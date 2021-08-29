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За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки 18 раз нарушили режим "тишины", ранения получили 10 украинских воинов на Донбассе. С начала текущих суток войска РФ один раз открывали огонь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, возле Троицкого российские оккупанты обстреливалы украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска наемники РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска осуществили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и артиллерии калибра 122-мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

Возле населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного, что возле Донецка, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Читайте также: В результате российских обстрелов 28 августа шесть бойцов ВСУ ранены, девять - контужены, - Корчинская. ФОТО

Вблизи Травневого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневе с применением автоматического станкового гранатомета. Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Гранитного российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На обстрел Авдеевки российско-оккупационными войсками наши воины оказали адекватный ответ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов войсками РФ 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

"Наши воины оказали адекватный ответ на обстрелы российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра, 29 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Также смотрите: "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+35
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 943
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29.08.2021 08:17
+18
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4821
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29.08.2021 08:18
+18
Кстати, про беленюка. Так понимаю, что этот лейтенант ВСУ в такое тяжелое время уже на передовой? С наградным оружием?
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29.08.2021 08:28
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зєля-х@йло
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29.08.2021 08:16 Ответить
Земрази тупо врут про адекватный ответ, пока убивают украинских военных.
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29.08.2021 08:37 Ответить
Зеля-сцикло ***. Зеля-брехло
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29.08.2021 09:12 Ответить
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 943
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29.08.2021 08:17 Ответить
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4821
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29.08.2021 08:18 Ответить
ткните кто-то палкой соплю зеленую.... может он уже сдох??????
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29.08.2021 08:18 Ответить
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1806
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29.08.2021 08:19 Ответить
Видели Зеленского в "вышиванке"? Вот именно.
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7281
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29.08.2021 08:19 Ответить
Нада просто перестать стрелять.
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29.08.2021 08:20 Ответить
За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9

Давно працюєш на *****?
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29.08.2021 08:48 Ответить
і давно імбіцилів які не чули про сарказм почали в інтернет відпускати
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29.08.2021 09:12 Ответить
В чому сарказм,що воно ********** на восьмому році війни?
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29.08.2021 09:48 Ответить
він процитував зеленського.
Чого ви напали на людину ?
Цільтесь у зеленського.
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29.08.2021 09:53 Ответить
Він цитує зеленського у кожному своєму ************ дописі? Не за багато цитат?
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29.08.2021 10:06 Ответить
Я знаю цього дописувача як україномовного.
А те, що наш президент вміє лише мовою ворога розмовляти - питання не до форумчанина.
Перекладати Зеленського чи що ? Забагато честі для його виперлів.
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29.08.2021 10:14 Ответить
А я знаю як ************ бо не вперше роблю йому зауваження за феню окупанта.
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29.08.2021 10:18 Ответить
Чому ж тоді ви використовуєто московитську феню у вигляді слова "***" в своїй мові? Набридло бачити от таких як ви вузколобих і агресивних готових тільки за мову вбити і не здатних зрозуміти суті в словах.
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29.08.2021 12:20 Ответить
Я до широколобих не звертався, бо якщо дуже широкий лоб то мабуть не от великого розуму а від пухлини .І замість когось повчати може краще звернутись до лікаря?
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29.08.2021 12:51 Ответить
Біда... ну нічого, я в решті решт не очікував, що таке одноклітинне створіння зможе зрозуміти хоч трохи з моїх слів...
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29.08.2021 14:03 Ответить
Лікуй лоб може то не злоякісна,чого тобі й бажаю.
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29.08.2021 14:04 Ответить
Приймаю від хворого на голову як подяку за мою турботу і на хворих ніколи не ображаюсь.Коли Бог хоче покарати позбавляє розуму.
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29.08.2021 14:09 Ответить
Ло речі сам він мовчить бо знає що це не в перше.
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29.08.2021 10:19 Ответить
"5 копійок" такий.
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29.08.2021 11:41 Ответить
На ньому за великий цінник. Він стільки не коштує. За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6162
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29.08.2021 11:45 Ответить
Иловайский котёл - 2
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3357
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29.08.2021 08:22 Ответить
Щось сумнівно що "адекватна відповідь" змусила окупантів припинити обстріли, скоріше боєзапас закінчився.
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29.08.2021 08:23 Ответить
Кстати, про беленюка. Так понимаю, что этот лейтенант ВСУ в такое тяжелое время уже на передовой? С наградным оружием?
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29.08.2021 08:28 Ответить
Неразумные феодорасты! Радоваться надо.
Если бы вы в 2006г. пустили в порт иностранные военные корабли,
то сейчас бы ЭТО сделали солдаты НАТО.
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 975
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29.08.2021 08:28 Ответить
Оккупанты мстят за своего убитого подполковника.
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29.08.2021 08:34 Ответить
небыло никакого полковника. и подполковника тоже небыло
был вброс от канала "tze"
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29.08.2021 08:46 Ответить
#ихтамнетуже
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29.08.2021 08:52 Ответить
их там и небыло
и известно об этом было практически сразу
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29.08.2021 08:55 Ответить
https://twitter.com/666_mancer/status/1430181108637896712
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29.08.2021 08:59 Ответить
Были у меня сомнения, но этот пост как-то пропустил.
Кстати меня давно гложет - кто здесь этот Протеррористически настроенный пользователь (с) Цензор.НЕТ .
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29.08.2021 09:12 Ответить
Наши воины оказали адекватный ответ?!!! Жалобами В ОБСЕ отстреливались?

