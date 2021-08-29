РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9636 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
75 439 494
электронное декларирование (1015) Марченко Сергей (279)

Украинцы, которые добровольно не задекларируют доходы, не смогут свободно пользоваться своими деньгами, - Марченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украинцы, которые добровольно не задекларируют доходы, не смогут свободно пользоваться своими деньгами, - Марченко

У граждан Украины есть год, чтобы задекларировать свои доходы и в дальнейшем свободно их использовать; дальше будет все сложнее размещать наличные в банках или приобретать собственность, не имея официального дохода.

Об этом в блоге на сайте "Обозреватель" пишет министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"По инициативе Президента с 1 сентября 2021 года начинается кампания по добровольному декларированию. Гражданам предоставляется возможность задекларировать свои доходы и в дальнейшем свободно их использовать", - отметил министр.

Он напомнил, что однократное добровольное декларирование физическими лицами их активов и уплата одноразового сбора в бюджет предусмотрены Законом №1539.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин готовит законопроект об определении уровня дохода граждан

"Граждане, которые воспользуются этой возможностью, смогут спокойно распоряжаться своими активами. Для них это будет чистая финансовая история. Более того, гражданам, которые задекларировали активы и уплатили с них сбор, государство гарантирует освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства", - отметил Марченко.

Но не все имеют право на добровольное декларирование, заметил министр. Не подлежат декларированию активы, полученные в результате уголовных преступлений, в том числе получение взятки (кроме преступлений по уклонению от уплаты налогов), а также активы на счетах страны-агрессора или происхождением из такой страны.

По словам Марченко, гражданам, которые добросовестно платили налоги со всех доходов, декларацию подавать не нужно. Также это касается активов граждан (жилье, автомобиль и земля), полученных по договорам дарения или по наследству.

Минфин вместе с Налоговой уже начал нарабатывать законопроект о косвенных методах контроля, позволяющих сопоставлять реальный уровень жизни человека, его состояния с информацией о полученных им доходах и уплаченных налогах.

Также читайте: Зеленский подписал закон, который совершенствует уголовную ответственность за недостоверное декларирование

И "такие инструменты в будущем будут распространяться на всех граждан - налогоплательщиков", убежден министр.

"Правительству дано девять месяцев на разработку и согласование законопроекта", - подытожил Марченко и призвал "сконцентрироваться на добровольном декларировании".

Напомним, добровольное декларирование производится в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Предложены три основных ставки: 5% - общая ставка для валютных ценностей и имущества, находящихся в Украине; 9% - для иностранных активов; 2,5% - для декларирования активов в виде ОВГЗ.

Гражданам не нужно декларировать собственную квартиру, общая площадь которой не превышает 120 кв. метров, дом площадью до 240 кв. метров или земельный участок в пределах норм бесплатной передачи (приватизации). Также не подлежит декларированию автомобиль, если он в собственном постоянном пользовании и не используется для коммерческих целей.

Читайте также: Надо сделать закрытым реестр деклараций, которые будут подавать граждане с начала налоговой амнистии, - Дзюбинский

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+143
Я презираю именно земленского, нужно быть абсолютно конченным говноедом, зная, что в этой стране инфантильное население и будучи совершенно некомпетентным дилетантом лезть туда, где тебе просто не место - вот почему он мразь и *****. Наглый, тупорогий, самодовольный *****.
показать весь комментарий
28.08.2021 20:48
+106
Бене нужно было убежище и возможность восполнить потери. Вот он свою ручную мартышку в Президенты и пропихнул.
показать весь комментарий
28.08.2021 20:51
+80
Пакращення !

