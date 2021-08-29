РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11259 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
13 747 255
переговоры (4649) Порошенко (19363) Путин (29862) Россия (91256) Евросоюз (15875)

Худшие переговоры всегда были с Путиным, потому что веры этому человеку нет, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Худшие переговоры всегда были с Путиным, потому что веры этому человеку нет, - Порошенко

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко рассказал, что одним из самых сложных переговорных марафонов во время его президентства был процесс ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам Порошенко, легких переговоров не существует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии

"Самыми тяжелыми из своего опыта для меня были переговоры с Нидерландами. Помните, сколько бед нам наделал консультативный референдум в этой действительно дружественной для нас стране 2016? Будущее Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом балансировало между "быть или не быть". Висело на волоске. Тогда в течение длительного времени я имел множество переговоров и с Нидерландами, и с друзьями в Брюсселе, других столицах ЕС для поиска той формулы, которая бы не позволила лишить наше государство, украинцев заветной европейской перспективы. И нам это удалось, потому что действовали смело, настойчиво, твердо и стратегически. Голоса за ратификацию в Нидерландах собирали по всей Европе", - рассказал пятый президент.

"Понимая, что кто-то может удивиться, почему тяжелыми для меня были эти переговоры, а не, например, 18-часовой переговорный марафон по Минским соглашениям 2015 года, сразу отвечу: тяжелые, так как речь шла о европейской мечте. Оккупированную территорию можно вернуть. Однако нельзя лишать мечты, веры в будущее, стратегического видения развития государства. Я четко понимал, что находится на кону тех переговоров. И это понимание, высокий уровень ответственности были тяжелыми", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что худшие переговоры всегда были с Путиным.

Читайте: Офис Зеленского трое суток не реагирует на дерзкое нападение на Порошенко, что подтверждает нашу версию о политическом заказе, - адвокат Новиков

"Потому что ты всегда понимаешь - о чем бы ни говорить, веры в исполнение договоренности этому человеку нет. Подтверждение видим и сегодня, когда договоренности по комплексу минских мер и дальше остаются невыполненными с российской стороны. Кремль продолжает стрелять, не отказывается от оккупации наших территорий, переводит проблемные вопросы мирного процесса "с больной головы на здоровую", - объяснил Порошенко.

"Нашей команде никогда ничего не давалось просто так, не падало как манна небесная. Мы никогда не позволяли себе публичных претензий к партнерам, но все, что имеем, профессионально добивались путем сложных внутренних реформ, непростых внешних переговоров и дипломатических комбинаций. Так было с соглашением об ассоциации, так было с безвизом, так было с Томосом, так было с санкционной политикой в отношении России. Выдавливали, выгрызали зубами, договаривались. И имели результат, потому что умели работать профессионально", - подытожил пятый президент.

Также читайте: Порошенко: Путин - убийца, и суд над ним еще впереди

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+57
Настоящий Гетьман вставил очередную клизму самозванцам залезшим на Банковую.
показать весь комментарий
29.08.2021 11:07
+55
Худшие переговоры всегда были с Путиным, потому что веры этому человеку нет, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8992
показать весь комментарий
29.08.2021 11:08
+32
Худшие переговоры всегда были с Путиным, потому что веры этому человеку нет, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9293
показать весь комментарий
29.08.2021 11:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Цей процес триває вже понад 30 років !!!!))))
показать весь комментарий
29.08.2021 12:36 Ответить
Ещё 10 лет бродить в политической пустыни, пока коренной совок дуба не даст.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:39 Ответить
Ви "оптимист ,батенька" !!!))))
показать весь комментарий
29.08.2021 12:56 Ответить
а рішення про участь цих людей має прийматися виборчими комісіями з урахуванням їх особистих заслуг, інтелекту і порядності

Звучить непогано. Але реальний стан наразі такий: приймаються за майновими статками - хто скільки занесе, у виборчу комісію, чи у партійну.
Які кроки Ви пропонуєте, щоб змінити цю систему?
показать весь комментарий
29.08.2021 12:37 Ответить
можно находить и воспитывать сколько угодно, но по ящику покажут очередного голобородьку и стадо роняя слюни и кал побежит голосовать за него. увы у нас так и не появилась информационная гигиена и ответственность за свои действия. до сих пор играем в выборы без ответственности.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:38 Ответить
Згадуючи 1991 рік ,видко зміни що відбулись з лохторатом !!! В 1991 р. слухали радіо ,а ******** лохторат дивиться телешоу !!! Зміни грандіозні !!!)))
показать весь комментарий
29.08.2021 12:55 Ответить
это да. и ютуб. причем желательно попроще. без заумных слов и сложных логических построений.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:57 Ответить
Прочитали у Анти-колорадоса?
показать весь комментарий
29.08.2021 14:55 Ответить
что?
показать весь комментарий
29.08.2021 15:04 Ответить
Там була стаття, що Порошенко треба більше бути не там, де вже люди в будь-якому разі за нього, а там, де ще ні. А до таких треба йти без заумных слов и сложных логических построений. Схожі думки тут:

