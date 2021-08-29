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Новости Общество
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Великобритания (4255) Голодомор (1039) история (1998) Станица Луганская (189)

"Я не знаю, как они выживают", - британец Берман в 1930-х жил в Станице Луганской и писал родственникам о Голодоморе

Новости Цензор.НЕТ Общество

Музей Голодомора получил подшивку писем британского инженера Джерри Бермана. В начале 1930-х он устроился на работу в Станицу Луганскую и вел активную переписку с родственниками и друзьями, описывая окружающую действительность - Голодомор 1932-1933 годов.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе музея, передает Цензор.НЕТ.

"Начав форсированную индустриализацию в 1928 году, СССР закупал технику за рубежом и активно приглашал иностранных специалистов, которые умели работать с ней. Так в 1930-м из ЮАР в УССР попал Джерри Берман - инженер градостроительства и железнодорожного сообщения. В 1932-1933 годах он побывал в Москве, Луганске и Харькове, но большую часть времени провел в Станице Луганской. Окружающую действительность он описывал в письмах к братьям, сестре и другу в ЮАР, США и Великобритании", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что больше всего внимания в своих письмах Берман уделяет плачевному положению рабочих: карточной системе обеспечения продуктами, несправедливости в их распределении и постоянной нехватке карточек, дороговизне продуктов и мизерности зарплат, что вынуждало семьи рабочих голодать. При этом положение иностранных специалистов приравнивалось к партийной номенклатуре и было значительно лучше - для них действовали собственная система магазинов, закрытые столовые и тому подобное. В письмах Берман не только описывает быт 1930-х, но и дает собственную этическую оценку преступным действиям СССР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторая очередь музея "Мемориал жертв Голодомора" будет достроена до 2022 года, - Зеленский

"С каждым месяцем становится все хуже и хуже, поэтому в этом месяце я получаю карточки на 4 рабочих, то есть, например, одну карточку надо разделить между 4 работниками и их семьями, то есть каждый получает "ничего"! Здесь мы все работаем только за хлеб. Ничего другого мы не получаем, кроме нескольких рублей. Итак, мужчина, его жена и четверо детей, если первые два работают, получают 800 плюс 600 г, то есть 1,5 килограмма. Хлеб на шестерых. Помните, что больше ничего нет. Поэтому все мои новенькие специалисты высшего класса просто покидают меня. Я не могу видеть, как люди голодают", - цитирует одно из писем Радіо Свобода.

Также инженер писал: "Я получаю здесь привилегированный обед, который получают только работники кессонов под сжатым воздухом 2-3 атмосферы. Я не знаю, как они выживают. Суп из кислых огурцов и больше ничего. (Все работники получают одинаковое), а затем второе блюдо - картофельное пюре с крохотным кусочком мяса! Это привилегия, потому что другие не получают мяса! Это такая же правда, как и то, что я здесь! Скажите это и расскажите всем своим друзьям-коммунистам, и пусть кто-то возразит это! И в этих полуживых людях успешно строится пятилетка!"

Как сообщают в Музее Голодомора, подшивка с письмами Джерри Бермана была найдена на чердаке британкой Алисон Маршал, дедушка которой - Мейер Фортес - был другом и одним из адресатов инженера. В начале 2021 года она лично передала эту уникальную находку в Музей Голодомора. Эти письма являются уникальным свидетельством и важным источником информации о 1930-х в Украине, и непосредственно об условиях жизни рабочих во время Голодомора.

Также читайте: Отрицание Россией Голодомора как геноцида соизмеримо с совершением этого преступления, - МИД

Уже очень скоро у посетителей музея будет возможность увидеть эти письма в Зале Памяти, который будет открыт в начале сентября.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+62
а они и не выжили...
в их домах до сих пор живут комиссарами заселенные - они же и шмаляют по Украине сегодня.
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29.08.2021 01:39
+30
Багато літератури є на цю Тему.

Прикро, що й досі, це все треба всім у світі доводити.
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29.08.2021 01:37
+26
Преступления русских настолько античеловеческие, что разум просто отказывается в них верить. Этим кацапы и пользуются, говорят, ничего не было.
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29.08.2021 05:10
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Багато літератури є на цю Тему.

