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Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года

Новости Цензор.НЕТ Общество

Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года

Украина решила отложить запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами до 10 января 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на информацию Одесской таможни.

В ведомстве сообщили, что украинские власти отказались от плана запретить въезд для автомобилей с приднестровскими номерами с 1 сентября после обращения посольства Молдовы в Украине в Министерство иностранных дел страны.

В Одесской таможне напомнили, что "нейтральные номера" можно получить в пунктах регистрации транспортных средств, специально открытых в Тирасполе и Рыбнице.

С 1 сентября 2018 года жители Приднестровья получили возможность перерегистрировать свои автомобили, чтобы получить "нейтральные номера", которые дают возможность участвовать в международном движении транспорта.

Молдова и Украина планировали запретить выезд за рубеж автомобилей с символикой непризнанного Приднестровья с 1 января 2020 года.

Затем, по просьбе Кишинева, Киев перенес вступление в силу этого решения на 1 апреля 2021 года, а после - на 1 сентября 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует запретить въезд автомобилям с приднестровскими номерами, - посол Украины в Молдове Шевченко
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Топ комментарии
+23
Ця військова база РФіі має бути як щільно ізольована !!! )))
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29.08.2021 11:54
+23
Які це державні номери у неіснуючої держави ???))))
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29.08.2021 11:55
+16
Теж хотів написати, хто взагалі дозволив в'їзд в Україну автомобілів з картинками з якогось зоопарку замість держ номерів?
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29.08.2021 12:03
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Заохочують рускій мір. Молодці.
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29.08.2021 11:52 Ответить
Ця військова база РФіі має бути як щільно ізольована !!! )))
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29.08.2021 11:54 Ответить
Так скоро докатимся что по просьбе паРаши и авто с номерами лугандона начнут пропускать..
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29.08.2021 11:54 Ответить
Реінтеграція Даунбаса за кремлівським сценарієм !!! Процес триває !!!))))
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29.08.2021 11:57 Ответить
так, тiльки "реiнтеграцiя" Украiни в лугандон! Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года - Цензор.НЕТ 6366 Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года - Цензор.НЕТ 2199 Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года - Цензор.НЕТ 3289
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29.08.2021 12:04 Ответить
Результати поїздки санду до *****.
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29.08.2021 11:55 Ответить
Це так і маскалі попхнуться сюди з нейтральними номерами.
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29.08.2021 11:55 Ответить
мацкалям будуть давати самі нейтральні номери- птн хло Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года - Цензор.НЕТ 3048
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29.08.2021 12:03 Ответить
З таким номером нехай їдуть. Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года - Цензор.НЕТ 7363 Киев отложил запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья до 10 января 2022 года - Цензор.НЕТ 5913
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29.08.2021 12:11 Ответить
Які це державні номери у неіснуючої держави ???))))
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29.08.2021 11:55 Ответить
Теж хотів написати, хто взагалі дозволив в'їзд в Україну автомобілів з картинками з якогось зоопарку замість держ номерів?
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29.08.2021 12:03 Ответить
какаяразницы
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29.08.2021 12:10 Ответить
уряд Молдови. На них вся відповідальність. Якби це був недружній уряд - можна було би і проігнорити. Але зараз - інші обставини. Нехай буде так: їм видніше.
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29.08.2021 14:17 Ответить
Зараз так. З самого початку чому дозволили? Чи ця територія для нас вже признана?
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29.08.2021 14:24 Ответить
По факту сел на любую машину повесил номера Приднестровья и погнал как оттуда так и туда, перевалочная база угнанных авто.
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29.08.2021 12:18 Ответить
Ну да, хіба що перевірять номери кузова чи двигуна, тоді лажа.....
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29.08.2021 12:32 Ответить
Ну так и есть
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29.08.2021 14:26 Ответить
.Вы когда приедете в аэропорт Кишинёва... то не удивляйтесь. Сотни машин с приднестровскими номерами. Русня из Тирасполя ...военные.(правда в гражданке) ... вылетающие из Кишинёва в Москау... точно такие же прилетающие..их семьи... Молдова продаёт русне в Приднестровье топливо, продовольствие... А Вы там беспокоитесь о номерах их. Надо беспокоится и надеяться что в Украине не засверкали бы номера Даунбассии... что с нашим наркоманом-презЕдентом вполне допустимо.
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29.08.2021 15:03 Ответить
Дивна позиція Молдови, наче і Додона нема.
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29.08.2021 12:31 Ответить
Контрабанда рулить !!!
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29.08.2021 12:58 Ответить
Тысячу раз удивляюсь - как то приднестровье может вообще существовать??? Там граница только с Молдовой и Украиной. Перекрыть границу и сухопутную и воздушную - и здохнет за полгода.
Но Украина, оказывается, по просьбе Молдовы(!!!!), продолжает пропускать оттуда автомобили с непризнанными номерными знаками!!!
Кто-нибудь, объясните - что происходит????
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29.08.2021 13:30 Ответить
Вот вам вопрос, который Санду недавно задала Зеленскому - "Вы уже семь лет воюете против агрессии РФ. Почему самолеты РФ СЕМЬ ЛЕТ перевозят российских военнослужащих, через вашу территорию, на оккупированные у нас РФ территории?"
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29.08.2021 19:17 Ответить
Аэропорт Тирасполя находится всего в около 10 км от позиций военных Молдовы. Было бы желание властей Молдовы - на тщательно вспаханное бомбами поле уже многие годы не смог бы садиться ни один самолет оккупантов.
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30.08.2021 01:37 Ответить
И начать ПРЯМУЮ войну с РФ? Там же типа "миротворческие московские твари" сидят. А Украина спокойно пропустит и самолеты с десантом, и танки с БМП...
Тогда такая атака аэропорта, это полный разгром Молдовы.

А вот уговорить руководство Украины и закрыть воздушные коридоры, или совместно заставить кацапские борты сначала совершать посадку в Кишинёве, потом молдоване их полностью досматривают, а уже потом разрешают или не разрешают перелёт в Тирасполь. Ну типа как кацапы при Порошенко заставили наших Киборгов проходить досмотр на блок-посту у Мотароллы...
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30.08.2021 11:02 Ответить
тому що на всіх ключових посадах в силових структурах одещини сидить агентура РФ. Багато з них навіть мови не розуміють. Там же роблять укр паспорти кілерам з РФ накшталт Артур Денисултанов-Курмакаев https://www.svoboda.org/a/28525359.html
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29.08.2021 22:22 Ответить
взагалі, навіщо було дозволяти в,їзд з номерами тієї недореспубліки?? заборонити назавжди, хай заїздять виключно з молдавськими номерами.
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29.08.2021 13:38 Ответить
Приднестровье - оплот контрабанды
Вот за эти деньги они в Киеве вопрос и порешали . Купили себе право ездить с такими номерами .
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29.08.2021 18:56 Ответить
Відбувається нормальний і незбіжний процес реінтеграції Української (споконвіків) Придністрянщини і її повернення до складу України. Навіть молдавани це вже зрозуміли.
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29.08.2021 13:43 Ответить
Да, ранее это были наши территории. Но говорить про это, до того, как развалится РФ, нецелесообразно.
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29.08.2021 19:18 Ответить
Чому тоді забороняєте номери Лугандону?
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29.08.2021 14:07 Ответить
а що, українському уряду треба дозволити це?
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29.08.2021 14:18 Ответить
Придністровські ж дозволили, а чим лугандон гірше? Земля думаю зробе
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29.08.2021 16:18 Ответить
да цей зможе
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29.08.2021 22:16 Ответить
А нічого, що про продовження пропуску автомобілів з сумнівними "придністровськими" номерами Україну попрохала влада самої Молдови, з якою у нас дружні відносини. А за лугандон хто попрохає?
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30.08.2021 00:21 Ответить
А шо Порохи номера еще не сменили... ?
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29.08.2021 14:25 Ответить
Акт поддержки территориальной целостности Молдовы по украински😁😁😁
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29.08.2021 14:40 Ответить
по просьбе Кишинева...
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29.08.2021 21:54 Ответить
це для розумово-відсталих Київ відтермінував заборону на в'їзд автомобілів із номерами Придністров'я до 10 січня 2022 року - Цензор.НЕТ 2046
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29.08.2021 22:16 Ответить
Правильно!
И еще можно разрешить въезд авто с номерами лугандона, осетии, абхазии!
Масса вариантов поцеловать ***** в жопу для зеленского!
Сраное, безхребетное ничтожество на посту президента!
Когда эта гнида плюнула в лицо Молдове, организовав похищение Чауса, проблем не было!
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29.08.2021 16:45 Ответить
Подовжити дозвіл на перетин кордону з "придністровькими" номерами в України попрохала влада самої, дружньої нам, Молдови. Що не так?
Якби Ізраїльський Моссад повернув назад у свою країну (для виправдання чи засудження - Моссаду це неважливо) живим-здоровим громадянина Ізраїля , - Ви також би обурювались?
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30.08.2021 00:37 Ответить
Да. Ми так і повірили, що "по прозьбє Кішіньова" Київ відтермінував заборону на в'їзд автомобілів із номерами Придністров'я до 10 січня 2022 року - Цензор.НЕТ 2688
Хто б ще так опікувався непризнаною територією як не Кишинев?
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29.08.2021 22:15 Ответить
Ганьба.
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30.08.2021 00:11 Ответить
Все продавольствие ПМРовцы везут с Одессы. У них в магазинах толком ни чего нет. Вот и едут к нам. А потом на 7-м км и в других местах начинают рассказывать про руський мир. Уже давно пора им запретить сюда заезжать.
зы. Вот Шериф вышел в ЛЧ и шо? Интер, Реал и Шахтер будут заезжать в непризнанный Тирасполь? (до этого Динамо Загреб , Црвена Звезда и еще пару клубов играли в тирасполе). Посмотрим...
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30.08.2021 09:01 Ответить
странно... а в Одессе их полно.....
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30.08.2021 09:26 Ответить
 
 