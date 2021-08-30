В Киеве почтили память павших защитников Украины: Люди принесли лампады и цветы подсолнечника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, прошло на площади у Михайловского Златоверхого собора.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Люди приносили к мемориалу лампады и цветы подсолнечника - символ Дня памяти защитников Украины. Родные украинских воинов, убитых войсками РФ, принесли их фотографии. Митрополит Епифаний отслужил молебен по жертвам Иловайской трагедии.
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Спочатку всім наказали шикуватися в колону. «Зелений коридор». По ньому проїхали якусь частину шляху, аж доки потрапили під обстріл і зупинилися. Відтак вирішили прориватися із зброєю та технікою. І бійці з розвідроти, знайомі нам ще з бази в Нових Петрівцях, залізли на пожежну машину. Лавр не встиг залізти, вона поїхала, десь метрів п`ять, хлопці гукнули, аби доганяв, і - прямий постріл ворожого танку. Ніхто з тих, хто був на машині, не врятувався.
…З Червоносільського, де сталася ця бійня, Лавр вирішив виходити. Сам. З кимось. Як завгодно. Про полон, до якого агітували інші, не могло бути й мови. Щонайшвидше і щонайдалі. Змовлялися швидко, таких груп було декілька. Його друзі на вихід - Гордій і Тритон. Спочатку на поле соняхів. Там в них стріляли, як у звірів на сафарі. Лежали, чекаючи ночі. Потім повзли. Дуже довго.
Потім надіслав СМС: «Скоро вийду, вже біля Старобешева». Із жахом негайно відповіла, що туди не можна - там вороги, про це було відомо з Інтернету. А далі з ним вже не було зв`язку. І я писала якісь пафосні пости у фейсбук, аби керівництво країни негайно рятувало тих, хто виходить з того пекла, з тієї страшної війни, породженої брехнею, викривленим інформаційним світом, аби хоч хтось хоч щось робив…
І відчувала власне безсилля. І зв`язку не було, зовсім не було, і втішала себе, що все добре, просто абонент економить батарею, а, може, вже й остаточно сіла, бо їхали вони з бази в Курахові в Іловайськ на один день, не брали з собою зарядок, одягу, нічого… І написала про все це.
Точніше, те, що уявляла. Бо про реальне поле соняхів взнала тільки потім. Просто ми з донькою Настєю бачили в тих краях ці нескінченні жовті поля, коли подорожували по визволеним Слов`янську, Краматорську, Семенівці, Ніколаєвці… Були зовсім близько. А тепер в Києві лишалося нам тільки сидіти і уявляти, керувати уявою…https://texty.org.ua/articles/56416/Jak_virsh_vyviv_iz_Ilovajskogo_kotla_Frontove-56416/
Я далі не чую - там вибухає «Град».
Це дуже голосно,
Дуже, дуже голосно
Так голосно, що навіть немає з чим порівняти.
І я кричу, страшно кричу «Ховайся!!!».
А у відповідь, поміж градинками, жартома:
«Мамо, як ви нервуєте, то не буду дзвонити».
Відтак спокійно кажу, аби вдів свій шолом,
А ще заткнув у вуха патронні гільзи -
Калібр 5, 45 для цього найкращий
І дізнаюся, що так вже п`яту годину.
Рідна мати зранку телефонує,
Він ніяк не може їй відповісти,
Бо для неї - в столиці на будівництві,
Там, звичайно, тихіше, ніж зараз в нього.
Так влаштувався зручно - в одного сина дві мами.
А в мене лише дві доньки -
І я питаю у себе,
Якби він справді мій рідний,
Чи ще б гучніше кричала,
Чи падала б на порозі, хапала його за ноги,
Аби не йшов добровольцем гвардійського батальйону,
Не вчився влучно вбивати, не міг…
Ой, ні, ще наврочу,
І відповіді не маю.
Ні, маю, таки кричала б,
Але мовчазно, мов риба.
У сина мого дві мами,
Обидві зараз далеко,
Десь поруч третя, ворожа
Вона, сказали сусіди,
Втекла, коли сина вбили,
Снайпера-сепаратиста.
Мій був у їхній квартирі,
Забрав два гранатомети,
Приціл і купу патронів.
А далі побачив рибок,
Вони роззявляли рота.
Кажуть, риби дуже погано чують.
Мабуть, навіть досі не чули «Граду».
Золоті такі, акваріумні.
З тих, що здійснюють три бажання.
Він не загадав -
Нагодував,
Змінив їм воду.
Бо вода має бути чистою,
Дуже чистою,
Дуже, дуже чистою,
Кришталевою,
Як все наше нинішнє життя.
Квартиру опломбував, звичайно.
Тепер питає, чи вистачить рибкам корму,
Доки війна скінчиться,
Чи доки мама прийде.
Марія Старожицька
https://texty.org.ua/articles/56416/Jak_virsh_vyviv_iz_Ilovajskogo_kotla_Frontove-56416/