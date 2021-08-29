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паломничество (67) Нацполиция (15732) Умань (350) хасиды (251) патрульная полиция (1790)

Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Общество

Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция

28 августа на территории Уманского районного управления полиции ГУНП в Черкасской области состоялось построение правоохранителей, которые будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Более полусотни патрульных полицейских Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей во время празднования Рош га-Шана.

Кроме того, к превентивной отработке города и района присоединились представители общественного формирования Умани "Штурм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 50 тыс. хасидов приедут в Умань для празднования Рош Ха-Шана, - Клименко

Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция 01

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко и заместитель начальника превентивной деятельности полиции Умани Василий Козиненко провели инструктаж и акцентировали внимание на соблюдении законности, правил безопасности и вежливого отношения к гражданам.

После окончания инструктажа полицейские отбыли по местам несения службы.

Также читайте: Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет принять паломников-хасидов в Умани, - Кузин

"Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани, и теперь правоохранители несут службу в усиленном режиме", - сказано в собщении.
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Топ комментарии
+13
если в твоем доме гости устанавливают свои порядки - то дом уже не твой, и гость - ты
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29.08.2021 13:31
+11
Вовиных братьев туда 50 тысяч съехалось. Город отдан на разграбление. Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8699
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29.08.2021 13:37
+7
полусотни? 50 копчиков?
я вас умоляю...и шо они смогут обеспечить в этом хаосе и беспределе?? )))
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29.08.2021 13:26
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Это цивилизация, богоизбранный народ.
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29.08.2021 13:28 Ответить
Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6484
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29.08.2021 17:42 Ответить
Таліби будуть? Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 181
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29.08.2021 14:14 Ответить
полусотни? 50 копчиков?
я вас умоляю...и шо они смогут обеспечить в этом хаосе и беспределе?? )))
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29.08.2021 13:26 Ответить
Вовиных братьев туда 50 тысяч съехалось. Город отдан на разграбление. Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8699
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29.08.2021 13:37 Ответить
Мусор уберут, а шекели ведь останутся!
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29.08.2021 13:30 Ответить
если в твоем доме гости устанавливают свои порядки - то дом уже не твой, и гость - ты
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29.08.2021 13:31 Ответить
Если в твоем доме гости устанавливают свои порядки - хер цена хозяину такого дома
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29.08.2021 23:13 Ответить
А между тем, существует самое простое,логичное и рациональное решение:передать (за деньги, естественно,евреям дарить,значит тупость проявить) святыню в Израиль и тему закрыть навсегда!
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29.08.2021 13:32 Ответить
А что по этому поводу думает "Яр Холодный"? Мне очень интересно мнение.
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29.08.2021 14:02 Ответить
Мовчать
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29.08.2021 14:29 Ответить
что передать? Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3978
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29.08.2021 16:43 Ответить
А почему такая толпа ментов стоит без масок??
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29.08.2021 13:32 Ответить
Лише 50 ментів ,щось не віриться !!! В минулі роки згоняли сотні ментів !!!)))
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29.08.2021 13:45 Ответить
вейвало с рабочей поездкой посетит?
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29.08.2021 13:42 Ответить
надо всех эвакуированных афганцев заселить в Умань
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29.08.2021 13:42 Ответить
хватает и так мусульман уже.
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29.08.2021 16:44 Ответить
не бачу розиняних палиць, до них ще й дозвіл, вільно застосовувати проти порушиків.
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29.08.2021 13:43 Ответить
нам й одного "вистачає"...за ним ще років з 10 Україна буде розгрібати все, що воно вже тут накоїло... а тут на тобі, ще й родичі його підтягнулися... Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7256 Будуть їхати домів, нехай й "нашого" з собою заберають... по-перше він їм на зворотньому шляху не дасть сумувати, бо в цьому він прохфісіанал, а по-друге, може він там, у них, стане президентом, тому що зазирне ХАМАСу в "глаза" та "прєкратіт стрєлять"...
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29.08.2021 13:46 Ответить
а потім пів сотні прибиральників будуть за цим би9лом прибирати..
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29.08.2021 13:48 Ответить
мабуть более грязного і наглого даже не можу сказати народу в світі мало е ну хіба що ті що кличуть себе расеянами
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29.08.2021 14:02 Ответить
Так в Умани есть Ашан ?
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29.08.2021 14:03 Ответить
Starbucks є
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29.08.2021 15:57 Ответить
пока нету. Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7493
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29.08.2021 16:45 Ответить
Если посмотреть недельный показатель, среди стран свыше 4 млн. населения, то Израиль на первом месте. Вот то пойдёт вспышка!
Israel 60,153 50,886(за предыдущую неделю) +18% Израиль абсолютно в Красной зоне. На 100 тысяч населения, 645 случаев!
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29.08.2021 14:04 Ответить
50 найдостойніших одіслали "на кормлєніє " )
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29.08.2021 17:27 Ответить
Що 50 що 500 різниці немає,ховатимуться на лавочках в глухих двориках,як це було раніше.
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29.08.2021 20:36 Ответить
Ну про шо вы трындите?
Вы лично были в той Умани на той улице?
Там всё давно застроено еврейскими многоэтажками, харчевнями и хостелами. А свинячат не больше, чем на рок-фестивале. Другое дело что хитрын местные мусор долго не убирают, выторговывая надбавку..
Жныва!
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29.08.2021 21:16 Ответить
Лучше позовите израилских провести дезинсекцию..а наши пусть идут алкашей гонять..
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29.08.2021 23:20 Ответить
 
 