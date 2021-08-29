"Я не знаю, как они выживают", - британец Берман в 1930-х жил в Станице Луганской и писал родственникам о Голодоморе
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Музей Голодомора получил подшивку писем британского инженера Джерри Бермана. В начале 1930-х он устроился на работу в Станицу Луганскую и вел активную переписку с родственниками и друзьями, описывая окружающую действительность - Голодомор 1932-1933 годов.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе музея, передает Цензор.НЕТ.
"Начав форсированную индустриализацию в 1928 году, СССР закупал технику за рубежом и активно приглашал иностранных специалистов, которые умели работать с ней. Так в 1930-м из ЮАР в УССР попал Джерри Берман - инженер градостроительства и железнодорожного сообщения. В 1932-1933 годах он побывал в Москве, Луганске и Харькове, но большую часть времени провел в Станице Луганской. Окружающую действительность он описывал в письмах к братьям, сестре и другу в ЮАР, США и Великобритании", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что больше всего внимания в своих письмах Берман уделяет плачевному положению рабочих: карточной системе обеспечения продуктами, несправедливости в их распределении и постоянной нехватке карточек, дороговизне продуктов и мизерности зарплат, что вынуждало семьи рабочих голодать. При этом положение иностранных специалистов приравнивалось к партийной номенклатуре и было значительно лучше - для них действовали собственная система магазинов, закрытые столовые и тому подобное. В письмах Берман не только описывает быт 1930-х, но и дает собственную этическую оценку преступным действиям СССР.
"С каждым месяцем становится все хуже и хуже, поэтому в этом месяце я получаю карточки на 4 рабочих, то есть, например, одну карточку надо разделить между 4 работниками и их семьями, то есть каждый получает "ничего"! Здесь мы все работаем только за хлеб. Ничего другого мы не получаем, кроме нескольких рублей. Итак, мужчина, его жена и четверо детей, если первые два работают, получают 800 плюс 600 г, то есть 1,5 килограмма. Хлеб на шестерых. Помните, что больше ничего нет. Поэтому все мои новенькие специалисты высшего класса просто покидают меня. Я не могу видеть, как люди голодают", - цитирует одно из писем Радіо Свобода.
Также инженер писал: "Я получаю здесь привилегированный обед, который получают только работники кессонов под сжатым воздухом 2-3 атмосферы. Я не знаю, как они выживают. Суп из кислых огурцов и больше ничего. (Все работники получают одинаковое), а затем второе блюдо - картофельное пюре с крохотным кусочком мяса! Это привилегия, потому что другие не получают мяса! Это такая же правда, как и то, что я здесь! Скажите это и расскажите всем своим друзьям-коммунистам, и пусть кто-то возразит это! И в этих полуживых людях успешно строится пятилетка!"
Как сообщают в Музее Голодомора, подшивка с письмами Джерри Бермана была найдена на чердаке британкой Алисон Маршал, дедушка которой - Мейер Фортес - был другом и одним из адресатов инженера. В начале 2021 года она лично передала эту уникальную находку в Музей Голодомора. Эти письма являются уникальным свидетельством и важным источником информации о 1930-х в Украине, и непосредственно об условиях жизни рабочих во время Голодомора.
Уже очень скоро у посетителей музея будет возможность увидеть эти письма в Зале Памяти, который будет открыт в начале сентября.
Пожалуйста, подождите...
Прикро, що й досі, це все треба всім у світі доводити.
в их домах до сих пор живут комиссарами заселенные - они же и шмаляют по Украине сегодня.
Согласно данным, больше всего от Голодомора пострадали Киевская, Житомирская, Черкасская, Полтавская и Харьковская области, где число погибших достигает от полумиллиона до 1 млн 111 тысяч украинцев. В Черниговской, Донецкой и Луганской областях число погибших не превышает 254 тысяч.
Голодомор устроили для украинцев всех областей Совковой Украины, тогда она кажется делилась на 8 областей плюс созданная для молдаван автономия на территории Приднестровья.
Донецкой и Луганской областей тогда не было, в 1932-1933 гг. на их территории находилась Сталинская область, и как было здесь выше указано "они (украинцы) и не выжили", украинцев Россия выморила, Гитлер свозил приговоренных в концлагеря, а Россия на в Украине по месту жительства умертвила миллионы людей, просто отобрав у них еду, чем обрекла их на мучительную смерть.
Только во второй половине 1933 г. на территорию Сталинской области в выморенные и обезлюдевшие села и поселки завезли полмиллиона человек из России и Белоруссии (с домохозяйствами и подъемными, чтобы получше устроились и никуда не слиняли). Есть документ, это подтверждающий, опубликован в сборнике документов "Голод в Украине в 1932-1933 гг.", точный номер в перечне не помню, но он последний в списке документов.
Каждый может убедиться.
И вот отродье многих из этих завезенных, вооруженное из России и подкрепленное военной живой силой, сейчас и стреляет по всему сочуствующему Украине.
Так Орда закладывала для укрепления своей империйки мины замедленного действия, там где нельзя было провести конфликтные границы между этносами, прибегала к открытому геноциду и замещению местного населения своим народцем или другим, но достаточно уже обезличенным и денационализированным.
Твои вопросы, и ответы на них же, ни о чем, да еще сам себе противоречишь. Ты отрицаешь ассимиляцию, тогда лучше проясни для себя это понятие , похоже ты им не владеешь, если ты ее признаешь, тогда о чем ты споришь, и при чем здесь твой Остап. Если ты ее одновременно и отрицаешь и признаешь, тогда тебе нужен другой собеседник, а ко мне больше не обращайся.
Украина бы стояла строже и упрямее против гитлера....
"Подалі від Москви" - це повинно бути головною ідеєю для любого українського керівництва , бо саме вона була, є і буде історичним ворогом української держави...
Для примера, был такой Бернард Шоу, он посещал совок, писал о нем очень положительно, а когда ему сказали, что в совке люди голодают, он ответил, что в совке он отведал самый сытный обед в своей жизни, от така куйня малята.
Когось винищили фізично, а комусь виїли мізки. Тепер маємо зомбанутих ватників, какіх разніц, які зріклись пам'яті своїх предків, не пам'ятають, як їх нищив кацап.
Таким точно треба до психіатра.
отвернул танки шо перлись на мацкву - на Юг... - завершить и уничтожить сопротивление етого Киева...
завершил и уничтожил, но просрал мацкву...
ефреитор никогда не будет головнюком, как и клован....
но когда страной командует ефрейтор? - на выхлопе крах и руины....
якуты! - мыши в танке - вам никто и никогда ето в Украине не простит...
гремучими ********* мириться будем- твари вонючие сруssкие...
баран ты берман...
це ж інформація, а інформація повинна бути доступна широкому загалу.
Ці листи потрібно перекласти і викласти в мережі розкиджавши по всій посилання на них. В тому числі і на сторінці у вікії про глодомор. Щоб всі хто цікаветься темою легко могли їх знайти.