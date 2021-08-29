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Новости Политика Украины
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Кулеба о назначении Поклонской послом России в африканской республике Кабо-Верде: "Очень красивая иллюстрация судьбы предателей"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о назначении Поклонской послом России в африканской республике Кабо-Верде:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи по поводу назначения Поклонской послом в африканской стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я это слышал пока на уровне предположений. Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если является, то тогда у нас есть возможность испортить ей жизнь. Если она вышла из гражданства Украины, и является гражданкой России, то они там могут назначать кого угодно и куда угодно.

Но в целом это очень красивая иллюстрация судьбы предателей. Если вы предадите свое государство, то государство, ради которого вы предали, в данном случае Россия, вас просто использует и отправит в Кабо-Верде, при всем уважении к Кабо-Верде", - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Поклонскую планируют "сослать" в республику Кабо-Верде, расположенную на островах Зеленого Мыса в 600 км от побережья Африки.

Читайте: "Российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос", - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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+64
Кулеба о назначении Поклонской послом России в африканской республике Кабо-Верде: "Очень красивая иллюстрация судьбы предателей" - Цензор.НЕТ 9113
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29.08.2021 09:29
+25
вручить ей торжественно набедренную повязку с логотипом единой россии..
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29.08.2021 09:23
+18
Спробуйте загуглити "Кабо верде"

А потім подивіться в дзеркало і дайте відповідь, чи ви б не хотіли там жити...
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29.08.2021 09:33
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Жорстоке вбивство и візітівка Яроша.
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29.08.2021 10:14 Ответить
Ху із Ярош? Його давно вже ніхто не боїться, ще з тих пір, як він пригрівся при МО і вже кілька років все "чистить зброю"...
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29.08.2021 14:29 Ответить
какая судьба ? Кулеба ? да ведь для нее это СКАЗКА ! МЕЧТА! Там такие у кабовердинцев!
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29.08.2021 10:08 Ответить
а потом крокодилам скормят- и концы в воду Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників" - Цензор.НЕТ 830
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29.08.2021 10:09 Ответить
Пусть готовит задницу для прививок. Жопа будет, как барабан.
Удачи донецко -крымская блд. Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників" - Цензор.НЕТ 1241
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29.08.2021 10:14 Ответить
И всеравно это не гарантирует от экзотики!
Уже не говорю про прочие прелести островного государства!
Картоху будет есть 2 раза в год по большим праздникам! Зато рыбный день минимум 6 дней в неделю!
Ну и голая пенсия в перспективе на сьемной квартире по возвращении.
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29.08.2021 10:57 Ответить
Острова Зеленого мыса. 17 градусов Северной широты, почти как Канарские острова. Бывшая колония Португалии. Очень красиво - курорт.
Собственно будет оттягиваться за счёт Кремлёвской казны. Ну а кроме того, будет пробивать место для отдыха кацапских военных кораблей, при длинных переходах, так как вон в Испанию недавно не впустили...

Как по мне, то Кулеба не ту песню поёт, по причине своей глупости.
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29.08.2021 18:24 Ответить
Кажуть, що ця дівка підробляла в борделі, коли навчалася в Харківській юракадемії. Тепер у неї буде можливість відкрити в тій ахвриканській країні власний міні-бізнес. Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників" - Цензор.НЕТ 8479
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29.08.2021 20:32 Ответить
Вона не проти. Там місцеві африканці знайдуть використання її дупі.
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30.08.2021 01:37 Ответить
Если бы Кулеба не был министром, я бы подумал что он позавидовал Поклонской. )))

8 лет назад она была обычным прокурором в Крыму а тут послом на экзотических отсровах.
На полном пансионе.
А самое главное, что после этого у нее появится стаж дипломатической службы на Кабо Верде, для нее откроются новые перспективы и возможно более "сладкие" назначения....
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29.08.2021 10:17 Ответить
С его знанием истинной истории оккупации Крыма и после её "Россия убила Донбасс!" ей жить осталось от силы год.
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29.08.2021 10:29 Ответить
Та да. Заинтересовался после сказанного Кулебой. Захотелось посмотреть в какие же таки е@еня сослали таки изменницу. Посмотрел. Основной доход страны от туризма. Вроде как не блещет природой, но вот посмотрел картинки и есть таки места. Ну и среднегодовая температура плюс 25.
Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників" - Цензор.НЕТ 9059

Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників" - Цензор.НЕТ 8152

Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників" - Цензор.НЕТ 4826

Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників" - Цензор.НЕТ 3854
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29.08.2021 17:56 Ответить
не завидуйте, эта криворотая идиотка закончит не очень хорошо. и достаточно скоро.
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29.08.2021 20:30 Ответить
Это на границе с Гонолулу?
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29.08.2021 10:18 Ответить
на границе с Гондурасом
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30.08.2021 06:26 Ответить
Под пальмы за казённый счёт?
Хочу быть предателем!
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29.08.2021 10:31 Ответить
судя по всему, тебе и не привыкать к пальме. На ней и вырос.
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29.08.2021 10:37 Ответить
скоріш всего він по кедрах лазив. дивлячись на його мову і любов до підоров.
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29.08.2021 10:47 Ответить
Почему министрами иностранных дел у нас упорно назначают дебилов? Неужели нет вменяемых опытных дипломатов?
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29.08.2021 10:54 Ответить
Пусть лучше кулябка про судьбу патриотов споёт казочку... У натахи пэ всё за"бись: бабла поднакосила, можно и на курорт за госсчёт. Крым турчин и ко слили на старте... неделю, целую неделю!!! после захвата совмина и парламента Крыма путяша выжидал адекватную ответку и дрючил ухо губастого пастора, обделавшегося от избытка патриотизма. Только один человек из всей провластной п)(здоты требовал действовать в соответствии с положением. Леонид Пилунский, единственный "руховец" в крымском парламенте требовал от Киева приказа на незамедлительный штурм, при необходимости с расстрелом захваченных зданий из орудий.
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29.08.2021 10:55 Ответить
Адиет? Не! Расеянин.
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29.08.2021 10:59 Ответить
Ты эту историю сам придумал, или кто подсказал? Кстати подобное любят рассказывать лугандосятина
Надеюсь это совпадение
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29.08.2021 11:04 Ответить
Маячня, парламент Криму захоплювали 12 чоловік, який нафіг артобстріл, це москальня може стріляти по своєму парламенту з танків, українці знають, що варто то побудувати.
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29.08.2021 12:23 Ответить
Ага. Набудували за 30 років...
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29.08.2021 14:15 Ответить
Кулеба упустил прекрасную возможность промолчать.
5 лет на Кабо-Верде за государственный счёт он пытается представить как свершение неотвратимой кары за предательство? Поц.
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29.08.2021 10:58 Ответить
Правельнее было бы сказать не греть, а тереть. Сбываются самые извращенные сексуальные фантазии Няш Няш
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29.08.2021 15:27 Ответить
Кулеба - явный неадекват, как и все зебилы.
Вместо слушать в госдуре бред жирика и носить на палке николашку с блаженными старухами, Поклонская за государственный счет едет на курорт греть жопу на неопределенное время.
Пожалеем ее, зебилы!
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29.08.2021 11:00 Ответить
Одним из первых в сети об этой «мегановости» начал с восторгом трубить блогер-депутат из ЕС Лёха Гончаренко. Видимо его зебилы покусали.))
Кулеба же отвечал на прямо поставленный вопрос ведущего. Отвечал вполне по существу.
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29.08.2021 12:17 Ответить
Не совсем по существу. Кулеба должен был уточнить, что, даже если поклонская только гражданка россии, она должна быть в международном розыске, так как совершила преступление против территориальной целостности Украины. Между прочим, республика Кабо Верде поддержала Украину в ООН в марте 2014 года и по идее, могла бы ее выдать Украине.
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29.08.2021 13:39 Ответить
Ещё в 2017 пытались подать её в этот самый международный розыск. В Интерполе отказали, ссылаясь на политический характер вменяемых статей, не соответствующий уставу этой организации. Других международных розысков не существует. Так зачем Кулебе говорить о том, что не возможно? Не по существу!
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29.08.2021 14:17 Ответить
+5
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29.08.2021 17:40 Ответить
К сожалению не все так просто. Не смогут ее выдать. Она поедет туда в статусе дипломата. А это дипломатическая неприкосновенность. У нее дипиммунитет на пять лет будет.
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29.08.2021 17:59 Ответить
Это ещё, если ее захочет сам Республика Кабо Верде видеть послом. Главная задача Кулебы и нашего МИДа донести полную информацию об этой особе
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29.08.2021 18:19 Ответить
Думаю особо против не будут. Население там пол миллиона. Не думаю, что они особо интересуются там событиями в Украине. А Поклонская так вообще мелкая сошка, чтобы о ней что либо думать. Кста, интересно а кто у нас там в дипмиссии от Украины?
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29.08.2021 18:22 Ответить
Ахах. Внезапно. А дипмиссии нашей то и нетути там. О как. Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників" - Цензор.НЕТ 8884
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29.08.2021 18:24 Ответить
