За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выздоровели 174, выявили 240 новых случаев, - Кличко

В Киеве за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19, а также 35 с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки выявили 240 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 223 872).

Среди заболевших: 146 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 80 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет, 9 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 5 мальчиков от 2 до 17 лет

Также зафиксирован 1 летальный случай от вируса (всего 5277 умерших).

Кроме того, за сутки госпитализированы 28 пациентов с коронавирусом, а также 35 с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время, 174 жителя Киева побороли коронавирус (всего 215 739 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (43), Шевченковском и Дарницком (по 34), в Соломенском (31).

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