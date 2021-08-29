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Очевидцы сообщают о попадании ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Очевидцы сообщают о попадании ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула

Мощный взрыв, прогремевший в афганской столице, произошел в результате попадания ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула.

Об этом сообщают очевидцы с места события, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Взрыв произошел в районе населенного пункта Хаваджа Бугра, в 15 административном округе столицы.

Официального сообщения о произошедшем нет, однако очевидцы сообщают, что, предположительно, на жилой дом недалеко от аэропорта Кабула, упала ракета, убив ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сильный взрыв прогремел в Кабуле, - СМИ

Пока ни одна из действующих в стране групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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Топ комментарии
+15
.....к ним на ботоферму куратор прислал.....
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29.08.2021 17:13
+14
А где в сообщении звучало слово "беспилотник"?
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29.08.2021 17:09
+11
таліби вивчають американську зброю... дивляться куда летить.....
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29.08.2021 17:07
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И кто же это с беспилотника зарядил по дому? Талибы или ИГИЛ? 😁😁😁😁😁
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29.08.2021 17:03 Ответить
А где в сообщении звучало слово "беспилотник"?
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29.08.2021 17:09 Ответить
.....к ним на ботоферму куратор прислал.....
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29.08.2021 17:13 Ответить
Читай хоть еще чтото кроме Цензора и не смеши людей
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29.08.2021 17:47 Ответить
........тумблер выключи.....
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29.08.2021 17:52 Ответить
ВАШИНГТОН, 29 августа. (Рейтер) - Американские силы нанесли удар с помощью беспилотника в Кабуле в воскресенье по террористу-смертнику в автомобиле, который намеревался атаковать аэропорт, заявили официальные лица США, поскольку Соединенные Штаты близятся к завершению своего военного присутствия в город.
Этот удар, о котором впервые сообщило агентство Reuters, является вторым, нанесенным войсками США в Афганистане после того, как террорист-смертник Исламского государства в четверг нанес удар по аэропорту, в результате чего погибли 13 американских военнослужащих и множество афганских мирных жителей, пытавшихся бежать из страны.
В субботу президент США Джо Байден заявил, что ситуация на местах остается чрезвычайно опасной и что его военное командование заявило ему, что еще одно нападение боевиков весьма вероятно в течение следующих 24-36 часов.
Официальные лица США заявили, что они особенно обеспокоены атакой местного филиала Исламского государства на аэропорт при уходе американских войск, в частности угрозой от ракет и взрывчатых веществ на транспортных средствах.
Один официальный представитель США сказал, что в воскресенье удар был нанесен беспилотным самолетом, пилотируемым из-за пределов Афганистана, и что вторичные взрывы после удара показали, что цель несла «значительное количество взрывчатого материала».
Свидетели сообщили о взрыве возле аэропорта, и по телевизионным кадрам в небо поднимался черный дым. О жертвах пока ничего не известно. Подробнее
Двое свидетелей заявили, что взрыв, по всей видимости, был вызван ракетой, поразившей дом в районе к северной стороне аэропорта, но немедленного подтверждения не было.
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29.08.2021 17:54 Ответить
Так чего ты там раскукапекался бот?
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29.08.2021 17:56 Ответить
......пострадали твоя профессиональная "гордость", ботяра.....?
.....не волнуйся, а то допускаешь ошибки......
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29.08.2021 18:02 Ответить
А ракеты только с беспилотников выпускают? И вообще была ли ракета? Был взрыв, но от чего?
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29.08.2021 17:09 Ответить
А кто тебе сказал за беспилотник? ********* или кисель?
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29.08.2021 17:13 Ответить
Канал Украина 24 со ссылкой на Reuters, кроме интернета есть ТВ, оказывается😁😁😁😁
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29.08.2021 17:23 Ответить
Я дебил-бокс не смотрю и тебе не советую.
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29.08.2021 17:35 Ответить
Ну мне не 18 лет, по привычке смотрю TV, очень люблю новостные каналы типа BBC, Euronews, Al-Jazeera English и другие, АК оказывается работаю пооперативнее некоторых😁😁😁😁😁
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29.08.2021 17:54 Ответить
Хамас кацапские летающие столбы с беспилотников по жилым кварталам запускает?
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29.08.2021 17:15 Ответить
Наверное кто-то стуканул маразматику шо там в доме партийное собрание ячейки игил. Вот он и ******** не глядя...
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29.08.2021 17:05 Ответить
Да, игиловцы именно партийные собрания чаще всего проводят.
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29.08.2021 17:11 Ответить
Ну может обсуждали вопросы гендерного равноправия после их прихода к власти в результате демократического военного переворота...
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29.08.2021 17:17 Ответить
.......Ху%ЛО -маразматик - очень не плохо.......
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29.08.2021 17:15 Ответить
Так об этом давно песни поет страна
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29.08.2021 17:17 Ответить
таліби вивчають американську зброю... дивляться куда летить.....
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29.08.2021 17:07 Ответить
Небось, аэропорт целились. Судя по точности попадания - оружие, из того самого мультика - не имеющее аналогов в мире.. Очевидцы сообщают о попадании ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 4033
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29.08.2021 17:09 Ответить
Скорее судя по рукожопости применявших, оружия то американского там валом...
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29.08.2021 17:11 Ответить
Так-то да. И как после всего говорить, что амеры организованно ушли. Они ноги оттуда уносили. Побросали и технику, и людей. Сейчас, вот, всем миром разгребаем. Очевидці повідомляють про попадання ракети в житловий будинок поблизу аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 7152
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29.08.2021 17:18 Ответить
ага, особенно ты разгребаешь Очевидці повідомляють про попадання ракети в житловий будинок поблизу аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 8652
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29.08.2021 17:23 Ответить
Ты дурак, Валера? Или лишь бы что-то пи..ануть?
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29.08.2021 17:38 Ответить
Я понял что ты Валера, дальше что?)
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29.08.2021 18:16 Ответить
Угу, аж целый талибанский посол! Это, конечно, уважаемый источник Очевидці повідомляють про попадання ракети в житловий будинок поблизу аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 9007 Соловьиного помета у тебя в запасе нет, для пущей убедительности?
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29.08.2021 17:30 Ответить
Новость конечно интересная!

