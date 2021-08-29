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Снимал маску на уроке: В США невакцинированный учитель спровоцировал вспышку COVID-19 в школе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Снимал маску на уроке: В США невакцинированный учитель спровоцировал вспышку COVID-19 в школе

Невакцинированный учитель, который снимал маску в классе, когда читал вслух, заразил 50% учащихся класса в США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом говорится в исследовании Центров США по контролю над заболеваниями, который тщательно изучил происхождение всплеска пандемии в одной из калифорнийских школ.

Этот случай пришелся на время распространения более заразного штамма коронавируса "Дельта" в США.

В одном из классов уровень заражений составил 50% и зависел от того, насколько близко дети сидели к учителю. 8 из 10 детей, которые сидели на первых двух рядах заразились.

Количество госпитализаций среди детей также возросло, после того, как в августе начали работать школы в некоторых американских штатах. Тем не менее, дети сравнительно реже попадают в больницы с коронавирусом, чем взрослые - среди госпитализированных с COVID-19 в США дети составляют 1,8%.

Также читайте: Радуцкий призвал штрафовать украинцев за ношение масок на подбородке

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
Наступило время ох уж эти истории про пользу прививок фар компании бабло отбить не могут вместе с продажными правительствами...
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29.08.2021 13:14
+22
Вакциноаферисты время зря не теряю..Сейчас разгонят эту тему по максимуму !!! Снимал маску на уроке: В США невакцинированный учитель спровоцировал вспышку COVID-19 в школе - Цензор.НЕТ 8280
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29.08.2021 13:17
+21
А был бы вакцинированным заразил бы больше..😀
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29.08.2021 13:14
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Если вы не бот, то давайте вспомним холеру в Одессе а 1970 году. Конечно тогда карантин сделали, но тогда же и школьникам по всем школам сделали прививку от холеры под видом от гриппа. И помогло же. Холера затухла.
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29.08.2021 15:18 Ответить
Я не бот.
Возбудитель V. cholerae, (серогруппы 01 и 0139), является короткой изогнутой подвижной аэробной грамотрицательной бациллой, вырабатывающей энтеротоксины - белки, вызывающие гиперсекрецию изотонического электролитного раствора через слизистую оболочку тонкой кишки. Человек - единственный известный естественный хозяин для V. cholerae. После проникновения в слизистый слой эти микроорганизмы заселяют эпителий кишечника и выделяют токсин холеры. Эти возбудители не поражают стенку кишечника, поэтому в стуле находят мало лейкоцитов или вовсе не находят.


Ви́рус (лат. virus - яд[2]) - неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток[комм. 2]. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей[3] (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами). Обнаружены также вирусы, способные реплицироваться только в присутствии других вирусов (вирусы-сателлиты).

Разницу между вирусом и бактерией улавливаете? Вирус на порядки изменчивей и подвержен мутациям. Вот поэтому и невозможно против него создать сколь нибудь эффективную вакцину.
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29.08.2021 15:27 Ответить
А вот возбудитель оспы - вирус.
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29.08.2021 15:38 Ответить
И что? Вирус вирусу рознь по сложности, по размерам и активности мутаций. В отношении вирусов гриппа к примеру вакцин уже достаточно много. Только они все недостаточно эффективны как показала практика.
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29.08.2021 15:51 Ответить
1. А что же тут Вы про это не вспомнили - "Разницу между вирусом и бактерией улавливаете? Вирус на порядки изменчивей и подвержен мутациям."?
2. Скольео РНК вакцин было создано против гриппа?
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29.08.2021 16:06 Ответить
1. Потому как там разница была между бактерией и вирусом. Но имелось в виду все равно склонность к мутациям.
2. Не знаю. А это важно? Вы считаете, что они будут высокоэффективными? Ну посмотрим в ближайший год.
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29.08.2021 16:10 Ответить
От кори используют вакцины на основе штаммов Эдмонстон и Шварц с 60-х годов и по сегодня. За это время сменилось пять поколений антибиотиков против золотистого стафилококка и лечить его инфекции даже сейчас проблема из-за постоянно возникающих штаммов с устойчивостью к новым антибиотикам.
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29.08.2021 16:46 Ответить
Это только подтверждает что не от всего и лекарства равно эффективны. И что?
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29.08.2021 16:57 Ответить
Устойчивость опр. бактерий к каждому новому лекарству - это, как минимум, один новый штамм таких бактерий.
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29.08.2021 17:01 Ответить
Ну что мы спорим. Есть факты. Факты говорят об одном - есть вакцины, которые на протяжении многих лет эффективны в профилактики болезней и такими вакцинами стоит прививаться. Есть вакцины, которые, слабо эффективны. И такими вакцинами если прививаешься получаешь эффект 50/50 в лучшем случае. К таким вакцинам относятся к примеру вакцины от гриппа. Таким вакцинами, судя по информации из СМИ, являются вакцины от ковид. Ибо, если они на столько эффективны зачем вторая и третья вакцинация? Сейчас разговор идет еще о возможно дополнительных вакцинациях. В этом случае я не вижу смысла ими прививаться. Вот и все.
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29.08.2021 17:18 Ответить
Тут =привілейовані= завантажили аплікацію про підтвердження свого "привілейованого" статусу поки двічі штрикнутих.
Так кажуть, що там 8 рядочків. То питають: а на скільки укольчиків це розраховано ?