Украинцы, которые добровольно не задекларируют доходы, не смогут свободно пользоваться своими деньгами, - Марченко - Цензор.НЕТ 4081
показать весь комментарий
28.08.2021 20:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
якщо це рішення - вершина прояву любові вови до свого ЗЕелекторату , то що потім наступає- питаннячко вже риторичне )
показать весь комментарий
29.08.2021 05:51 Ответить
правильно... даешь последний Майдан!
показать весь комментарий
29.08.2021 06:20 Ответить
Для Зели это будет последний.
показать весь комментарий
29.08.2021 07:32 Ответить
Если и это не выведет народ на Банковую, то грош нам цена. Если в стране есть оппозиция - то это ее шанс.
показать весь комментарий
29.08.2021 06:47 Ответить
Этот закон разработал Гетманцев у которого вообще нет образования экономического! Ну и что, есть регули которые понесут накопленное какой-то мартышке? Ведь происхождение средств пока не будет проверять налоговая, но проверит фин.мониторинг!! А как ты докажешь ему, что копил всю жизнь? В общем, есть предложение: вынести гетманцева и марченко из здания и бросить в мусорку - люстрировать!
показать весь комментарий
29.08.2021 06:58 Ответить
Для держслужбовців вже таке не проходить. По опложеннях, звичайно.
Для загалу ..? Побачимо, який алгоритм придумає податкова.
показать весь комментарий
30.08.2021 16:22 Ответить
Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 375
показать весь комментарий
31.08.2021 15:05 Ответить
Такое впечатление, что провоцируется еще один майдан, а под него - очередное "спасение недогосударства Украина" северным "братом".
показать весь комментарий
29.08.2021 07:23 Ответить
Зеля это делает не для контроля чиновников, а против трудового народа. Чиновники это обойдут.
показать весь комментарий
29.08.2021 07:31 Ответить
да... следующий майдан будет уже с пулеметами...и очень надеюсь, что сопля сбежать не успеет......
показать весь комментарий
29.08.2021 07:57 Ответить
Не требе вести народ на манівці. Зеленський - не основне зло. Олігархи і їхня система - ось основне зло. А то прогнали Януковича, а Ахметов, як грабував надра і народ, так і грабує, що при Порошенко, що при Зеленському. А крім нього, ще є Коломойський, Фірташ, Пінчук та інші.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:41 Ответить
А тут можно ему написать https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54
А то там только милая переписка. Может он и не знает, что народец не доволен новыми порядками?
показать весь комментарий
29.08.2021 08:07 Ответить
А что не так? Нажил денег - плати налоги.
показать весь комментарий
29.08.2021 09:06 Ответить
С детства дебил,или курсы какие оканчивал?
показать весь комментарий
29.08.2021 11:05 Ответить
...вау, парниша забрался на самую макушку и начал пилить сук, да не пилить..., а видать собрался подорвать динамитом его. Я, просто в захвате от его мужества!
показать весь комментарий
29.08.2021 08:23 Ответить
От цікаво скільки зебілів побіжить декларувати свої грошикі ?
Ну ж, зубожілі ідіоти, які в день з'їдають по пів вареника, вперед ! Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 1336
показать весь комментарий
29.08.2021 08:24 Ответить
Кінець епохи бідності, -настає епоха злиднів .
показать весь комментарий
29.08.2021 08:28 Ответить
