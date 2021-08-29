Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция
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28 августа на территории Уманского районного управления полиции ГУНП в Черкасской области состоялось построение правоохранителей, которые будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Более полусотни патрульных полицейских Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей во время празднования Рош га-Шана.
Кроме того, к превентивной отработке города и района присоединились представители общественного формирования Умани "Штурм".
Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко и заместитель начальника превентивной деятельности полиции Умани Василий Козиненко провели инструктаж и акцентировали внимание на соблюдении законности, правил безопасности и вежливого отношения к гражданам.
После окончания инструктажа полицейские отбыли по местам несения службы.
"Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани, и теперь правоохранители несут службу в усиленном режиме", - сказано в собщении.
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я вас умоляю...и шо они смогут обеспечить в этом хаосе и беспределе?? )))
Israel 60,153 50,886(за предыдущую неделю) +18% Израиль абсолютно в Красной зоне. На 100 тысяч населения, 645 случаев!
Вы лично были в той Умани на той улице?
Там всё давно застроено еврейскими многоэтажками, харчевнями и хостелами. А свинячат не больше, чем на рок-фестивале. Другое дело что хитрын местные мусор долго не убирают, выторговывая надбавку..
Жныва!