Хакери одразу похвалилися, що зламали дані щодо щеплення місцевих "борців": прем*єра і його дружків. Їм, виглядає, не дуже повірили: бо вереск же стоїть про =захищеність= і решту бла-бла-бла.
Нічого, завантажили прем*єрову. Поліція порушила справу. Нема чим займатися. Всі сили на "боротьбу".
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29.08.2021 18:41 Ответить
спитайте експерта-антипа: чому до сих пір не зробили вакцину від ВІЛ? Десятки років обіцяють Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 8118 А проти ковіду всього за півроку - раз і є.
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29.08.2021 18:44 Ответить
Тому що замовник інший, я вважаю. Погугліть відносно СНІДу, ВІЛ та такої абревіатури як АТZ. Звісно якщо вже не потерли за стільки років. Доречі досі не знають що викликає рак і вакцин теж немає. Може то теж якийсь особливий вірус. Хтозна. Ну а спитати у Антипа Ви й сами зможете. Він досить чемна та контактна людина. І я його поважаю, хоч дуже часто йому опоную. Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 2417
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29.08.2021 18:49 Ответить
Досить чемна - до пори до часу.
Йому подобається, коли бузпідставно ображають і принижують інших просто за іншу думку - регоче од душі, лайкає, а потім вдає з себе дуже пристойного.
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29.08.2021 19:28 Ответить
*безпідставно
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29.08.2021 19:28 Ответить
Ну відносно себе начеб-то не помічав. А там хто зна.
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29.08.2021 19:30 Ответить
Ну а спитати у Антипа Ви й сами зможете. Він досить чемна та контактна людина.

