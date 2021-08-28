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Девочка умерла от травм, полученных в результате ДТП на Львовщине, еще три человека госпитализированы, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Девочка умерла от травм, полученных в результате ДТП на Львовщине, еще три человека госпитализированы, - полиция

Грузовик DAF с полуприцепом столкнулся с автомобилем с Honda, выехал на встречную полосу, где врезался в Mitsubishi и Mercedes Sprinter, который перевозил прицеп с автомобилями.

Как уточняют в Отделе коммуникации полиции Львовской области, в результате столкновения в больницу с телесными повреждениями попали водитель и пассажирка Honda, а также водитель Mitsubishi и его 11-летняя пассажирка. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм, передает Цензор.НЕТ.

"По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

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Автор: Анна Судак
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довбойобу 64 рочки... гнав до бздурі.
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28.08.2021 21:35 Ответить
Або у 48-ми річного клепка вискочила і він загальмував (чи прискорився)...
Мало інформації, щоб робити будь-які висновки... І най то роблять ті, кому за це зарплатня ничисляється.
А от дівчинку дійсно шкода - навіть не пожила. Най земля їй пухом буде
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28.08.2021 21:45 Ответить
64 річний бовдур мав бути в 1,5 рази мудріший.
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28.08.2021 22:05 Ответить
Якщо вже зайшла мова про ДТП.... Що там з черговим ДТП за участю бухого слуги,голови бюджетного комітету Трухіна ?
Злі язики говорять,що за зняття матеріалу нормальне лаве журнашльондрам башляють ?
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28.08.2021 21:41 Ответить
Соболезнования родным. Проезжал сегодня мимо этой аварии, котора случилась прямо передо мной, и в которую попали машины обогнавший меня. Ужасное зрелище, минимум пять машин в этой мясорубке пострадали, одна лежала на крыше. В такой ситуации могло быть и больше жертв. Объездную Львова давно нужно разширять, иначе такие печальные происшествия и дальше будут происходить на этом участке дороги.
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28.08.2021 21:46 Ответить
 
 