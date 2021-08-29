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Донбасс (26945) Кулеба Дмитрий (2634) Трехсторонняя контактная группа (842)

Пока никаких перспектив перехода заседаний ТКГ из онлайна в офлайн нет, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Пока никаких перспектив перехода заседаний ТКГ из онлайна в офлайн нет, - Кулеба

Новая площадка для переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу пока не обсуждается.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"На днях проходило заседание ТКГ онлайн, абсолютно никаких изменений, никаких перспектив. Пока никаких перспектив выхода ТКГ из онлайна в офлайн нет. Поэтому все работают... если честно, этот вопрос сейчас не на повестке дня - вопрос альтернативного Минску города, мы это не обсуждаем", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возобновление переговоров по Донбассу в ТКГ началось с напоминания российской делегации трехстороннего характера работы группы, - Резников

Напомним, РФ предлагает провести очное заседание ТКГ в Минске

Украинская делегация не считает возможной организацию очной встречи в Минске до тех пор, пока действуют карантинные ограничения из-за COVID-19.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Просто песня. А. Бабченко

К солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который последние годы за путинские деньги усиленно лижет жопу России, видимо, надеясь на освободившуюся двушку Депардье в Саранске, сегодня ночью пришли российские силовики.

По словам источника, они проводили некие следственные мероприятия в номере отеля в Завидово Тверской области, где остановился артист. Причина внимания правоохранительных органов к музыканту пока неизвестна. Агентство напоминает, что ранее претензии к Линдеманну возникли у Эрмитажа из-за коммерческого использования изображений экспонатов, которые были сняты в мае во время съемок его клипа «Любимый город», записанного им ко Дню Победы.
Тилль Линдеманн должен завтра выступить в Твери со своей группой на местном фестивале, который, по словам организаторов, под угрозой срыва, а 4 и 5 сентября - на фестивале «Спасская башня» в Москве.

МУА-ХА-ХА-ХА-ХА!!! Просто неистово ржу. Я надеюсь, он был в форме лётчика-истребителя, и орал нквдшникам зачеркнуто российским силовикам: «Я советский офицер! Я муж Светланы Лободы! Меня лично знает товарищ Путин! Искусство вне политики! У меня дед воевал! Не имеете права! Произошла чудовищная ошибка!»

Вот тогда клип был бы действительно абсолютно полный.
Ну, скажите же, офигенная пятница в этот раз. Да и вообще август хорош. Шесть орочьих самолетов оказались тяжелее воздуха, разоблачен немецкий шпион в рядах наших славных соколов... Да просто праздник какой-то!
Участие в фестивале «Спасская башня» в Москве под угрозой срыва... Прям музыка для моих ушей. Это сейчас каламбур был, если что.
А для Тиля из Магадана мы просим поставить хорошую песню «По тундре, по железной дороге». Учи, Тилль, слова.
Любимый город тебя бросит, сынок. Всегда.
Идиот, *****.
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29.08.2021 06:04
+2
та вы же, зеленые падлы,
на етом пороха топили - шо нет там никаках перспектив... - а тепеть стон?
свои перспективы обозначте уже, а то кроме стремительно толстеющих бубы и юзика так вроде и нет ничего....
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29.08.2021 02:20
+1
маленький на лахте на обкатке? Пока никаких перспектив перехода заседаний ТКГ из онлайна в офлайн нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 839
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29.08.2021 04:52
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обожаю кулебу - скажи мне где его язык? - там кривороготая клованская задница,,,
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29.08.2021 02:02 Ответить
та вы же, зеленые падлы,
на етом пороха топили - шо нет там никаках перспектив... - а тепеть стон?
свои перспективы обозначте уже, а то кроме стремительно толстеющих бубы и юзика так вроде и нет ничего....
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29.08.2021 02:20 Ответить
бомж, не гавкай. Тут тишина загробная, а ты гавкаешь.
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29.08.2021 04:43 Ответить
как скажите товарищь кацап Пока никаких перспектив перехода заседаний ТКГ из онлайна в офлайн нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4586
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29.08.2021 04:48 Ответить
маленький на лахте на обкатке? Пока никаких перспектив перехода заседаний ТКГ из онлайна в офлайн нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 839
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29.08.2021 04:52 Ответить
ты маленько на обкатке? Да еще в Лахте? О йо((( Не ведись на вражеские уговоры. Шож инет с людьми творит, (
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29.08.2021 04:57 Ответить
ты темный как антацит, в котором закопаны танки..
"гаффкаешь" пишется через 2 буквы Ф.
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29.08.2021 04:58 Ответить
слухай, бомж, а в Америке якие настроевания насчет Украины. Нас там еще любовыкают или уже все равно?
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29.08.2021 05:02 Ответить
а еще для тех хто в памперсах - пи"сс"яешь.. пишется через две буквы "з" Пока никаких перспектив перехода заседаний ТКГ из онлайна в офлайн нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8694
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29.08.2021 05:03 Ответить
о, бомж учит правописанию суржика среднеполесского диалекта). Ну поучи....
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29.08.2021 05:07 Ответить
Пока никаких перспектив перехода заседаний ТКГ из онлайна в офлайн нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2950
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29.08.2021 05:09 Ответить
мое детство пришлось в с. Хлупляни на Овруччинне на болотах тянущихся к Девошину, заливные луга. Сейчас там запустенье. Но какие же там места, душевные, эх
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29.08.2021 05:28 Ответить
с огромной осторожностью - а ты тоже человек?
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29.08.2021 05:33 Ответить
внешаблонный? опять? - шоблонного бы...
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29.08.2021 05:46 Ответить
обижалово принимается...
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29.08.2021 05:35 Ответить
Ведана и Яр Холодный те места знают. Но, если тебе удастся попасть в Овруч, садись на автобус на 10.10 до Словечно, вот там места - Покалев, Левковичи. Это надо видеть.
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29.08.2021 05:46 Ответить
.
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29.08.2021 05:54 Ответить
Яр - ты его знаешь?
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29.08.2021 05:57 Ответить
Ведана, може вы знаете ?
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29.08.2021 05:59 Ответить
Ведана работает в Канаде, а родственники живут в Олевском районе, рядом со мной, Яр Холодный, если честно не знаю, но не с севера Житомирщины .
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29.08.2021 06:06 Ответить
там кстати есть мелкий генделик - У Якова, сейчас автостанция обветшала, там внутри еще такая старая карта путей автомобильных. В 2000-х там было веселее.
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29.08.2021 06:01 Ответить
как, же я обрыгал дизель поезд Выступовичи-Житомир, в 2001. Славные времена. У Якова гремела вся овручская студентура. В Житомире еще проезд на троллейбусе стоил 30 коп., но мы умудрялись бесплатно 200 км
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29.08.2021 06:21 Ответить
хто тебя вообще в Украину пустил, обрыгаловец? Пока никаких перспектив перехода заседаний ТКГ из онлайна в офлайн нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1889
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29.08.2021 06:52 Ответить
хм, кто знает тот поймет
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29.08.2021 06:56 Ответить
никогда не упоминай ники людей, которые не учавствуют в диалоге,,,
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29.08.2021 07:02 Ответить
справедливое замечание, так шото немного в лирику ударился. Будь дужий американец. )
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29.08.2021 22:57 Ответить
Просто песня. А. Бабченко

К солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который последние годы за путинские деньги усиленно лижет жопу России, видимо, надеясь на освободившуюся двушку Депардье в Саранске, сегодня ночью пришли российские силовики.

По словам источника, они проводили некие следственные мероприятия в номере отеля в Завидово Тверской области, где остановился артист. Причина внимания правоохранительных органов к музыканту пока неизвестна. Агентство напоминает, что ранее претензии к Линдеманну возникли у Эрмитажа из-за коммерческого использования изображений экспонатов, которые были сняты в мае во время съемок его клипа «Любимый город», записанного им ко Дню Победы.
Тилль Линдеманн должен завтра выступить в Твери со своей группой на местном фестивале, который, по словам организаторов, под угрозой срыва, а 4 и 5 сентября - на фестивале «Спасская башня» в Москве.

МУА-ХА-ХА-ХА-ХА!!! Просто неистово ржу. Я надеюсь, он был в форме лётчика-истребителя, и орал нквдшникам зачеркнуто российским силовикам: «Я советский офицер! Я муж Светланы Лободы! Меня лично знает товарищ Путин! Искусство вне политики! У меня дед воевал! Не имеете права! Произошла чудовищная ошибка!»

Вот тогда клип был бы действительно абсолютно полный.
Ну, скажите же, офигенная пятница в этот раз. Да и вообще август хорош. Шесть орочьих самолетов оказались тяжелее воздуха, разоблачен немецкий шпион в рядах наших славных соколов... Да просто праздник какой-то!
Участие в фестивале «Спасская башня» в Москве под угрозой срыва... Прям музыка для моих ушей. Это сейчас каламбур был, если что.
А для Тиля из Магадана мы просим поставить хорошую песню «По тундре, по железной дороге». Учи, Тилль, слова.
Любимый город тебя бросит, сынок. Всегда.
Идиот, *****.
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29.08.2021 06:04 Ответить
В мене виникло таке питання - з якого рівня зросту чи пози на колінах краще подивитись в очі уХйлу для більш швидкого результату?
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29.08.2021 06:08 Ответить
Какой он неграмотный. Офлайн это когда отсутствует соединение.
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29.08.2021 08:03 Ответить
это радует
хоть на командировочных сэкономим
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29.08.2021 08:17 Ответить
хватит с пустого в порожнее переливать
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29.08.2021 09:10 Ответить
Надо вычеркнуть слова «пока», «перехода», «из онлайна в офлайн». Тогда будет верно.
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29.08.2021 10:06 Ответить
 
 