В этой новости прекрасно все... особенно комментарии...
показать весь комментарий
29.08.2021 08:34 Ответить
Раскулачивание.
показать весь комментарий
29.08.2021 08:44 Ответить
...неимущих.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:06 Ответить
Схоже,що " Вкрав з бьюджета" - стає єдиною законною статтею "чесного" заробітку.....
показать весь комментарий
29.08.2021 08:54 Ответить
Що Ви мали на увазі, можете пояснити ??
Чи аби що ляпнути ??
показать весь комментарий
29.08.2021 17:04 Ответить
Та диви ,в нас тут правдун з держави "Царство Христове".Дружбан держслужбовців що прийдуть і скажуть :"А яікщо знайду!!!"....бо не вистачає на намальовані зі стелі миільонні зарплатні і премії...
показать весь комментарий
29.08.2021 19:03 Ответить
Держслужбовців, на яких Ви натякаєте не так вже і багато. Це керівники з правом підпису.
І то. Це скоріш у "жирних" міністерствах і відомствах.
Так у певної кількості є можливості брати хабарі і відкати. Але це далеко не усі.
показать весь комментарий
30.08.2021 16:10 Ответить
Молодец! А все по этому вопросу негативные коментарии воняют постоянным нарушением налогового законодательства.Платите Шура,платите.
показать весь комментарий
29.08.2021 09:20 Ответить
А ,что вам, крысам подоляка, деньги на карточку перечисляют?
показать весь комментарий
29.08.2021 11:06 Ответить
Да.Начисляют.И я чесно плачу налоги.Ты меня обзываешь как настоящий нацист.Хорошая школа.
показать весь комментарий
29.08.2021 16:51 Ответить
Подоляк це хто ?? Футболіст ? Журналіст ? Депутат ? Ірина Подоляк ?? Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 5853
показать весь комментарий
29.08.2021 17:07 Ответить
Макака говорит за украинцев ВСЕХ. Она хочет НЕЗАКОННО знать сколько "денех" у украинцев, что бы доить их и далее. Нет макака СКОЛЬКО есть должны говорить только такие как вы макаки( все госчиновники) , потому что я таким макакам плачу. Справедливо иметь информацию о моих доходах и выяснять заплатил ли я налоги. Но вот что у меня в стеклянной банке, тебе макаке знать НЕЗАЧЕМ и на это ,ты макак, права не имеешь. Начни с тех что в первой сотне и тысяче и миллионы таких как ты макак ибо их состояние ДОЛЖНО декларироваться, мое НЕТ.
показать весь комментарий
29.08.2021 09:27 Ответить
Ну ... Їх не мільйони ... десь 1,5.
Але тут мова іде про незаконні доходи, отриманні при ухиленні від податків.
Відповідно, якщо майна повно, а ЗП мізерна, виникають питання. І так в усих податкових.
показать весь комментарий
29.08.2021 17:10 Ответить
Надо задекларировать свой долг в банке на -120 000 грн. Может освободят от задолженности...
показать весь комментарий
29.08.2021 09:55 Ответить
Я бы только одну поправку внёс в этот будущий закон . Поправку о порядке декларирования. Первым декларирует ЗЕ с сотоварищами, потом 73 % почитателей, а потом остальные. 🤪
показать весь комментарий
29.08.2021 10:27 Ответить
В том то и дело, что чиновники уже не должны декларировать. Им уже всё простили согласно электронных деклараций. Это всё делается для трудового народа, что бы не баловал.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:04 Ответить
Держслужбовці декларації подають вже років 7. Зпочатку на папері. Потім в електронному виді. Ніхто, нічого, офіційно не прощає. Строк позивної давності, правда, 3 роки.