Некому там донести полную информацию об этой особе.
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29.08.2021 18:32 Ответить
Этим должна заниматься посол в Португалии и непосредственно Кулеба.
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29.08.2021 19:32 Ответить
Поклонская и Кулеба - обычные украинские чинуши. Кулеба и сейчас предаёт-продаёт государство каждый день. Ничем не отличается от всех остальных бывших и настоящих правящих подонков.
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29.08.2021 11:08 Ответить
Белокожая макака поклонская - будет королевой африканской глубинки. Ноги сдвигать не придётся все пять лет..... Если не помрёт от экзотических кишечных инфекций и укусов инцефалитных насекомых....
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29.08.2021 11:25 Ответить
Честно говоря, это не самое отстойное место на Земле))
Жить за счет ********* на курорте - чем плохо?!
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29.08.2021 11:27 Ответить
Кабо-Верде у меня в памяти только в связи с певицей Сезарией Эвора которая выходила петь на сцену босиком. Слава пришла во Франции когда ей было за сорок. Самое интересное что заработанные миллионы долларов потратила не на виллы а содержала здравоохранение и образование у себя на родине в Кабо-Верде. Не то что наши гниды фанерные. А нашему министру должно быть позором слухи комментировать.
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29.08.2021 11:32 Ответить
+5
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29.08.2021 17:39 Ответить
Кулеба не второпав і помилково порівняв Поклонську з собою. Так дійсно, для фахівця міжнародника призначення на тропічні острови то кінець кар'єрі і прениження. Але Поклонська пересічна людина яку завдяки "магії інтернету" на хвилі "кримнаша" винесло на саму гору. Для такої заслання на острови не заслання, а можливість за рахунок руських ваньок-дуньок гріти пузо на сонечку і нічого не робити.
Тому нехай ватани бісяться, що за їхній кошт , навіть не власне якомусь пропагандону, а лише пропагандонському продукту створили сінекуру на райських островах.
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29.08.2021 11:37 Ответить
Её вынесло на поверхность потому что она любовница Аксёнова:
спасибо пиццде, выручает веззде..
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29.08.2021 12:24 Ответить
Ну,не так там уж и плохо.По крайней мере сто долларов от Орла и Решки найдетА вообще классно бы было перенести рос.посольства из Киева на остров Змеиный.
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29.08.2021 11:40 Ответить
Альо ... Там вже ППО стоїть.
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29.08.2021 17:38 Ответить
Не в этом случае. У нее одни пряники. Из рядового клерка на Резницкой в прокуроры республики, далее в депутаты высшего законодательного органа, теперь послом в "рай земной". И это при всех ее прибамбасах. Кулеба просто завидует.
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29.08.2021 11:56 Ответить
Стандартна практика, хочеш позбавитись лайна, відправ його на підвищення, але лайно залишиться лайном, тим більше Поклонська несе пургу навіть для зомбітв московії.
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29.08.2021 12:19 Ответить
Есть Габон, Занзибар, Гваделупа, старый добрый Гондурас...
А также острова Того.
(Того, а не тоГо - в случае с Поклонской это важно)
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29.08.2021 12:19 Ответить
Що за острова Того, я завис?
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29.08.2021 12:24 Ответить
Наверное, Тонга
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30.08.2021 22:00 Ответить
Дура дурой. Вот Кулеба под крылом папы, 20 лет на теплых местах, при любом режиме. Даже после Порошенко остался, единственный.
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29.08.2021 13:13 Ответить
Династія.
Є багато різних професій.
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29.08.2021 17:36 Ответить
Я видел её перформанс с африканцем по видио. Получил удовольствие. Это было ещё до того, как Николай Второй у неё замироточил.
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29.08.2021 13:27 Ответить
Наслаждаться нежнейшим океаническим бризом под пальмами за казённый счёт...
А если в вышеупомянутый казённый счёт кроме хаты под пальмами, шмоток, жратвы и бухла "втиснется" ещё и лиловый нигер с опахалом, то к проданой Родине я добавлю родную маму с любимой бабушкой (а нехрен было меня рожать в Украине, где столь невыносима лёгкость бытия).
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29.08.2021 14:44 Ответить
Камянистая пустыня и невыносимо жаркий климат. До начала работорговли острова были необитаемыми.
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29.08.2021 15:59 Ответить
Ещё чутка и самово Кулебу назначат прыщом в жопе.
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29.08.2021 15:29 Ответить
А Кука не там съели?
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29.08.2021 15:41 Ответить
не, Кука съели на островах Кука в Океании, Тихий океан.
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29.08.2021 16:56 Ответить
Ну всё,была - НЯША, стала - Африкаша.
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29.08.2021 17:10 Ответить
Ще один ах_какой министр. Кулеба.
Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників" - Цензор.НЕТ 8217
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29.08.2021 17:19 Ответить
" ... вас просто використає і відправить у Кабо-Верде, при всій повазі до Кабо-Верде..."