За що його поважати?За то що вiн бреше про користь вакцин проти корони?Вiн злочинець.
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30.08.2021 11:25 Ответить
У людини є свій погляд. Людина вірить в те що каже. Вважаю, що вірить тому, що поки що в мене немає протилежної інформації. Людина зробила собі щеплення. А на ситуацію кожен має право мати свій погляд. І вірити в дієвість вакцин він також має право.
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30.08.2021 13:39 Ответить
А що ж сам не спитаєш?
Створено кілька вакцин-кандидатів, ряд з них показали ефективність на мавпах, зараз їх випробовують вже на людях.
Why the Latest HIV Vaccine Candidate Is the Best Yet
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29.08.2021 19:55 Ответить
Вакцина от гриппа дает защиту от конкретного штамма на много лет (вполне возможно что на всю жизнь). Но вирус гриппа очень изменчив и за счет антигенного дрейфа и за счет антигенного сдвига возникают новые штаммы. Кроме того, каждый сезон циркулирует несколько штаммов гриппа и куча гриппоподобніх заболеваний. В сезонной вакцине от гриппа обычно смешано вакцины от давно известных трех штаммов гриппа. Но предсказать для данного сезона достаточно хорошо получается не всегда.
Сейчас м-РНК технологии позволят выбрать более консервативные участки поверхностных белков в качестве мишеней. Посмотрим на результат.
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29.08.2021 20:27 Ответить
Ключевое в Вашем спиче ПОСМОТРИМ НА РЕЗУЛЬТАТ. Вот я покуда и смотрю. Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 7733
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29.08.2021 20:30 Ответить
И тот учитель в Штатах хотел ПОСМОТРЕТЬ, а на самом деле ПОКАЗАЛ.
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29.08.2021 20:37 Ответить
Я к этому сообщению свое отношение уже высказал в комментариях соответствующей картинкой. Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 6275
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29.08.2021 20:46 Ответить
Картинки разные бывают. Вот картинка с сайта https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7035e2.htm?s_cid=mm7035e2_w где подробно описан этот случай. Она весьма прозрачно намекает на источник заражения.
Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 6821
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29.08.2021 21:21 Ответить
Я Вас умоляю. Сейчас рисовать умеют. Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 9870
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29.08.2021 21:53 Ответить
Вы считаете, что в Centers for Disease Control and Prevention рисуют лживые картинки, чтобы опровергнуть Вашу "правдивую" картинку? Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 3635
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29.08.2021 22:00 Ответить
Вы реально верите в ту бредятину, что в статье подана? Я сразу скажу что это подтасовка. Ибо согласуясь с логикой не могло быть подобного идеально равномерного распределения. Ибо не усчтены никак индивидуальная иммунная система каждого школьника, особенности организма, неравномерность распределения капель если препод чихал/кашлял/пердыкал на выбор.
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29.08.2021 21:59 Ответить
На картинке и в статье учтены результаты ПЦР тестирования. Как по-вашему должна быть учтена на картинке или в статье индивидуальная иммунная система каждого школьника?
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29.08.2021 22:04 Ответить
Да начхать на Ваши тесты и результаты, если ими манкируют как хотят да и тесты дают результаты с большой погрешностью. Что Вы мне ими тычете постоянно. ВРУТ. ВРУТ. И ЕЩЕ РАЗ ВРУТ. Не может быть прямой зависимости от расстояния сидения школьников. Так вирус не работает. Вы даже в лаборатории подобного результата не получите в идеальных условиях. Ну Вы вроде же разумный человек. Именно потому что все так идеально сложилось в данном исследовании - я этому и не верю. Действительно, все как на картинке идеально как по учебнику. Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 5536
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29.08.2021 22:11 Ответить
А почему в угоду Вам должні нарушаться законі физики и єпидемиологии? Из разговаривающего человека вылетает не одна капля и не две. А при больших числах даже попадания пуль почти правильным кругом на мишень ложатся. Да и несколько зараженных у задней стенки класса делают картину не такой уж и идеальной.
Ну и кромк ПЦР тестов (которые многократно валидированы) там и симтомы проявлялись.
Among the 27 total cases, 22 (81%) persons reported symptoms; the most frequently reported symptoms were fever (41%), cough (33%), headache (26%), and sore throat (26%). WGS of all 18 available specimens identified the B.1.617.2 (Delta) variant. Vaccines are effective against the Delta variant (2), but risk of transmission remains elevated among unvaccinated persons in schools without strict adherence to prevention strategies. In addition to vaccination for eligible persons, strict adherence to nonpharmaceutical prevention strategies, including masking, routine testing, facility ventilation, and staying home when symptomatic, are important to ensure safe in-person learning in schools (3).
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29.08.2021 22:42 Ответить
Честно - устал. Не хочу продолжать разбирать этот откровенный бред. Уж извините. С моей точки зрения все это коронабесие сильно не вписывается в житейские рамки. Заметьте, не сам вирус и эпидемия. Тот шабаш, который вокруг него устроили.
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29.08.2021 22:46 Ответить
Ну и́спанка 1918 года и 2009 - две большие разницы. 100 лет назад никто не болел гриппом и не прививался, а в 2009 был тот же N1H1, и уже делали прививки и многие переболели. Есть же разница в результатах!
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29.08.2021 15:38 Ответить
в 2009 больше шумихи было. И в течение всего пары-тройки месяцев все испарилось в никуда. Кстати скандал с тамифлю был. Вот кстати оттуда, т.с. из тех времен отголоски. Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 6957
Ученые сразу из нескольких стран обвинили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в сговоре с крупными фармацевтическими компаниями.