Прикро, що й досі, це все треба всім у світі доводити.
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29.08.2021 01:37 Ответить
наприклад Ізраїлю....
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29.08.2021 09:58 Ответить
а они и не выжили...
в их домах до сих пор живут комиссарами заселенные - они же и шмаляют по Украине сегодня.
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29.08.2021 01:39 Ответить
Голодомор ударил в основном по Луганской и Донецкой области. Во Львове не было Голодомора. И только благодаря Бандере мир узнал о Голодоморе и заставил Сталина прекратить его. Кажется, Луганская и Донецкая область должны быть благодарны Бандере. Но нет- красная пропаганда сыграла свою роль.
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29.08.2021 06:39 Ответить
Весьма спорное утверждение. И при чем тут Львов. "Я не знаю, как они выживают", - британец Берман в 1930-х жил в Станице Луганской и писал родственникам о Голодоморе - Цензор.НЕТ 4151 Львов в 1932-1933 году біл в составе Польши.
Согласно данным, больше всего от Голодомора пострадали Киевская, Житомирская, Черкасская, Полтавская и Харьковская области, где число погибших достигает от полумиллиона до 1 млн 111 тысяч украинцев. В Черниговской, Донецкой и Луганской областях число погибших не превышает 254 тысяч.

"Я не знаю, как они выживают", - британец Берман в 1930-х жил в Станице Луганской и писал родственникам о Голодоморе - Цензор.НЕТ 4905
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29.08.2021 08:08 Ответить
Не совсем достоверная информация, что украинский Донбасс пострадал меньше других.
Голодомор устроили для украинцев всех областей Совковой Украины, тогда она кажется делилась на 8 областей плюс созданная для молдаван автономия на территории Приднестровья.
Донецкой и Луганской областей тогда не было, в 1932-1933 гг. на их территории находилась Сталинская область, и как было здесь выше указано "они (украинцы) и не выжили", украинцев Россия выморила, Гитлер свозил приговоренных в концлагеря, а Россия на в Украине по месту жительства умертвила миллионы людей, просто отобрав у них еду, чем обрекла их на мучительную смерть.
Только во второй половине 1933 г. на территорию Сталинской области в выморенные и обезлюдевшие села и поселки завезли полмиллиона человек из России и Белоруссии (с домохозяйствами и подъемными, чтобы получше устроились и никуда не слиняли). Есть документ, это подтверждающий, опубликован в сборнике документов "Голод в Украине в 1932-1933 гг.", точный номер в перечне не помню, но он последний в списке документов.
Каждый может убедиться.
И вот отродье многих из этих завезенных, вооруженное из России и подкрепленное военной живой силой, сейчас и стреляет по всему сочуствующему Украине.
Так Орда закладывала для укрепления своей империйки мины замедленного действия, там где нельзя было провести конфликтные границы между этносами, прибегала к открытому геноциду и замещению местного населения своим народцем или другим, но достаточно уже обезличенным и денационализированным.
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29.08.2021 09:31 Ответить
Много текста. Главное ,, что Голодомор бил, в первую очередь по сельскому населению. Можешь сколько угодно спорить какие области пострадали больше, только что это меняет. И да. на Донбасс не только завозили разных людишек. Туда же бежали разыскиваемые преступники, уклонисты от армии и просто сельские жители. Кто там в шахтах уголовников искать будет
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29.08.2021 11:26 Ответить
Текста столько, сколько было необходимо, чтобы обратить внимание на распространенное заблуждение. И Донбасс это не продукт уголовников, а результат целенаправленной ассимиляционной политики Москвы.
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29.08.2021 11:37 Ответить
Остапа понесло?. Где написано, что Донбасс "продукт уголовников".Ассимиляция? Разве только на Донбассе? Возьми Крым, Одессу, Николаев, сколько там осело военных отставников, . Да тот же Львов. Сколько было депортировано населения с Западной Украина на место которых перебрались чекисты, партийцы, стакановцы, всякие учителя, агрономы. Можно подумать что на западной Украине читать не умели и землю не обрабатывали
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29.08.2021 11:54 Ответить
"Где написано, что Донбасс "продукт уголовников" и к чему это было написано - "Туда же бежали разыскиваемые преступники, уклонисты от армии и просто сельские жители. Кто там в шахтах уголовников искать будет" - если не тому, а вот это "сколько там осело военных отставников, . Да тот же Львов. Сколько было депортировано населения с Западной Украина на место которых перебрались чекисты, партийцы, стакановцы, всякие учителя, агрономы", как раз и есть ассимиляция.
Твои вопросы, и ответы на них же, ни о чем, да еще сам себе противоречишь. Ты отрицаешь ассимиляцию, тогда лучше проясни для себя это понятие , похоже ты им не владеешь, если ты ее признаешь, тогда о чем ты споришь, и при чем здесь твой Остап. Если ты ее одновременно и отрицаешь и признаешь, тогда тебе нужен другой собеседник, а ко мне больше не обращайся.
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29.08.2021 12:11 Ответить
