Кулеба о назначении Поклонской послом России в африканской республике Кабо-Верде: "Очень красивая иллюстрация судьбы предателей"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи по поводу назначения Поклонской послом в африканской стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я это слышал пока на уровне предположений. Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если является, то тогда у нас есть возможность испортить ей жизнь. Если она вышла из гражданства Украины, и является гражданкой России, то они там могут назначать кого угодно и куда угодно.

Но в целом это очень красивая иллюстрация судьбы предателей. Если вы предадите свое государство, то государство, ради которого вы предали, в данном случае Россия, вас просто использует и отправит в Кабо-Верде, при всем уважении к Кабо-Верде", - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Поклонскую планируют "сослать" в республику Кабо-Верде, расположенную на островах Зеленого Мыса в 600 км от побережья Африки.

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