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Сейчас ни футболистов из России, ни примирения, априори быть не может, - тренер сборной Украины Петраков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Сейчас ни футболистов из России, ни примирения, априори быть не может, - тренер сборной Украины Петраков

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков категорически отверг вариант с приглашением в команду игроков из чемпионата России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

По словам Петракова на него большое впечатление оказала стена памяти в центре Киева.

"Я вот где-то в феврале сидел дома, пандемия. столько не работал. Дай, думаю, пройдусь. Я коренной киевлянин. Пешком пошел по городу. Подошел к Михайловскому собору и пошел вниз по Трехсвятительской. Там со стороны фотографии воинов, которые погибли в АТО. Там и парни и девушки и столько этих фамилий, фото. Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения, априори быть не может. Столько и детей-сирот осталось. Сейчас нет. Никак. Может по прошествии какое-то времени... Но на данном этапе говорю прямо и откровенно - нет", - заявил Петраков.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+60
Добре, що хтось в спорті це розумію. А не носиться з тупим "внєпалітікі".
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29.08.2021 15:10
+42
Слава Україні!!!
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29.08.2021 15:00
+37
це що б дебіли накшталт Ракицького нарешті зрозуміли, чому їх не викликають до збірної...
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29.08.2021 15:15
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Слава Україні!!!
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29.08.2021 15:00 Ответить
Геть кацапам!
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29.08.2021 15:12 Ответить
це що б дебіли накшталт Ракицького нарешті зрозуміли, чому їх не викликають до збірної...
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29.08.2021 15:15 Ответить
А на х.. те чмо нам треба ? І футболіст гівняний , і людина гнила .
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29.08.2021 15:17 Ответить
цілком згоден! Зараз ні футболістів із Росії, ні примирення апріорі бути не може, - тренер збірної України Петраков - Цензор.НЕТ 4242
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29.08.2021 15:22 Ответить
Героям Слава!!!
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29.08.2021 17:57 Ответить
Добре, що хтось в спорті це розумію. А не носиться з тупим "внєпалітікі".
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29.08.2021 15:10 Ответить
Зате в нас ЗЕміністр спорту Гутцайт внєполітикі...
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29.08.2021 16:03 Ответить
OLGA 1cb0b678 проте в темі і при ділах
згідно вікії
- Гутцайт є фігурантом у кримінальній справі щодо розкрадання 2,25 млн грн державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів. У справі він вказаний як директор департаменту молоді та спорту КМДА (попередня посада)

Будемо сподіватись що русофіла таки припнуть на пару років
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29.08.2021 21:40 Ответить
Молодець. Адекват.
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29.08.2021 15:14 Ответить
Молодец. Адекват. Но его дело тренировать, сделать так, чтобы Украина стала чемпионом
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29.08.2021 16:05 Ответить
Так повинен думати кожен Українець ! А не так , як совок Маркевич , якого багато хто хотів бачити на чолі збірної - хотів послати наших футболістів в москву , на чс по пляжному футболу . А Петраков молодець , якщо ще й футболістам розповість , щоб Українською спілкувалися, буде прекрасно .
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29.08.2021 15:15 Ответить
Ну,за Маркевича ты зря так. Перевираешь факты.
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29.08.2021 15:22 Ответить
Нічого я не "пєрєвіраю" . Є відео . Що ви з ним носитесь ? Титулів - 0 . А от зашквари тягнуться ще з совка - теж сам розповідав .
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29.08.2021 19:57 Ответить
Маркевич патриот каких мало ,сам с ним знаком ,овца.
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29.08.2021 15:39 Ответить
на словах. Бо по факту мірко - вишивата.
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29.08.2021 17:38 Ответить
Та таким , як ота "зеовца" , нічого не довести . Воно почуло "татотаке" - і "маркєвічь патріот". А саме на "язике" строчить .
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29.08.2021 20:09 Ответить
Що ти мелеш , тьолка ? Бидло совкове , розмовляти з людьми навчись , зебіл смердючий . Ви , кацапи , тільки через інтернет можете ображати ? Я про Маркевича , а воно , бидло , на мене хрюкає !
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29.08.2021 20:01 Ответить
Да успел Шариков Булгаковский семя твоей маме бросить.
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29.08.2021 21:29 Ответить
Шаріков - твоя мама .
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30.08.2021 01:55 Ответить
Україна зараз на 4 місці на Параолімпіаді - Китай. Англія. Росія й з різницею у 6 медалей Україна
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29.08.2021 15:34 Ответить
Сьогодні, 29 серпня, у п'ятий день змагань паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, кілька срібних, дві бронзові медалі та ще параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
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29.08.2021 15:37 Ответить
росія пишеться з малої букви .
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29.08.2021 20:02 Ответить
А краще - московія.
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29.08.2021 23:54 Ответить
збірній таки гаплик.Збулась мрія могильщиків Українського футболу -після довгих умовлянь всі збірні таки перейдуть на киїівську базу динамо а це плюс 3 лями євро щорічно. До двох центрових розкаряк добавиться ще один з пивзаводу. Ну а на воротах вже вибачились перед мишоловом в квадраті. Так що з Малиновским, Зінченком, Яремчуком будемо, шановні українці, прощатись. Бо вони не підпадають під схему нового тренера. Те, що Реброва не буде, стало ясно коли почали збиратись "фундатори" кабінетного футболу, вже і Блохін, Михайличенко збиралися по рулити. Шевченка "купили" на Київ вже на ЧЕ, коли навіть Зінченка в угоду братам перевів на фланг. А дві розкаряки в центрі поля показали "іскренній футбол" такий вже в другій лізі не побачиш. Успіхів Вам, шановні Суркіси ?
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29.08.2021 15:37 Ответить
Политически правильный, а это главное.
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29.08.2021 16:13 Ответить
тупа маячня Вальтера...(
1.звідки дані,що з Малиновским, Зінченком, Яремчуком будемо, шановні українці, прощатись. ?