Ничего не напоминает? Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 8348
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29.08.2021 15:48 Ответить
Не шумихи, а все перепугались, потому что H1N1 это и есть тот самый вирус "испанка". Откуда он взялся в 2009 году - не знаю. ( Тоже не мешало бы ученым исследовать). Но в 2009 году он вел себя совсем- совсем не так, как в 1918 году и быстро затух.
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29.08.2021 16:27 Ответить
"По оценкам ВОЗ в 2009 году случилось 18 449 смертей от вируса гриппа H1N1. "
Это же ни в какое сравнение с тем же H1N1 в 1918 году - 50 - 100 млн людей умерли.
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29.08.2021 16:32 Ответить
Потому я и сравниваю 2009 год с 2020м. Просто в 2020ом заинтересованных видать больше было. Как по мне что ковид что грипп. Грипп даже агрессивней на порядок.
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29.08.2021 16:59 Ответить
Прочтите вот эту статью: https://religions.unian.net/religinossociety/854204-bill-geyts-rasskazal-o-vaktsine-dlya-sokrascheniya-naseleniya.html
Возможно узнаете много нового.
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30.08.2021 14:26 Ответить
Ну для меня это не ново. Это приблизительно года три как крутится в инете.
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30.08.2021 14:58 Ответить
Ну, не сравнить смертность от гриппа сейчас...

А де ти колись діагноз грип бачив? Якою може бути статистика по смертності від тієї хвороби, яку майже нікому ніколи не ставили?
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29.08.2021 19:01 Ответить
Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 5491
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29.08.2021 14:44 Ответить
И бубонная чума теперь не так страшна, потому что есть прививки Хавкина от чумы.
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29.08.2021 15:21 Ответить
Еще раз говорю. Нельзя сравнивать возбудителя чумы и ковид.
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29.08.2021 15:37 Ответить
А оспу и ковид?
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29.08.2021 15:40 Ответить
Я не вирусолог. Точно не отвечу. Но судя по эффективности прививок степень мутации вируса оспы сильно отличается от степени мутации ковид. Я думаю разумнее с гриппом сравнивать. Там степень мутации сопоставима.
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29.08.2021 16:00 Ответить
Ну вот и сопрставь испанку 1918 года и ту же испанку 2009 года.
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29.08.2021 16:08 Ответить
Я бы лучше сопоставил свинной грипп 2009 года с ковидом 2020-го. В одном случае не дали шумиху раздуть - во втором получилось. Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 9117
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29.08.2021 16:15 Ответить
А смертность? Общее количество умерших?
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29.08.2021 16:34 Ответить
А кто статистику подобную тогда вел? В режиме онлайн 24/7/365. В то время далеко не у всех интернет то был. Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 4470
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29.08.2021 17:01 Ответить
Последнее шутка. Хотя и в шутке есть доля истины.
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29.08.2021 17:01 Ответить
Дешева маніпуляція. А чого не пишуть про онкобольних, туберкульоз в Україні?
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29.08.2021 18:23 Ответить
Це зараз не в тренді.
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29.08.2021 18:25 Ответить
коли помирали мої батьки від старості, то все одно писали якийсь діагноз типу сердце або ще щось.
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29.08.2021 18:48 Ответить
Ну тогда сравнивай испанку 1918 года и ковид 2020. Очень показательно. Тогда обе эти инфекции были новыми и упали на невакцинированную почву. А в 2009 году этот грипп уже был не новый и уже 90 лет делали прививки от гриппа.
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29.08.2021 16:39 Ответить
С какого буя? Испанка реальный опасный вирус был. Ковид - не более чем очередной штамм очередного ОРВИ. В виду халатности в лечении получили высокую смертность. Если грипп так же лечить получим ту же картину. Если не хуже.
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29.08.2021 17:03 Ответить
Так дело в том, что они вообще не сравнимы по агрессивности и смертности. Тогда действительно заболевание и смертность зашкаливали. Два года косила людей. А потом в одночасье пропала. Даже странно.
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29.08.2021 18:37 Ответить
Та да. Еще одно климатобесие. Хотя человечество влияет на климат не более чем две блохи на спине собаки на траекторию ее движения.
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29.08.2021 19:03 Ответить
Кста, лучше бы действительно озаботились загаживанием человечеством отходами жизнедеятельности и производства окружающей среды, уничтожением растительности и животных. Вот где действительно угроза.
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29.08.2021 19:08 Ответить
Лікували новомодним аспіріном, буквально кінськими дозами, від чого, певно, і харкали кров'ю, до того ж - війна з хімічною зброєю, можливо, вакцинки. Дійшли вже до того, шо в Вікі:
Тем не менее в основном болезнь проходила без каких-либо симптомов.

