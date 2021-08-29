РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10069 посетителей онлайн
Новости Общество Агрессия России против Украины
1 276 8
Великобритания (4257) память (1456) Симмонс Мелинда (103) День памяти защитников Украины (14)

Посол Великобритании Симмонс почтила память воинов, погибших в борьбе за независимость Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

Посол Великобритании Симмонс почтила память воинов, погибших в борьбе за независимость Украины

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заместитель атташе по вопросам обороны подполковник Тимофей Уайт-Бойкот почтили память украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства Великобритании.

"По случаю Дня памяти защитников Украины Посол Великобритании Мелинда Симмонс и заместитель атташе по вопросам обороны подполковник Тимофей Уайт-Бойкот почтили погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины мужчин и женщин, возложив цветы к Стене народной памяти в Киеве", - говорится в сообщении.

Также читайте: Открытие мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, прошло в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто его знает, может если бы Бриташка не настаивала на разоружении Украины (а это не только ЯО!) и сразу в феврале 2014 включила максимальные санкции вроде SWIFTa, оказала военную помощь...
А так, да иди, лей крокодиловы слезки....
показать весь комментарий
29.08.2021 12:38 Ответить
А якби вкраїнці не обирали між януковичем та тЮлькою, були б не квазінацією, то взагалі би горя не знали. Вже б і Польщу економічно випередили.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:42 Ответить
угу. а ще краще Чорновіла замість Кравчука
показать весь комментарий
29.08.2021 12:47 Ответить
За Чорновіла є сумніви, бо він виступав за регіони.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:56 Ответить
Не паплюжте! то син його
показать весь комментарий
29.08.2021 18:35 Ответить
Посол Великобритании Симмонс почтила память воинов, погибших в борьбе за независимость Украины - Цензор.НЕТ 7030
показать весь комментарий
29.08.2021 12:42 Ответить
Найбільші наші друзі і союзники -- це Англія, США, Канада, Польща і Туреччина.
показать весь комментарий
29.08.2021 12:59 Ответить
Тімофєй це Тімоті?
показать весь комментарий
29.08.2021 15:16 Ответить
 
 