А. Навальный: «Россией правит полубезумный царь в кругу шаманов и покемонов»

Но какое она имет отношение к теракту в Кабуле?
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29.08.2021 17:20 Ответить
......кто сообщает?......ссыль можно на ресурс?....
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29.08.2021 17:17 Ответить
Ты агроном, вот и занимайся своими насекомыми
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29.08.2021 17:20 Ответить
......так вот я и занимаюсь такими как ты.....
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29.08.2021 17:22 Ответить
Только если профессионально а не анально то тиамЕтоксам будет фэншуйнее
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29.08.2021 17:22 Ответить
.......даже не сомневайся.....
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29.08.2021 17:27 Ответить
Кто сообщает? Бобер добра!
Очевидці повідомляють про попадання ракети в житловий будинок поблизу аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 1543
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29.08.2021 17:17 Ответить
_Неясно кто стрелял, но ясно что США очень хорошо вооружили таль-каиду. И совершенно ясно что оружие это будет ими исмользовано.
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29.08.2021 17:18 Ответить
Предполагают что американцы уничтожили смертника с взрывчаткой.
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29.08.2021 17:22 Ответить
Именно это и передают весь день по ТВ каналам, ну тут дебилам мерещатся какие-то ботофермы и Раша Тудей😁😁😁😁
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29.08.2021 17:26 Ответить
Сомали-2. Слава богу выхода к морю нет и пиратствовать некому.
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29.08.2021 17:35 Ответить
Удар нанесли США, погибли четверо детей.
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29.08.2021 17:47 Ответить
Может этого хлопнули?
https://censor.net/ru/news/3285139/lider_talibov_ahundzada_pribyl_v_afganistan
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29.08.2021 17:50 Ответить
О, распятый афганский мальчик, знакомо...
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29.08.2021 18:06 Ответить
Террорист-смертник, планировавший атаку на аэропорт в Кабуле, был целью удара США в Афганистане, сообщает агентство Associated Press.
По данным агентства, террорист в момент удара находился в машине.
Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
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29.08.2021 18:10 Ответить
а очевидцы откуда? с паРаша тудей или с первого секелевского?
"цензор" скатывается все ниже и ниже по качеству и достоверности информации.
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29.08.2021 20:06 Ответить
К сожалению не в той стране которой бы хотелось
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29.08.2021 20:07 Ответить
Убитые дети - высоколиквидный информационный товар. И для СМИ агрессоров и террористов и для СМИ жертв агрессии и террора.
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29.08.2021 23:29 Ответить
В бойових умовах командирам нерідко доводиться приймати важкі рішення. Якщо вразити ракетою набитий вибухівкою автомобіль то, супутні жертви не менучі, але їх може бути набагато менше ніж, якщо автомобіль вибухне в юрбі.
Звичайно що, після цього, деякі змі будуть кричати не про можливі наслідки, а про фактичні.
Інша справа що, при правильній організації відходу, згідно уставам та протоколу, таких речей можна було запобігти.
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30.08.2021 10:38 Ответить
 
 