Кулєба ... д-л ... Дипломат такого казати не повинен, особливо Міністр.
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29.08.2021 17:34 Ответить
цивилизованное человечество на протяжении своего эволюционного пути спустилось с пальм на землю, а потом появились кацапы и начали лезть обратно с земли на пальмы.
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29.08.2021 18:03 Ответить
в них тiльки бярьозкi i асiнкi...))\
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29.08.2021 20:16 Ответить
Наташа згадала українські традиції й покритикувала соціалку влади у Криму - та тільки забула, що влада ГЕБНІВСЬКО РАШИСТСЬКА
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29.08.2021 18:23 Ответить
мелкая чиновница украинской прокуратуры, после перехода на сторону захватчика, стала генералом, депутатом госдумы и послом на курортном острове. Смешно преподносить это как поражение.
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29.08.2021 18:26 Ответить
Ти зовсім дурний кацапчег чи придуряєшся?
P. S. путин-*****!
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30.08.2021 04:02 Ответить
пэрэмога? она что лысая и беззубая от цинги, замёрзла с топором в руках на вырубка в сибир
ской каторге? найдёт себе пару-тройку кабоверзил пох...ястей и отдохнёт душой и телом на
нежных океанических пляжах.....
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29.08.2021 18:43 Ответить
она там из под кондея не выйдет - пустыня камней и вулканов
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29.08.2021 19:27 Ответить
Острова отличаются возвышенной и достаточно сухой территорией. Почти 16% площади Кабо-Верде занимают сухие щебнистые нагорья, которые также называют «лунным пейзажем». На островах много потухших и действующих вулканов, а их скалистые берега труднодоступны.
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29.08.2021 19:25 Ответить
на Кабо-Верде на пару рокiв,а потiм у метрополiю азiопськоi паРашi-Монголiю)
можна ще губернатором на Чукотку))

Mora Zfayfer

Віктор Трегубов

рассея вас предаст. всегда.

