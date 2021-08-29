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Новости За рубежом
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Афганистан (599) Байден (2383) теракт (2152)

Байден сообщил об угрозе нового теракта в Кабуле в ближайшее время: "Ситуация крайне опасная"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден сообщил об угрозе нового теракта в Кабуле в ближайшее время:

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предостерег, что уже в ближайшее время в Кабуле может быть совершен еще один теракт.

Об этом говорится в заявлении Байдена, посвященному эвакуационной миссии Вашингтона из Афганистана. Документ распространен пресс-службой Белого дома в субботу, 28 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Ситуация на месте по-прежнему - крайне опасная, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой", - отметил Байден.

"Наши командующие сообщили мне, что нападение весьма вероятно произойдет в ближайшие 24-36 часов", - добавил он.

Президент Соединенных Штатов распорядился, чтобы были приняты все возможные меры для защиты американских сил в Афганистане. При этом в военном командовании подтвердили, что гарантируют безопасную передислокацию персонала.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Даремна справа. Тільки криворогатий Вовка знає що потрібно зазирнути ***** вглаз.
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29.08.2021 11:50
+1
Больше! Больше переговоров Байдена с ******!!!
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29.08.2021 11:47
+1
Главное чтобы не в Вашингтоне, а на остальных обитающим внутри Beltway наплевать.
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29.08.2021 11:56
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Ну и?
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29.08.2021 11:45 Ответить
*****,це ти?
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29.08.2021 11:51 Ответить
Ні,мудель,*********-це ти
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29.08.2021 11:57 Ответить
До байдена поїхав *****?
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29.08.2021 12:00 Ответить
Ні,тебе туди кинув,ватан
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29.08.2021 12:05 Ответить
Больше! Больше переговоров Байдена с ******!!!
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29.08.2021 11:47 Ответить
Даремна справа. Тільки криворогатий Вовка знає що потрібно зазирнути ***** вглаз.
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29.08.2021 11:50 Ответить
Главное чтобы не в Вашингтоне, а на остальных обитающим внутри Beltway наплевать.
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29.08.2021 11:56 Ответить
Кацапи знову біснуються.
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29.08.2021 11:58 Ответить
Афганцям СРСР це в очі скажеш, говнюк?
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29.08.2021 12:28 Ответить
это которые голубые ? в беретах ?
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08.09.2021 17:21 Ответить
Внимание! Путлеров бот, враг Украины!
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29.08.2021 12:39 Ответить
Хмм ....воооот где настоящая опасность. Смотрите как идеально работает мода Н21. Суперь вихрь. Разумеется никакие методы тушения не помогут! К таким пожарам есть другие методы...
https://www.youtube.com/watch?v=uX0HnOlSvbc&t=16s
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29.08.2021 17:29 Ответить
 
 