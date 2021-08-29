Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года
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Украина решила отложить запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами до 10 января 2022 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на информацию Одесской таможни.
В ведомстве сообщили, что украинские власти отказались от плана запретить въезд для автомобилей с приднестровскими номерами с 1 сентября после обращения посольства Молдовы в Украине в Министерство иностранных дел страны.
В Одесской таможне напомнили, что "нейтральные номера" можно получить в пунктах регистрации транспортных средств, специально открытых в Тирасполе и Рыбнице.
С 1 сентября 2018 года жители Приднестровья получили возможность перерегистрировать свои автомобили, чтобы получить "нейтральные номера", которые дают возможность участвовать в международном движении транспорта.
Молдова и Украина планировали запретить выезд за рубеж автомобилей с символикой непризнанного Приднестровья с 1 января 2020 года.
Затем, по просьбе Кишинева, Киев перенес вступление в силу этого решения на 1 апреля 2021 года, а после - на 1 сентября 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
Но Украина, оказывается, по просьбе Молдовы(!!!!), продолжает пропускать оттуда автомобили с непризнанными номерными знаками!!!
Кто-нибудь, объясните - что происходит????
Тогда такая атака аэропорта, это полный разгром Молдовы.
А вот уговорить руководство Украины и закрыть воздушные коридоры, или совместно заставить кацапские борты сначала совершать посадку в Кишинёве, потом молдоване их полностью досматривают, а уже потом разрешают или не разрешают перелёт в Тирасполь. Ну типа как кацапы при Порошенко заставили наших Киборгов проходить досмотр на блок-посту у Мотароллы...
Вот за эти деньги они в Киеве вопрос и порешали . Купили себе право ездить с такими номерами .
И еще можно разрешить въезд авто с номерами лугандона, осетии, абхазии!
Масса вариантов поцеловать ***** в жопу для зеленского!
Сраное, безхребетное ничтожество на посту президента!
Когда эта гнида плюнула в лицо Молдове, организовав похищение Чауса, проблем не было!
Якби Ізраїльський Моссад повернув назад у свою країну (для виправдання чи засудження - Моссаду це неважливо) живим-здоровим громадянина Ізраїля , - Ви також би обурювались?
Хто б ще так опікувався непризнаною територією як не Кишинев?
зы. Вот Шериф вышел в ЛЧ и шо? Интер, Реал и Шахтер будут заезжать в непризнанный Тирасполь? (до этого Динамо Загреб , Црвена Звезда и еще пару клубов играли в тирасполе). Посмотрим...