2. що Реброва не буде, стало ясно коли почали збиратись "фундатори" кабінетного футболуЗараз ні футболістів із Росії, ні примирення апріорі бути не може, - тренер збірної України Петраков - Цензор.НЕТ 5170
коли клуб,з яким у нього контракт його не відпустив...
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29.08.2021 20:31 Ответить
Какие футболисты из России в сборной Украины.)
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29.08.2021 16:09 Ответить
про легионеров не слыхал, не?
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29.08.2021 16:15 Ответить
Да никого там нет кто может играть в сборной. Как будто он не знал. Зачем он устроил эту патриотическую пантомиму. Чтобы не выгнали?
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29.08.2021 16:24 Ответить
Дурачок ракитский например,который расстроился что его не взяли на прошлый ЧЕ.
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29.08.2021 16:43 Ответить
Это который еще два года назад объявил о завершении карьеры в сборной? Придумайте что-нибудь посмешнее.
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29.08.2021 16:50 Ответить
Буквально недавно ныл что его на евро не позвали, а "завершение карьеры" было 2 года назад, потому-что его послали нахер
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29.08.2021 17:15 Ответить
Дурак?😲
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30.08.2021 00:59 Ответить
Украинцы,играющие в чемпионате расеи. Это так..для тех кто в танке.
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29.08.2021 16:41 Ответить
Это какие? Кого он хочет не пущать. А Зинченко, родители которого живут в рашке, он не хочет выгнать? А придурков которые фоткаются с певцами-путинистами?
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29.08.2021 16:46 Ответить
Да пусть выгоняет. Не пох ли. Думаешь с них толку много? Пиар один.
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30.08.2021 00:57 Ответить
Извиняюсь,идиот
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30.08.2021 00:58 Ответить
На пшел,придурок.
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30.08.2021 00:57 Ответить
Уважуха! Спорт - это политика!
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29.08.2021 16:22 Ответить
Пережував для кацахлів вже сотню раз пережоване ,та масам дебілів і це проковтнути не сила, їх ломить і корчить світогляд совєтскоє шампанскоє і "салат олів*є".
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29.08.2021 16:28 Ответить
Хороший у нас исполяющий обязанности главного тренера сборной Украины. Убрать-"исполняющий обязанности". Допустим блохин рассказывал бы про "мир,дружба,жвачка". Как и прочий такой же ватный мусор типа буряка да михайличенка.
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29.08.2021 16:40 Ответить
это политрук или тренер . Когда ничего не умеют делать то начинают с политики правящей партии.
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29.08.2021 16:56 Ответить
це тренер чемпіонів світу
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29.08.2021 17:40 Ответить
Как по мне, это уже было лишним...
В Норвегии на границе установили знак, запрещающий мочиться в сторону РФ
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29.08.2021 16:56 Ответить
Украинский футбол кончился, хоть из Гренландии приглашайте хоть из Англии...если он не нужен государству клептократов, сушите весла и играйте в футбол на Пари-матч...
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29.08.2021 17:15 Ответить
до чого тут держава? всі пристойні клуби самі непогано заробляють з квитків, реклами, атрибутики. плюс допомогають патріотичні спонсори.
давно вже пора щоб футбол із профіспорту був переведений в шоубізнес. і платив податки як і звичайні артисти, а не сидів на шиї у всіх нас.
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29.08.2021 21:47 Ответить
уже никогда не может быть
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29.08.2021 19:44 Ответить
Отметился перед народом что патриот, а не какой-то там Шевченко.
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29.08.2021 20:00 Ответить
Петраков - КРАСАВЧЄГ !!! 2:0 на твою користь (перша за чемпіонів світу U-20)
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29.08.2021 20:44 Ответить
Браво!
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29.08.2021 21:17 Ответить
Це не слимак шевченко або бурак...
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29.08.2021 21:47 Ответить
За такие заявления ему почет и уважуха. Однако, сборной нужен результат. Если этого не случится, то, подобные заявления, ничего не стоят. Сборная должна показать яйца в отборе на ЧМ!
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30.08.2021 04:20 Ответить
Да, в спортивному, зокрема футбольному, середовищі ще залишилися люди, в яких є мізки та й порядність. Це не може не радувати.
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30.08.2021 08:52 Ответить
ну вот есть же адекватные люди.....
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30.08.2021 09:36 Ответить
 
 