Худшие переговоры всегда были с Путиным, потому что веры этому человеку нет, - Порошенко

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко рассказал, что одним из самых сложных переговорных марафонов во время его президентства был процесс ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам Порошенко, легких переговоров не существует.

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"Самыми тяжелыми из своего опыта для меня были переговоры с Нидерландами. Помните, сколько бед нам наделал консультативный референдум в этой действительно дружественной для нас стране 2016? Будущее Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом балансировало между "быть или не быть". Висело на волоске. Тогда в течение длительного времени я имел множество переговоров и с Нидерландами, и с друзьями в Брюсселе, других столицах ЕС для поиска той формулы, которая бы не позволила лишить наше государство, украинцев заветной европейской перспективы. И нам это удалось, потому что действовали смело, настойчиво, твердо и стратегически. Голоса за ратификацию в Нидерландах собирали по всей Европе", - рассказал пятый президент.

"Понимая, что кто-то может удивиться, почему тяжелыми для меня были эти переговоры, а не, например, 18-часовой переговорный марафон по Минским соглашениям 2015 года, сразу отвечу: тяжелые, так как речь шла о европейской мечте. Оккупированную территорию можно вернуть. Однако нельзя лишать мечты, веры в будущее, стратегического видения развития государства. Я четко понимал, что находится на кону тех переговоров. И это понимание, высокий уровень ответственности были тяжелыми", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что худшие переговоры всегда были с Путиным.

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"Потому что ты всегда понимаешь - о чем бы ни говорить, веры в исполнение договоренности этому человеку нет. Подтверждение видим и сегодня, когда договоренности по комплексу минских мер и дальше остаются невыполненными с российской стороны. Кремль продолжает стрелять, не отказывается от оккупации наших территорий, переводит проблемные вопросы мирного процесса "с больной головы на здоровую", - объяснил Порошенко.

"Нашей команде никогда ничего не давалось просто так, не падало как манна небесная. Мы никогда не позволяли себе публичных претензий к партнерам, но все, что имеем, профессионально добивались путем сложных внутренних реформ, непростых внешних переговоров и дипломатических комбинаций. Так было с соглашением об ассоциации, так было с безвизом, так было с Томосом, так было с санкционной политикой в отношении России. Выдавливали, выгрызали зубами, договаривались. И имели результат, потому что умели работать профессионально", - подытожил пятый президент.

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