преступлений по уклонению от уплаты налогов), а также активы на счетах страны-агрессора или происхождением из такой страны.
По словам Марченко, гражданам, которые добросовестно платили налоги со всех доходов, декларацию подавать не нужно. Также это касается активов граждан (жилье, автомобиль и земля), полученных по договорам дарения или по наследству.
Минфин вместе с Налоговой уже начал нарабатывать законопроект о косвенных методах контроля, позволяющих сопоставлять реальный уровень жизни человека, его состояния с информацией о полученных им доходах и уплаченных налогах.
И "такие инструменты в будущем будут распространяться на всех граждан - налогоплательщиков", убежден министр.
"Правительству дано девять месяцев на разработку и согласование законопроекта", - подытожил Марченко и призвал "сконцентрироваться на добровольном декларировании".
Напомним, добровольное декларирование производится в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Предложены три основных ставки: 5% - общая ставка для валютных ценностей и имущества, находящихся в Украине; 9% - для иностранных активов; 2,5% - для декларирования активов в виде ОВГЗ.
Гражданам не нужно декларировать собственную квартиру, общая площадь которой не превышает 120 кв. метров, дом площадью до 240 кв. метров или земельный участок в пределах норм бесплатной передачи (приватизации). Также не подлежит декларированию автомобиль, если он в собственном постоянном пользовании и не используется для коммерческих целей.
Пожалуйста, подождите...
Для загалу ..? Побачимо, який алгоритм придумає податкова.
А то там только милая переписка. Может он и не знает, что народец не доволен новыми порядками?
Ну ж, зубожілі ідіоти, які в день з'їдають по пів вареника, вперед !
Чи аби що ляпнути ??
І то. Це скоріш у "жирних" міністерствах і відомствах.
Так у певної кількості є можливості брати хабарі і відкати. Але це далеко не усі.
Але тут мова іде про незаконні доходи, отриманні при ухиленні від податків.
Відповідно, якщо майна повно, а ЗП мізерна, виникають питання. І так в усих податкових.
Якщо чиновник подав неправдиву декларацію, а НАЗК цього не виявив ... Сорі.
Без хитросделанных - только со своими.
Чи вже достатньо нас всіх зае*** Зе чума і потрібно щось активніше робити?
Але не берусь стверджувати щось про ті гроші.
У мене теж якась копійка в Ощаді залишилась.
Я вам ничего не должен (с)
Мы тоже хотим знать про их активы всё.
Это мы их нанимаем, это на наши деньги они жрут.
Если они ставят себя в позицию неподконтрольной касты - это диктатура.
Підконтрольні НАЗК і НАБУ.
Інша справа наскільки це усе ефективно ...
Інша справа, чи з усих доходів ...