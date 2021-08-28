Украина уже вывезла из Афганистана более 600 человек и будет продолжать эвакуацию, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина откликнулась на обращение стран-партнеров с просьбой о спасении из Афганистана их граждан и вывезла правозащитников, женщин и детей, а также журналистов Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.
Об этом сообщил в Facebook глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"В целом мы уже вывезли более 600 человек", - отметил он.
"Из-за напряженной ситуации, сложившейся в Афганистане, нашим ребятам пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. Обошлось без потерь, и все наши живы и здоровы", - рассказал Ермак.
Он добавил, что операция была "целиком и полностью подготовлена и проведена" силами украинского Главного управления разведки.
Ермак также отметил, что Украина не покинет своих граждан, которые еще могут оставаться в других местах Афганистана, и напомнил, что действует горячая линия МИД.
Напомним, 28 августа Украина эвакуировала из Афганистана около 360 украинцев и граждан других стран.
Пожалуйста, подождите...
А правозащитников на.ера? У них там как раз жнива наступают.
Партнеры попросили, да?
- таскать горячие каштаны чужими руками..
- лень искать ссылку
Зараз я все кину, і знову у січень 1979 попроПхаюсь. Тече сльоза по грудях.
а всем 11 раненным сегодня на передовой оказана медицинская помощь??
Оксана Корчинська
27 хв ·
Сьогодні надважкий день на фронті.
Російські найманці знахабнішали та обстріляли мирну Авдіївку.
На жаль, наші війська не відповіли . Зараз вже йде обстріл Пісків та Опитного, ще двоє поранених захисників
За добу шість поранених та дев'ять контужених…
Моліться за наших воїнів , попереду ніч , ворог не пробачає слабкості…
штаты вывезли десятки, если не сотни тысячь.
немцы - тысячи...
Украина - 600.
ермак старается...
цвет предвыборной кампании, сцЫкуна, был выбран из соображений моды! На зеленый цвет! Вот и все!
етот клованский бородатый замес закончится очень не хорошо....