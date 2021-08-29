Байден сообщил об угрозе нового теракта в Кабуле в ближайшее время: "Ситуация крайне опасная"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Соединенных Штатов Джо Байден предостерег, что уже в ближайшее время в Кабуле может быть совершен еще один теракт.
Об этом говорится в заявлении Байдена, посвященному эвакуационной миссии Вашингтона из Афганистана. Документ распространен пресс-службой Белого дома в субботу, 28 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Ситуация на месте по-прежнему - крайне опасная, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой", - отметил Байден.
"Наши командующие сообщили мне, что нападение весьма вероятно произойдет в ближайшие 24-36 часов", - добавил он.
Президент Соединенных Штатов распорядился, чтобы были приняты все возможные меры для защиты американских сил в Афганистане. При этом в военном командовании подтвердили, что гарантируют безопасную передислокацию персонала.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=uX0HnOlSvbc&t=16s