https://defence-line.org/2021/08/peredviborchij-duplet-postril-1/
показать весь комментарий
29.08.2021 17:31 Ответить
это говорит только о том что словарный запас и состав у нас с антиколорадосом похожи. посыл совершенно разный. я говорил о видеожвачке которая побуждает наш народ к принятию решений
показать весь комментарий
29.08.2021 18:39 Ответить
пут- ин не людина , а психічнохвора і злюча потвора , яка живе не по закону , а по понятіям !
показать весь комментарий
29.08.2021 12:48 Ответить
Найгірші переговори завжди були з Путіним, бо віри цій людині немає, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4462
показать весь комментарий
29.08.2021 12:56 Ответить
На пути к Европейской Украине с себя начать эволюционировать Пётр Алексеевич не хо? Может решится наконец избавиться от постыдной азиатской гибридности? 25 лет на госслужбе и параллельно в крупном бизнесе с работающими активами на 1,5 млрд.$- не по-европейски это как-то. Да и незаконно даже.
показать весь комментарий
29.08.2021 13:16 Ответить
Главное что он по европейски насадил тебя на бутылку, кацап Найгірші переговори завжди були з Путіним, бо віри цій людині немає, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5804
показать весь комментарий
29.08.2021 17:15 Ответить
Найгірші переговори завжди були з Путіним, бо віри цій людині немає, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3216 Афанасий Александров
На пути к Европейской Украине с себя начать эволюционировать Пётр Алексеевич не хо? Может решится наконец избавиться от постыдной азиатской гибридности? 25 лет на госслужбе и параллельно в крупном бизнесе с работающими активами на 1,5 млрд.$- не по-европейски это как-то. Да и незаконно даже
показать весь комментарий
29.08.2021 21:49 Ответить
Слова правильные, но сказаны лгуном.
показать весь комментарий
29.08.2021 13:10 Ответить
В который раз, призываю пересмотреть свое мнение о том, где он якобы врал, и рассмотреть каждый из этих случаев поглубже, чем в "объеме телевизора".
И как-то, внезапно, оказывается по-другому.
показать весь комментарий
29.08.2021 13:51 Ответить
у подляка, в методичках - інші інструкції
показать весь комментарий
29.08.2021 13:56 Ответить
На відміну від тебе йому ж ніхто не дає жодного льодяника "Рошен" на патичкові зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеного смороду з новітнім інгрідієнтом - Нудотним Порош(ен)ком. Інша справа ти - насмокшешся льодяників "Рошен" і рясно ригаєш бридким, огидним і смердючим порохоботським блювотинням.
показать весь комментарий
29.08.2021 19:51 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
29.08.2021 13:20 Ответить
Суть идеологии "Подмена настоящего и будущего прошлым. Реально героическое прошлое, приукрашенное прошлое, полностью вымышленное прошлое - все виды прошлого должны постоянно находиться в фокусе внимания, чтобы вытеснить мысли о будущем и вопросы к настоящему». - Навальный в интервью «New York Times», особенно четко понятна суть идеологии путинского режима:
показать весь комментарий
29.08.2021 13:53 Ответить
Порошенко - сьомий Президент України !
Бо, як бачимо, вже навіть зебіли гуртом кажуть, що
альтернативи - НЕМА !
показать весь комментарий
29.08.2021 14:14 Ответить
І хто ж це мінські угоди підписав з х.йлом
показать весь комментарий
29.08.2021 14:43 Ответить
Від них стало гірше, чи краще?
показать весь комментарий
29.08.2021 14:57 Ответить
підписав, щоб ти Ольга, тоді , у Киеві, на Квартал змогла піти, посміятись, подивитись та послухати....
показать весь комментарий
29.08.2021 17:38 Ответить
Хай живе олігархія! Даєш ще раз Порошенка! А може вже досить наступати на одні й ті ж граблі? Змінитися, в першу чергу, повинна система, а не прізвище президента - слуги олігархів, чи олігарха на чолі країни.
показать весь комментарий
29.08.2021 21:04 Ответить
ну, і кого ти Даєш ще раз ? ..
показать весь комментарий
29.08.2021 21:53 Ответить
Я не знаю кто будет следующим , но я знаю точно Петруха Пролетает как трусы над баней .
показать весь комментарий
29.08.2021 16:38 Ответить
...пам'ятаю, як тодішні 73% раділи, що в Ющенка рейтинг падає...
показать весь комментарий
29.08.2021 16:38 Ответить
Рейтинги засунь себе куда- нибуть, я про реалии ....
показать весь комментарий
29.08.2021 16:46 Ответить
Твоя реалия сидеть на бутылке пока не сконаешь Найгірші переговори завжди були з Путіним, бо віри цій людині немає, - Порошенко - Цензор.НЕТ 312
показать весь комментарий
29.08.2021 17:18 Ответить
Ты хоть сам понимаешь что ты изрыгнул. Или же свидетелям секты Петровой мозги не обязательно ,главное лайкать друг друга и спамить тех кто не придерживается вашего маразма.
показать весь комментарий
29.08.2021 19:21 Ответить
Это не человек! Вы всегда привязываетесь к внешнему привычному образу.....
показать весь комментарий
29.08.2021 17:18 Ответить
Молодец! Не боится назвать ***** *****м и убийцей.. не боится, не сцыт.. это и есть настоящий лидер и президент!
Он никогда не встанет на колени перед путиным и не станет заглядывать ему в глаза или очко
показать весь комментарий
29.08.2021 23:29 Ответить
РАНЬШЕ САМОЕ ЖЕСТКОЕ НАКАЗАНИЕ БЫЛО ДЛЯ ВЫСШИХ ЧИНОВ!)
показать весь комментарий
30.08.2021 07:56 Ответить
И имели результат, потому что умели работать профессионально" Источник: https://censor.net/ru/n3285110

Именно.
показать весь комментарий
30.08.2021 08:47 Ответить
Страница 3 из 3
 
 