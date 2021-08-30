В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, прошло на площади у Михайловского Златоверхого собора.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Люди приносили к мемориалу лампады и цветы подсолнечника - символ Дня памяти защитников Украины. Родные украинских воинов, убитых войсками РФ, принесли их фотографии. Митрополит Епифаний отслужил молебен по жертвам Иловайской трагедии.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ,