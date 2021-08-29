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Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе: состояние бойца тяжелое, - ОТУ "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе: состояние бойца тяжелое, - ОТУ

29 августа вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций защитников Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ". В результате российского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки "Північ".

Воину оказана первая медицинская помощь, после чего была осуществлена ​​его аэромедицинская эвакуация в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое.

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"Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сказано в сообщении.
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Топ комментарии
+18
Чому мовчить сцикло? Може його прихлопнуло кришкою рояля?
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29.08.2021 12:59
+16
нет слов !!!
молчит и бравый главнокакбыкомандующий, любитель награждать и пиариться...
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29.08.2021 13:00
+16
Тримайся , воїне - ти мусиш жити , не здавайся 🙂
Молимось за Тебе !!
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29.08.2021 13:01
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Чому мовчить сцикло? Може його прихлопнуло кришкою рояля?
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29.08.2021 12:59 Ответить
У квартального мудака план такой - чтобы убили всех наших воинов и тогда он сможет со спокойной душой капитулировать перед кацапами и будет спокойно торговать сериалами на москве.
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29.08.2021 13:07 Ответить
Українського воїна поранено унаслідок російського обстрілу на Донбасі, стан бійця важкий, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 290
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29.08.2021 13:13 Ответить
‎29.‎08.‎2021

