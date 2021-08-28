Украина уже вывезла из Афганистана более 600 человек и будет продолжать эвакуацию, - Ермак

Украина откликнулась на обращение стран-партнеров с просьбой о спасении из Афганистана их граждан и вывезла правозащитников, женщин и детей, а также журналистов Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.

Об этом сообщил в Facebook глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"В целом мы уже вывезли более 600 человек", - отметил он.

"Из-за напряженной ситуации, сложившейся в Афганистане, нашим ребятам пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. Обошлось без потерь, и все наши живы и здоровы", - рассказал Ермак.

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Он добавил, что операция была "целиком и полностью подготовлена и проведена" силами украинского Главного управления разведки.

Ермак также отметил, что Украина не покинет своих граждан, которые еще могут оставаться в других местах Афганистана, и напомнил, что действует горячая линия МИД.

Напомним, 28 августа Украина эвакуировала из Афганистана около 360 украинцев и граждан других стран.