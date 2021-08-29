Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция

28 августа на территории Уманского районного управления полиции ГУНП в Черкасской области состоялось построение правоохранителей, которые будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Более полусотни патрульных полицейских Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей во время празднования Рош га-Шана.

Кроме того, к превентивной отработке города и района присоединились представители общественного формирования Умани "Штурм".

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Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко и заместитель начальника превентивной деятельности полиции Умани Василий Козиненко провели инструктаж и акцентировали внимание на соблюдении законности, правил безопасности и вежливого отношения к гражданам.

После окончания инструктажа полицейские отбыли по местам несения службы.

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"Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани, и теперь правоохранители несут службу в усиленном режиме", - сказано в собщении.