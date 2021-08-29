Очевидцы сообщают о попадании ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула

Мощный взрыв, прогремевший в афганской столице, произошел в результате попадания ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула.

Об этом сообщают очевидцы с места события, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Взрыв произошел в районе населенного пункта Хаваджа Бугра, в 15 административном округе столицы.

Официального сообщения о произошедшем нет, однако очевидцы сообщают, что, предположительно, на жилой дом недалеко от аэропорта Кабула, упала ракета, убив ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сильный взрыв прогремел в Кабуле, - СМИ

Пока ни одна из действующих в стране групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.