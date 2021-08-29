Сообщено о подозрении женщине из Черкасс, оставившую в опасности ребенка, который попал в больницу, - Нацполиция
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Полицейские сообщили о подозрении жительнице Черкасс, которая оставила ребенка в опасности, мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.
24 августа в Черкасское районное управление полиции поступила информация от медиков о том, что в реанимацию областной детской больницы привезли мальчика 2014 года рождения.
"При осмотре ребенка обнаружили ушиб головы, вероятно – от падения. Кроме того, выявлены царапины на конечностях рук и ног и другие телесные повреждения, механизм и локализация которых будут определены после проведения судебно-медицинской экспертизы", - уточнили правоохранители.
Правоохранители установили, что женщина не обратилось за помощью медиков, она самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку.
"Таким образом, женщина оставила в опасном для жизни состоянии без помощи травмированного мальчика, в которой он нуждался", – заявили в МВД.
Бабушка рассказала полицейским, что мальчик упал с кучи кирпичей во дворе. Через несколько дней женщина увидела, что внук потерял сознание. Пенсионерка после этого вызвала "скорую", сообщили в НПУ.
Родители мальчика находятся в Киеве, семья на учете в правоохранительных органах не состоит.
Следователи Черкасского районного управления полиции сообщили черкасчанке о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Вопрос об избрании меры пресечения пока не решен.
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«… мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице», НО он ЖИВОЙ.
И откуда ожоги?, в статье об этом ни слова…
https://www.unian.net/incidents/otorvannye-guby-i-gematoma-mozga-v-cherkassah-spasayut-malchika-so-sledami-nechelovecheskih-pytok-novosti-ukraina-11526322.html
https://www.unian.net/incidents/otorvannye-guby-i-gematoma-mozga-v-cherkassah-spasayut-malchika-so-sledami-nechelovecheskih-pytok-novosti-ukraina-11526322.html