Целое отделение выбыло из строя! Решили зеленые слуги извести ВСУ?
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29.08.2021 08:42 Ответить
больше . контуженных было только 9 человек и их со сводки убрали
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29.08.2021 08:59 Ответить
Капец! За один день! Это ж СКАНДАЛ! И тишина, блд...
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29.08.2021 15:06 Ответить
За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9430
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29.08.2021 08:45 Ответить
73 процента !
это- огромная "армия"
почему не вооружаемся и на помощь !
ведь судя по риторике - вы же своих не бросаете, где бы они ни были...
или воины Украины для вас - не свои ???
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29.08.2021 08:56 Ответить
если бы в 2014 ввели военное положение со всем вытекающим вплоть до военного трибунала, вопросов было бы намного меньше, как и текущего рулевого Бубочки
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29.08.2021 10:29 Ответить
Обстріл калібром 120 мм називається порушенням режиму тиші.
Зустріч Зе-чучела і Байдена скоро, обстріли саме для цього.
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29.08.2021 09:17 Ответить
За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3787

...
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29.08.2021 09:39 Ответить
За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5014
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29.08.2021 11:13 Ответить
Правительство Украины в одном из недавних докладов сообщило, что имеет 45 с половиной тонн плутония. Из него, по данным экспертов, по меньшей мере более 30 тонн пригодны к использованию в ядерных зарядах. Легко можно подсчитать очень немалое количество боеголовок
Этот арсенал накопился в результате переработки радиоактивных отходов с вполне гражданских украинских АЭС.
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29.08.2021 09:40 Ответить
Удивляет сдержанность популченцев.Стреляй как в тире сколько душе угодно.Запустил беспилотник,покорректировал и снова стреляй. Вечером ВСУ адекватно стрельнут по пустому месту,чтоб не обидеть путина. И то не факт.
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29.08.2021 09:53 Ответить
Вся артиллерия находится в зоне отведения.
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29.08.2021 09:54 Ответить
... откуда адекватно и отвечает ?
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29.08.2021 10:31 Ответить
Зі стрілковаої зброї. Проти мокшанських 120 та 122.
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29.08.2021 11:14 Ответить
"Адекватна відповідь" з ДОЗВОЛЕНОЇ зброї, тобто з автоматів проти ракет...
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29.08.2021 11:52 Ответить
Де ви всі, які вибирали ОЦЕ до влади ?але ж вам "какая разница"! Не ваші діти гинуть правда ж?
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29.08.2021 12:03 Ответить
 
 