Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе: состояние бойца тяжелое, - ОТУ "Північ"

29 августа вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций защитников Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ". В результате российского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки "Північ".

Воину оказана первая медицинская помощь, после чего была осуществлена ​​его аэромедицинская эвакуация в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое.

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"Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сказано в сообщении.