Байден сообщил об угрозе нового теракта в Кабуле в ближайшее время: "Ситуация крайне опасная"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предостерег, что уже в ближайшее время в Кабуле может быть совершен еще один теракт.

Об этом говорится в заявлении Байдена, посвященному эвакуационной миссии Вашингтона из Афганистана. Документ распространен пресс-службой Белого дома в субботу, 28 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Ситуация на месте по-прежнему - крайне опасная, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой", - отметил Байден.

"Наши командующие сообщили мне, что нападение весьма вероятно произойдет в ближайшие 24-36 часов", - добавил он.

Президент Соединенных Штатов распорядился, чтобы были приняты все возможные меры для защиты американских сил в Афганистане. При этом в военном командовании подтвердили, что гарантируют безопасную передислокацию персонала.

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