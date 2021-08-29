Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе: состояние бойца тяжелое, - ОТУ "Північ"
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29 августа вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций защитников Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ". В результате российского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки "Північ".
Воину оказана первая медицинская помощь, после чего была осуществлена его аэромедицинская эвакуация в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое.
"Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сказано в сообщении.
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ЗА ВСЕ что происходит в армии отвечает Верховный Главнокомандующий, именно он решает основные кадровые вопросы и своими приказами назначает на ключевые военные должности непосредственных исполнителей.
Если назначенные им люди некомпетентны, не способны организовать деятельность Вооруженных Сил, принимают не качественные кадровые решения - это вина Верховного Главнокомандующего.
По произошедшему в Авдеевке 28.08.2021 г. как минимум должно быть назначено служебное расследование, выяснены все факты и наказаны виновные.
До того все остальное - это жалкие потуги некомпетентного человечка, взобравшегося на пост Верховного Главнокомандующего оправдать свою некомпетентность
молчит и бравый главнокакбыкомандующий, любитель награждать и пиариться...
Молимось за Тебе !!
а вот от зелевошек можно ожидать любого метания и...голосования (уже доказано 2019 годом)
...хоча...хоча може і є сенс у ваших словах - регіонали так бистро перефарбувалися в зелене і стали новими літсами у ко-манді преЗЕ...що тут нічого не закинеш )))
********** януковоча = зелевошкам ))))
а! щодо оцінок))) поживемо - побачимо...яку оцінку поставлять зеленій шмарклі))))
головне - жтит стало мо й веселіше...але не краще... і хто зна що буде далі...
а тепер Ви в себе спитайте... проштофкування Віпрстюка попри всі підтасовки і брехню в підрахункових протоколах не може бути репетицією наступних президентських виборів у яких зенелох переможе - на брехні і ейфорії прокотив перший раз, то готуємося до відвертої брехні, адмінресурсів і прочих шоу-витівок...
не вірю я в соцопроси... поживем побачимо...чи мо стане останюю краплею його черговий зашквар і воно не досидить і першого строку ? хто зна?? януковоч теж сподівався ))))
Це не його народ і не його держава. Для нього, це просто бізнес. Корпоратив, на 5 років.
"Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
И глава слуг кремлевского народа молчит!!!!!!! Скандал!!!!!!
Выжить воину...
ЗА ВСЕ что происходит в армии отвечает Верховный Главнокомандующий, именно он решает основные кадровые вопросы и своими приказами назначает на ключевые военные должности непосредственных исполнителей. Если назначенные им люди некомпетентны, не способны организовать деятельность Вооруженных Сил, принимают не качественные кадровые решения - это вина Верховного Главнокомандующего. По произошедшему в Авдеевке 28.08.2021 г. как минимум должно быть назначено служебное расследование, выяснены все факты и наказаны виновные. До того все остальное - это жалкие потуги некомпетентного человечка взобравшегося на пост Верховного Главнокомандующего оправдать свою некомпетентность