Прочитал я недавно текст уже бывшей профессорши педагогического универа и Драгоманова Евгении Бильченко, изгнанной из стен университета за любовь к террористам и коллаборантам. Евгения рассказывает, как низко она пала, как потеряла все и как ищет в этом Победу Духа.
Отдельной красной строкой проходит «а я надеялась, что кому-то буду нужна».
Евгения искренне полагала, что раз уж ее выгнали и затравили злые бандеровцы, то на помощь придет как максимум пуйло, как минимум ОПЗЖ. Не сложилось.
Как пел Борис Гребенщиков - «а подмога не пришла, подкрепленье не прислали, вот такие брат дела, нас с тобою обманули».
И пусть ряд граждан упрекают меня за злорадство, но я считаю, что это урок, который очень важно выучить всем. И на примере той же Бильченко, и на примере многих до нее, кое-что понять и осознать.
В 2014-м и позднее вокруг нас хватало людей, пышащих ненавистью к «укрокарателям» и любовью к (Ново)рассее.
Кто сейчас упомнит все имена? Олесь Бузина и Саша Чаленко, Максим Равреба и
Александр Роджерс, Монтян, разнообразные коммунисты и прочий советский осадок, пардон, совко-отходы.
Где же теперь все эти персонажи? Где звучат их звонкие «кукареку»?
Кое-кто уже внес свою лепту в обогащение украинского чернозема.
Кто-то сидит в Беларуси или Камбодже, промышляя фрилансом.
Большая часть рванула на маскву, реже в питер, и попыталась как-то продать себя как профессиональных малоросов. Цена им оказалась в одну бутылку, причем не во всех случаях эта бутылка вставлялась в горло. Время от времени они выходят в эфир - опухшие, помятые, почему-то невеселые.
Наименее талантливые сделали себе карьеру при дворе в оккупированных республиках, воплощая в жизнь поговорку «на навозной куче и петух король».
Я вам скажу, где этих персонажей нет. Их нет там, где люди счастливы.
Единственный из украинофобов, сумевший успешно капитализировать свою ненависть к собственной стране - известный вам петуШарий, он же толик шарий. И у того ситуация не вполне однозначная. Все остальные находятся в ситуации поражения. Личного, социального, политического. Потеряны деньги, потеряна медийность, предыдущие группы поклонников сменились однообразной хлопковой массой и дальше Макеевки в гости уже не зовут.
Во всех случаях лучше было просто вовремя завалить хлебало, уж простите мою вульгарную латынь. Просто остаться в Украине, промолчать и перетерпеть свою ненависть, гулять по киевским улицам, пить вкусный кофе в светлых кофейнях, и к 2021-му зарабатывать значительно больше, чем они имеют сейчас, просто на неполитических темах. Но нет.
Они искренне верили, что как предатели, будут делать то же самое, что делали всю жизнь.
То есть трындеть о плохой Украине и получать за это деньги, но уже большие. Деньги на выходе оказались меньшие, а возможности их тратить - более скудные. Даже меркантильный расчет не оправдался. То же самое случилось с крымскими предателями с Черноморского флота, которые внезапно обнаружили, что у коллег, эвакуировавшихся на материк, через пять лет условия жизни покраше.
Просто рассеянское руководство никогда не платит лохам. Такие у них понятия, такой уклад, такое видение мира. А персонажи, предавшие свою страну, растерявшие социальный капитал, оказавшиеся в зависимости от внешней помощи - лохи. Совершенно независимо от того, как искренне они лояльны рассее и ее руководству. «Родина тебя предаст, сынок» - и это правда, когда эта родина - эрэфия.
рассеянцы своих бросают, если только имеют такую возможность.
Это важно знать и помнить каждому говно-ватнику. Если кто-то рассчитывает, что, сдав Украину, он махнет в белокаменную нерезиновую мас-ква-ква-кву и будет там обитать, как в синекуре - это самое наивное из возможных заблуждений. По-хорошему мне не стоило бы его развеивать - предатели заслуживают ответного предательства. Но поскольку в процессе предательства они неизбежно навредят моим соотечественникам - приходится предупреждать.
рассея вас предаст. Как всегда.
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29.08.2021 20:14 Ответить
На РАБссии любят брать в политику дураков и дур всегда,исользуют и на помойку....Фишка такая еще ВЧК,НКВД и прочих КГБшных выкормышей..... Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників" - Цензор.НЕТ 5524
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30.08.2021 03:18 Ответить
а портрет николая 2 взяла . чтобы оберегал . а то сьедят аборигены . они это умеют вкусно приготовить
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30.08.2021 06:24 Ответить
Ой Наташа ты Наташа,
Твоя дупа теперь наша!
Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників" - Цензор.НЕТ 6981
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30.08.2021 06:28 Ответить
А начальник Натахи тоже из дикарей:
Кулеба про призначення Поклонської послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде: "Дуже гарна ілюстрація долі зрадників" - Цензор.НЕТ 1004
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30.08.2021 06:56 Ответить
Залишається лише мріяти про таку долю - бути послом в невеличкій острівній курортній країні.
Інша справа якби її десь в Сомалі відправили.
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30.08.2021 07:25 Ответить
а можно и меня так же состать?
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30.08.2021 09:10 Ответить
Что это за министр иностанных дел, который комментирует слухи? Чмо, оно и есть чмо
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31.08.2021 11:16 Ответить
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