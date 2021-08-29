За сутки от COVID-19 в Украине привили более 87 тыс. человек, - Минздрав

За минувшие сутки в Украине прививки от коронавируса COVID-19 получили 87 567 человек.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"87 567 человек вакцинировано от COVID-19 за минувшие сутки 28 августа 2021. Одну дозу получили 29 772 человека, полностью иммунизированы - 57 795 человек", - говорится в сообщении.

В течение суток работали:



- 693 мобильные бригады,

- 1 941 пункт прививки;

- 377 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 5 295 407 человек, из них получили одну дозу - 5 295 405 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 594 758 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 8 890 163 прививки.

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