Якщо чиновник подав неправдиву декларацію, а НАЗК цього не виявив ... Сорі. Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 7448
показать весь комментарий
29.08.2021 17:15 Ответить
а як все гарно починалось... кінець епохи бідності а там лиш тільки... ржать, жрать та с.... Але скоро вже жрать нічого, с... - нічим, залишається лише ржать . Веселіться і дальше 73 %.
показать весь комментарий
29.08.2021 10:43 Ответить
Это еще не конец! Апогей ЗЕбанды будет когда 73%"мудрый нарид" понесет на майдан золотые сережки, обручалки, крестики и коронки,что бы рассчитаться с МВФ.Так описано в "Кратком курсе партии Слуга Народа", он же сценарий телемыла про Голобородька. Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 6503
показать весь комментарий
29.08.2021 15:57 Ответить
Уря!!! Кінець епохи бідності!!! Покращення від янелоха!!!
показать весь комментарий
29.08.2021 10:53 Ответить
Так диви скоро зелені і до продрозверстки докотяться.Цікаво скільки ще залишилось прихильників Зе готових віддати за нього голос на виборах.
показать весь комментарий
29.08.2021 11:11 Ответить
За него голосуют только его соплеменники. И те, кто с ними в браке.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:08 Ответить
Батько мій розповідав, що в 1932р був хороший урожай, та по продрозверстки забрали все, що вродило. Дід, щоб якось перезимувати, закопав у городі оклунок квасолі і чувал зерна, після доносу сусіда забрали й те. Це дуже нагадує те, як зараз діє Зеленський.
показать весь комментарий
29.08.2021 16:29 Ответить
Не кривляйтесь, будь ласка. Знайшли з чим порівнювати ... Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 3921
показать весь комментарий
29.08.2021 17:16 Ответить
Крепкие веревки , передвижные гильотины, коктейли молотова и крючья для снятия кожи с продажных судей должны быть готовы уже к октябрю. Причем в больших количествах... Ну это в дополнение к вогнепалу, вилам, мотыгам и топорам, которых уже и сейчас предостаточно.
показать весь комментарий
29.08.2021 11:58 Ответить
Зачем открыто бодаться ? Они только этого и ждут.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:07 Ответить
Важные дела обсуждать только с проверенными своими.
Без хитросделанных - только со своими.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:06 Ответить
все дуже просто, зелений уряд хоче обкладати податком перекази заробітчан за ставкою 18%
показать весь комментарий
29.08.2021 12:09 Ответить
Уряд должен подумать, что будут делать люди когда им нечего терять кроме налогов.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:36 Ответить
Таки так ... У країні голод і руіна ... Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 655
показать весь комментарий
29.08.2021 17:19 Ответить
Так і будемо залишатись "тєрпілами" ?! Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 5960
Чи вже достатньо нас всіх зае*** Зе чума і потрібно щось активніше робити? Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 5960 Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 5960 Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 5960
показать весь комментарий
29.08.2021 12:21 Ответить
Отсутствие бабок у минфина вызывает истерию.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:23 Ответить
болтяру им а не декилирование
показать весь комментарий
29.08.2021 23:37 Ответить
Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 1536
показать весь комментарий
29.08.2021 12:24 Ответить
Деолігархізація вона така. Ми всі тепер олігархи!
показать весь комментарий
29.08.2021 12:40 Ответить
Альо ! Президенти ! Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 2493
показать весь комментарий
29.08.2021 17:20 Ответить
Тільки дурний понесе гроші цим аферистам. Нічого не роблячи в економіці, хочуть, щоб люди й далі за власні кошти утримували шобло корумпованих чиновників, суддів, прокурорів, які ні в чому собі не відмовляють, а держава залишається неправовою й найкорумпованішою в Європі.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:47 Ответить
Завтра милиция будет просто на улице останавливать и требовать предьявить источники происхождения денег в кармане.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:55 Ответить
Не пишіть будь ласка єрунди !
показать весь комментарий
29.08.2021 17:21 Ответить
Почему "ерунда"? Если сегодня, по законопроекту Зеленского, будут облагать налогом "лишнюю" площадь дома и "лишнее" авто, и все покупки свыше "нормы" будут облагаться налогом по "косвенным методам", то сомнений в том , что милиционеры будут задавать вопросы о поисхождении денег в кошельках никаких нет.
показать весь комментарий
29.08.2021 17:36 Ответить
Блін ... Ви написали "просто на улице" ... Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 7752
показать весь комментарий
30.08.2021 16:16 Ответить
придется письменно отказываться от денег в пользу кагала
показать весь комментарий
29.08.2021 23:39 Ответить
Так а где же каменты от зеленых выборцев?Они так верещали за этого гундосого наркомана,а теперь молчат сидят?)
показать весь комментарий
29.08.2021 13:53 Ответить
Да все в шоке когда из государства делают доильный аппарат!
показать весь комментарий
29.08.2021 13:59 Ответить
Они ориентируются на то, что морили украинцев голодом и за это им ничего.
показать весь комментарий
29.08.2021 15:46 Ответить
Пора вже "слуг наріда" перейменувати в зелібан. Геноцид простих українців розпочато.
показать весь комментарий
29.08.2021 13:54 Ответить