І це - без тестів. ><
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29.08.2021 19:11 Ответить
Можливо. Я не дуже заглиблювався у вивчення питання з тією пандемією. А сам по собі аспирин може подібне викликати. Бо розріджує кров. Тому його треба обережно вживати. Що власне я періодично і роблю, бо трошки гіпертоник. Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 9481
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29.08.2021 19:17 Ответить
а гепатит С/Д или герпес или СПИД и ковид?
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29.08.2021 16:26 Ответить
Со СПИДом, а точнее типа его возбудителем ВИЧ вообще все непросто. По идее уже вся планета должна была им быть заражена еще в начале нулевых. Вот как панику и шумиху то да - сравнивать можно. И кста, в случае с ним также была одна известная фирма задействована, которая за несколько лет до него делала лекарство от рака ATZ кажись называлось. Смертность от него оказалась высокая. Решили от него отказаться. И вот чудным образов появляется ВИЧ (заметьте ВИЧ - а не СПИД) и, о чудо, чудным образом это же самое лекарство, от которого отказались при лечении рака, стало чудо лекарством в лечении СПИД. Во как.
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29.08.2021 17:08 Ответить
А що би було би, якби не почали застосовувати одноразові шприци?
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29.08.2021 18:18 Ответить
А ничего бы не было, если бы как положено обрабатывали шприцы.
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29.08.2021 18:29 Ответить
Медичний Талібан - вже тут!!!!!
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29.08.2021 15:02 Ответить
А с чего взяли шо это учитель заразил?
Это же бред сивой кобылы!
На ковидных вирусах у детей было написано шо они от учителя?
Там **** миллионы вариантов как кто откуда почему. Это вобще невозможно определить где и от кого кто заразился.
Вобщем начинается время окуительных историй.
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29.08.2021 15:32 Ответить
Дам в переводе
"25 мая 2021 года Департамент общественного здравоохранения округа Марин (MCPH) был уведомлен начальной школой о том, что 23 мая невакцинированный учитель сообщил о получении положительного результата теста на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID- 19. Учитель сообщил, что у него появились симптомы 19 мая, но продолжал работать в течение 2 дней, прежде чем пройти тест 21 мая. Иногда в это время учитель читал классу вслух без маски, несмотря на школьные требования ность маску в помещении. Начиная с 23 мая, новые случаи COVID-19 были зарегистрированы среди других сотрудников, учащихся, родителей и братьев и сестер, связанных со школой. Чтобы охарактеризовать вспышку, 26 мая MCPH инициировал расследование случая и отслеживание контактов, которое включало полногеномное секвенирование (WGS) имеющихся образцов. Всего выявлено 27 случаев, в том числе учителя. В период с 23 по 26 мая из 24 учеников учителя 22 ученика, не имевшие права на вакцинацию по возрасту, прошли тестирование на SARS-CoV-2; 12 получили положительные результаты тестирования."

