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Сообщено о подозрении женщине из Черкасс, оставившую в опасности ребенка, который попал в больницу, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сообщено о подозрении женщине из Черкасс, оставившую в опасности ребенка, который попал в больницу, - Нацполиция

Полицейские сообщили о подозрении жительнице Черкасс, которая оставила ребенка в опасности, мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

24 августа в Черкасское районное управление полиции поступила информация от медиков о том, что в реанимацию областной детской больницы привезли мальчика 2014 года рождения.

"При осмотре ребенка обнаружили ушиб головы, вероятно – от падения. Кроме того, выявлены царапины на конечностях рук и ног и другие телесные повреждения, механизм и локализация которых будут определены после проведения судебно-медицинской экспертизы", - уточнили правоохранители.

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Правоохранители установили, что женщина не обратилось за помощью медиков, она самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку.

"Таким образом, женщина оставила в опасном для жизни состоянии без помощи травмированного мальчика, в которой он нуждался", – заявили в МВД.

Бабушка рассказала полицейским, что мальчик упал с кучи кирпичей во дворе. Через несколько дней женщина увидела, что внук потерял сознание. Пенсионерка после этого вызвала "скорую", сообщили в НПУ.

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Родители мальчика находятся в Киеве, семья на учете в правоохранительных органах не состоит.

Следователи Черкасского районного управления полиции сообщили черкасчанке о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Вопрос об избрании меры пресечения пока не решен.

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Опіки від цигарок - це залишила в небезпеці ??!!! Дитину жорстко вбили!!!
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29.08.2021 16:35 Ответить
Какого ребёнка убили ???

«… мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице», НО он ЖИВОЙ.
И откуда ожоги?, в статье об этом ни слова…
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29.08.2021 18:29 Ответить
Медики областной детской больницы Черкасс спасают жизнь мальчика 2014 года рождения со следами нечеловеческих пыток. У него растерзано лицо и оторвана часть полового органа.Медики диагностировали у мальчика гематому головного мозга, оторванные губы и погрызенные животными уши. Кроме того, на теле обнаружили следы ожогов от сигарет.

https://www.unian.net/incidents/otorvannye-guby-i-gematoma-mozga-v-cherkassah-spasayut-malchika-so-sledami-nechelovecheskih-pytok-novosti-ukraina-11526322.html
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29.08.2021 21:49 Ответить
https://telegraf.com.ua/mestnyiy/2021-08-29/5681777-tragediya-s-7-letnim-malchikom-v-cherkassakh-telegraf-pobyval-u-doma-zhenshchiny-skormivshey-rebenka-sobakam-foto
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29.08.2021 17:16 Ответить
"У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа. Нужна операция, но не можем ее делать, потому что такое состояние не позволяет. Даже транспортировать нельзя. Все разбалансировано: калий, натрий, белка - ноль. Родители к ребенку не приходили", - сказал директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий.

https://www.unian.net/incidents/otorvannye-guby-i-gematoma-mozga-v-cherkassah-spasayut-malchika-so-sledami-nechelovecheskih-pytok-novosti-ukraina-11526322.html
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29.08.2021 17:42 Ответить
Місцеві черкащани на фб пишуть - дитина провела деякий час у " компанії " чотирьох дорослих вівчарок алабаїв ( їх розводить та дебільна - сімейка Адамсів) , можливо вони й погризли хлопчика . Там бабуся божевільна , з кримінальним нахилом . Повідомлено про підозру жінці з Черкас, яка залишила в небезпеці онука, він - у лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8333 .
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29.08.2021 19:44 Ответить
За що????
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29.08.2021 21:51 Ответить
 
 