Карта когда все подумали - какаяразница.
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29.08.2021 09:33 Ответить
вот только не надо к трагедии приплетать криворогульную случайность
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29.08.2021 11:28 Ответить
В Донецкой и Луганской в городах последствия не такие , как например в Полтавской . Там было хуже .
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29.08.2021 08:40 Ответить
Після 2-х Світової на Донбас нагнали араву бувших зеків і гопоти з різних мухосрансків.
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29.08.2021 08:15 Ответить
вони там народжуються, пiсля нагону 33 - 45 - то ихне гнiздо....
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29.08.2021 08:20 Ответить
Многие самостоятельно и вполне сознательно приехали с западной и центральной Украины .
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29.08.2021 08:43 Ответить
руцький мир он такой!!
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29.08.2021 01:44 Ответить
Такую страну потеряли!
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29.08.2021 02:33 Ответить
тут не надо быть Вангой, шо бы за всем етим не увидеть русню...
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29.08.2021 03:45 Ответить
если бы не союзники все выглядело бы так - один сталин-гитлер победил такого же гитлера-сталинa..
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29.08.2021 04:26 Ответить
Преступления русских настолько античеловеческие, что разум просто отказывается в них верить. Этим кацапы и пользуются, говорят, ничего не было.
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29.08.2021 05:10 Ответить
Свидетели Голодомора умерли от Голодомора. Нет человека- нет проблем.
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29.08.2021 06:41 Ответить
Умерли жертвы , свидетели остались .
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29.08.2021 08:45 Ответить
Интересно, можно ли подать в международный суд за Голодомор? И кто должен отвечать? Если РФ правоприемник Союза, то должен ли он отвечать ща все те беззакония, что творились тогда и потом?
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29.08.2021 06:49 Ответить
Украина не взыскала с РФ ни копейки за оккупацию Крыма, а для этого нужны были только решения национальных судов. Какие уж там международные суды
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29.08.2021 07:25 Ответить
Украина вообще по отношению к Рашке полная лахудра. Даже компенсацию за миллиарды сбербанка с вкладов не потребовала. Претензии по Чернобылю не предъявила. А вы про Крым говорите
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29.08.2021 08:11 Ответить
А зе-лох говорит, что в союзе не было ничего плохого. Ткните ему в епало этот пост.
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29.08.2021 07:03 Ответить
Львов не был под советами до 39го - до етого года он голода не знал...
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29.08.2021 07:11 Ответить
а потом пришел гегемон - и все пошло прахом....
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29.08.2021 07:16 Ответить
есть такая мысль, шо если бы шурави-советские не пришли в западную Украину в 39м?
Украина бы стояла строже и упрямее против гитлера....
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29.08.2021 07:25 Ответить
Там , где есть Россия , там всегда голод, разруха, бандитизм! 😡
"Подалі від Москви" - це повинно бути головною ідеєю для любого українського керівництва , бо саме вона була, є і буде історичним ворогом української держави...
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29.08.2021 07:36 Ответить
росія - то лише одна половина біди, інша - національність більшовиків на місцях
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29.08.2021 07:39 Ответить
Хто скаже що це не классична окупація з поневоленням та експлуатацією місцевого населення?
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29.08.2021 07:38 Ответить
Вданиц час система також намагається знищити націю - мусора, суди, чиновничьє лайно
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29.08.2021 07:44 Ответить
Ні корови, ні свині. Тільки Сталін на стіні.
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29.08.2021 07:51 Ответить
какая корова "Я не знаю, как они выживают", - британец Берман в 1930-х жил в Станице Луганской и писал родственникам о Голодоморе - Цензор.НЕТ 2822 ? У моей бабки за домом в проулке росли вишня да абрикоса. Почему в проулке, а не во дворе - налоги на фруктовые деревья платить надо было
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29.08.2021 08:14 Ответить
Були ще податки на димарі і вікна. Повіконне, подимне. Люди закладали вікна і топили по чорному. Більшовицький рай.
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29.08.2021 08:26 Ответить
В то время многие рассказывали об ужасах совка, но например в страна запада вся левачня, которая состояла из популярных артистов, писателей и даже ученых, категорически все отрицала и даже судилась с теми, кто "клеветал" на совок, вот сейчас мы наблюдаем тоже самое, люди говорят, что ********* ни капли не изменилась, но во Франции или Испании левачья очень много и они не верят ничему.

