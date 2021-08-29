С 1 сентября реформа Новой украинской школы стартует в пилотных пятых классах 136 школ Украины, - Шмыгаль

С 1 сентября реформа Новой украинской школы стартует в пилотных пятых классах 136 школ по всей стране.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Эта модель организации образовательного процесса призвана научить детей критическому мышлению, а вместо простого заучивания информации - приобрести компетенции для применения знаний в реальной жизни", - отметил глава правительства.

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Он также добавил, что нынешняя эпидемическая ситуация позволяет начать работу учебных заведений в обычном режиме.

"Учебный год начнется вовремя. Обучение должно происходить с соблюдением всех противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все необходимое", - подчеркнул Шмыгаль.