ЗА ВСЕ что происходит в армии отвечает Верховный Главнокомандующий, именно он решает основные кадровые вопросы и своими приказами назначает на ключевые военные должности непосредственных исполнителей.
Если назначенные им люди некомпетентны, не способны организовать деятельность Вооруженных Сил, принимают не качественные кадровые решения - это вина Верховного Главнокомандующего.
По произошедшему в Авдеевке 28.08.2021 г. как минимум должно быть назначено служебное расследование, выяснены все факты и наказаны виновные.
До того все остальное - это жалкие потуги некомпетентного человечка, взобравшегося на пост Верховного Главнокомандующего оправдать свою некомпетентность
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29.08.2021 13:47 Ответить
Відповідь в твоєму питанні. *** Зеля-сцикло!😡
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29.08.2021 16:23 Ответить
нет слов !!!
молчит и бравый главнокакбыкомандующий, любитель награждать и пиариться...
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29.08.2021 13:00 Ответить
Тому що в нас немає президента, є закомплексований наполеончік, якому українська нація чужа☹️
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29.08.2021 13:04 Ответить
Воно й справді дуже чимось налякане. д"Єрмак,мабуть" "козю" показав.
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29.08.2021 15:25 Ответить
"Нужно просто перестать стрелять". В. Зеленський.
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29.08.2021 13:00 Ответить
Тримайся , воїне - ти мусиш жити , не здавайся 🙂
Молимось за Тебе !!
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29.08.2021 13:01 Ответить
он уже всё предпринял - назначил подозревавшегося в госизмене Тарана министром обороны, второй год срывает оборонный заказ, вместо настоящего оружия выставил макеты, закупили топливо для штабных машин, а для армии нет, нет боеприпасов в необходимом количестве, отвёл войска с обустроеных позиций, запретил контрснайперские группы, разведку, беспилотники, ввёл поощрение за то, что не отвечают и штрафы за огонь в ответ - предпринял всё, что приказал шэф из Кремля.
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29.08.2021 13:29 Ответить
Лучше б тяжело ранили того идиота, который приказал воинам ВСУ перестать стрелять.
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29.08.2021 13:05 Ответить
дежурные средства это винтовки??????
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29.08.2021 13:06 Ответить
навряд ли...из дежурных - только дуля...
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29.08.2021 13:11 Ответить
Русня должна быть уничтожена !!! Как и ермак, зеленый и их агенты в Украине !!!
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29.08.2021 13:06 Ответить
А президентом бойка, чи мудачука будеш обирать?
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29.08.2021 13:10 Ответить
не у того спрашиваете.. он - точно не будет...
а вот от зелевошек можно ожидать любого метания и...голосования (уже доказано 2019 годом)
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29.08.2021 13:13 Ответить
Ті зелевошки обрали твого сивочолого в один тур після майдану 54% у 2014р, а у 2019р дали оцінку його керуванню,ту яку він заслужив.
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29.08.2021 13:36 Ответить
цим зелевошкам у 2014 році було по 15 рочків...вони ще собі штанці не обирали - мама на базарі їм купувала...а іншим, трохи старшим і Порошенко і Тимошенко і януковоч були пофіг - вони гастролювали в той час по рашкє (хоча і у сауні у януковоча теж бухали))
...хоча...хоча може і є сенс у ваших словах - регіонали так бистро перефарбувалися в зелене і стали новими літсами у ко-манді преЗЕ...що тут нічого не закинеш )))
********** януковоча = зелевошкам ))))
а! щодо оцінок))) поживемо - побачимо...яку оцінку поставлять зеленій шмарклі))))
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29.08.2021 13:48 Ответить
Відкрию велику таємницю,всі ті хто голосував за однотурового і був разочарований його керівництвом зробили свій вибір проти нього, а обирати у другому турі було з кого,але навіть зараз в нього нема шансів.
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29.08.2021 13:54 Ответить
то і ще на одну таємницю зглянтесь - 1/3 голосувала по-приколу, 1/3 за галабародьку, 1/3 - пташенят гнізда каламойши...ну і звісно ті хто "абинеПорох"... тільки і вони (половина мо й більше) були зомбовані вдваними і поки не доказаними в суді злочинами Порошенко ...
головне - жтит стало мо й веселіше...але не краще... і хто зна що буде далі...
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29.08.2021 14:03 Ответить
жити* (пардон)
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29.08.2021 14:39 Ответить
Спитайте в себе,чому досі бульдозерист не має рейтинга навіть попасти у другий тур не те що стати президентом? Це теж таємниця?
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29.08.2021 15:32 Ответить
якщо той рейтинг буде ві Розумкова ))) то нема чого і питати...
а тепер Ви в себе спитайте... проштофкування Віпрстюка попри всі підтасовки і брехню в підрахункових протоколах не може бути репетицією наступних президентських виборів у яких зенелох переможе - на брехні і ейфорії прокотив перший раз, то готуємося до відвертої брехні, адмінресурсів і прочих шоу-витівок...
не вірю я в соцопроси... поживем побачимо...чи мо стане останюю краплею його черговий зашквар і воно не досидить і першого строку ? хто зна?? януковоч теж сподівався ))))
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29.08.2021 15:53 Ответить
Україна не мордор і не бульбашська губернія,відверта брехня у нас закінчується ростовом,от тільки після кожного майдану чомусь обираємо ще більших покидьків.
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29.08.2021 16:06 Ответить
100500++
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29.08.2021 16:13 Ответить
а навіщо майдани, достатньо внести в Конституцію України щорічне всенародне голосування з одним питанням "Чи довіряєте діючому президенту" та двома відповідями "Так" і "Ні", у разі відповіді народу "Ні" моментальна втрата повноважень президента, що втратив довіру, виконуючий обов'язки і перевибори. Вартість референдуму за офіціальною інформацію дорівнює вартості 12 км. новозбудованої дороги 1-ї категорії, а значення набагато більше.
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29.08.2021 16:53 Ответить
Геніально! За чий рахунок банкет і кого пан бачить наступним гетьманом? Українського воїна поранено унаслідок російського обстрілу на Донбасі, стан бійця важкий, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 9745
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29.08.2021 17:02 Ответить
да буду выбирать... но только кого из них первого на концерт кабзона отправить ...
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29.08.2021 13:21 Ответить
выбор не легок ! ))) (обоих...или обеих...короче - абыдвох сразу))))
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29.08.2021 13:23 Ответить
Як на мене то вони обидва заслуговують на той концерт, тільки тоді лишається президентом обирати професора ківу. Українського воїна поранено унаслідок російського обстрілу на Донбасі, стан бійця важкий, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 5116
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29.08.2021 13:29 Ответить
Боже, поможи
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29.08.2021 13:17 Ответить
Якщо на протязі тижня не буде півсотні кацапо-сепарських 200-х, то накуй нам такі генерали?! Бо це просто пздць!!!!!
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29.08.2021 13:32 Ответить
Якими б не були генерали, "велічайший лідер всесвіту", як Верховний Головнокомандувач має дати наказ. Взяти на себе відповідальність. Воно, НІКОЛИ цього не зробить.
Це не його народ і не його держава. Для нього, це просто бізнес. Корпоратив, на 5 років.
"Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
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29.08.2021 13:56 Ответить
В Офисе Президента всё спокойно. )))
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29.08.2021 14:57 Ответить
Отстреливают наших как в тире!
И глава слуг кремлевского народа молчит!!!!!!! Скандал!!!!!!
Выжить воину...
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29.08.2021 15:09 Ответить
‎29.‎08.‎2021

ЗА ВСЕ что происходит в армии отвечает Верховный Главнокомандующий, именно он решает основные кадровые вопросы и своими приказами назначает на ключевые военные должности непосредственных исполнителей. Если назначенные им люди некомпетентны, не способны организовать деятельность Вооруженных Сил, принимают не качественные кадровые решения - это вина Верховного Главнокомандующего. По произошедшему в Авдеевке 28.08.2021 г. как минимум должно быть назначено служебное расследование, выяснены все факты и наказаны виновные. До того все остальное - это жалкие потуги некомпетентного человечка взобравшегося на пост Верховного Главнокомандующего оправдать свою некомпетентность
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29.08.2021 15:23 Ответить
 
 