Для примера, был такой Бернард Шоу, он посещал совок, писал о нем очень положительно, а когда ему сказали, что в совке люди голодают, он ответил, что в совке он отведал самый сытный обед в своей жизни, от така куйня малята.
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29.08.2021 08:21 Ответить
советские, после прихода в западную Украину - первое шо сделали, выкосили всех способных сопротивляться и им и немцам... - расчистили вермахту дорогу....
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29.08.2021 08:37 Ответить
Нащадки і не пригадують той Голодомор.
Когось винищили фізично, а комусь виїли мізки. Тепер маємо зомбанутих ватників, какіх разніц, які зріклись пам'яті своїх предків, не пам'ятають, як їх нищив кацап.
Таким точно треба до психіатра.
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29.08.2021 08:41 Ответить
У меня 8 человек родни погибло в Голодомор. Всех по именам знаю. Вишнопиль Черкасской обл.
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30.08.2021 01:17 Ответить
Так це ще він в колі робітників заводів та фабрик тусувався , партія їм їсти хоч oочь давала бо пролетаріат має пахать , а ось де піzда була так то в навколишніх селах "Я не знаю, как они выживают", - британец Берман в 1930-х жил в Станице Луганской и писал родственникам о Голодоморе - Цензор.НЕТ 4220
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29.08.2021 08:55 Ответить
Киев держался до августа, ну как уже умел и тут адик сделал свою первую ошибку,
отвернул танки шо перлись на мацкву - на Юг... - завершить и уничтожить сопротивление етого Киева...
завершил и уничтожил, но просрал мацкву...
ефреитор никогда не будет головнюком, как и клован....
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29.08.2021 09:11 Ответить
Ага, генерали Вермахту (а це переважно були дворяни зі знантних родів) не зрозуміли цієї "геніальної" задумки єфрейтора...
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29.08.2021 09:34 Ответить
срань гоподню вы сейчас выхлопнули ....
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29.08.2021 09:37 Ответить
отговаривали вроде немецкие военные фулера не делать етого,
но когда страной командует ефрейтор? - на выхлопе крах и руины....
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29.08.2021 09:41 Ответить
Это читать надо иди...м, неистово требующих вернуть СССР! Вы этого хотите свои детям и внукам?
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29.08.2021 09:48 Ответить
стока лет прошло, вроде уже подзабыать начали, а тут раз у донбасянских и лугандонских скрепа вылезла - якутами себя почувствовали....
якуты! - мыши в танке - вам никто и никогда ето в Украине не простит...
гремучими ********* мириться будем- твари вонючие сруssкие...
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29.08.2021 10:06 Ответить
сравнивать баранов с людьми дело безнадежное в любом веке...
баран ты берман...
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29.08.2021 11:09 Ответить
навіщо такі листи ховати під музейне скло це що предмети старожитності? без поширення інфа що в них в музеї і зникне розчинившись у безлічі папірців.
це ж інформація, а інформація повинна бути доступна широкому загалу.
Ці листи потрібно перекласти і викласти в мережі розкиджавши по всій посилання на них. В тому числі і на сторінці у вікії про глодомор. Щоб всі хто цікаветься темою легко могли їх знайти.
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29.08.2021 12:20 Ответить
Британец получил образование в Кейптауне, туда писал письма родственникам, все они понимали, как "выживают" местные негры при длительности жизни в 3 раза короче, чем в СССР и их это устраивало.
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29.08.2021 13:11 Ответить
 
 