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7035e2.htm?s_cid=mm7035e2_w
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29.08.2021 21:24 Ответить
Ну и?
Учитель мог заразиться от кого то из своих учеников, коллег и вобще хрен знает от кого,когда ( и вообще со слов учителя а не врача определять шо симптомы у него появились два дня назад..... и делать вывод шо поэтому он источник заразы.... ну извините!)
и быть тоже жертвой а не распространителем. И ученики могли заразиться от соседа по парте, родителей та и вобще это невозможно определить от кого кто где и когда.. И эти расследования расследователи могут засунуть себе в дупу. В этой статье можно раскритиковать каждое слово бо всё высосано из пальца .
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29.08.2021 21:38 Ответить
Распределение зараженных в классе и хронология появления симптомов у учителя и учеников не подтверждают Ваши фантазии.
Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 92
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29.08.2021 21:50 Ответить
Да вы сами понимаете шо это всё гавно. И ничего не доказывает. Почему распространителем не может быть кто то из учеников ( один или несколько) этой группы без симптомов? Да и вобще может туда уборщица ( или вобще неважно кто ) зашла и всех заразила. Или ученик выбежал в туалет заразился и потом заразил остальных в том числе и учителя? Вариантов миллион. И они все недоказуемы.
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29.08.2021 21:58 Ответить
ПЦР тестами проверили несколько сотен контактировавших лиц (учеников, учителей, родственников).
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29.08.2021 22:05 Ответить
Пугают смертных) суки проковидные. Интересно сколько за такую инфо хрень платят и кто? Не успела осень прийти, все как те петухи с кукушами повылазили, ковид ковид, карантин, все умрем, верьте в ковид! Тьху гадость.
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29.08.2021 15:54 Ответить
А ученик на первых рядах не мог заразить?..короче лохоторон по американски..но человек может работу потерять...
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29.08.2021 15:57 Ответить
???
А він хворий був ? Бо не написано.
Бо якщо не хворий, то чому його звинувачують ?

Минулого тижня такі ж писаки новину наваяли, що, здається, у Флориді за тиждень від єдиної хвороби в світі померли 5 поліцейських.

І фактично всі коменти американців під статтею починалися з =а вони вколоті були= ?
І прийшли до висновку: відповідь очевидна - так. Бо якби нещеплені - то це було б в заголовку.

Як з блм: коли чорний скоїть стрілянину, то пишуть колір, марку і модель машини, а про колір шкіри мовчать. А як білий - то зразу white man.

Писаки-поплічники і решта помічничків відповідатимуть за свою дуже активну участь у ковідоістерії, маніпуляціях, спекуляціях, брехні.
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29.08.2021 18:28 Ответить
Новини від =чемпіонів світу=.
https://www.vesty.co.il/main/article/syhzt11k11t#autoplay

Минздрав Израиля разрешил делать третью прививку всем - подробности

Министерство здравоохранения Израиля отменило возрастное ограничение на получение третьей дозы вакцины от коронавируса: с 29 августа ее могут получить все, кому она разрешена (то есть люди от 12 лет и старше без противопоказаний), но при условии, что после второй прививки прошло более 5 месяцев, потому что две первые дозы постепенно утрачивают эффективность приблизительно через полгода

Минздрав: полностью привитым считается тот, кто:
■Получил две дозы прививки, и после второй прошло менее 6 месяцев назад■Получил третью дозу и после нее прошла минимум одна неделя
■Переболел коронавирусом и выздоровел, и с момента получения свидетельства о выздоровлении прошло не более 6 месяцев. (Решение по поводу тех, кто получил это свидетельство более 6 месяцев назад, будет принято позже)
■Все выздоровевшие и получившие как минимум одну дозу вакцины
С 1 октября право на получение нового зеленого паспорта (тав ярок) будут иметь только получившие третью прививку. Срок действия нынешнего зеленого паспорта у получивших только две дозы истечет через полгода после получения второй. Ось так. А 3тя теж буде =ефективною= півроку ?
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29.08.2021 19:37 Ответить
Дважды привитый, и лично приказавший отстранять от работы без сохранения зарплат всех непривитых сотрудников, Ген директор "Газпром Трансгаз Чайковский" Сергей Сусликов помер от ковида в 59 лет

Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі - Цензор.НЕТ 9572
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29.08.2021 21:29 Ответить
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