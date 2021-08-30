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Киев (24537) память (1456) военнослужащие (5636) День памяти защитников Украины (14)

В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, прошло на площади у Михайловского Златоверхого собора.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Люди приносили к мемориалу лампады и цветы подсолнечника - символ Дня памяти защитников Украины. Родные украинских воинов, убитых войсками РФ, принесли их фотографии. Митрополит Епифаний отслужил молебен по жертвам Иловайской трагедии.

Также читайте: Посол Великобритании Симмонс почтила память воинов, погибших в борьбе за независимость Украины

В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 01
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 02
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 03
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 04
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 05
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 06
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 07
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 08
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 09
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 10
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 11
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 12
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 13
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 14
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 15
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 16
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 17
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 18
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 19
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 20
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 21
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 22
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 23
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 24
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника 25

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ,

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+47
Героям СЛАВА и вечная память.

В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника - Цензор.НЕТ 5214
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29.08.2021 14:40
+26
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника - Цензор.НЕТ 8536
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29.08.2021 14:42
+19
Вот это видно от души и от искреннего сердца. А не утреннее наркоманское чмо, боящееся живых людей.
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29.08.2021 14:42
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Героям СЛАВА и вечная память.

В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника - Цензор.НЕТ 5214
показать весь комментарий
29.08.2021 14:40 Ответить
В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника - Цензор.НЕТ 8536
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29.08.2021 14:42 Ответить
І прийшов день 29-те серпня.
Спочатку всім наказали шикуватися в колону. «Зелений коридор». По ньому проїхали якусь частину шляху, аж доки потрапили під обстріл і зупинилися. Відтак вирішили прориватися із зброєю та технікою. І бійці з розвідроти, знайомі нам ще з бази в Нових Петрівцях, залізли на пожежну машину. Лавр не встиг залізти, вона поїхала, десь метрів п`ять, хлопці гукнули, аби доганяв, і - прямий постріл ворожого танку. Ніхто з тих, хто був на машині, не врятувався.
…З Червоносільського, де сталася ця бійня, Лавр вирішив виходити. Сам. З кимось. Як завгодно. Про полон, до якого агітували інші, не могло бути й мови. Щонайшвидше і щонайдалі. Змовлялися швидко, таких груп було декілька. Його друзі на вихід - Гордій і Тритон. Спочатку на поле соняхів. Там в них стріляли, як у звірів на сафарі. Лежали, чекаючи ночі. Потім повзли. Дуже довго.
Потім надіслав СМС: «Скоро вийду, вже біля Старобешева». Із жахом негайно відповіла, що туди не можна - там вороги, про це було відомо з Інтернету. А далі з ним вже не було зв`язку. І я писала якісь пафосні пости у фейсбук, аби керівництво країни негайно рятувало тих, хто виходить з того пекла, з тієї страшної війни, породженої брехнею, викривленим інформаційним світом, аби хоч хтось хоч щось робив…
І відчувала власне безсилля. І зв`язку не було, зовсім не було, і втішала себе, що все добре, просто абонент економить батарею, а, може, вже й остаточно сіла, бо їхали вони з бази в Курахові в Іловайськ на один день, не брали з собою зарядок, одягу, нічого… І написала про все це.
Точніше, те, що уявляла. Бо про реальне поле соняхів взнала тільки потім. Просто ми з донькою Настєю бачили в тих краях ці нескінченні жовті поля, коли подорожували по визволеним Слов`янську, Краматорську, Семенівці, Ніколаєвці… Були зовсім близько. А тепер в Києві лишалося нам тільки сидіти і уявляти, керувати уявою…https://texty.org.ua/articles/56416/Jak_virsh_vyviv_iz_Ilovajskogo_kotla_Frontove-56416/
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29.08.2021 14:54 Ответить
Вот это видно от души и от искреннего сердца. А не утреннее наркоманское чмо, боящееся живых людей.
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29.08.2021 14:42 Ответить
Так это шо, ЗЕ! приторохтел пораньше, пока народу никого не было? Попиарился у Стены и здрыснул? Шоб не дай бог его никто не увидел и не начал задавать неудобные вопросы? Да он и вправду сцикло. Прятаться от собственных избирателей. Боялся, что и его кто-нить зелёнкой обольёт?
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29.08.2021 22:02 Ответить
Героям слава!
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29.08.2021 14:45 Ответить
Смерть ворогам!
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29.08.2021 14:48 Ответить
«Добрий вечір, мамо, як ваші спра…»...
Я далі не чую - там вибухає «Град».
Це дуже голосно,
Дуже, дуже голосно
Так голосно, що навіть немає з чим порівняти.
І я кричу, страшно кричу «Ховайся!!!».
А у відповідь, поміж градинками, жартома:
«Мамо, як ви нервуєте, то не буду дзвонити».
Відтак спокійно кажу, аби вдів свій шолом,
А ще заткнув у вуха патронні гільзи -
Калібр 5, 45 для цього найкращий
І дізнаюся, що так вже п`яту годину.
Рідна мати зранку телефонує,
Він ніяк не може їй відповісти,
Бо для неї - в столиці на будівництві,
Там, звичайно, тихіше, ніж зараз в нього.
Так влаштувався зручно - в одного сина дві мами.
А в мене лише дві доньки -
І я питаю у себе,
Якби він справді мій рідний,
Чи ще б гучніше кричала,
Чи падала б на порозі, хапала його за ноги,
Аби не йшов добровольцем гвардійського батальйону,
Не вчився влучно вбивати, не міг…
Ой, ні, ще наврочу,
І відповіді не маю.
Ні, маю, таки кричала б,
Але мовчазно, мов риба.
У сина мого дві мами,
Обидві зараз далеко,
Десь поруч третя, ворожа
Вона, сказали сусіди,
Втекла, коли сина вбили,
Снайпера-сепаратиста.
Мій був у їхній квартирі,
Забрав два гранатомети,
Приціл і купу патронів.
А далі побачив рибок,
Вони роззявляли рота.
Кажуть, риби дуже погано чують.
Мабуть, навіть досі не чули «Граду».
Золоті такі, акваріумні.
З тих, що здійснюють три бажання.
Він не загадав -
Нагодував,
Змінив їм воду.
Бо вода має бути чистою,
Дуже чистою,
Дуже, дуже чистою,
Кришталевою,
Як все наше нинішнє життя.
Квартиру опломбував, звичайно.
Тепер питає, чи вистачить рибкам корму,
Доки війна скінчиться,
Чи доки мама прийде.

Марія Старожицька
https://texty.org.ua/articles/56416/Jak_virsh_vyviv_iz_Ilovajskogo_kotla_Frontove-56416/
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29.08.2021 14:50 Ответить
пронзительно...
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29.08.2021 16:24 Ответить
А щоб посадить соняшники і вони росли у нашоі стіни плачущ
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29.08.2021 15:01 Ответить
27.08.21 15:18 Четверо генералов ВС РФ причастны к массовому убийству украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году, - Офис генпрокурора
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29.08.2021 15:07 Ответить
У Києві вшанували пам'ять полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів - Цензор.НЕТ 1473
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29.08.2021 15:10 Ответить
У Києві вшанували пам'ять полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів - Цензор.НЕТ 8767 ...ще покажем, шо ми - браття козацького роду !!!
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29.08.2021 17:32 Ответить
У Києві вшанували пам'ять полеглих захисників України: люди принесли лампади та квіти соняхів - Цензор.НЕТ 3383
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30.08.2021 09:54 Ответить
 
 