И никто не вспомнит, что до нулевой декларации на сберкнижках осталась туева хуча денег! Я их получил в наследство, по закону! Верните их, уроды моральные, а потом сделаем пересчет, декларации заполним. Эти деньги до сих пор работают и лучше, чем новые. Похерили, отмораживаются, снова платите. Хер вам уже, научены!
показать весь комментарий
29.08.2021 14:01 Ответить
Певною мірою з Вашою заявою солідарний.
Але не берусь стверджувати щось про ті гроші.
У мене теж якась копійка в Ощаді залишилась.
показать весь комментарий
29.08.2021 17:24 Ответить
Если заробитчанин в Польше и так заплатил налог с зарплаты, то чего он должен еще раз платить в Украине?
показать весь комментарий
29.08.2021 14:09 Ответить
А потому что нехй по Польшам шляться - государство же ясно указало: жить строго в Украине, работать строго в Украине на 6 тыс. тугриков и здыхать тоже в Украине.
показать весь комментарий
29.08.2021 15:09 Ответить
4 тис. долярів ... Шо такоє ?? Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 534
показать весь комментарий
29.08.2021 17:25 Ответить
Это ты уже решил декларироваться.
показать весь комментарий
30.08.2021 06:21 Ответить
Ги ... Я ж не вчитель. Куди мені до них ?? Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 8338
показать весь комментарий
30.08.2021 16:05 Ответить
Коли мало грошей у казні найкраще ввести плату за повітря. Тут вже ніхто не скаже, що не дихає, тому платити не буде.
показать весь комментарий
29.08.2021 14:13 Ответить
Весь ЗЕскот выбирая кловуна радостно повизгивал как они будут раскуркуливать баригу Порошенко. Выбрали клоуна..теперь раскуркуливать будут ЗЕбилов.
показать весь комментарий
29.08.2021 14:16 Ответить
Сученок гребаный, да болт, я клал на тебя и на твои указки харкля фу мля.
Я вам ничего не должен (с) Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 8710
показать весь комментарий
29.08.2021 15:39 Ответить
Они хотят знать про наши активы всё.
Мы тоже хотим знать про их активы всё.
Это мы их нанимаем, это на наши деньги они жрут.
Если они ставят себя в позицию неподконтрольной касты - это диктатура.
показать весь комментарий
29.08.2021 15:45 Ответить
Чому ? Насправді держслужбовці і депутати щорічно подають декларації.
Підконтрольні НАЗК і НАБУ.
Інша справа наскільки це усе ефективно ...
показать весь комментарий
29.08.2021 17:27 Ответить
Только украинцам?А евреи и остальные у корыта,будут дальше нас грабить?Если эта марченка не вкурсе,где пенсии и наши доходы,то нужно ему объяснить с помощью петли и палки,что все у ахметовых,под которыми он лежит.
показать весь комментарий
29.08.2021 15:46 Ответить
Ви будете здивовані, але Ахметов, насправді, платить податків більше всіх. Так само, як і інші олігархи.
Інша справа, чи з усих доходів ...
показать весь комментарий
29.08.2021 17:28 Ответить
Раскуркуливание простого народа а-ля Совок, началось.
показать весь комментарий
29.08.2021 16:18 Ответить
Зарплату уже перестали платить в конвертах? Может блазням с этого стоило бы начинать?
показать весь комментарий
29.08.2021 17:46 Ответить
То что блазень платит в конвертах депутатам ВР за правильное голосование называется не зарплата, а взятка.
показать весь комментарий
29.08.2021 20:46 Ответить
Вообщем дали год, чтобы перейти на наличку
Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 3532
показать весь комментарий
29.08.2021 17:53 Ответить
Гетманцев за роботою...
показать весь комментарий
29.08.2021 18:15 Ответить
Ну будем стараться
показать весь комментарий
30.08.2021 16:58 Ответить
Вже черга стоїть з депутатів,олігархів та чиновників ,щоб задекларувати свої "кревні" статки...Мабуть це придумав "хлопчина",який рекомендував розраховуватися собаками...
показать весь комментарий
29.08.2021 18:14 Ответить
Таким наперсточническим "законом" депутаты и чиновники переложили на население свою ответственность и вину за коррупцию и распродажу страны за 30 лет, а сумма получится не маленькая, так еще за эти преступления перед народом деньги хотят содрать. А не перепутали ли они в законе,что это распорядители гос.активов в том числе депутаты ,чиновники их приватизаторы и расхитители бюджета, гривны, депозитов и всех сбережений населения должны продекларироваться,а народ должен провести им аудит с "пристрастием" А то может кое где не слипнутся? Гани, гонимые, ростовские вы наши.
показать весь комментарий
29.08.2021 20:07 Ответить
министр к*злина
показать весь комментарий
29.08.2021 20:42 Ответить
да вся зеленая кодла оказалась ОПГ Слуга Урода
показать весь комментарий
30.08.2021 16:43 Ответить
Цука разворовали все что можно давай народ нагибать ниже... Проснулся уже должен ....
показать весь комментарий
29.08.2021 21:10 Ответить
Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 5178 Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко - Цензор.НЕТ 2429
показать весь комментарий
29.08.2021 21:24 Ответить
А эта постоянная актуализация личных данных в Приват банке? когда же вы успокоитесь? ведь и ёжику понятно, что такая частая актуализация не нужна ни для чего, кроме как для фискализации всех этих переводов с карточки на карточку. А поскольку малый бизнес загоняется в тень, вашу карточку просто заблокируют до выяснения (выяснение состоится после дождика в четверг)
показать весь комментарий
30.08.2021 16:42 Ответить
Наши "власть имущие" твердо убеждены, что Украина - страна миллионеров. Они спать не могут, думая,что кто-то прячет в матрасах огромные деньжища, до которых"их величества" не могут дотянуть свои хищные руки.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:04 Ответить
Страница 5 из 5
 
 